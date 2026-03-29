Лук, топор и магия: тактики фэнтезийных армий разных рас

Фэнтези многолико. Есть фэнтези «высокое», тёмное, юмористическое, детское. На страницах увесистых томов, в фильмах, сериалах и видеоиграх встречается почти что угодно, но что можно назвать краеугольным камнем фэнтези? Диковинные расы и невероятные существа? Фееричные заклинания? Атмосферные замки и таинственные подземелья? Мудрые и не очень монархи и всевозможные тёмные повелители? Пожалуй, редкий фэнтезийный сюжет обходится без одной героини — её величества Войны.

По желанию этой кровожадной королевы поле усеивается мёртвыми телами, горят крепости и города, гремят барабаны в глубинах подземелий, сыплют искрами кузни, а некогда плодородные земли приходят в запустение, чтобы затем заполниться рыщущими в ночи тварями и завывающими призраками.

Конечно, этой прожорливой утробе нужно топливо, и ей всё равно, кого поглощать: человека, эльфа, орка или зверолюда. Но у каждой из этих рас своя дорога во тьму войны. Как же происходят сражения на полях фэнтезийных миров? Какие тактики применяют разные расы, как пополняют свои ряды, как используют свои преимущества и компенсируют слабости? Что общего между эльфами и «Вьетконгом», легко ли поддерживать дисциплину в орочьих ордах и с каким кличем гномы бросаются в атаку?

Охватить всё фэнтези невозможно, но мы попробуем изучить основные, традиционные стороны конфликтов. Итак, хороший человек идёт на войну. Или не человек. И не обязательно хороший. Что дальше?

Эльфы

Леголас, как типичный эльф, вооружён луком со стрелами и кинжалами, но он ещё и отличный кавалерист

Альвы, сиды, альдари, Дивный народ — в зависимости от территориальной, мифологической или авторской принадлежности названия эльфов разнятся. Внешне это тоже бывают совершенно разные существа: от крылатых хихикающих крошек до статных красавцев, увидев которых смертный резко ощущает собственную ущербность. Некоторые эльфы не чураются безобидных и не очень проказ в отношении смертных, другие демонстрируют врождённую любовь ко всему живому (возможно, с рвением экотеррориста), а третьи с головой погружаются в междоусобную поножовщину из-за фамильных ценностей или даже в откровенный садизм (ах, как смешно верещит этот человечишка, если ему что-нибудь сломать).

Впрочем, чаще всего эльфы — условный «старший» народ с вековой печалью в глазах, отстранившийся от дел прочего мира и проживающий обособленно в лесах или вовсе в недоступных землях вроде Валинора. Жить несколько сотен, а то и тысяч лет для эльфов норма, но и демографическая ситуация в их обществе посредственна: взрослеют-то они намного медленнее людей.

Вот почему у многих эльфов огромный жизненный опыт, а в связи с этим и прекрасные боевые навыки, дополняемые сверхъестественной ловкостью. Эльфы малочисленны, и у них, скорее всего, нет тяжеловооружённых юнитов и кавалерии, максимум лёгкая конница. Вряд ли поставлены на поток добыча полезных ископаемых и металлургия. Лёгкая броня, кольчуги, раритетные клинки — всё это у них есть, но промышленность остаётся вотчиной гномов или орков.

Иорвет, офицер бригады «Врихедд», уже не верит в то, что у эльфов получится остановить экспансию людей, но всё равно продолжает сражаться

В силу такой специфики эльфы вряд ли блещут в эпических схватках, конных атаках и долгих осадах. А вот вырезать сторожевой пост, отравить припасы и колодцы, совершить налёт на отдельный отряд — совсем другое дело. Тактики «бей-беги» придерживались, например, «белки»-скоя’таэли в цикле Анджея Сапковского «Ведьмак» (1986–2013). Грабежи, поджоги, безжалостная резня — эти эльфы не гнушались ничем, а печально известная бригада «Врихедд» отличилась даже на скверном общем фоне. Справиться с «белками» было крайне трудно: небольшие рассеянные отряды наносили удары и скрывались в лесах.

