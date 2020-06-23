Поезда-призраки: настоящие легенды

Призрачные поезда — одна из любимейших тем писателей-фантастов. Можно вспомнить с десяток рассказов одного только Рэя Брэдбери, где так или иначе фигурируют железнодорожные фантомы. В российской фантастике поезда-призраки тоже регулярно тревожат необъятные просторы Родины или тоннели метро: тема всплывает в произведениях Владислава Крапивина, Владимира Колупаева, Дмитрия Глуховского. Попытаемся разобраться, насколько правдивы многочисленные легенды о призрачных локомотивах и какая реальная основа лежит под выдумкой.

Городские легенды

Поезд-призрак как явление относится к городским легендам. Такими же легендами можно считать двухметровых крыс московской канализации, похищения людей инопланетянами и даже теорию всемирного заговора с целью сокрытия лекарства от СПИДа. От обычной средневековой сказки городская легенда отличается лишь тем, что появилась и пошла в народ в XIX-XX веках, то есть сравнительно недавно. В принципе, истории о вурдалаках в шотландских лесах — тоже разновидность городской легенды, просто более старой.

Существует несколько стандартных типов сказки о призрачном поезде. Чаще всего в рассказах «очевидцев» фигурирует паровоз или другой локомотив XIX — начала XX века. Крайне редко встречаются современные поезда. Иногда призраки представляют собой локомотивы, некогда существовавшие в реальности, иногда — фантастические конструкции, совершенно невозможные по всем признакам.

Отдельную группу городских легенд составляют истории о призрачных поездах метро. Существуют целые организации поклонников историй о призраках метро, на эту тему пишутся многочисленные книги и снимаются фильмы. Самым известным литературным произведением про призрачный метрополитен является классический рассказ Армина Джозефа Дейча «Лист Мёбиуса» — кстати, дважды экранизированный. Ну что ж, на рельсы!

Из Италии — в Полтаву

На постсоветском пространстве широко известна история, рассказанная в 1988 году писателем и журналистом Николаем Черкашиным. Расследуя причины гибели легендарного линкора «Новороссийск», Черкашин брал интервью у оставшихся в живых очевидцев (всё-таки корабль взорвался в далёком 1955 году), в том числе и видевших трагедию с берега. Почти все истории были идентичны, кроме одной. Житель Балаклавы Пётр Устименко перевёл разговор в совершенно другое русло и рассказал журналисту о том, как видел поезд-призрак.

Устименко описал явно довоенный паровоз (причём указал, что это не российская серия «Ов», с которой он был хорошо знаком), тянущий за собой три вагона. Состав шёл по старому полотну, с которого сняли рельсы, со стороны горы Гасфорта (село Хмельницкое) по направлению к Севастополю. Устименко работал стрелочником; он успел поднять шлагбаум, отделяющий мёртвую ветку от действующих путей, и поезд совершенно бесшумно проследовал мимо. Никаких следов движения поезда не осталось, колёса даже траву не примяли; впрочем, поезд, способный передвигаться без рельсов, — это уже невероятный факт. Линкор «Новороссийск» взорвался утром того же дня.

Черкашин занялся расследованием вопроса о поезде-призраке — и нашёл его следы. Описание Устименко точь-в-точь соответствовало внешнему виду итальянского туристического поезда фирмы «Санетти», который в 1911 году якобы въехал в туманный тоннель в Ломбардии и пропал без вести. По легенде, два пассажира успели выпрыгнуть из последнего вагона: они рассказывали, что туман, поглотивший состав, был вязким, как кисель. Сегодня этого тоннеля, кстати, не существует: сначала его закрыли для поездов, а во время войны в него попала авиабомба.

