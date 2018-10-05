Каждый многообещающий японский режиссёр, который снимает глубокое и красивое полнометражное аниме, получает в прессе ярлык «нового Миядзаки». Не избежал этого и Мамору Хосода — режиссёр «Девочки, покорившей время», «Летних войн» и «Волчьих детей». Но честно ли это по отношению к нему? Не совсем. Попытки угнаться за Миядзаки действительно привели его в аниме, но принесли ему больше бед, чем успехов. А по-настоящему его талант раскрылся, когда он стал самим собой. В конце 2018 года в российский прокат выходит сразу две работы Мамору Хосоды — новая, «Мирай из будущего», и запоздавший на три года «Ученик чудовища». Самое время познакомиться с творцом историй про юность, семью и течение времени.

Кто вы, Хосода-сан?

Будущий режиссёр родился в 1967 году почти что в деревне — в небольшом посёлке в префектуре Тояма на острове Хонсю. Юный Мамору с детства грезил кино и ещё в начальной школе написал в дневнике, что «вырастет и станет режиссёром аниме».

Когда ему исполнилось 12 лет, на экраны вышла дебютная работа Хаяо Миядзаки «Замок Калиостро», которая его поразила. После этого он записался в кружок рисования и пробовал снимать любительские мультфильмы на 8-миллиметровую плёнку. С тех пор основатель студии Ghibli незримой громадой присутствовал в жизни Мамору.

После школы Хосода поступил на факультет живописи в Колледж искусств. Окончив его, он (неожиданно, правда?) попытался устроиться в студию Ghibli – но получил отказ. И не от когонибудь, а от самого Миядзаки. Письмо весьма тактично гласило:

Мы не можем сейчас взять вас на работу, потому что это пойдёт в ущерб вашему таланту. Пока вам лучше развивать свой дар самостоятельно в другом месте.

Сложно сказать, были ли эти строки простым жестом вежливости или мэтр и вправду что-то разглядел в незаурядном новичке. Но, так или иначе, они стали пророческими. В 1991 году Мамору Хосода начал собственный путь в индустрии — в студии Toei Animation.

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Работа на «фабрике аниме» и неснятый «Ходячий замок»

Разговор о творчестве Хосоды часто начинают сразу с его коронных хитов. Пятнадцать лет жизни режиссёра просто упускают, как будто их не было. А между тем в это время закладывались основные принципы его творчества, оформлялся стиль, находились темы, которые затем прошли светящейся нитью через все фильмы Хосоды.

Toei Animation – одна из крупнейших и старейших студий Японии. Этот гигант делает и сериалы для взрослых, но специализируется на продуктах для детей. Работа над известными сериалами Dragon Ball Z, Sailor Moon и Digimon помогла Хосоде уяснить правила семейного кино: оно должно хорошо развлекать и быть волшебным. Кроме того, хотя на «фабрике аниме» было налажено потоковое производство, руководство Toei считало, что по-настоящему нравиться зрителям могут только проекты, в которых видна индивидуальность создателя.

Этими принципами Хосода будет руководствоваться во всех своих фильмах, и это со временем принесёт ему успех. Но не сразу.

Первым полнометражным фильмом в карьере Хосоды значится Digimon: The Movie — о детях, спасающих планету, и о противостоянии виртуальной реальности и нашего мира. На самом деле Мамору снял два короткометражных фильма, а продюсеры решили склеить из них и ещё одной короткометражки полный метр.

Этот фильм сейчас вспоминают только как неудачную попытку продвинуть франшизу Digimon на Западе. Digimon: The Movie разгромили в прессе за бессвязный сюжет (ещё бы, это же три разных фильма!), его высмеял сам Ностальгирующий критик. Все отмечали только один плюс: анимацию, которой в основном и занимался Хосода. Поэтому, несмотря на неудачу, фильм заставил обратить внимание на талант Хосоды – ему стали поручать более крупные и важные проекты.

В начале 2000-х Мамору получил заветное приглашение от Ghibli — ни много ни мало снимать «Ходячий замок» по книге Дианы Уинн Джонс! Он с радостью взялся за работу… и студия мечты опять его отвергла. Раскадровка Хосоды крайне не понравилась режиссёру анимации Кацуе Кондо. Он посчитал, что рисунок Мамору не соответствует устоявшемуся стилю студии. Хосода вынужден был уйти, а фильм в итоге поставил всё тот же Миядзаки.

