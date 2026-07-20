Как создавались «Страшилы»: фильм, без которого не было бы «Властелина колец»

«Страшилы» — кино с необычной судьбой и наследием. Оно проделало путь от потенциального спин-оффа «Баек из склепа» до чуть ли не летнего блокбастера, что сыграло с ним злую шутку. Это последний фильм, где Майкл Дж. Фокс исполнил главную роль. А ещё «Страшилы» повлияли на следующий проект Питера Джексона — некую трилогию «Властелин колец».

От создателей «Баек из склепа»

Питер Джексон рассказывал, что однажды увидел в своей квартире привидение. Перед ним появилась женщина с лицом, искажённым беззвучным криком, а затем исчезла в стене. Режиссёр поведал об этом своей жене Фрэн Уолш, и та призналась, что несколько лет назад тоже видела её. Правда, по словам Джексона, этот случай не вдохновил «Страшил» напрямую. Но, очевидно, сыграл не последнюю роль в истории их появления.

Сама же задумка возникла у Джексона и Уолш в 1992 году, когда они писали сценарий «Небесных созданий». В перерывах супруги гуляли вдоль берега и обсуждали идеи. В одном таком разговоре у них и родилась идея комедийного ужастика о медиуме-аферисте, который с помощью призраков пугает людей и зарабатывает на этом.

Джексон и Уолш подготовили двухстраничный набросок с кратким описанием сюжета «Страшил» и основных персонажей. Он сильно отличался от итогового фильма: так, главным злодеем первоначально был шериф. Супруги отослали документ агенту и вернулись к «Небесным созданиям». Спустя несколько месяцев, когда Джексон и Уолш уже позабыли про «Страшил», раздался звонок. Оказалось, агент сумел передать бумагу Роберту Земекису, который собирал идеи для полнометражного фильма по сериалу «Байки из склепа».

В «Страшилах» есть пасхалка: кассеты с другими фильмами Джексона, включая «Небесные создания»

Прочитав набросок, Земекис решил, что он не очень подходит для «Баек». Но ему так понравилась сама история, что он пригласил Джексона и Уолш на деловую встречу, где попросил подробнее изложить задумки. Выслушав супругов, Земекис заказал им полноценный сценарий.

К январю 1994 года сценарий был готов. «Небесные создания» явно на него повлияли: Джексон и Уолш отказались от шерифа-злодея и вместо этого развили тему подростков-убийц. Их образы созданы по мотивам реальной истории Чарльза Старквезера и его малолетней сообщницы Кэрил Фьюгейт, в конце 1950-х убивших 11 человек. За это Старквезер был казнён на электрическом стуле, а Фьюгейт отсидела 17 лет.

В «Страшилах» есть множество отсылок к истории Старквезера. Джонни Бартлетт хвастает, что побил его «рекорд», а его фамилия позаимствована у нескольких жертв маньяка. Его сообщницу Патрицию назвали в честь Патриции Херст — внучки газетного магната, которая была похищена и со временем стала помогать своим похитителям грабить банки.

Земекис остался в полном восторге от сценария. Правда, будучи вымотан съёмками «Форреста Гампа», он не хотел браться за ещё один сложный проект. Земекис предложил Джексону поставить кино, а сам решил ограничиться должностью продюсера. Питеру обещали полный творческий контроль и право финального монтажа.

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Талантливый мистер Фокс

Джексон не хотел ехать в США, чтобы снимать «Страшил», и предложил снять их в родной Новой Зеландии. Земекис не стал спорить: это позволяло существенно снизить затраты. Джексон объездил множество новозеландских городов в поисках локаций, которые можно было выдать за Америку. Параллельно они с Уолш дорабатывали сценарий. Он уже напоминал знакомый нам фильм, хотя были и отличия. Так, Судье отводилось куда больше сцен, и он доживал до финала.

Пока Джексон писал «Страшил», он не задумывался, кто мог бы сыграть Фрэнка Баннистера. Земекис предложил ему Майкла Дж. Фокса. У этого парня был прирождённый комедийный талант, но он справлялся и с драматическими ролями. Да и вряд ли стоит напоминать, что у Земекиса богатый опыт работы с Фоксом и он отлично знал его сильные стороны.

Правда, сам актёр не горел энтузиазмом: большинство его «серьёзных» фильмов не имели успеха в прокате. Но по дружбе с Земекисом он всё же согласился прочитать сценарий. Поначалу это не помогло. «Страшилы» были настолько не похожи на всё, в чём снимался Фокс, что, по его словам, могли стать как самым креативным, так и самым провальным фильмом в его карьере. К тому же его не прельщала перспектива долгих съёмок в далёкой Новой Зеландии.

