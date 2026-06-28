Как появился Питер Пэн? Все воплощения вечного ребёнка в фантастике

Вечный маленький озорник, непонятый и одинокий ребёнок или коварный демон, искушающий других? Сто лет с момента появления персонажа образ Питера Пэна видоизменяли и деконструировали, но в его основе всегда лежали черты, придуманные Джеймсом Барри в начале XX века. В последнее время рамки стали ещё шире, вплоть до тёмного фэнтези и откровенного хоррора. Мы решили рассказать об истории создания «вечного ребёнка», о его личности, характере и способностях, а также о разных воплощениях в массовой культуре.

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Рождение героя

Джеймс Барри получил от короля Георга V титул баронета

Книги про Питера Пэна стали дебютом для шотландца Джеймса Барри в детской литературе, хотя к моменту их написания он уже был известным автором взрослых текстов, в том числе драматургом. Впервые персонаж появился в тревожном и меланхоличном романе «Белая птичка» (1902), чей главный герой, сорокалетний одинокий мужчина, опекает молодую семью и их единственного сына Дэвида. Беседуя с мальчиком, он рассказывает ему о волшебном малыше Питере Пэне семи дней от роду, который по недосмотру улетел от матери в Сады, не смог вернуться обратно и теперь не может ни остаться «птичкой», ни превратиться в человека. Поэтому он стал проводником душ детей, умерших во младенчестве, в Сады, то есть на небеса

Но история Питера Пэна началась ещё раньше, в 1897 году, когда Джеймс Барри познакомился в Кенсингтонских садах (вот и Сады из «Белой птички») с семейством Ллуэлин Дэвисов. Супруги Артур и Сильвия и пятеро их отпрысков стали для Барри, тогда ещё женатого, но не имевшего собственных детей, самыми близкими людьми. Он много дурачился с мальчиками и сочинял для них необыкновенные истории. Летом 1901 года, когда Дэвисы гостили в доме писателя в Суррее, Барри разыгрывал целые представления о сражениях с пиратами и индейцами. Позднее всё это вошло в его книги.

Успех литературных вставок в «Белой птичке» побудил Барри написать отдельную пьесу «Питер Пэн, или Мальчик, который не хотел расти» (1904), затем, в 1928 году, новеллизированную. Пьеса сразу завоевала необыкновенный успех, и её ставили по обе стороны Атлантики. По традиции Пэна всегда играли женщины, а капитана Крюка — тот же актёр, что и отца детей, мистера Дарлинга.

Барри познакомился с семейством Дэвисов в Кенсингтонских садах, где сейчас построена детская площадка, посвящённая Питеру Пэну

В 1906 году главы про Питера из «Белой птички» были опубликованы отдельной книгой под названием «Питер Пэн в Кенсингтонском саду». Через два года Барри написал короткую пьесу «Когда Венди выросла», а в 1911 году вышел роман «Питер и Венди». Позднее Барри ещё не раз возвращался к своему самому известному герою, но под другим углом зрения. В 1925 году он произнёс речь, оформленную в рассказ «Джез Крюк в Итоне», где показана всю трагичность судьбы капитана Крюка, жизнь которого могла бы повернуться по-другому, если бы не Пэн. А в 1926 году в эссе «Слабость Питера Пэна» Барри приоткрыл изнанку своего творческого процесса и объяснил, почему Питер изображён не добрым и послушным, а наглым и бесцеремонным.

У исследователей есть несколько версий о том, кто стал прототипом «вечного мальчика». Основной кандидат — старший брат писателя Дэвид, погибший в результате несчастного случая на льду за день до своего четырнадцатилетия. Мать Барри любила Дэвида больше других детей и очень тяжело переживала утрату. Чтобы подбодрить её, Джеймс порой переодевался в одежду Дэвида, повторял его манеры и жесты. Для семьи Барри Дэвид навсегда остался ребёнком, который никогда не повзрослеет. Также образ Питера Пэна мог основываться на мальчиках Дэвис.

Джеймс Барри из Посвящения к пьесе Я создал Питера, хорошенько потерев вас пятерых друг об друга, как дикари трут палочки, чтобы высечь искру. Он и есть искра, зажжённая вами.