Эльфам в целом очень подходит махровая партизанщина: дóма и стены помогают, а учитывая их естественную близость к природе, и травинка, и лесок, в поле каждый колосок — лучшие друзья «зелёного» террориста. Человек ты, гоблин или ходячее умертвие — без разницы: лес не даёт тебе нормального обзора, для тебя там всегда царит полумрак, особенно если лес это древний, если почва под ногами зыбкая, а тропинки переплетаются и ведут куда угодно, только не туда, куда нужно. Эльфы же видят и слышат незваных гостей прекрасно. Луки, короткие кинжалы, метательные ножи помогут сократить поголовье вторженцев, а ловушки, смастерённые в лучших традициях «Вьетконга»: с кольями и подвешенными брёвнами, — добьют выживших.

В Битве пяти воинств эльфы — снова лучники

Но бесконечно держать оборону не получится. Леса неплохо горят, а напалм и «агент оранж» с успехом заменят драконье пламя и заклинания вражеских чернокнижников. В крупномасштабных боевых действиях эльфов спасёт только союз с другими расами или переход на рабский труд. Но это, скорее всего, лишь немного растянет агонию. Рабовладельцев никто не любит — и вот уже мудрые и благородные орудуют на стороне плохишей.

Гномы

Ездить верхом на лошадях гномам трудно, и они выбирают других животных. Например, кабанов

В отличие от эльфов, гномы — а также дворфы, цверги и иже с ними — пусть и предпочитают жить уединённо в своих горных королевствах, повоевать не дураки. Крепкие руки одинаково хорошо опустят молот на наковальню и разобьют черепушку незадачливого урук-хая. С металлургией дела у гномов обстоят куда лучше, нежели у эльфов. Это означает крепкие доспехи, кольчуги, шлемы и огромный ассортимент холодного оружия, хотя чаще всего гномы сражаются топорами, секирами, всё теми же молотами. А в некоторых сеттингах, например в Warcraft, очумелые ручки и пытливые умы додумываются до огнестрела и даже нещадно чадящих танков и авиации.

Иными словами, гномы — не чета своим утончённым кузенам — представляют собой пехоту: тяжёлую, снаряжённую дробящим оружием, топорами, клевцами, бердышами, алебардами и копьями. А уж если изобретён порох и паровые машины…

Сражаются брутальные бородачи, как правило, в хирде — или, переводя с перумовского языка на общий, в каре. Ещё лучше служит другой вариант такого построения — баталия, придуманная в нашем мире швейцарскими наёмниками: ее обычно использовали, чтобы сдерживать пехоту и конницу. Выглядела она так: в первых двух шеренгах стоят пикинёры, в третьей бойцы вооружены алебардами, следующие три (притом бездоспешные, хотя к гномам это вряд ли относится) — снова пиками. В центре же баталии находятся командир, знамя и ополченцы. Такое построение работало успешно вплоть до распространения огнестрельного оружия.

Одно из излюбленных построений гномов, стена щитов, пришло в фэнтезийные миры из раннего Средневековья

А что делать, если трудолюбивые кузнецы и оружейники атакованы в родном доме — подземных чертогах, этаком гибриде шахты и замка? При атаке снаружи начинается длительная осада, однако гномам она, скорее всего, не страшна.

Во-первых, в горе наверняка есть не один и не два запасных выхода — возможно, доступных только самим хозяевам. А во-вторых, гномья цитадель — это почти непоколебимая твердыня, чья основная часть скрыта под землёй. Ни стен, ни башен, осаждающим негде укрепиться. Как вариант — посадить под порогом (если он, конечно, есть) зловредную тварь вроде Озёрного стража.

Однако враг может пробраться в цитадель и атаковать её изнутри: так, например, трагически пала Мория. Для сражений в подземных коридорах мечи и луки не подойдут, да ими гномы и не пользуются, разве что очень редко. В быстрых и жестоких схватках пригодятся ружья, пистолеты, а если открыта нефть, то и огнемёты.

