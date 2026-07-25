Самые-самые... необычные велосипеды

Традиционная компоновка велосипеда — два колеса, связующая рама, педальный привод — сформировалась ещё в середине XIX века и за последующие сто пятьдесят лет претерпевала изменения, которые можно назвать разве что «косметическими». Но технологии не стоят на месте — и тогда на улицах появляются весьма диковинные конструкции.

Huffy Green Machine

В 1970-х году американская компания Huffy (на рынке, к слову, с 1892 года) предложила неожиданный концепт, который разрушил все традиционные представления о велосипеде и, как ни странно, приобрёл немалую популярность.

Сейчас компания выпускает и электрические модели

Green Machine — это очень низкий велосипед с 20-дюймовым передним колесом и парой совсем маленьких, 8-дюймовых задних. Велосипедист сидит в кресле, установленном на связывающей колёса раме, и крутит педали, укрепленные непосредственно на переднем колесе. Руля у велосипеда нет — его функцию выполняют два рычага, напрямую связанные с задней осью. Дёргаешь правый рычаг на себя — машина идёт вправо, левый — влево. Huffy Green Machine — не быстрый велосипед, но он идеален для дрифта, езды с заносами и эффектных трюков. Существуют также уменьшенные, детские модели.

Flevobike Greenmachine

Как ни странно, точно так же, только в одно слово — GreenMachine, — назвала свою оригинальную конструкцию голландская компания Flevobike, хотя с изобретением Huffy их велосипед не имеет ничего общего. Рама Flevobike GreenMachine представляет собой стальную балку, на одном конце которой расположено заднее колесо, на другом — педали, а примерно посередине установлено комфортное кресло для пилота. Рулевая вилка с передним колесом укреплена перпендикулярно балке перед креслом. Таким образом, велосипедист сидит на своём Flevobike в самой что ни на есть расслабленной позе, а ноги его находятся чуть ли не выше головы — впереди и вверху, на педалях.

Цепь тянется через весь велосипед внутри основной балки. Пожалуй, единственная проблема, возникающая у водителя «Флевобайка», — это травмоопасность в случае аварийной ситуации. Ведь с расположенных так высоко педалей ноги быстро не скинешь…

Winther Kangaroo

Совсем к другому сегменту рынка относится оригинальный велосипед Kangaroo датской компании Winther. Сзади он фактически не отличается от обычного велосипеда, а вот передняя его часть представляет собой высокотехнологичную и комфортную детскую коляску. В принципе, такая компоновка встречалась даже у советских грузовых велосипедов, но одно дело — возить грузы, а другое — путешествовать с детьми.

Внутри коляски достаточно места для двух маленьких ребятишек (2-4 года) или для одного постарше. Детям доступен прекрасный обзор через прозрачные окна, которые лучше снимать в хорошую погоду: так удобнее и полезнее для здоровья. Winther Kangaroo можно назвать удобной и для родителя, и для детей хайтек-коляской.

Мировой рекорд скорости на велосипеде — 295,6 км/ч. Его установила в 2018 году спортсменка Дениз Мюллер-Коренек. Она ехала по по дну высохшего солёного озера Бонневиль (штат Юта). Правда, есть нюанс: сперва велосипед тащил на буксире драгстер, и лишь потом трос отсоединили, чтобы Дениз начала набирать скорость сама. «Чистый» рекорд, без драгстера, установлен голландцем Себастьяном Боуэром — он разогнался до 133,78 км/ч.

Strida

Strida — это один из самых компактных серийных велосипедов в мире. Странную треугольную машину спроектировал англичанин Марк Сандерс; первые велосипеды он выпустил в 1987 году.

Основная «фишка» Strida — компактность. Рама-треугольник складывается практически в трость с колесом на конце; в сложенном виде велосипед можно катить как маленькую детскую коляску или закинуть на плечо. Кстати, для облегчения конструкции вместо цепи в Strida использован приводной ремень.

Treadmill Bike

Устройство Treadmill Bike от канадской компании Bicycle Forest намекает на то, что его создатель был немного не в себе. Тем не менее этот гибрид велосипеда и беговой дорожки производится серийно и пользуется немалым спросом. Идея Treadmill Bike лежит на поверхности: сделать транспортное средство, которое приводилось бы в движение энергией человеческой походки. И вот это чудовище перед нами — самокатная рама, на которой вместо стационарной площадки установлена беговая дорожка. Чем быстрее вы бежите, тем быстрее, соответственно, движется велосипед.

Правда, к подобному транспортному средству нужно приноровиться: чётко поворачивать руль на бегу, не дёргая им из стороны в сторону, достаточно непросто. Зато столько калорий уходит без всякого тренажёрного зала!

Велоферрари Fahrradi Farfall FFX, дизайнерский байк (точнее, веломобиль) от австрийского художника Ханнеса Лангедера, был изготовлен в единственном экземпляре. Его двухместная велоначинка была заключена в достаточно лёгкий стокилограммовый каркас. Если оба пассажира усиленно крутили педали, они могли разогнать супермонстра примерно до 16 км/ч — но тут же не в скорости дело! Стартовая цена Fahrradi Farfall FFX на аукционе составляла 1 857 000 долларов.

Ktrak

Ktrak — это вообще, если говорить откровенно, не велосипед. Это кит-комплект для превращения любого велосипеда в зимний вездеход. Придумали эту штуку канадцы. Переоборудовать велосипед любой марки (с колёсами 20, 24 и 26 дюймов) в кегрессов вездеход можно с помощью обычных ключей примерно за 20 минут.

Вместо переднего колеса устанавливается пластиковая лыжа с деревянным сердечником, а вместо заднего — шипованный диск с гусеницей из усиленного полиуретана. Сложно сказать, насколько хорошо такой «кегресс» идёт по рыхлому снегу. Но по насту должен лететь аки птица.

Nimbus Ultimate Wheel

Что может быть оригинальнее одноколёсного велосипеда! Мы смотрим на циркачей, разъезжающих на нём по арене, и восхищаемся их великолепной координацией и балансом. Сейчас можно встретить и обычного человека, едущего на моноколесе на работу. Но что насчёт настоящего одноколёсного велосипеда для повседневного использования?

Казалось бы, такая штука сама по себе удивительный гаджет, но инженеры компании Nimbus с этим не согласились и принялись модифицировать одноколёсные велосипеды, превращая их во что-то совершенно невероятное. Собственно, компания специализируется на моноциклах и предлагает множество моделей обычных одноколёсок с непосредственным или цепным приводом. Но в модельном ряду есть несколько… гм… нет, не велосипедов — колёс с педалями.

Nimbus Ultimate Wheel — это самое что ни на есть обычное колесо с жёсткой внутренней рамой без спиц и укрепленными прямо внутри обода педалями. Седла у Ultimate Wheel нет: велосипедист «идёт», толкая колесо вперёд движениями ног, на педалях же и стоя. Каждый день на работу не поездишь, но опыт, видимо, интересный.

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