Писатель фактически был частью семьи Дэвис и постоянно наблюдал проделки и приключения братьев, а то и принимал в них участие. Он даже назвал своего героя именем одного из мальчиков — малютки Питера. Барри шутил, что тот умеет летать. Но по характеру персонаж мог быть основан на четвёртом ребёнке Дэвисов, Майкле, который родился в 1900-м, всего за год до памятного лета 1901 года.

Шестилетний Майкл Ллуэлин Дэвис в костюме Питера Пэна (1906)

Наконец, по третьей версии, в Питере Пэне Барри изобразил самого себя. Он всегда вспоминал своё детство с огромной ностальгией, обожал игры, инсценировки и преображение в других людей. Даже во взрослом возрасте он любил общаться с детьми и участвовать в их развлечениях. Кроме того, Барри был невысок, всего 161 сантиметр, то есть физически тоже так и не вырос.

Судьба «соавторов» Питера Пэна После смерти Артура и Сильвии Ллуэлин Дэвисов Барри стал опекуном их пяти детей, которых в шутку называл своими соавторами. Доходы от пьес и книг о Питере Пэне позволяли ему не беспокоиться о деньгах и дать братьям хорошее образование. Однако это не уберегло их от внутренних страданий и тяжёлых обстоятельств. Джордж погиб в Первой мировой войне в 1915 году. Майкл вместе со своим другом утонул в Оксфорде за месяц до своего 21летия, есть версия, что это было самоубийство. Питер покончил с собой в 1960 году, бросившись под поезд в метро. Точные причины неизвестны, но он страдал от алкоголизма и эмфиземы. Двое других братьев — Джон и Николас — умерли от естественных причин. Джеймс Барри с четырьмя из пяти братьев Дэвис (1911)

Питер Пэн классический

Если именем заглавный герой Барри обязан одному из братьев Дэвис, то его фамилия Пэн — явная отсылка к Пану, древнегреческому богу пастбищ, дикой природы и скотоводства. Питер — тоже дитя природы, ведомое инстинктами и простыми желаниями, находящееся в гармонии с обитателями острова и питающееся его плодами.

Писатель никогда подробно не описывал возраст и внешность Питера. Более того, в зависимости от произведения они могли меняться. Так, в «Белой птичке» ему всего семь дней, а в «Питере и Венди» он явно старше, хотя все его зубы ещё молочные. Это красивый мальчик с прекрасной улыбкой, который одет в сухие листья, скреплённые древесными соками. В оригинальной пьесе у него светлые волосы и зелёные глаза.

Младенец Питер Пэн и феи иллюстрация Артура Рэкхема из книги «Питер Пэн в Кенсингтонском саду», 1906

В большинстве версий Пэн родился человеком, но умер и был превращён феей Динь-Динь в сверхъестественное существо. В других он изначально принадлежит к племени фей . Иногда у него нет возможности вернуться в свою человеческую семью, иногда — есть, но он думает, что родители его уже забыли и заменили новым ребёнком. В любом случае его предыстория мрачна и объясняет его недоверие и даже ненависть ко взрослым.

Как и все дети, Питер — озорник, не знающий жалости и сострадания. Он без меры хвастлив, присваивает себе заслуги других и крайне самонадеян. Это обижает Венди и других участников его «банды», однако ему, как избалованному, но любимому сыну, всё всегда прощается. Его игры часто заходят слишком далеко, и он не может остановиться, даже когда причиняет другим боль. В ходе одной такой «игры» Питер отсекает Крюку кисть и скармливает её крокодилу. И даже смерть для него — просто «самое большое приключение».

Его тёмная сторона проявляется и в отношении Потерянных мальчиков. Пэн — прирождённый лидер, и чаще всего он весел и фонтанирует идеями. Но он хочет, чтобы все подчинялись только ему, и жестоко наказывает непослушных. Если мальчишек в банде становится слишком много или они взрослеют, значит, их нужно проредить. В зависимости от интерпретации это может значить как то, что Питер изгоняет их или возвращает в семьи, так и то, что он их убивает. А когда ему скучно, окружающим становится плохо: он может устроить очередную войну с индейцами или пиратами, поменяться местами с врагами в битве или выстрелить в потенциального союзника. Да и изначальная идея — соблазнение детей невероятными приключениями и их перенесение в Неверленд — может вызвать восторг только у самих детей, уставших от требований родителей. Взрослым очевидно, что это похищение.