Дворфы и гномы в World of Warcraft — это разные народы

Впрочем, хорошую службу сослужат даже арбалеты: горные кланы в серии видеоигр Disciples (1999–2021) вооружены как раз ими, в том числе и некой их стимпанк-версией. Огнемётчики, кстати, у них тоже были, как и маги среди войск поддержки, что вообще встречается не так часто.

Используют гномы и взрывчатку: для подрывных работ или метания гранат и шашек во вражеские отряды или заваливания ходов. Даже обычная кирка может стать грозным оружием.

Итак, преимущества гномов — врождённая выносливость и способность стремительно двигать технический прогресс, в том числе качественно развивать металлургию (возможно, лучше всех прочих рас) и, соответственно, обеспечивать себя и союзников передовым военным снаряжением и оружием. Пока эльфы будут рефлексировать в обнимку с берёзками, а люди — по старинке махать мечами, у гномов уже в чаду затарахтит первый броневик, а прокопчённые огнемётчики лихо прожарят любого, кто решит поживиться их золотом и камнями. Если этого окажется недостаточно, гномы переломают врагу рёбра кистенями и порубят алебардами. И поделом.

Орки

Урук-хаям, в отл ичие от некоторых других орков, не чужда дисциплина

Народы орков в фэнтези, как и эльфийские, очень многообразны. Порой, как у Толкина, «орк» и «гоблин» — это разные названия одного типа существ. А порой, как в Warhammer Fantasy Battles , эти народы чётко разделяются, и на мелких зелёных гоблинов спихивают те вещи, которыми громилам-оркам заниматься лень: разведку, торговлю, хозяйственные дела. Но бывает и по-другому.

В целом орков можно условно разделить на «благородных дикарей», вынужденных сражаться с другими расами по недоразумению или в поисках своего места под солнцем, и на дикие орды, привыкшие пробавляться грабежом и убийствами. Толкиновские в принципе искажены злом и потому неисправимы, а вархаммеровские живут войной.

С другими версиями орков, например из того же Калимдора (Warcraft) или из серии The Elder Scrolls, договориться можно. Но большинство орков морально готовы к массовой резне и часто её устраивают. И даже если это не приносит им большого наслаждения — не мы такие, жизнь такая, — они всё равно подходят к задаче со знанием дела.

Орки привыкли брать числом — вот и в Битве пяти воинств не изменили традициям

Едва ли не лучше всего подготовлены к нелёгкой боевой судьбе «классические» толкиновские орки и урук-хаи. Соответственно, вооружение и методы ведения войны у них довольно развиты. В арсенале пехотинцев были скимитары (изогнутые сабли восточного типа), луки и секиры, а для передачи сигналов воины использовали барабаны, рога и даже строевые песни. (Даже интересно послушать марш на Чёрном наречии: из приличных слов наверняка там только «знамя»).

Но откуда же орки взяли всё это? По словам Профессора, зло не способно сотворить ничего нового, оно может лишь искажать и разрушать то, что было изобретено или сделано силами добра. Хотя он сам с собой спорил, говоря о «братьях» орков, гоблинах:

Джон Р. Р. Толкин, «Хоббит, или Туда и обратно» пер. Н. Рахманова Молоты, топоры, мечи, кинжалы, мотыги, клещи и орудия пытки — всё это они прекрасно делают сами или заставляют делать других. <…> Не исключено, что именно гоблины изобрели некоторые машины, которые доставляют неприятности человечеству, особенно те, которые предназначаются для уничтожения большого числа людей за один раз. Механизмы, моторы и взрывы всегда занимали и восхищали гоблинов.

То есть орки и их «братья» всё же способны создавать новое, но это новое всегда направлено на разрушение. Они строят осадные башни, делают тараны и метательные орудия — да так качественно, что всем этим не гнушаются пользоваться даже их противники. С материальной базой всё просто: орки не хуже гномов разбираются в добыче полезных ископаемых, не пренебрегают рабством, любят мародёрство и в целом всеядны: кушают как незадачливых пленных, так и других орков. (Хотя при необходимости они заключают союзы с другими тёмными существами, например с чудовищными волками варгами, и даже используют их в кавалерии.)

В мифологии орков Warhammer два бога: Горк — жестокий, но хитрый, и Морк — хитрый, но жестокий.

