«Мятежная луна: Дарующая шрамы»: наш обзор. Да начнётся битва… за урожай! 

Неубиваемый адмирал Ноубл воскрес и полон решимости разнести вдребезги и напополам жалкую деревеньку галлов , посмевшую приютить беглянку Кору. Увы, регент Бализарий строго приказал брать его приёмную дочь живьём, поэтому Ноубл не может просто жахнуть с орбиты экстерминатусом. А тем временем Кора и набранная ею в прошлом фильме партия приключенцев учит жителей деревни сражаться. Но война подождёт — сперва надо собрать урожай!

Жанр: космический вестерн, боевая фантастика

Режиссёр: Зак Снайдер

В ролях: София Бутелла, Эд Скрейн, Михил Хёйсман, Джимон Хонсу

Премьера: 19 апреля на Netflix

Похоже на: «Звёздные войны: Изгой-один», «Дюна: часть 2», «Семь самураев»

Первая часть «Мятежной луны» пала жертвой наших с вами ожиданий. Мы ждали от Зака Снайдера «Звёздные войны», а он-то снимал «Семь самураев» в космосе. А «Семь самураев» Куросавы — это не ураганный боевик, а неспешный героический эпос на три часа с погружением в атмосферу и быт Японии XVI века. У Зака же получился медленный, очень пафосный эпос на четыре с лишним часа о спасении самого неинтересного места в его вселенной.

Уже заранее было ясно, чего ждать от «Дарующей шрамы», поэтому её проще оценить по достоинству. Ну, что поделать, не любит нынче Снайдер снимать короткие истории вроде «300 спартанцев», ему подавай четыре часа и режиссёрскую версию. Зато вместе две части «Мятежной луны» складываются в один очень длинный, но целостный фильм с завязкой и кульминацией. Именно на вторую часть пришлось и всё раскрытие персонажей, и лучшие экшен-сцены. Да не просто экшен, а очень крутая, масштабная, изобретательно снятая битва, достойная «Звёздных войн»…

…во второй половине фильма. А в первой половине героев ждёт битва за урожай!

Это не шутка: генерал Титус командует сельчанам собрать-таки зерно как приманку для Ноубла, и герои, засучив рукава, занимаются сельхозработами (в слоу-мо), пока к их планете летят враги (тоже в слоу-мо). В первом фильме первая экшен-сцена была аж на тридцать пятой минуте; здесь пораньше, но весь час до финальной битвы ничего важного не происходит.

В этой половине Снайдер пытается раскрыть-таки своих «самураев», которые в первом фильме казались эдакими юнитами из игры. И отчасти ему это удаётся. Например, Немезида не может иметь детей — но в деревне у неё возникают квазиматеринские отношения с мальчиком-сиротой (как бы это назвать по аналогии с «бромансом»? «Маманс»?). Титуса нам представили как алкаша — и вот он бросает пить. Деревенские жители дарят каждому из бойцов по вышитому знамени, символизирующему какую-либо его черту: надёжность, свободный дух, большое сердце. Вот такими лёгкими штрихами и стоит показывать характеры.

Но не умеет Снайдер в тонкости. Он любит, чтобы в лоб и с пафосом. Поэтому на середине фильма герои садятся за стол и начинают зачитывать свои предыстории, сопровождаемые флешбэками. Предыстории у них почти одинаковые, такие же, как у Коры в первой части: «империя убила мою семью», «империя убила мою семью» и «империя убила моих солдат… которые мне как семья». Выглядят флешбэки красиво, и, пожалуй, из них получились бы более зрелищные фильмы, чем основная история про деревню. Но в формате «картинка в слоу-мо под монотонный монолог» получается не раскрытие персонажей, а какие-то информационные ролики о них. Помните такие в «Бэтмене против Супермена»? Мы-то думали, это злая студия заставила Снайдера их вставить!