«Смерть — это самое большое приключение» илл. Ф. Д. Бедфорда из романа «Питер и Венди», 1911

Питер вовсе не обычный ребёнок, он обладает магическими способностями, во многом связанными с Неверлендом. Остров пробуждается, когда на нём находится Пэн. У него удивительно острый слух и зрение, он моментально реагирует на любые неожиданные ситуации, чувствует приближение опасности, мастерски копирует голоса и даже может воображать вещи, например еду или порталы, которые потом появляются в реальности. А его навыки фехтования позволяют ему побеждать даже такого опытного воина, как капитан Крюк.

Кроме того, Питер умеет летать. В «Белой птичке» он обрёл эту способность, потому что он отчасти «птичка», как и все другие младенцы. В пьесе каждый ребёнок может научиться летать, используя комбинацию пыльцы фей и «счастливых мыслей».

Два заклятых врага Пэна — капитан Крюк и крокодил, — по мнению исследователей творчества Барри, олицетворяют две силы, противостоящие вечному детству: смерть и время. Пока Питеру удаётся обманывать их и отказываться от любых изменений. Но часто его победа висит на волоске, и может настать день, когда даже помощи друзей окажется недостаточно для того, чтобы избежать ловушки. Хотя противники «вечного мальчика» изображены карикатурными, они поднимают сложные темы, с которыми не готовы столкнуться и многие взрослые люди.

Питер Пэн диснеевский

Диснеевский мультфильм «Питер Пэн» (1953) стал признанной классикой

В первый раз Питера Пэна показали на больших экранах ещё при жизни автора: в 1924 году вышло одноимённое немое кино, одобренное Барри и основанное на его пьесе. Но классической до сих пор считается анимационная адаптация 1953 года, снятая Disney. Хотя формально мультфильм в основном повторяет сюжет оригинала, он отличается атмосферой и некоторыми важными элементами нарратива.

Изменения начинаются уже с образа мальчика. У Барри Питер — совсем ребёнок, у него сохранились все молочные зубы. Он эгоистичен и жесток, неэмпатичен по отношению к Венди и Потерянным мальчикам. В мультфильме Питер — уже подросток, на которого хотели бы походить обычные американские дети 1950-х годов: коммуникабельный, предприимчивый и храбрый. Он обожает шалости и проказы, но его гораздо легче полюбить, чем неоднозначного героя произведений Барри. Отражением нового возраста мальчика служит и внедрение романтических элементов в историю — в мультфильме 1953 года Венди, Динь-Динь и Тигровая лилия влюблены в Питера. Интересно, что в игровой адаптации Disney+ 2023 года у девушек уже нет к нему романтических чувств: Тигровая лилия относится к Пэну как к брату, а Венди и Динь-Динь — как к другу.

Кроме того, оригинальный Питер гораздо мрачнее диснеевской версии. Он наслаждается хаосом и насилием, часто неоправданно жесток и не может достойно справиться с переживаниями потери своих соратников, когда сам обречён на вечную молодость. Это не означает, что Питер злодей. Он просто слишком юн для сложных чувств, его никто не учил нормам морали и проживанию эмоций. Мультфильм не затрагивает такие вопросы и концентрируется на весёлых приключениях, понятных даже детям.

Наконец, в Disney изменили некоторые сюжетные ходы, влияющие на раскрытие характеров героев. К примеру, финальная битва между Питером и Крюком у Барри более жестока и лишена комедийных элементов, показанных в мультфильме. В финале пьесы и романа Питер совсем не в восторге от желания Венди, Джона и Майкла Дарлингов вернуться домой и пытается им помешать, тогда как диснеевский Питер сам везёт их домой на пиратском корабле. В мультфильме дети возвращаются в спальню почти сразу после исчезновения, потому что в Нетландии время течёт по-другому и родители не успевают заметить их пропажи. В первоисточнике же проходит много времени, и родители переживают весь спектр негативных эмоций — от отрицания до отчаяния, пока герои наконец снова не оказываются в своих кроватях.