Интересен подход к войне орков из фэнтезийного (и нефэнтезийного) Warhammer. Для племён зеленокожих постоянные набеги и ограбления караванов — вовсе не злодеяния, а культурная особенность, или «пастук», как её называют сами отцы зелёной демократии. Если «стукать» некого, эти орки с удовольствием вырезают друг друга, а объединить враждующие кланы может лишь особенно крутой и здоровенный «босс». Мордобой, кстати, помогает одновременно вырасти и в размере, и в звании. Зелёная волна наступает, не заморачиваясь тактикой и стратегией. Оружие и доспехи эти орки используют грубое, громоздкое, сделанное из подручных материалов, и это… работает. Как говорится, против лома нет приёма.

Как раз такими типичными чудовищами-захватчиками, чем-то средним между «классическими» и вархаммеровскими орками, предстают орки из Калимдора в первых двух частях серии RTS Warcraft (это вызвало легкое недовольство создателей настолки, обвинения в плагиате иногда звучат и по сей день). Но как оказалось, изначально они и не стремились ни с кем воевать. Кровожадными (и зелёными) их сделала демоническая кровь, которой орков — в соответствии со своим хитрым планом — напоили местные демоны. В таком виде их и отправили завоёвывать Азерот. В стандартном же состоянии варкрафтовские орки скорее похожи на американских индейцев или некоторых кочевников. Они исповедуют анимизм, стараются существовать в гармонии с природой, а с другими расами поддерживают мирные или как минимум нейтральные отношения.

В мире Warcraft орки сперва жили на планете Дренор

Орочья армия разнообразна. Основной боевой единицей служит пехотинец-«бугай» с топором, а сопровождают пехоту всадники на огромных волках. Боевой дух войска поддерживает верховой орк-барабанщик, а элиту составляют мастера клинка — нечто вроде самураев на службе у вождя. С воздуха их всех прикрывают наездники виверн и гигантских нетопырей, а магическую поддержку обеспечивают шаманы, в том числе из союзных армий троллей и тауренов (это дикие, но симпатичные «минотавры»). В осаде орки используют катапульты.

Несмотря на всё своё миролюбие, варкрафтовские орки в обиду себя не дадут, но и первыми нападать не станут. Это, безусловно, радует: никому не хочется иметь такого врага. Если типичные орки-злодеи, почуяв слабину в руководящей длани, разбегутся разбойничать и устраивать междоусобицы, то адекватные найдут союзников и заключат нужные договоры. Тогда справиться с ними будет непросто.

Нежить

Назгулы внушают непереносимый ужас, но оружие против них всё же есть: они боятся воды и огня

Нежить — по большому счёту даже не раса, а настоящая сборная солянка: здесь ходячие трупы, призраки, банши, скелеты, вампиры, зомби, личи, Рыцари Смерти и подобные создания, которым не лежится в земле. Орды нежити из Disciples (1999–2021), Плеть из Warcraft, мартиновские белые ходоки, толкиновские назгулы и нежить из Могильников… Все эти мёртвые анархисты изрядно отравляют многим жизнь, хотя возрождаться могут по-разному. Кого-то поднял злобный некромант или вампирский лорд, подчинив себе, а кто-то вернулся в мир живых самостоятельно. Старое кладбище оказалось индейским, подозрительные кольца действуют с побочками, произошла утечка отходов от алхимических опытов…

Важно одно: мёртвые восстали и обратились против живых. В чём их основное преимущество? Для начала, деморализующий эффект. Ходячие покойники противны природе, и ничего хорошего от них лучше не ждать. К тому же есть шанс встретить в их нестройных рядах ковыляющего сослуживца, с которым вы ещё вчера делили хлеб, или любимого дядюшку. Ну не причинит же вам вреда ваш близкий человек, правда? Ой, неловко получилось.

Кроме того, разлагающееся тело — источник всевозможных инфекций, как магических (вроде условной чумы), так и вполне реальных. Ну и в конце концов нежить неутомима и практически неуничтожима: помогает лишь обезглавливание, да и то не всегда. Выход один: найти и устранить ответственного за непотребство некроманта или тёмного мага, а задача эта может быть невыполнимой.