В Сети сохранилось мало материалов, но можно точно сказать, что, останься Хосода в проекте, мы бы увидели совершенно другой «Ходячий замок». На раскадровках заметны современные машины, а сам замок выглядит скорее летающим.

Отказ Ghibli буквально уничтожил Мамору. Он думал, что никогда больше не сможет снимать полнометражные мультфильмы, и собирался завязать с аниме. Тем не менее он вернулся в Toei и начал работу над Ojamajo Doremi Dokkaan! – сериалом для девочек про юных ведьмочек.

Поздние эпизоды сериала стали для Хосоды своеобразной самотерапией – героиня радикально меняет свою жизнь, отказываясь от навязываемой судьбы в поисках чего-то нового. Этот сюжет позже появится почти во всех больших работах Мамору и поможет ему нащупать собственный путь.

Как дела у студии? Что будет дальше со студией Ghibli? Как поживает знаменитая студия после ухода на пенсию Хаяо Миядзаки и что в целом творится в индустрии аниме.

Свободное плавание и признание

В 2005 году имя Хосоды уже было известно, и фанаты One Piece! с нетерпением ждали выхода его полнометражного фильма по мотивам этой манги. Лента оказалась мрачной и резковатой – Хосода всё ещё чувствовал неуверенность после неудачи с «Замком» и явно устал воплощать чужие задумки. Пришло время для творческого взросления.

Через год Мамору наконец заявил о себе как о самостоятельном режиссёре и создал свою первую авторскую полнометражку – «Девочка, покорившая время» о девочке Макото, которая научилась перемещаться назад во времени и решила так исправлять все свои неудачи. В основу фильма легла популярная в Японии юношеская повесть Ясутаки Цуцуи (он же — автор знаменитой «Паприки»). Книгу и ранее успешно экранизировали, так что для японцев фильм выглядел своего рода ремейком. Но очередную версию классики публика приняла очень тепло.

В первой же большой работе Хосода показал свои сильные стороны и затронул ключевые для себя темы. Фильм получился одновременно смешным и серьёзным, динамичным и полным светлой меланхолии. Хосода воплотил в образе школьницы Макото свой любимый типаж героя – юного, чистого душой и достаточно смелого, чтобы бороться с внешними преградами и самим собой.

Следующие фильмы Хосоды закрепили за ним репутацию достойного наследника Миядзаки и компании. Фантастический блокбастер «Летние войны», мелодрама «Волчьи дети Амэ и Юки» и экшен в духе самурайских фильмов «Ученик чудовища» стали кассовыми и номинировались на множество премий. И хоть эти фильмы очень разные, их объединяют общие темы, образы и неповторимый стиль. Хосода окончательно оформился как режиссёр со своим голосом.

Все полнометражки Хосоды сняты на студии Madhouse, как и у Кона: Сатоси Кон и его умное аниме Жизнь и творчество одного из удивительнейших режиссёров в истории аниме — создателя «Истинной грусти», «Актрисы тысячелетия», «Агента паранойи» и «Паприки».

Главные фильмы Мамору Хосоды

Девочка, покорившая время

Со школьницей Макото произошло невероятное – она неожиданно открыла в себе способность двигаться назад во времени! Новый дар помогает девочке справляться со сложными контрольными, не попадать впросак на уроках и исправлять множество повседневных ошибок. Только вот игры со временем – штука опасная, и Макото это быстро понимает. Героине понадобится незаурядное мужество, чтобы вернуть всё на круги своя и спасти тех, кто ей дорог.

Этот блистательный дебют помог Хосоде заявить о себе как о самостоятельном режиссёре и стал его самой известной работой. Когда вспоминают Хосоду, чаще всего говорят о «Девочке, покорившей время».

Летние войны

В недалёком будущем треть человечества сидит в онлайн-игре «Страна ОЗ». Кто-то ведёт в виртуальности бизнес, а кому-то она заменила реальные отношения. Например, Кэндзи, старшекласснику и типичному математику-заучке.