Питер Пэн романтический

В фильме 2003 года у Питера и Венди был шанс на романтическую взаимность

Дети не могут испытывать любовь во взрослом смысле слова, поэтому оригинал и большинство интерпретаций лишены романтической линии. Точнее, её лишён Питер Пэн, в то время как девушки в некоторых трактовках испытывают к нему не только дружеские чувства. Линия Венди в этом смысле показательна — она одного возраста с Потерянными мальчишками или чуть старше них, но уже находится на пороге взросления и умеет многое из того, что делают женщины в представлении маленьких детей: шить, готовить и рассказывать сказки на ночь. Для Венди из некоторых ретеллингов жизнь в Неверленде — не только возможность стать частью безбашенных приключений, но и романтический побег, надежда на зарождение взаимных чувств. Однако Питер нуждается не в романтике, а в материнской заботе и не замечает этого второго слоя.

Исключением служит фильм «Питер Пэн» 2003 года, где история показана немного по-другому. Сбежав в Неверленд с братьями, Венди влюбляется в Питера, и он тоже начинает оказывать ей знаки внимания. Романтический танец у фей, кажется, знаменует зарождение любви между ними. Но когда Венди напрямую спрашивает у Питера о его чувствах, он пугается и довольно агрессивно отметает даже возможность романтических переживаний, ему дороже его принципы и свобода. Тем не менее именно поцелуй Венди в критический момент битвы с Крюком даёт Питеру силы продолжать борьбу — и невыразимую радость. В финале он отчасти признаёт свою симпатию и обещает Венди, что не забудет её и когда-нибудь вернётся. Но, как и многие другие ранние романтические чувства, эта любовь остаётся только воспоминанием. Питер так никогда и не почувствует готовность меняться, Венди выйдет замуж за другого, но будет до конца жизни рассказывать эту историю детям, внукам и правнукам.

Питер Пэн эротический Цикл «Порочные Потерянные мальчишки» Никки Сент Кроу относится к эротической литературе. Впрочем, Питер там взрослый, и никакие законы не нарушены! Формально это тёмное фэнтези о проклятии, преследующем семейство Дарлинг. На деле Никки Сент Кроу написала порнороманы с акцентом на разнообразных сексуальных сценах и девиациях с участием героев, которые забывают обо всём при перспективе очередного совокупления. Да, такого Питера Пэна вы точно ещё не видели. Но и надо ли?

Питер Пэн взрослый

Одна из главных черт Питера Пэна — нежелание и невозможность повзрослеть. Однако в некоторых переосмыслениях истории он всё-таки становится взрослым — иногда по собственному желанию, а иногда против своей воли. Но это не приводит ни к чему хорошему.

В самой известной версии, фильме Стивена Спилберга «Капитан Крюк» (1991), Питер Пэн, которого играет Робин Уильямс, остаётся в Лондоне, потому что влюбляется во внучку Венди Мойру. Постепенно он забывает про Неверленд и свои приключения с Потерянными мальчишками, утрачивает воображение и полностью погружается во взрослую жизнь. Вместо одержимости вечным детством он становится одержим карьерой и достигает в ней немалых успехов: на начало фильма Питер — преуспевающий адвокат, проводящий многомиллионные слияния и поглощения.

Крюк и подросший Питер в фильме Стивена Спилберга «Капитан Крюк»

Но это портит его отношения с детьми, Джеком и Мэгги. Как и многие трудоголики, он постоянно пропадает в офисе, нарушает обещания и даже кричит на детей в Рождество, потому что они мешают его звонку по работе. Когда Джека и Мэгги похищают, Питер тоже пытается вести себя как образцовый взрослый, но в Неверленде другие правила. Чтобы победить врага, надо рисковать, быть готовым ко всему, но всегда сохранять веру в чудо. Питер не сразу принимает своё прошлое, а потом действует не из тех мотивов, подменяя благородное желание спасти детей желанием победить в войне и убить врагов (как он поступал в своей корпоративной карьере, только фигурально). Но благодаря воспоминанию о лучшем моменте в жизни у него снова появляется возможность летать, а ещё способность находить радость в мелочах. В конце фильма Питер выбрасывает телефон с деловыми звонками и говорит: «Жизнь — это и есть самое большое приключение», перефразировав оригинальную цитату Барри про смерть.