Белые ходоки вооружены не только магией, но и ледяными мечами

Кто чаще всего входит в неживую армию? В качестве рядовых — нередко скелеты. Вроде бы классика, но откуда они берутся в таком количестве? Не иначе всевозможным тёмным властелинам поставляет их злодейская верхушка… Вооружены они обычно, как и пехотинцы других рас, чем придётся: мечами, булавами, луками. Скелеты могут носить обмундирование: проржавевший доспех, кольчугу — словом, то, во что они были одеты на момент гибели. Есть у них и важное преимущество, назовём его модульностью и ремонтопригодностью. Лишние руки, ноги, грудные клетки, головы — всё это можно прикрепить к костяному вояке, было бы куда. Сражаются они обычно неплохо, но довольно хрупки, а потому взять могут только числом, особенно если противник вооружён чем-нибудь дробящим.

Банальные зомби обычно тупы, вся их тактика ограничивается приёмом медленного и неумолимого наступления (хотя быстрые среди них порой тоже встречаются). Такое войско легко пополнять: после очередного побоища новые рекруты появляются сами собой, причём в одном строю могут оказаться солдаты с разных сторон. Смерть — великий уравнитель и величайший демократ, и для армии мертвецов эта циничная истина более чем актуальна.

Зомби могут сидеть в засаде сутками, не нуждаясь в пище, переходить водоёмы по дну. Даже будучи разрубленными на части, они будут пытаться достать противника — таковы, например, инферналы из «Гарри Поттера», зачарованные Волдемортом трупы десятков убитых им людей, используемые для охраны крестража или в других целях. Режущие заклинания против них не помогли, отогнать инферналов получилось мощной огненной магией. Упомянутые гномьи огнемёты или чародейские фаерболы тут пришлись бы как нельзя кстати, как и зажигательные стрелы с катапультными снарядами.

Инферналы в «Гарри Поттере» оказались опасными противниками

Безусловно, в бой эту бестолковую орду должны вести существа рангом повыше — те, чьи мозги ещё окончательно не съедены червями . Те, у кого осталась способность размышлять и командовать: например, Рыцари Смерти. Многие из этих мрачных всадников некогда были доблестными воинами и защитниками слабых: принц Артас Менетил из Warcraft, бывшие паладины Алкмаара из Disciples. Вид они имеют бледный и суровый, характер, как и доспех, тяжёлый, разъезжают обычно на чёрном, как бандитский джип, коне, который пышет огнём и высекает копытами искры. Вооружены неприличных размеров мечом, часто проклятым (с разнообразными эффектами проклятия, от разложения души и тела до переноса жизненной энергии к хозяину клинка). Однако Рыцари Смерти не всегда сражаются на тёмной стороне. Например, в Warcraft часть таких откололась от Плети и пошла вместе с живыми против Короля-лича.

В реальности тоже существовали своеобразные Рыцари Смерти. В рядах ордена Святого Лазаря сражались рыцари, больные проказой. В бой они шли открыв лицо, что наводило ужас на сарацинов, и бились как в последний раз. Терять им было особо нечего, и они принимали на себя первый удар, неся огромные потери.

В роли «спецназа» или диверсантов отлично показывают себя вампиры. У них куда более быстрые рефлексы, чем у любого смертного, они способны взбираться по отвесным стенам, превращаться в животных или в туман. Тело вампира можно поместить в ящик с припасами — и вот через пару ночей гарнизон уже частично вырезан, частично обращён и с энтузиазмом рыщет среди бывших своих в поисках свежей крови.

Войско вампиров даже не нужно снабжать провизией. Вражеские солдаты — неплохая закуска!

Самые разнообразные функции может выполнять и другой вид нежити — призраки. Бестелесные и невидимые разведчики будут настоящей находкой для любого полководца, однако нанести урон противнику они тоже способны: вытянуть жизненную энергию или распространить вокруг себя ауру ужаса. Примером служат призраки, призванные Арагорном исполнить давнюю клятву, и назгулы, которые к тому же могут рубить противников зачарованным мечом и творить гнусное колдовство (особенно это касается Короля-чародея Ангмара).