К счастью, Земекис уговорил актёра съездить на премьеру «Небесных созданий» на кинофестиваль в Торонто. Пообщавшись с Джексоном и посмотрев кино, Фокс так впечатлился, что моментально подписался на «Страшил». Тогда он ещё не знал, что этот фильм станет последним, где он сыграет главную роль.

Роль Люси Лински досталась Трини Альварадо. Фамилия её героини позаимствована у актрисы Мелани Лински, сыгравшей одну из главных ролей в «Небесных созданиях» (у неё, кстати, есть камео в «Страшилах»). Джонни Бартлетта сыграл Джейк Бьюзи, а Патрицию — Ди Уоллес. Джексон выбрал эту актрису, чтобы обмануть зрителей: Уоллес ассоциировалась с доброй мамой Эллиота из «Инопланетянина» — и никто не ожидал, что она окажется убийцей.

Помогавших Фрэнку призраков сыграли Чи Макбрайд, Джим Файф и Джон Эстин — бывший Гомес Аддамс и приёмный отец Шона Эстина, спустя несколько лет ставшего Сэмом во «Властелине колец». Одна из причин, почему Шон Эстин согласился на роль Сэма, — рассказы отца о том, какая приятная атмосфера царила на съёмках «Страшил».

Как большой фанат «Реаниматора», Джексон не удержался от того, чтобы предложить Джеффри Комбсу роль спецагента Милтона Даммерса. Тот внёс немало личных ноток в образ персонажа. Именно он предложил характерную причёску, отсылающую к печально известному австрийскому художнику, несколько шрамов и татуировок на груди. На съёмках Комбс носил тёмные контактные линзы и специальные протезы, которые создавали комичный эффект оттопыренных ушей.

Забавная история вышла с ролью сержанта-призрака Хайлса, следившего за порядком на кладбище. Его придумали как пародию на знаменитого сержанта Хартмана из «Цельнометаллической оболочки». Но на пробах никто из актёров не сумел вытянуть этот образ. Джексон сдался, позвонил самому Ли Эрми и попросил спародировать прославившую его роль.

В «Страшилах» есть и камео самого Джексона. Он исполнил роль утыканного пирсингом панка в кожаной куртке, с которым столкнулся Фрэнк на выходе из газетной редакции. А малолетний сын режиссёра Билли сыграл одного из летающих младенцев.

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Съёмки в Новой Зеландии

Съёмки стартовали в мае 1995 года. Интерьерные сцены в основном снимали на павильонах студии Camperdown под Веллингтоном, а натуру — в портовом городке Литтелтон. Чтобы загримировать его под Америку, создатели поменяли городские указатели и номерные знаки. А поскольку в Новой Зеландии левостороннее движение (и машины с правым рулём), леворульные автомобили одолжили на местной базе снабжения американских антарктических экспедиций.

В окрестностях Литтелтона соорудили декорацию дома Баннистера. Отсняв все необходимые сцены, создатели сожгли её — и этот момент попал в фильм. Если присмотреться, на похоронах Рэя, когда Люси говорит с Фрэнком, за её спиной виден огонёк. Это как раз догорающая декорация.

Во время съёмок Фокс не раз путал имена, по привычке называя Судью Доком, чем очень веселил коллег

Майкл Дж. Фокс старался выполнять как можно больше трюков — и поплатился за это. В эпизоде в лесу он получил серьёзную травму ноги, и съёмки пришлось приостановить на неделю. Впрочем, Джексон считает, что эта пауза помогла проекту, поскольку позволила доработать сценарий. Часто получала травмы и Трини Альварадо. Гримёры даже начали фотографировать её синяки, чтобы учитывать их в работе.

Съёмочная группа много шутила и про одежду героини Альварадо. Всю вторую половину фильма она ходила в одной и той же розовой куртке, которая стала чем-то вроде местного мема. После съёмок Альварадо получила в подарок куклу Барби, одетую как её героиня.

Вопрос с композитором решился быстро. Посмотрев «Небесных созданий», Дэнни Эльфман сказал своему агенту, что с радостью напишет музыку для следующего фильма Джексона, о чём бы тот ни был. Когда ему действительно поступило такое предложение, Эльфман моментально согласился.

В четыре раза дешевле Голливуда

Съёмки «Страшил» продлились полгода. Это внушительная цифра для той эпохи — например, «Матрицу» сняли за 114 дней, а «Парк юрского периода» и вовсе за 99.