Спилберг признавался, что во многом сам чувствовал себя Питером Пэном и ему «было очень сложно взрослеть», поэтому съёмки этого фильма были для него личной историей. Он начал разрабатывать сюжет ещё в начале 1980-х годов, первоначально как адаптацию диснеевского «Питера Пэна» 1953 года. В 1985 году, после рождения первого сына, Спилберг решил отказаться от проекта, но через несколько лет вернулся. Концепция тем временем тоже поменялась. Как-то раз сын сценариста Джеймса Харта спросил его, что было бы, если бы Питер Пэн повзрослел. Тот сразу представил Питера как бэби-бумера, а пиратов в деловых костюмах завсегдатаев Уолл-стрит, и стал переосмыслять идею. Хотя «Капитан Крюк» оказался для киностудии финансовым разочарованием и в итоге не очень понравился самому режиссёру, он поднял важные темы и привнёс в образ «вечного мальчика» нечто новое.

«Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» стал третьим фильмом «Вселенной извращённого детства» после «Винни-Пух: Кровь и мёд» и его сиквела

В иных случаях образ взрослого Питера Пэна выкручивают до крайности. Самый показательный пример — фильм «Кошмар в Нетландии» 2025 года. В нём Питер — безумный маньяк-педофил. Он работает клоуном в цирке «Нетландия», а в свободное время похищает детей и зверски убивает взрослых, пытающихся ему помешать. Но ещё страшнее сценарист переосмыслил образ феи Динь-Динь. В фильме она вместо пыльцы употребляет вещества, на который её подсадил Питер, и верит, что все его жертвы действительно попадают в волшебную страну.

Синдром Питера Пэна В 1983 году американский психолог Дэн Кайли опубликовал книгу «Синдром Питера Пэна: Мужчины, которые никогда не повзрослели», где описывает физически взрослых, но эмоционально незрелых мужчин, которые страшатся ответственности, постоянно сталкиваются с финансовыми проблемами и имеют трудности с построением длительных, стабильных отношений. Причины возникновения синдрома связывают с чрезмерной опекой или, наоборот, пренебрежением родителей. Сейчас считается, что такие проблемы могут возникать и у женщин, также обнаружены пересечения с нарциссическим расстройством личности. Образ Питера Пэна использовали и в других психотерапевтических направлениях. Например, «вечный мальчик» (puer aeternus) — один из юнгианских архетипов, для которого характерен инфантилизм и нежелание брать на себя обязательства взрослого мира.

Питер Пэн тёмный

Питер Пэн из сериала «Однажды в сказке»: по улыбке видно, что задумал нехорошее

В романах и пьесах Барри у Питера Пэна уже была тёмная сторона, однако в ретеллингах она доведена до максимума. Питер изображается антигероем или даже настоящим злодеем, похищающим детей и убивающим всех несогласных.

В 2008 году в ЕС закончилось действие авторских прав на «Питера Пэна». Поэтому появились переосмысления работ Барри, в том числе в жанре тёмного фэнтези. К тому же сделать это легко — достаточно добавить немного реализма и посмотреть на происходящее на острове глазами не ребёнка, а небезразличного взрослого. Тёмные ретеллинги Пэна можно условно разделить на два типа по фигуре рассказчика — это либо совершенно новый персонаж, либо герой оригинальной истории, попавший под влияние жуткого обаяния Питера, но затем прозревший.

Среди первого типа ретеллингов выделяется сериал «Однажды в сказке» (2011–2018) , рассказывающий об обычном американском городке, где проживают герои сказок, забывшие о своём происхождении из-за проклятия. В третьем сезоне протагонисты попадают в Нетландию и сталкиваются с Питером Пэном. Несмотря на юность и невинный вид, Пэн — эгоистичный и безжалостный убийца с садистскими наклонностями, готовый на всё ради сохранения своей жизни. Он обманом выманивает сердце у одного из героев, а задолго до этого предаёт своего сына, Румпельштильцхена, в обмен на вечную молодость. Он опытный манипулятор и могущественный волшебник, с которым может сравниться разве что Мерлин. Как и у Барри, «вечный мальчик» умеет летать (правда, для этого ему нужны не счастливые мысли, а Сердце истинно верующего) и владеет множеством других магических навыков — от телекинеза до телепатии . Любители сериала сравнивают Питера с Джоффри Баратеоном из «Игры престолов», но Питер гораздо опаснее, потому что в своей власти почти ни от кого не зависит.

