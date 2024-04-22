    Кино | Обзоры кино
    #боевик #военная фантастика #Зак Снайдер #космическая опера

    «Мятежная луна: Дарующая шрамы»: наш обзор. Да начнётся битва… за урожай! 

    22 апреля 2024
    Фото аватара
    22.04.2024
    16640
    5 минут на чтение
    #боевик #военная фантастика #Зак Снайдер #космическая опера
    «Мятежная луна: Дарующая шрамы»: наш обзор. Да начнётся битва… за урожай!  3

    Неубиваемый адмирал Ноубл воскрес и полон решимости разнести вдребезги и напополам жалкую деревеньку галлов, посмевшую приютить беглянку Кору. Увы, регент Бализарий строго приказал брать его приёмную дочь живьём, поэтому Ноубл не может просто жахнуть с орбиты экстерминатусом. А тем временем Кора и набранная ею в прошлом фильме партия приключенцев учит жителей деревни сражаться. Но война подождёт — сперва надо собрать урожай!

    Жанр: космический вестерн, боевая фантастика
    Режиссёр: Зак Снайдер
    В ролях: София Бутелла, Эд Скрейн, Михил Хёйсман, Джимон Хонсу
    Премьера: 19 апреля на Netflix
    Похоже на: «Звёздные войны: Изгой-один», «Дюна: часть 2», «Семь самураев»

    Первая часть «Мятежной луны» пала жертвой наших с вами ожиданий. Мы ждали от Зака Снайдера «Звёздные войны», а он-то снимал «Семь самураев» в космосе. А «Семь самураев» Куросавы — это не ураганный боевик, а неспешный героический эпос на три часа с погружением в атмосферу и быт Японии XVI века. У Зака же получился медленный, очень пафосный эпос на четыре с лишним часа о спасении самого неинтересного места в его вселенной.

    Уже заранее было ясно, чего ждать от «Дарующей шрамы», поэтому её проще оценить по достоинству. Ну, что поделать, не любит нынче Снайдер снимать короткие истории вроде «300 спартанцев», ему подавай четыре часа и режиссёрскую версию. Зато вместе две части «Мятежной луны» складываются в один очень длинный, но целостный фильм с завязкой и кульминацией. Именно на вторую часть пришлось и всё раскрытие персонажей, и лучшие экшен-сцены. Да не просто экшен, а очень крутая, масштабная, изобретательно снятая битва, достойная «Звёздных войн»…

    …во второй половине фильма. А в первой половине героев ждёт битва за урожай!

    «Мятежная луна: Дарующая шрамы»: наш обзор. Да начнётся битва… за урожай!  5

    Снайдер, как всегда, обожает библейские отсылки. Но тут — редкий случай — в образе лже-Христа предстаёт главный злодей, который воскрес из мёртвых, щеголяет раной на груди и величает себя спасителем

    Это не шутка: генерал Титус командует сельчанам собрать-таки зерно как приманку для Ноубла, и герои, засучив рукава, занимаются сельхозработами (в слоу-мо), пока к их планете летят враги (тоже в слоу-мо). В первом фильме первая экшен-сцена была аж на тридцать пятой минуте; здесь пораньше, но весь час до финальной битвы ничего важного не происходит.

    В этой половине Снайдер пытается раскрыть-таки своих «самураев», которые в первом фильме казались эдакими юнитами из игры. И отчасти ему это удаётся. Например, Немезида не может иметь детей — но в деревне у неё возникают квазиматеринские отношения с мальчиком-сиротой (как бы это назвать по аналогии с «бромансом»? «Маманс»?). Титуса нам представили как алкаша — и вот он бросает пить. Деревенские жители дарят каждому из бойцов по вышитому знамени, символизирующему какую-либо его черту: надёжность, свободный дух, большое сердце. Вот такими лёгкими штрихами и стоит показывать характеры.

    Но не умеет Снайдер в тонкости. Он любит, чтобы в лоб и с пафосом. Поэтому на середине фильма герои садятся за стол и начинают зачитывать свои предыстории, сопровождаемые флешбэками. Предыстории у них почти одинаковые, такие же, как у Коры в первой части: «империя убила мою семью», «империя убила мою семью» и «империя убила моих солдат… которые мне как семья». Выглядят флешбэки красиво, и, пожалуй, из них получились бы более зрелищные фильмы, чем основная история про деревню. Но в формате «картинка в слоу-мо под монотонный монолог» получается не раскрытие персонажей, а какие-то информационные ролики о них. Помните такие в «Бэтмене против Супермена»? Мы-то думали, это злая студия заставила Снайдера их вставить!