Однажды девушка Натсуки, в которую Кэндзи тайно влюблён, просит его пойти с ней на семейный праздник в качестве подставного жениха. Так в жизни Кэндзи появляется огромная, взбалмошная, но дружная семья Джиннучи. В это время ИИ «Машина любви» пытается захватить «Страну ОЗ» и установить контроль над человечеством. Кэндзи и клану Джиннучи предстоит сразиться со злом.

«Летними войнами» Хосода закрепил успех и утвердился в зале славы «больших аниматоров» современности. Этот мультфильм – смелый оммаж серии Digimon. Кислотная виртуальная реальность, спасение мира, безумный дизайн персонажей – Хосода чувствовал себя в своей тарелке.

Вместе с тем «Летние войны» стали одой семейным ценностям и традиционному японскому укладу. В реальном мире действие происходит в Уэда, настоящем японском городе неподалёку от малой родины Хосоды. Городок на экране досконально воспроизвели вместе с родовым домом Джиннучи – реально существовавшего клана.

Волчьи дети Амэ и Юки

Студентка Хана знакомится с прекрасным незнакомцем и влюбляется в него без памяти, и её не пугает, что её избранный – оборотень. Пара обустраивает семейное гнёздышко, появляются дети – мальчик и девочка Амэ и Юки. Но супруг Ханы трагически погибает, и она остаётся одна. Хане приходится отказаться от своих планов на будущее и уехать с детьми в провинцию, чтобы растить своих полуволчат и оберегать их от опасностей человеческого мира.

«Волчьи дети» — самый спокойный и мелодраматичный фильм Хосоды. История матери, вынужденной в одиночку растить своих необычных детей, тронула души зрителей по всему миру. Картина поразительно хорошо держит баланс между фантастикой и реалистичной драмой. Это не пустая романтическая сказка про оборотней – героине приходится решать вполне бытовые проблемы. Вести своих волчат к педиатру или ветеринару? Отдать их в городскую школу или уехать в глухую деревню?

Хоть в название вынесены имена юных оборотней Амэ и Юки, эта работа – прежде всего про Хану, её родительский путь и материнскую жертву.

Ученик чудовища

В Токио есть квартал Сибуя, откуда можно попасть в параллельный мир монстров Сибутэнмати. Однажды, прогуливаясь по Сибуе, медведь-монстр Куматэцу находит сироту, сбежавшего из дома. Куматэцу нарекает найдёныша Девятой и берёт к себе в ученики. Девята растёт среди монстров, учится быть сильным воином и справляться с тяжёлым нравом наставника. Но однажды он снова слышит зов человеческого мира и встаёт перед сложным выбором.

«Ученик чудовища» (также известный как «Дитя чудовища») объединяет все основные черты творчества Хосоды, суммирует все приёмы, с которыми он работал ранее. Тут и яркое волшебное приключение в духе сериалов Toei, и обращение к традиционной японской культуре, как в «Летних войнах». Фильм продолжает темы, поднятые в «Волчьих детях» и «Девочке, покорившей время», — развитие, рост и поиски юного персонажа, трудности родительства и важность семьи.

При этом «Ученик чудовища» не вторичная работа — Хосода умело использует повторы, чтобы развить предыдущие мысли. Это слегка сумбурный, но яркий семейный фильм, сочетающий боевые сцены и глубокий психологизм.

Что такое «типичный Хосода»

Детство – это машина времени

Детство и юность, время и перемены – любимые темы Мамору Хосоды. Во всех своих работах он обращается к «шэйсун», или «весне молодости». Так японцы называют период жизни, когда подросток начинает обретать независимость и находит первую любовь. В фильмах «Летние войны», «Ученик чудовища», «Волчьи дети» мы видим как буквальное, так и духовное взросление героев. Макото из «Девочки, покорившей время» тоже растёт и отпускает детство, но по-другому: влюбляясь и принимая ответственность за свои поступки, как взрослая.

Режиссёра завораживает то, как меняется юный человек и его душа. Фантастические события – это не только способ рассказать весёлую сказку, но и аллегория развития и взросления. И хотя в фильмографии Хосоды непосредственно про путешествие во времени рассказывает всего две картины, все его работы так или иначе показывают нам будущее, отражённое в героях. И оно, как и эти герои, неизменно прекрасное и светлое.