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Все злодеяния Пэн совершает вместе с другим антагонистом — своей Тенью. Несмотря на название, Тень — отдельная от Питера сущность и настоящий правитель Неверленда, для которого Питер веками похищал мальчишек. В дополнение к способностям Пэна Тень умеет перемещаться между мирами и перевоплощаться в любое существо, даже если ни разу его не видело. В сериале Тень озвучивал Мэрилин Мэнсон.

Пэн и его Тень — одни из самых опасных противников героев сериала «Однажды в сказке», их боится даже Румпельштильцхен, он же Тёмный маг. Они не бессмертны, но убить их невероятно сложно, и один из них доживает до финала, постоянно пытаясь навредить протагонистам. Параллельно в сериале переосмысливается роль капитана Крюка: он не только получает второй шанс, но и служит любовным интересом главной героини.

Среди второго типа ретеллингов особый интерес представляют «Потерянный мальчишка. Подлинная история Капитана Крюка» Кристины Генри (2017) и «Дорогая Венди» Э. К. Уайз (2021). Генри рассказывает историю от лица потерянного мальчишки Джейми, будущего капитана Крюка, а пока правой руки и друга Пэна. Уайз смотрит на Неверленд глазами повзрослевшей Венди: она вынуждена вернуться и противостоять Пэну, похитившему её дочь. Эти романы очень разные по атмосфере и настроению, но в обоих Питер предстаёт эгоистичным и опасным существом, которое заманивает детей на остров в собственных целях и требует от них полного подчинения. Потерянные мальчишки обожают своего вожака и в то же время безумно его боятся — это наглядная иллюстрация стокгольмского синдрома. Ведь такие игры смертельны, а есть ещё голод и болезни, от которых защищён только вечно юный Пэн.

Вдобавок «Дорогая Венди» исследует то, как приключения в Неверленде могли повлиять на последующую жизнь детей в реальном мире. Результаты неутешительны: все Дарлинги страдали ПТСР, хотя младшие дети вскоре забыли о произошедшем, а Венди надолго заперли в психиатрической клинике и заставили сомневаться в своей адекватности.

Посередине между двумя типами находится роман Брома «Похититель детей» (2009) . Повествование в нём идёт от лица как самого Питера Пэна, так и последнего пойманного им мальчика, Ника. У Брома Питер Пэн похищает беспризорников и других сломленных детей, которые систематически подвергались насилию, отчаянно нуждаясь в чувстве принадлежности и доме. Он действительно даёт им дом на острове Никогда, но это совсем не та идиллия, что описывал Барри. Остров умирает, и виной тому Пожиратели плоти, разрушающие природу и охотящиеся на волшебных существ. Питер подвергает мальчишек и девчонок (ещё одно отличие от Барри, у которого девчонки годились только на роль заботливых мам) изнурительным тренировкам и ведёт их на кровавую войну, но для них это всё ещё лучше, чем жизнь на городских улицах.

Здесь нет даже намёка на романтику и весёлые приключения, всё жестоко, грязно и беспросветно. Бром вплетает в свой роман кельтские мотивы, придавая противостоянию Пэна, Крюка и других героев дополнительную глубину. Впрочем, и без мифологии у Брома получилась достойная история о поиске своего места в мире и переоценке ценностей. К тому же в кои-то веки с развитием сюжета меняются не только второстепенные персонажи, но и сам Питер. В ретеллингах о «вечном мальчике» это случается не так часто.

Питер Пэн только на первый взгляд кажется весёлым и невинным ребёнком. Джеймс Барри заложил в него внутренние противоречия и неоднозначную мотивацию. Последующие авторы усилили и дополнили эти намёки, превратив Пэна в сложного персонажа, могущественного, но в то же время неспособного чувствовать и делать многие вещи, которые для людей просты и очевидны. И хотя развитие персонажа идёт лишь по нескольким направлениям, постоянный выпуск новых книг и фильмов показывает, что интерес к «вечному мальчику» не угасает. А кем он останется в веках — беззаботным озорником, трагическим героем или демоном-похитителем, — покажет время.

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