Ну а роль главнокомандующего часто берёт на себя сильный некромант, лич или же вампирский лорд: Нагаш, Влад фон Карштайн, Кел’Тузад или Король Ночи. Даже если подобное создание получается устранить, оно редко когда исчезает насовсем. К тому же земли, где владыка мёртвых имел власть, так и остаются отравлены злом.

Люди

Как правило, люди в фэнтези остаются на уровне условного Средневековья

В фэнтези хватает странных, удивительных, пугающих, а порой и вовсе непостижимых существ. Но самые неприхотливые, вездесущие, способные принять любую сторону: благородных и склонных к самопожертвованию героев или тёмных культистов с отвратительными наклонностями, — это люди.

Люди могут выступать в союзах против диктаторов и порождений тьмы и столь же отчаянно биться на их стороне, вести полудикарский образ жизни и восседать на богато украшенном троне. Человеческий век короток — но быстрое взросление компенсирует этот недостаток.

В фэнтезийной войне люди занимают место крепкого середнячка. Их методы ведения войны зависят от того, на какой стадии развития стоит общество или конкретное государство, и от жанра произведения: например, в тёмном фэнтези среди героев сплошь разной степени моральные уроды. Зависит всё и от того, насколько в мире распространена магия: где-то в каждой деревне есть свой колдун, а где-то в них почти уже никто не верит.

В битве у Черноводной спасением Королевской гавани стал дикий огонь, изобретённый алхимиками

Универсальность человеческих армий в фэнтези неудивительна: их тактики чаще всего заимствованы из реальной истории средневековых войн. Например, Джордж Мартин использовал для своей эпопеи войну Алой и Белой розы. Но следует помнить, что в условном «вечном средневековье» общее количество населения не особенно велико. А значит, битвы пяти воинств и войны последнего союза там происходят не так часто — только если не остаётся другого варианта или же если победа после генерального сражения в кармане.

Чаще друг с другом бьются небольшие группы — до той поры, пока кто-то из противоборствующих сторон не устанет и не начнёт выдыхаться. А выдыхаются люди быстрее, чем представители других фэнтезийных рас. В воинских навыках и качестве вооружения они могут уступать тем же эльфам, а оркам — в количестве бойцов и физической силе. Да и с техническим прогрессом в человеческом обществе обычно не очень. Если орки, гномы и некоторые другие расы (как гоблины из Warcraft или крысолюды-скавены из Warhammer Fantasy) могут выдавать на-гора как просто полезные вещи, так и откровенный шизотех, то у людей будет максимум примитивный огнестрел. Обычно же они вооружены стандартными мечами, алебардами, копьями и прочим холодным оружием.

А ещё люди могут ангелов на помощь позвать!

Элитой армии у них чаще всего выступает конница (образованные дворяне, рыцари или их аналог) и стрелки. Первый залп может решить многое, а хороший лук или арбалет недёшевы. После града стрел в бой идут кавалерия и пехота, а дальше как повезёт. Победившая сторона берёт пленных (обычно знатных: кому сдался немытый ополченец с дедовым копьём?) и собирает трофеи.

Разнообразие войск, от мобилизованных наскоро крестьян с вилами до тяжеловооружённых конников , обеспечивает человеческим армиям гибкость. Эльфы не способны так быстро пополнять собственные ряды, а у всевозможных отродий тьмы не слишком крепкая дисциплина. С дипломатией и заключением договоров, хотя бы временных, у людей тоже дела идут получше.

Животные

Кислевиты из Warhammer III: Total War сражаются бок о бок со стихийными медведями

Не обходится фэнтезийная война и без помощников. Роли скакунов для всадников, перевозчиков поклажи, боевых чудовищ и компаньонов в фэнтезийных мирах часто играют разные животные, далеко не только лошади : например, варги у орков и бараны, кабаны и пони у гномов.

Но бывает, что в сеттинге наряду с другими расами или же особняком стоят разумные звери, как в Нарнии, «Котах-воителях» (с 2003-го), «Рэдволле» (1986–2011) и «Волшебнике Изумрудного города» (1939). (Ещё можно вспомнить оборотней или разных «перевёртышей», обычно действующих на стороне условного добра.)