Семейные узы

Для Хосоды семья всегда играла огромную роль. После свадьбы он много размышлял о том, что делает большую семью семьёй, что происходит, когда ты просыпаешься и понимаешь, что теперь у тебя в два раза больше родственников. Это нашло отражение в «Летних войнах» — фильм красочно и с юмором показывает японские семейные ценности, которые, впрочем, не чужды и европейцам.

Родительство — ещё одна излюбленная тема режиссёра. Можно сказать, проблемы, к которым он обращался в своих мультфильмах, росли и менялись вместе с его собственной семьёй. Так, работу над сценарием «Волчьих детей» Хосода начал, чтобы поддержать жену, когда они безуспешно пытались завести детей. Фильм рассказывает о сакральной роли матери в жизни ребёнка, об огромном пути, который она проходит сквозь годы со своими детьми.

А «Ученик чудовища» посвящён отцовству. Воспитывая долгожданных сына и дочку, Хосода ощутил груз ответственности и в тонкостях передал, каково это – быть папой, защитником и учителем. Куматэцу (Медвежут в русском фандабе) — похожий на медведя монстр и мастер меча — усыновляет мальчика Рена и помогает ему пройти через все трудности взросления. Звериная форма – приём, с помощью которого Хосода в этих фильмах показывает, что человеческое потомство, как и в дикой природе, должно учиться у родителей и перенимать их повадки, чтобы самостоятельно и без страха выйти во взрослую жизнь.

При этом Хосода понимает, что каждому ребёнку важно, чтобы рано или поздно его отпустили. И Хана из «Волчьих детей», и Куматэцу дают своим детям уйти – это выглядит невероятно аллегорично, пронзительно и очень правильно.

Противостояние миров

Фильмы Мамору Хосоды приглашают окунуться в уютный и дружелюбный магический реализм. Персонажи его картин очень похожи на нас, а чудеса происходят с ними совершенно естественно, как в сказках. И, как и сказки, все работы режиссёра пронизаны дуализмом. Он сталкивает реальности, героев, характеры. В «Летних войнах» нереальный мир борется с настоящим, в «Девочке, покорившей время» прошлое сравнивается с будущим, в «Волчьих детях» звериное контрастирует с человеческим, а «Ученик чудовища», пожалуй, вбирает в себя все эти контрасты.

В каждом фильме Хосоды есть неизменное противопоставление женского и мужского начала, юности и опыта, большого горя и большой радости. Только чёрно-белого конфликта добра и зла не найти — в историях Мамору Хосоды, как и в жизни, всё непросто. Благодаря этим контрастам его фильмы обладают одновременно притягательной простотой и сложным психологизмом — и интересны как взрослым, так и маленьким зрителям.

Мастер монтажа и облаков

У каждого выдающегося режиссёра есть излюбленные приёмы, по которым его работы можно отличить с первого взгляда. У Хосоды это в первую очередь стиль рисунка. Плавные линии, вытянутые силуэты, упрощённые, но вместе с тем реалистичные черты лица безошибочно узнаются с пары кадров.

Ещё он мастерски использует параллельный монтаж. Повторяющиеся сцены рассказывают сложные истории любви и переезда в «Волчьих детях», а в «Девочке, покорившей время» они становятся главным художественным приёмом. Ну а монтаж в стиле музыкальных клипов помогает элегантно передать взросление и юного ученика монстра, и волчат.

Как и многие японские аниматоры, Хосода просто одержим детальным изображением окружающего мира. Особенно деревенской жизни – тут сказывается происхождение режиссёра. Но особое место в его пристрастиях занимают облака – их он прописывает просто с головокружительной тщательностью. Недаром практически на каждом кинопостере Хосоды можно увидеть небо с потрясающими облачными громадами.

Весной этого года в Японии вышла новая работа режиссёра – «Мирай из будущего». Фильм рассказывает о мальчике Куне, который не может смириться с появлением в семье маленькой сестры Мирай (чьё имя, собственно, и значит «будущее»). Обидевшись на взрослых, уделяющих внимание только новому шумному существу, Кун сбегает в волшебный сад и отправляется в фантастическое путешествие во времени.

Похоже, Хосода остался верен себе и нас снова ждёт трогательная история об отважном юном герое, прошлом, будущем, взрослении и семье. В декабре фильм выходит в российский прокат, и мы сможем увидеть, появилось ли в подходе режиссёра чтото новое. А впрочем, что есть постоянство, как не признак мастерства?