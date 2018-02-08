Бывший полицейский Ник Сакс работает наёмным убийцей. Накануне Рождества Ник, завершив очередное дело, случайно становится обладателем пароля к некой великой тайне, после чего за ним начинают охоту гангстеры и коррумпированные копы. А ещё маленькую дочь Ника похищает маньяк в костюме Санты. И, главное, Ник начинает видеть воображаемого друга дочери, летающего единорога по имени Хэппи. И тут такое происходит!

Жанр: комедийный боевик, городское фэнтези

Шоураннеры: Расс Хаммондс, Кристофер Мелони

В ролях: Кристофер Мелони, Ричи Костер, Лили Мирожник, Брайс Лоренцо, Патрик Фишлер, Хэппи (озвучивает Пэттон Освальт)

Продолжительность: 8 серий по 50 минут

Премьерный показ: декабрь 2017 — январь 2018, Syfy

Продолжительность: 8 серий по 40–60 минут

Похоже на:

фильм «Адреналин» (2006)

фильм «Дэдпул» (2016)

Бомба! Сносящая крышу бомба! Именно такое впечатление производит сериал «Хэппи!» — экранизация одноимённого комикса Гранта Моррисона и Дэррика Робертсона. Даже не верится, что «Хэппи!» — оригинальная продукция канала Syfy, фантастические сериалы которого (за редкими исключениями) довольно-таки сдали в последние годы. Можно сказать, что перед нами новый стандарт для комикс-экранизаций. И тому есть как минимум семь причин.

Сюжет экранизации гораздо лучше, чем у оригинала

Что такое комикс Моррисона? Коротенькая (4 выпуска) криминальная история про опустившегося головореза, который, спасая дочь от педофилов, перестрелял кучу народа. Если бы не летающий голубой единорог, комикс был бы примитивным — стильным, красивым, брутальным, но абсолютно пустым.

Хотя общая сюжетная схема осталась неприкосновенной, в сериале гораздо больше фантастических элементов, которые очень интересно повлияли на историю и героев. Так, логически обосновано появление «воображаемого друга» — точнее, целой системы подобных существ. Тайна, за которой все гоняются, уже не просто пароль к мафиозному «общаку». Некоторые персонажи обрели сверхъестественные способности, и по сериалу разбросаны намёки на то, что мир «Хэппи!» далеко не таков, каким кажется. Сценаристы (среди них автор оригинала) значительно расширили возможности истории, и хотя сюжет комикса полностью исчерпан, продление сериала на второй сезон выглядит закономерным. Ещё бы, после такого клиффхэнгера!

Безумное сочетание кровавого боевика с детской сказкой

«Хэппи!» можно сравнить с серией комиксов Grimm Fairy Tales. Насилие, жестокость, секс, наркотики, циничные шутки — и рядом сказочные персонажи с маленькими детишками в придачу. Авторам сериала удалось органично всё совместить, и ни один элемент не выглядит чужеродным.

Уникальный стиль

Представьте фильм «Кто подставил кролика Роджера», снятый в духе криминальных комедий Гая Ричи с элементами «Бешеных псов» Тарантино. Это и есть «Хэппи!». Причём в финальном эпизоде сезона есть прямая цитата из «Бешеных псов», очень остроумно обыгранная. Ну а стиль «под Гая Ричи» — дело рук одного из главных создателей сериала Брайана Тейлора, сценариста, режиссёра и оператора безумного боевика «Адреналин», который местами перещеголял даже фильмы знаменитого британца.

Чумовой экшен

От того же Брайана Тейлора «Хэппи!» получил зажигательные драки и перестрелки. И, хотя насилия в сериале через край, экшен-эпизоды при всей их брутальности и натурализме смотрятся как бы «не всерьёз», по-сказочному. Авторы ни на минуту не дают забыть, что перед нами комедийное фэнтези, — и в самых кровавых сценах обязательно есть забавные мелочи, нивелирующие жестокость.

Остроумная неполиткорректность

Иногда от «правильности» современного телевидения сводит скулы. Но создатели «Хэппи!» беззастенчиво используют расовые стереотипы и ничуть этого не стесняются. Да и вообще глумятся над чем угодно — даже над «священными коровами» западной демократии вроде секс-меньшинств или семейных ценностей. Причём делают это тонко и остроумно.

Обилие цитат, аллюзий и пародий

Иногда пародий даже чересчур много, хотя все они плотно вплетены в сюжетную ткань. Правда, зачастую распознать объект пародирования способны разве что зрители американских телеканалов. Но «Дом-2» или «Пусть говорят» по формату мало отличаются от американских аналогов — поэтому общий смысл уловят и наши зрители. Ну а некоторые пародийные эпизоды хочется пересматривать бесконечно, каждый раз подмечая новые забавные детали, — например, схватку Ника с китайскими гангстерами, словно пришедшую из боевиков Джеки Чана.

Яркие персонажи

В первую очередь это, конечно, Ник Сакс в блестящем исполнении Кристофера Мелони. Дело не только в том, что Ник крут и, даже если терпит локальные неудачи, всё равно умудряется вывернуться и победить. И не в том, что Ник просто душка — хоть и бродит весь сериал в драном пальто на голое тело и с расквашенной небритой мордой. Главное, что герой меняется у нас на глазах. Авторы довольно достоверно для комедийного боевика показывают эту метаморфозу: от циника, утратившего смысл жизни, до человека с надеждой на лучшее будущее. Главная причина изменения — маленькое глазастое чудо, которое отчаянно верит в своего самого лучшего, самого сильного, самого замечательного папу (пускай это даже страхолюд с бандитской рожей). И эта вера меняет Ника, заставляя его совершать по-настоящему героические поступки.

Ну а проводником детской отчаянной веры, её главным вестником становится Хэппи — болтливый синий единорог, похожий на алкогольно-наркотический трип. Их контрастный дуэт с Ником просто волшебен — хотя, конечно, нечто похожее мы уже видали (кролик Роджер не даст соврать). Есть в сериале и прямые отсылки к фильму Земекиса — например, в эпизоде с опьянением Хэппи (в отличие от кролика, единорожек закидывается чем-то покрепче, чем виски).

Хороши и многие другие герои — особенно психопаты, которых тут целая россыпь: мафиозный дон Блю, его главный подручный-садист Смузи, зловещий Плохой Санта, омерзительный клоун Солнечный Лучик. И у каждого из персонажей, включая второстепенных, есть присущие только ему чёрточки — даже если через пять минут после появления он получает пулю в башку.

* * *

Начинается и завершается «Хэппи» отлично, однако в середине немного провисает — похоже, авторы не были уверены в дальнейшей судьбе своего детища и растягивали события, добавляя «воды». Комикс-то короткий, сюжета на целый сезон не хватает. Лишь получив отмашку насчёт второго сезона, сценаристы под занавес смело развесили ружья, которые должны пальнуть уже в продолжении.

Итог: «Хэппи!», конечно, понравится не всем — уж слишком много здесь цинизма, трэша и угара. Наверное, лакмусовой бумажкой может послужить фильм «Дэдпул»: если вы получили кайф от похождений болтливого наёмника, обязательно познакомьтесь с Хэппи. Если же «Дэдпул» вас не порадовал, держитесь подальше и от голубого единорога. Ну его, ещё научит чему-нибудь нехорошему…

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