Дело в том, что сцены, где взаимодействовали люди и призраки (а их много), приходилось снимать дважды. Вначале эпизод снимали с персонажами-людьми. Для этого использовали технологию управления движением (motion control). Автоматическая платформа управляла камерой, движения которой записывал компьютер. Затем снимали часть с призраками на фоне синего экрана. Позже две записи компоновали в единый кадр с помощью сплит-скрина. Такие эпизоды требовали от актёров (особенно игравших призраков) сверхточной синхронизации: им приходилось вести диалоги и реагировать на пустоту, а также следовать движениям камеры.

«Страшилы» потребовали сложных компьютерных эффектов. Джексон отказался от услуг голливудских компаний и привлёк свою студию Weta. Решение было весьма смелым: раньше Weta работала в основном с практическими эффектами, и на студии был лишь один компьютер. Но Джексон хотел доказать, что новозеландская киноиндустрия может создавать эффекты не хуже, чем на Фабрике грёз, и притом намного дешевле. И оказался прав. К финалу съёмок штат Weta разросся до 50 человек и 35 компьютеров. Всего в «Страшилах» 570 компьютерных эффектов — больше, чем в «Дне независимости». Их средняя цена — 17 тысяч долларов — почти вчетверо дешевле, чем у американских компаний.

Труднее всего было создать «Смерть»: она претерпела множество трансформаций. Изначально авторы собирались снимать куклу на тросах в резервуаре с водой. Потом подумывали снять человека в костюме с другой частотой кадров. Даже провели тестовую съёмку. Но в итоге всё же пришлось прибегнуть к графике.

Использовались в «Страшилах» и практические эффекты. Для создания грима Судьи наняли прославленного Рика Бейкера: Джона Эстина он гримировал по пять часов. Но и здесь не обошлось без капли графики для анимации выпадающей челюсти.

Изначально помогать поддерживать порядок на кладбище сержанту Хайлсу должен был некий «привратник». Создатели перебрали немало дизайнов, начав с огров-великанов, и остановились на образе упитанного херувима размером с человека. Съёмочная группа разработала его дизайн, создала костюм с аниматронной головой и отсняла все сцены. Но уже на постпродакшене привратника решили убрать: иначе у зрителей могли возникнуть неудобные вопросы, откуда среди призраков-людей мёртвый ангел.

© Richard Taylor

Последняя роль Майкла Дж. Фокса

Именно во время многомесячных съёмок в Новой Зеландии Майкл Дж. Фокс принял важное решение. За четыре года до этого ему поставили страшный диагноз, прозвучавший как приговор, — болезнь Паркинсона. Фокс пережил тяжелейшую депрессию. Он много пил, его брак трещал по швам.

К счастью, актёр сумел взять себя в руки и завязал с алкоголем. Он продолжал сниматься, тщательно скрывая свой диагноз. Перед выходом на площадку Фокс принимал назначенные врачом препараты, а внезапную дрожь научился маскировать другими движениями.

Однако он знал, что это не сможет длиться вечно. И за полгода на съёмочной площадке «Страшил» Фокс остро осознал, что время уходит — и он хотел бы провести его с семьёй, а не за океаном. Так что он решил завязать с кинематографом и вернуться на ТВ. Да, позже Фокс ещё участвовал в озвучке нескольких картин и по дружбе согласился на камео в «Трассе 60». Но именно «Страшилы» стали последним фильмом, где он исполнил главную роль.

Хэллоуинское кино летом

Вы наверняка слышали кучу историй о том, как результаты плохих тест-просмотров сказались на судьбе фильма. Обычно дело кончается вырезанием сцен, пересъёмками и переносом премьеры. «Страшилы» — пример того, что и удачные тест-просмотры иногда могут навредить.

Изначально премьеру назначили на октябрь 1996 года: фильм должен был выйти в прокат аккурат на Хэллоуин (и заодно в 35-й день рождения Джексона), что, учитывая его тему, выглядело логично. Но когда боссы студии Universal, финансировавшей съёмки, посмотрели черновую версию, она им так понравилась, что фильм решили выпустить пораньше — в июле, где как раз освободилось окно после переноса «Дневного света» на декабрь. Чтобы фильм был готов скорее, студия согласилась увеличить бюджет на 6 миллионов, что позволяло закупить дополнительные компьютеры и увеличить штат аниматоров. А в качестве пряника на Universal пообещали Джексону право снять ремейк «Кинг Конга».

Забегая вперёд...