Но вернёмся к нашему поезду и его 106 пассажирам. Двое из них, как уже говорилось, успели спрыгнуть. А вот остальные 104 объявились в… Мехико. Записки мексиканского психиатра Хосе Саксино гласят, что именно такое количество пациентов буквально в один день поступило в его клинику из местного полицейского управления. Несчастные разговаривали на итальянском языке и утверждали, что прибыли из Рима на поезде. Но проблема была в другом. Дело в том, что Саксино жил и работал в первой половине XIX века, а записки опубликовал в 1840-х! Таким образом, итальянский поезд прорезал время. Кстати, и появление его в Балаклаве обосновано: снятую ветку, по которой двигался состав, строили в 1854-1855 годах итальянцы: возможно, здесь есть некая связь.

У истории есть и ещё один слой. Молодой человек по фамилии Боргезе — один из спрыгнувших с состава перед тоннелем — поведал миру об интересном предмете, присутствовавшем «на борту» поезда. Широко известен тот факт, что череп великого русского писателя Николая Гоголя был украден из его могилы в Свято-Даниловом монастыре, причём обнаружили пропажу лишь при перезахоронении Гоголя в 1931 году. Так вот, Боргезе утверждал, что он вёз с собой этот самый череп, бережно сохраняемый в палисандровом ларце. По словам итальянца, череп выкрали в 1909 году и передали для захоронения на «второй родине» писателя, в Италии. Впрочем, история Боргезе попахивает гнильцой: слишком много противоречивых фактов сообщил юный итальянец.

История загадочного поезда завершается в конце XX века под Полтавой. В 1992 году в газете «Слава Севастополя» появилась заметка «Поезд-призрак на дорогах Украины». Не забывший о своём расследовании Черкашин изучил обстоятельства появления поезда. Докладную записку о призраке написала дежурная Елена Чебрец, которая увидела состав близ села Заваличи Полтавской области. Правда, в отличие от истории Устименко, трёхвагонный состав на этот раз казался вполне материальным: он даже «давил кур, бегавших по шпалам» (цитата из записки). Заметим, что Google Maps никакого села Заваличи под Полтавой не находит…

Точку в расследовании поставил «председатель комиссии по изучению аномальных явлений при Национальной академии наук Украины Василий Петрович Лещатый». Почему должность и имя этого человека взяты в кавычки? Потому что нигде, помимо статей Черкашина, учёного Лещатого не существует. Даже запрос в НАН Украины ничего не дал. Собственно, и отдела по паранормальным явлениям в НАНУ попросту не существует. Но, по свидетельству Черкашина, господин председатель комиссии ещё в 1991 году пропал без вести, занимаясь исследованием феномена поезда-призрака. Лещатый якобы уцепился за последний вагон — и больше его никто не видел.

Из всей этой истории можно сделать лишь один вывод: доказательств нет. Практически всё изложенное является даже не фантазией очевидцев, а компиляцией из многочисленных статей одного-единственного человека — писателя-мариниста Николая Черкашина. Скорее всего, фантастический поезд стал хорошо раскрученным плодом его фантазии. Впрочем, у самого журналиста спрашивать мы не стали: вряд ли он решит разрушить столь старательно созданную легенду.

Призрак с перевала Маршалла

В американской городской культуре самым известным призрачным составом является поезд, появившийся в районе перевала Маршалла (Скалистые горы, штат Колорадо). По своей популярности эта легенда может соперничать даже с погребальным поездом Авраама Линкольна, который и сегодня очевидцы встречают на просторах Соединённых Штатов.

Железную дорогу через перевал проложили в 1880-х годах, она проходила на высоте более 3600 метров над уровнем моря. Машинистом одного из поездов, курсировавших через перевал, был некий Нельсон Эдвардс. Он отъездил по данному маршруту несколько месяцев без происшествий, но однажды утром пришло сообщение о повреждении рельсов и моста в результате снегопада на одном из мостов маршрута. Эдвардса сообщение застигло в пути, и он принял решение продолжить движение, тем более поезд уже шёл вниз, прочь от перевала.

В какой-то момент машинист услышал сигнал кондуктора о необходимости срочно остановить поезд (такой сигнал — резкий свист — подаётся, если кондуктор заметил, что кто-то вывалился из состава или вагон отцепился). Эдвардс остановил поезд, а через некоторое время пришёл кондуктор, который не понимал, почему состав стоит. Оказалось, что никакого сигнала он не подавал.