Но самый проблемный флешбэк — у Коры. Он раскрывает важную часть истории мира и неожиданный поворот — но боже мой, насколько глупой после этого выглядит главная героиня. Обсудить это без спойлеров невозможно, так что нажимайте на свой страх и риск.

Нажмите, если уже смотрели или не боитесь спойлеров! Итак, Бализарий заранее приказал Коре принять участие в убийстве королевской семьи. Однако напомним: Кора ненавидит своего отчима, убившего её настоящих родителей; Кора обожает принцессу; и Кора — её телохранительница. То есть ей достаточно было сказать пару слов принцессе или королю, чтобы отправить ненавистного отчима на эшафот, спасти любимых правителей и сделать отличную карьеру! А если это почему-то было невозможно — защитить их во время покушения, благо что убийцы вооружены ножами, а она — огнестрелом. Но вместо этого она вдруг объявляет себя покорной дочерью и, страдая, через не могу, выполняет приказ отчима. Который сразу после убийства делает её козой отпущения — какой сюрприз!

Проблема флешбэков ещё и в том, что в них особенно ярко проявляется типичный недостаток Снайдера: он не умеет дозировать пафос так, чтобы вызывать эмоции. Если всё одинаково сурово и трагично — то уже ничто не трогает. На фоне «Дарующей шрамы» даже «Дюна» Вильнёва, хоть она и тоже неторопливая, серая и мрачная, кажется лёгкой и позитивной. Там, по крайней мере, умильные голубки Пол и Чани, живые Стилгар и Гурни, а помпезными и ультрасерьёзными выглядят злодеи — Харконнены.

Ещё одна проблема подобных сцен — то, что количество слоу-мо в них доходит просто до смешного. «Дарующая шрамы» — тот случай, когда не грех посмотреть полфильма на полуторной скорости.

Во второй половине это уже не понадобится. Тут начинается битва — и какая! К нам вернулся старый добрый Снайдер — художник-баталист и выдал прямо-таки настоящее военное кино. В «Звёздных войнах» такое себе позволяли разве что создатели «Изгоя-один». Тут дерутся в траншеях, нападают из засад, кидают гранаты, сбивают стингерами транспортники. Даже имперские солдаты оказываются не жалким пушечным мясом — они не бросают своих и пытаются помочь раненым. Правда, многовато получилось схваток класса «пришёл с ножом на перестрелку», когда вооружённый огнестрелом космодесантник в броне оказывается бессилен против мечей, ножей и даже сельхозинструментов. Но эту условность можно и простить.

Последний час «Дарующей шрамы» — именно то кино, которого ждали от «Мятежной луны» изначально. Тот военный боевик, который нам сулили трейлеры — ко второму фильму рекламу, оказывается, по большему счёту нарезали из кульминации. Этот часовой фильм действительно хорош. И жаль, что ради него нужно высидеть час пафосных монологов, деревенских праздников и слоу-мо.

Похоже, Зак хотел создать не боевик, а размашистый эпос вроде «Дюны» или «Метабаронов» — но, к сожалению, не получилось. В фантастическом эпосе важную роль играет вселенная, в которую хочется погружаться. А мир «Мятежной луны», при всей его внешней колоритности, ничем оригинальным похвастать не может. Да и показывают нам в основном деревню, самую скучную его часть.

Ещё одно роднит «Мятежную луну» с «Дюной»: подобно Вильнёву, Снайдер рискнул и снял вторую серию из задуманных трёх, как минимум. Фильм завершается отчётливым намёком на «продолжение следует», концовка не подводит итоги, а требует ответов и развития событий. Вот только продолжения «Дюны» ждут все, включая глав студии, и нет сомнений в том, что Вильнёву дадут его снять. А надеяться, что Снайдеру отсыпят миллионов на третью «Луну», было наивно, тем более с учетом стратегии нового главы кинонаправления Netflix. К сожалению, эта история, видимо, так и останется оборванной на многоточии.