Один из самых ярких и даже эталонных примеров — первая часть цикла о Нарнии. В книге битвы описываются не слишком подробно, а вот экранизация 2005 года решила потягаться в эпичности с «Властелином колец». Получилось ли — вопрос спорный, зато здесь во всей красе предстают перед нами армии Аслана и Белой колдуньи, состоящие практически полностью из зверей и мифических созданий вроде кентавров и зверолюдов.

Белая Колдунья тоже вела в бой разнообразных зверей

Итак, если мы решим набрать звериную армию не хуже этой, на кого стоит смотреть в первую очередь? Конечно, на хищников — особенно на кошачьих: это идеальные убийцы, что и нужно на войне. Десятки килограммов чистых мышц, крепкие сильные челюсти и когти — бежать бесполезно, всё равно догонит.

А проламывать оборону противников помогут медведи. Эти звери весят примерно по 400 килограммов, а отечественные бурые, простофили из сказок, — по полтонны и более. Разгоняются они до 50–60 км/ч. Конечно, в реальной жизни медведей больше интересует ближайший куст малины, речная рыба и тушёнка из рюкзака туристов (порой и сам турист), но из разумного и правильно мотивированного зверя получится идеальный взломщик обороны, особенно если прикрыть ему самые уязвимые места доспехами, — а в получившиеся бреши уже ворвутся тигры, леопарды, волки и устроят резню.

Отличный пример таких штурмовых медведей — белые гиганты панцербьёрны из трилогии Филипа Пулмана «Тёмные начала» (1995–2000) , наёмники с явным норвежско-викингским происхождением и даже с похожими именами. Панцербьёрны не просто разумны: благодаря особой анатомии они способны использовать орудия и изготовлять броню собственноручно. Правда, встретиться с ними, а тем более нанять панцербьёрна не так-то просто.

Гордый Йорек Бирнисон — не просто медведь, а наследник трона

Более мелкие животные в звериной армии без дела тоже не останутся. Мыши и крысы могут служить посыльными или диверсантами: например, портить коммуникации и припасы. Злодейская сторона непременно использует их в качестве разносчиков болезней или пошлёт целые армии грызунов нападать открыто. Именно мыши лишили злую ведьму Арахну («Жёлтый туман» Александра Волкова, 1970) летающего ковра — и даже сами стали летающими, пока переваривали его. А бобры могут устраивать запруды или, наоборот, разрушать плотины, чтобы затопить местность.

Атаковать с небес по силам орлам и подобным им крылатым созданиям. Тактика фэнтезийной авиации при этом бывает разной: можно сбрасывать на противника банальные камни или вредоносные алхимические составы (взрывные, зажигательные, превращающие в лягушек); или на бреющем полёте смешивать вражеские порядки; или вступать в небесные схватки с летающим отродьем. С десяток орлов или гиппогрифов вполне способны одолеть даже среднестатистического дракона. Кроме того, летающие существа могут высаживать десант в тыл. Но всё это только, если вам удастся их уговорить. Такие создания обычно горды и не любят пассажиров.

Война в фэнтези — время легенд и героев, грязи и крови, отчаянных подвигов и простого отчаяния. За звоном мечей, мерной поступью пехоты и пульсом боевых барабанов нередко скрываются размышления на тему морали, расизма, возможности оставаться человеком в нечеловеческих условиях (условным человеком, ведь в войну вступают разные расы), способности совершать чудовищные поступки ради призрачной высшей цели.

Вряд ли кому-либо хотелось бы погибнуть в битве, попав на рог олифанту, оказаться растерзанным толпой упырей или получить эльфийскую стрелу в нагрудник — пусть и успев толкнуть положенную пафосную речь. Но читать об этом в очередной многотомной саге, обводить рамочкой компьютерное войско, с кровожадной ухмылкой посылая его на аналогичное войско противника, кидать кубики и вычислять формулы в окружении раскрашенных фигурок — совсем другое дело. И может быть, однажды в мире останется только такая война.