Эдвардс снова тронул поезд, и в этот момент позади него появился другой состав. Конечно, никакого «другого состава» на одноколейке в это время не должно было быть. Состав Эдвардса скользил по заснеженным рельсам и разгонялся медленно. Именно в этом районе должен был находиться тот самый пресловутый повреждённый рельс, но машинисту было не до того: угроза столкновения была гораздо серьёзнее. Среди пассажиров пошли разговоры о том, что их догоняет поезд со свихнувшимся машинистом.

Впоследствии Эдвардс рассказывал, что на носу паровоза-призрака стоял высокий человек, напоминающий мертвеца. Между составами было около 200 метров, когда они выехали на изогнутую часть дороги. На повороте Эдвардс увидел лицо безумного машиниста в кабине другого поезда: оно было похоже на кусок теста и при этом по нему блуждала улыбка. Поезд Эдвардса приближался к очередному мосту. Вдруг машинист понял, что тот повреждён — пытаться проехать через него на скорости было равнозначно самоубийству. Тогда Эдвардс принял решение и начал тормозить. Всё зависело от машиниста поезда-призрака.

Ничего страшного не случилось. За пару десятков метров от хвоста поезда Эдвардса состав-призрак внезапно сошёл с рельсов и поехал прямо, вместо того чтобы повернуть в соответствии с направлением дороги. Совершенно бесшумно он рухнул в горное ущелье. Эдвардс аккуратно тронул свой локомотив и медленно миновал опасное место. К конечному пункту он прибыл с опережением. На обледеневшем стекле его кабины незнамо откуда появилась надпись: «Ты видел, как разбился мой поезд. Если ты ещё раз поедешь по этому маршруту, разобьёшься точно так же». В тот же день Нельсон Эдвардс уволился с опасного участка железной дороги и уехал в Денвер, где нашёл работу в компании «Юнион Пасифик».

Эта история была записана со слов самого Эдвардса и приобрела после публикации в нескольких газетах заметную популярность. Некоторые детали рассказа машиниста подкупают своей логичностью. Фантом сошёл с рельсов именно в том месте, где находился повреждённый рельс: сам Эдвардс прошёл данный участок просто чудом. Никаких достоверных подтверждений этой истории нет, ни один машинист больше никогда не видел поезд-призрак на перевале Маршалла.

Траурный поезд Авраама Линкольна

15 апреля 1865 года малоизвестный актёр Джон Уилкс Бут в упор застрелил одного из величайших президентов Соединённых Штатов Авраама Линкольна. Для того чтобы американский народ мог проститься со своим героем, тело Линкольна было помещено в специальный поезд, который проехал через полстраны от Вашингтона до Спрингфилда, где и был похоронен покойный президент. В принципе, траурный поезд — не редкость в мировой традиции: подобным образом транспортировали тела английского короля Эдварда VII, Уинстона Черчилля, Франклина Делано Рузвельта и, кстати, Владимира Ильича Ленина.

Но у траурного поезда Авраама Линкольна была и «вторая жизнь». За две с половиной недели своего путешествия (21 апреля — 3 мая 1865 года) поезд преодолел 2662 километра железной дороги между округом Колумбия и штатом Иллинойс. И вот теперь каждый год в этот самый промежуток — с 21 апреля по 3 мая — поезд регулярно встречают на различных участках упомянутого маршрута. Известия о появлении поезда-призрака появились в первую же годовщину смерти президента. Жители долины реки Хадсон рассказывали, что поезд, как две капли воды похожий на траурный состав, проезжал по их железной дороге, причём вне всякого расписания. В крупных городах поезд не появлялся, возникая только на малолюдных участках дороги.

Свидетельства очевидцев появляются каждый год. В целом они схожи между собой. Поезд появляется в тёмное время суток, от него исходит призрачный свет. Движется он совершенно бесшумно, лишь иногда чуть слышен старинный паровозный гудок. На первом вагоне-платформе размещается призрачный оркестр скелетов в синей железнодорожной униформе: они беззвучно играют на своих инструментах. Во втором вагоне — гроб Линкольна в окружении почётной стражи, также состоящей из скелетов. Воздух позади поезда нагревается — даже если за минуту до этого было очень холодно. Все часы очевидцев останавливаются на 6 минут, а все поезда, идущие по той же линии, прибывают на конечные пункты с шестиминутным опозданием. Стрелки, которые минует траурный состав, не слушаются управления и самопроизвольно переводятся. Ходят легенды о том, что поезд наблюдали и в других местах, в частности, возле могилы Линкольна в Спрингфилде и около Белого Дома.

Это не более чем красивая американская легенда. Любая молодая нация (а американцы — это очень молодая нация) нуждается в собственном эпосе. Поэтому за легенду, подобную истории о траурном поезде Линкольна, до сих пор регулярно хватаются газетчики, раздувая её до размеров сенсации.

Известные поезда-призраки Серый поезд (Великобритания, 1921—1929). Старинный паровоз серого цвета с четырьмя вагонами впервые был замечен на Высокогорной железной дороге (Highland Railway) близ Эдинбурга в 1921 году. Его наблюдали несколько раз — как машинисты других поездов, так и жители тех мест. В последний раз «Серый поезд» появился в 1929 году, а несколькими годами позже ветка Highland Railway была разобрана. Нимбус (Великобритания, 1980). Призрачный дизельный локомотив класса 55 «Делтик» без вагонов несколько раз наблюдали в районе городка Крю (Чешир, Великобритания). Всего в 1961—1962 годах было построено 22 экземпляра локомотива British Rail Class 55, каждый имел имя собственное. Nimbus был предпоследним, 21-м локомотивом, он вступил в строй 12 февраля 1962 года и был снят с путей 5 января 1980-го, после чего разрезан на металлолом. Призрак «Нимбуса» наблюдали в течение девяти месяцев после его уничтожения — вплоть до октября 1980 года. Призрачный поезд Сент-Луиса (Канада, наши дни). Близ небольшого городка Сент-Луис в штате Саскачеван периодически наблюдают странное явление. По железнодорожному перегону к северу от городка движется пятно призрачного света, напоминающее фару на носу локомотива. Свет бывает разного цвета и яркости, а иногда он меняет направление движения, будто каждую ночь принадлежит другому поезду. Существуют две легенды на этот счёт. Первая — что это и в самом деле свет от прожектора некоего поезда-призрака. В соответствии со второй — в этих местах погиб под поездом смотритель путей: ему отрезало голову. С тех пор он ходит по путям с фонарём и ищет её. Про сент-луисский феномен сняли ряд телепередач. Объяснения пока не найдено. Слуховые галлюцинации Бейрутский трамвай (Ливан, наши дни). В Бейруте, близ площади Мучеников, иногда чётко слышен стук колёс трамвая и металлический звон пантографа о провода контактной сети. Проблема в том, что трамваи не ходят по этому району города с начала 1960-х годов, то есть со времён гражданской войны в стране. Более того, в современном Ливане вообще нет ни одной трамвайной или троллейбусной линии! Людей, слышавших звуки, множество. Существуют даже аудиозаписи. Хэллингтонский поезд (Великобритания, 1956—1969). В городе Хэллингтон (графство Линкольншир) некогда ходили поезда местного назначения между станциями Лаут и Бэрдни. В 1956 году этот маршрут был закрыт как экономически невыгодный, рельсы в скором времени демонтировали. Вплоть до 1969 года жители близлежащих домов слышали звуки, характерные для движения поезда — стук колёс, лязг сцепов. С конца 1969 года заявления о паранормальной активности на бывшей железнодорожной ветке прекратились.

Немного о подземке

Как уже говорилось, легенды о призрачных поездах метро — это отдельная группа городских историй. Огромное количество кинофильмов снято на эту тему, не меньше книг написано. Новым витком распространения легенд о подземке стал выход романа Дмитрия Глуховского «Метро 2033».