    «Мятежная луна: Дарующая шрамы»: наш обзор. Да начнётся битва… за урожай!  9

    В сцене с флешбэками — композиция «Тайной вечери» (типа «все сидим с одной стороны стола»). Это библейская отсылка… к «Лиге справедливости»: в её сиквел Снайдер хотел вставить аналогичную сцену

    Но самый проблемный флешбэк — у Коры. Он раскрывает важную часть истории мира и неожиданный поворот — но боже мой, насколько глупой после этого выглядит главная героиня. Обсудить это без спойлеров невозможно, так что нажимайте на свой страх и риск.

    Нажмите, если уже смотрели или не боитесь спойлеров!
    Итак, Бализарий заранее приказал Коре принять участие в убийстве королевской семьи. Однако напомним: Кора ненавидит своего отчима, убившего её настоящих родителей; Кора обожает принцессу; и Кора — её телохранительница. То есть ей достаточно было сказать пару слов принцессе или королю, чтобы отправить ненавистного отчима на эшафот, спасти любимых правителей и сделать отличную карьеру! А если это почему-то было невозможно — защитить их во время покушения, благо что убийцы вооружены ножами, а она — огнестрелом.

    Но вместо этого она вдруг объявляет себя покорной дочерью и, страдая, через не могу, выполняет приказ отчима. Который сразу после убийства делает её козой отпущения — какой сюрприз!

    «Мятежная луна: Дарующая шрамы»: наш обзор. Да начнётся битва… за урожай!  6

    Проблема флешбэков ещё и в том, что в них особенно ярко проявляется типичный недостаток Снайдера: он не умеет дозировать пафос так, чтобы вызывать эмоции. Если всё одинаково сурово и трагично — то уже ничто не трогает. На фоне «Дарующей шрамы» даже «Дюна» Вильнёва, хоть она и тоже неторопливая, серая и мрачная, кажется лёгкой и позитивной. Там, по крайней мере, умильные голубки Пол и Чани, живые Стилгар и Гурни, а помпезными и ультрасерьёзными выглядят злодеи — Харконнены.

    Ещё одна проблема подобных сцен — то, что количество слоу-мо в них доходит просто до смешного. «Дарующая шрамы» — тот случай, когда не грех посмотреть полфильма на полуторной скорости.

    «Мятежная луна: Дарующая шрамы»: наш обзор. Да начнётся битва… за урожай!  7

    Когда «седьмой самурай», робот Джеймс, присоединяется к команде, прямо-таки ждёшь, что он скажет: «Эй, я тоже хочу свой флешбэк!»

    Во второй половине это уже не понадобится. Тут начинается битва — и какая! К нам вернулся старый добрый Снайдер — художник-баталист и выдал прямо-таки настоящее военное кино. В «Звёздных войнах» такое себе позволяли разве что создатели «Изгоя-один». Тут дерутся в траншеях, нападают из засад, кидают гранаты, сбивают стингерами транспортники. Даже имперские солдаты оказываются не жалким пушечным мясом — они не бросают своих и пытаются помочь раненым. Правда, многовато получилось схваток класса «пришёл с ножом на перестрелку», когда вооружённый огнестрелом космодесантник в броне оказывается бессилен против мечей, ножей и даже сельхозинструментов. Но эту условность можно и простить.

    Последний час «Дарующей шрамы» — именно то кино, которого ждали от «Мятежной луны» изначально. Тот военный боевик, который нам сулили трейлеры — ко второму фильму рекламу, оказывается, по большему счёту нарезали из кульминации. Этот часовой фильм действительно хорош. И жаль, что ради него нужно высидеть час пафосных монологов, деревенских праздников и слоу-мо.

    Похоже, Зак хотел создать не боевик, а размашистый эпос вроде «Дюны» или «Метабаронов» — но, к сожалению, не получилось. В фантастическом эпосе важную роль играет вселенная, в которую хочется погружаться. А мир «Мятежной луны», при всей его внешней колоритности, ничем оригинальным похвастать не может. Да и показывают нам в основном деревню, самую скучную его часть.

    «Мятежная луна: Дарующая шрамы»: наш обзор. Да начнётся битва… за урожай! 