В одночасье «Страшилы» стали чуть ли не летним блокбастером. Несмотря на все обещанные бонусы, Джексон был этим недоволен. Во-первых, это сокращало время на постпродакшен и увеличивало нагрузку на мастеров по спецэффектам. А во-вторых, режиссёр понимал, что летом кино может попросту не найти своего зрителя. К тому же теперь дата премьеры совпадала с церемонией открытия Олимпийских игр в Атланте. Но студийные маркетологи заверили его, что это не помешает «Страшилам».

Питер Джексон И я подумал: откуда им знать? За сто лет в США прошли всего три Олимпиады!

Несмотря на поддержку Земекиса, Джексон не сумел добиться отмены переноса. В итоге фильм доделывали в спринтерском режиме, что не лучшим образом сказалось на качестве эффектов. А от нескольких сцен и вовсе пришлось избавиться: попросту не было времени их доделать. Позже Джексон критиковал рекламную кампанию и особенно безликий постер, который совершенно не привлекал внимание.

Джеффри Комбс Это совсем не летний фильм. Это идеальный фильм на Хэллоуин! А рекламная кампания, которую они для него придумали, была просто нелепой. Они продвигали его как «Каспера» с живыми актёрами, в котором Майкл Дж. Фокс ведёт себя смешно.

Ещё одним неприятным сюрпризом стал рейтинг. Создатели «Страшил» рассчитывали на подростковый PG-13. Но рейтинговая комиссия MPAA неожиданно влепила ленте взрослый R за «чрезвычайную интенсивность» сюжета. Апелляции и попытки перемонтировать фильм не помогли. Каждый раз комиссия находила странные отговорки вроде «слишком много выстрелов в дверь». Поняв, что ничего не добьётся, Джексон переснял пожёстче сцену гибели Даммерса (изначально ему просто стреляли в грудь), чтобы взрослый рейтинг не пропадал даром.

Провал и возрождение «Страшил»

«Страшилы» вышли в американский прокат 19 июля 1996 года. Ставка на большое летнее кино не оправдалась. Неудачная реклама отпугнула аудиторию ужастиков, которая проигнорировала кино. А для обычной публики «Страшилы» затерялись на фоне бившего все рекорды «Дня независимости» и Олимпийских игр. Американский прокат принёс лишь 16 миллионов. Ещё 13 миллионов дал мир. Обошлось же кино в 26 миллионов.

Вклад в коммерческую неудачу внесли и критики. Сискел и Эберт, ведущие популярного в те годы телешоу, разгромили фильм, не найдя в нём ничего хорошего, кроме спецэффектов. Эберт сравнил «Страшил» с демороликом аниматора, который ищет работу.

Другие критики приняли фильм чуть лучше. «Страшил» в основном хвалили за визуал. Некоторые положительно отмечали игру Фокса и атмосферу картины. Но в большинстве своём критики просто не приняли идею комедийного хоррора и считали, что «Страшилы» должны быть или чистой воды комедией, или мрачным ужастиком — третьего не дано. Царило мнение, что Джексон снял нечто несбалансированное и для него это шаг назад по сравнению с «Небесными созданиями».

Как часто бывало с фильмами той эпохи, спасением для «Страшил» стал рынок домашнего видео, который помог им найти своего зрителя. Хорошие продажи позволили выпустить расширенную версию — на 14 минут длиннее театральной. Правда, Джексон считает режиссёрской именно ту версию, что шла в прокате. Он сам решил уменьшить хронометраж, чтобы фильм был динамичнее.

Ещё одной причиной возросшего интереса к «Страшилам» стал Майкл Дж. Фокс. На момент премьеры ещё никто не знал, что это его последняя главная роль и одно из последних появлений на большом экране.

«Страшилы» серьёзно повлияли и на карьеру Джексона. Несмотря на провал, они доказали финансовые выгоды съёмок в Новой Зеландии. А главное, в распоряжении Питера осталась новейшая по тем временам техника. И для простаивавших без дела компьютеров нужен был крупный проект…

Ещё во время съёмок «Страшил» Джексон начал переговоры об экранизации «Властелина колец», но всё застопорилось из-за вопроса авторских прав. К 1998 году ситуацию удалось урегулировать. Джексон остался без обещанной работы: провал «Могучего Джо Янга» и недобор «Годзиллы» привели к тому, что в Universal заморозили «Кинг Конга». Так что Питер смог вернуться к проекту мечты. А всё, что было дальше, уже стало историей.

Но это уже совсем другая история... «Братству кольца» — 20 лет! Как открылась дверь в Средиземье Ана-Теодора Куркина 17.12.2021 47788 Как Питер Джексон и его команда совершили чудо и экранизировали неэкранизируемое.

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