Целый ряд легенд ходит о метро Стокгольма и в частности о поезде Silverpilen («Серебряная стрела»). Дело в том, что вагоны Silverpilen SL C5 были изготовлены в количестве всего восьми штук в 1963—65-х годах. Из них составили поезд, который остался опытным образцом. Модель признали неудачной, но решили не списывать, а оставить на линии. Вплоть до 1996 года «Серебряная стрела» использовалась в качестве дополнительного поезда в часы пик. Все остальные поезда стокгольмского метро были покрыты росписью и рекламой, и лишь SL C5 сохранял свой первоначальный заводской вид.

С 1997 года, когда C5 окончательно сняли с линии, по Стокгольму начали расползаться легенды. Рассказывали, что серебристый поезд появлялся в заброшенных тоннелях (его видели рабочие), а также что он в полночь проносился без остановки мимо станционных платформ. Иногда двери «Серебряной стрелы» открывались. Севшие в неё пассажиры или возвращались домой через несколько месяцев, или не возвращались вовсе. «Базой» призрачного поезда считают заброшенную станцию Kymlinge на голубой линии метро. Диггеры и фотографы нередко караулят на ней часами и днями, чтобы «поймать» «Серебряную стрелу». Скорее всего, истоки легенды лежат в том, что многие жители Стокгольма ездили на метро каждый день — и ни разу не видели C5 ввиду того, что его крайне редко выпускали на линию. Даже сегодня есть люди, которые не верят в то, что серебряный поезд некогда ходил по тоннелям метрополитена.

Московское метро просто кишит различными легендами. Много рассказывают о двухметровых крысах (которых на самом деле никто не видел), о системе Метро-2 (где никто не был), о станции-призраке «Советская» (от которой не осталось следов), о машинисте-африканце (которого нет, судя по информации о сотрудниках метрополитена).

Естественно, не обошлось и без сказки о поезде-призраке, который можно увидеть раз в месяц на Кольцевой линии. По одним свидетельствам поезд совершенно пуст, но иные очевидцы говорят обратное. Утверждается, что призрачный состав заполнен измождёнными мертвецами в рабочих комбинезонах — это души рабочих и заключённых, погибших при строительстве метрополитена. В кабине — машинист в форме 1940-х годов. Иногда поезд-призрак останавливается на станциях и открывает двери, но заходить в него нельзя — обратно уже не вернёшься. Эта сказка постепенно обросла чудовищными подробностями. Говорят, что заключённых замуровывали в стенки тоннелей или сбрасывали в вентиляционные шахты — вот они и не могут обрести покой.

Ещё одна версия подземной легенды чуть более изящна. В соответствии с ней в поезде едут люди в одежде 1930-х годов — обычные граждане, первые пассажиры открывшегося в Москве метрополитена. Масла в огонь подлила некая дама по имени Виолетта Павловна, рассказавшая историю о том, как она проехалась на призрачном поезде. Виолетта Павловна села на поезд, ничего не подозревая, и лишь через некоторое время заметила, что пассажиры «какие-то не такие», одеты по старинной моде и апатичны. Затем они превратились в мертвецов и начали кричать ей: «Живая!» Через несколько станций поезд снова остановился, двери открылись и героиня вышла. Эта история стала популярной в Сети. Скорее всего, она принадлежит перу какого-нибудь блогера-весельчака.

Как и в других случаях, никаких доказательств существования поезда-призрака нет. Многие пользователи интернета утверждают, что видели состав, но в это трудно поверить. Сегодня почти у каждого есть мобильный телефон с фотоаппаратом, тем не менее ни один «очевидец» не додумался сфотографировать поезд. Это наводит на определённые размышления и, что самое главное, ставит точку в рассуждениях о призрачных составах.

«Какие ваши доказательства?» — говорил герой известного фильма «Красная жара». К сожалению, никаких, отвечаем мы.