    Но финальная битва и правда отличная

    Ещё одно роднит «Мятежную луну» с «Дюной»: подобно Вильнёву, Снайдер рискнул и снял вторую серию из задуманных трёх, как минимум. Фильм завершается отчётливым намёком на «продолжение следует», концовка не подводит итоги, а требует ответов и развития событий. Вот только продолжения «Дюны» ждут все, включая глав студии, и нет сомнений в том, что Вильнёву дадут его снять. А надеяться, что Снайдеру отсыпят миллионов на третью «Луну», было наивно, тем более с учетом стратегии нового главы кинонаправления Netflix. К сожалению, эта история, видимо, так и останется оборванной на многоточии.

    Вторая серия затянутого и не в меру пафосного кино не делает его лучше — но хотя бы делает целостным. Здесь на месте все те же недостатки и личные штампы Зака Снайдера, и тут уж каждый сам решает: любить это вечное слоу-мо с монологами, плеваться или смеяться. Однако картина дарует наконец зрелищную битву, на которую мы надеялись, — и хотя бы ради этого её можно посмотреть.

    Что писали про первый фильм

    Мятежная луна черновик 6

    «Мятежная луна» Снайдера не станет новыми «Звёздными войнами» — и вот почему

     Александр Гагинский |  23.12.2023 |  10683

    Выясняем, за дело ли фильм разгромили критики.

    «Мятежная луна: Дарующая шрамы»: наш обзор. Да начнётся битва… за урожай!  1
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Главный редактор сайта, хранитель традиций форума. Любит слова «логика», «мотивация» и «своя правда». Не гик. Писал сценарии к комиксам Ремизова, теперь пишет промты нейросетям.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Как Зак Снайдер потерял, а потом вернул «Лигу справедливости»
    Снайдеркат: Как Зак Снайдер потерял, а потом вернул «Лигу справедливости»
    Короткометражка: Последний день войны
    Забытые шедевры аниме: космические пираты и авантюристы 5
    Забытая классика аниме: космические пираты и авантюристы

    Статьи

    Художник Олег Юрков: забавные монстры, мультяшные чудовища и герои нашего детства 8
    0
    69640
    Художник Олег Юрков: забавные монстры, мультяшные чудовища и герои нашего детства

    Петербургский художник — о том, сложно ли придумывать смешные вещи, как традиционная живопись может довести до нервного срыва и почему срисовывать — не стыдно.

    Читаем отрывок из романа Ци Юэ «Звёзды»
    0
    72601
    Читаем отрывок из романа Ци Юэ «Звёзды»

    Недалекое будущее. Управляемый термоядерный синтез подарил человечеству дешевую энергию, прорыв в генетике позволил создавать новых, усовершенствованных людей. В этом безмятежном мире происходит нечто чудовищное: два научных центра в Китае и Европе исчезают без следа, […]

    Фантастические твари из глубокого космоса: как астробиологи реконструируют внеземную жизнь 13
    0
    109712
    Фантастические твари из глубокого космоса: как астробиологи реконструируют внеземную жизнь

    Кого люди повстречают на других планетах — зелёных человечков, воинственные треножники или разумный океан?

    «Паразит: Серый» — спорная экранизация манги, но идеальный спин-офф
    0
    154164
    «Паразит: Серый» — спорная экранизация манги, но идеальный спин-офф

    Дорама придется по душе как фанатам вселенной, так и тем, кто с ней только начинает знакомство.

    Фантастический подкаст 9
    0
    315272
    Сражаемся со злыми бывшими вместе в Эдгаром Райтом в 122 выпуске «Фантастического подкаста»

    Обретайте силу САМОУВАЖЕНИЯ, точите пиксельный меч и заваривайте любой из двух десятков сортов чая Рамоны Флауэрс!

    Все фильмы про Алису Селезнёву — от худшего к лучшему
    0
    211914
    Все фильмы про Алису Селезнёву — от худшего к лучшему

    Мультфильмы, фильмы и сериалы о девочке из будущего. Угадайте, на каком месте новый?

    Читаем книгу «Время пепла» Дэниела Абрахама
    0
    226612
    Читаем книгу «Время пепла» Дэниела Абрахама

    Пролог, где описывается один день из жизни города и появляется главная героиня, Алис.

    Сериал Fallout: абсолютная экранизация (для тех, кто любит игры от Bethesda) 3
    0
    265233
    Сериал Fallout: абсолютная экранизация (для тех, кто любит игры от Bethesda)

    Есть ли к чему придраться, или всё идеально? Пробуем разобраться.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить