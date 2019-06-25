Остров Ктулху и города древних рас: путеводитель по нечеловеческим местам Лавкрафта

В предыдущей части нашего путеводителя по лавкрафтовским местам мы рассказали об Аркхеме и других придуманных городах Новой Англии. Но на Земле, согласно мифам Ктулху, немало циклопических строений и городов, воздвигнутых существами за пределами людского понимания. Трепещите, ибо мы отправляемся в города, не предназначенные для человека!

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Р’льех

Затонувший остров Р’льех, наверное, известен каждому — ему посвящён знаменитый «Зов Ктулху» (1926). В неведомые времена эта обитель Древних погрузилась в океан и должна восстать из пучин, лишь когда «звёзды сойдутся». В рассказе культисты всеми силами приближали час, когда Ктулху, жрец Древних, пробудится от вечного сна и впустит в наш мир весь лавкрафтовский пантеон. А ничего не подозревающие моряки наткнулись в Тихом океане на остров, геометрия которого выглядела жуткой и невозможной.

В районе 47°09′ южной широты и 126°43′ восточной долготы они увидели прямо перед собой вздымающийся из океана гигантский каменный монолит и некоторое время плыли вдоль окружённой накипью из грязи, ила и водорослей циклопической стены, которая — как я понимал — не могла быть ничем иным, как осязаемым воплощением наивысшего земного ужаса, кошмарным городом-трупом Р’льехом, построенным в неизмеримо далёкие доисторические времена отвратительными существами, прибывшими на Землю откуда-то с тёмных звёзд. Здесь покоится великий Ктулху со своими неисчислимыми ордами, которые из гробниц и посылают наверх, преданным приспешникам, мысли-сновидения, повелевающие способствовать их освобождению, возврату к жизни и к былому господству. «Зов Ктулху»

Идея затонувшего острова прежде всего перекликается с Атлантидой — хотя саму Атлантиду Лавкрафт описывал отдельно в рассказе «Храм» (1920). Главное отличие в том, что Р’льех изначально был нечеловеческим: лишь некоторым из людей дозволялось туда являться и общаться с лежавшими в гробницах Великими Древними. Интересно и расположение этого города: указанные координаты находятся южнее Австралии, рядом с «Полюсом недоступности» — точкой, которая расположена дальше всего от любой суши. В какую сторону ни плыви, до берега больше двух с половиной тысяч километров… Разве не идеальное место, чтобы спрятать целый паноптикум неведомых сущностей?

Видимо, когда персонажи настольного «Ужаса Аркхэма» бродят по залам Р’льеха, имеется в виду, что они перенеслись в прошлое. В рассказе Ктулху проснулся лишь ненадолго, а Р’льех не успел до конца подняться из пучин и погрузился обратно. Однако с тех пор в произведениях по миру Лавкрафта кто-нибудь — кто с надеждой, кто со страхом — то и дело произносит: «Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн». «В своём доме в Р’льехе мёртвый Ктулху спит и ждёт своего часа».

Город Старцев

Как известно, продвинутая технология неотличима от магии — и Лавкрафт за декорациями из заклинаний и демонических гримуаров скрывал научно-фантастические концепции. В поздних произведениях он подробно описывал историю Земли на заре времён, когда её по очереди колонизировали развитые инопланетные расы. Именно знания о них легли в основу пронизанных священным ужасом пассажей из «Некрономикона». Первой из этих рас и были Старцы (Elder Things, или Old Ones), подробно описанные в повести «Хребты безумия» (1936).

Старцы явились на Землю около миллиарда лет назад, когда на планете не было даже одноклеточной жизни. Первый свой город, ставший центром их цивилизации, они основали на территории современной Антарктиды, на огромном горном хребте, который высотой превосходил Гималаи. Часть зданий они воздвигли прямо на горах, увенчав их огромными кубическими сооружениями и пронизав сетью пещер, а часть построили на широком плоскогорье. Как и в случае с Р’льехом, Лавкрафт указал координаты этой горной цепи — увы, современные спутники не в силах её рассмотреть.

Картина напоминала циклопический город мало что невиданной — невообразимой архитектуры, где обширные скопления чёрных как ночь каменных построек являли чудовищное надругательство над законами геометрии, гротескные крайности мрачной фантазии. На усечённых конусах, то ступенчатых, то желобчатых, громоздились высокие цилиндрические столбы, иные из которых имели луковичный контур и многие венчались зазубренными дисками; множество плит — где прямоугольных, где круглых, где пятиконечных звёздчатых — складывались, большая поверх меньшей, в странные, расширявшиеся снизу вверх конструкции. Составные конусы и пирамиды стояли сами по себе или на цилиндрах, кубах, низких усечённых конусах и пирамидах; игольчатые шпили встречались странными пучками по пять штук. И все эти бредовые конструкции соединяла воедино сеть трубчатых мостов, тянувшихся то здесь, то там на головокружительной высоте. «Хребты безумия»

Именно Старцы создали жизнь на Земле — сначала для пропитания, а потом, возможно, и для экспериментов. Одним из самых жутких их созданий стали шогготы — огромные сгустки протоплазмы, которые умели под гипнозом менять облик и выполнять задания. На рабском труде шогготов и держалась цивилизация, но твари мутировали, вышли из-под контроля и начали охотиться на Старцев. Обледенелый заброшенный город до сих пор лучше обходить стороной: в пещерах по-прежнему рыщут гигантские хищные шогготы.

Аркхемские учёные Дайер, Данфорт и Лейк, обнаружив это поселение в «Хребтах безумия», решили, что заснеженное плоскогорье — это легендарное Плато Ленг, с трепетом упоминавшееся в «Некрономиконе». За Хребтами таилась ещё одна горная цепь — священные горы, которых страшились даже Старцы. Дайер верил, что там скрывается легендарный Неведомый Кадат — главное средоточие земного зла. Авторы игры «Древний Ужас» согласились с догадкой Дайера и разместили плато в Антарктиде. Но на самом деле местоположение Ленга и Кадата — очень запутанный вопрос, поэтому к нему мы вернёмся в другой части этой статьи.

Пнакотус (Город Великой расы)

Я увидел бесконечные ряды окруженных садами монументальных строений, протянувшиеся вдоль мощёных улиц, каждая шириною в добрых двести футов. Здания сильно отличались одно от другого по внешнему облику, но редко какое из них не достигало пятисот футов в поперечнике и тысячи футов в высоту. Иные простирались на несколько тысяч футов по фасаду, а иные врезались вершинами в серые пасмурные небеса. Всё это было построено из камня или бетона с использованием того самого изогнутого типа кладки, что был отмечен мною ещё в самом начале. Крыши были плоскими, часто с небольшими садами на них и почти всегда с зубчатыми парапетами. Иногда мне попадались на глаза террасы, приподнятые над уровнем земли открытые площадки и широкие поляны посреди сплошного моря растительности. «За гранью времён»

Пришельцам с планеты Йит и их невероятному городу Лавкрафт посвятил рассказ «За гранью времён» (1935). «Великой» эту расу называли потому, что они умели переносить своё сознание в чужие тела, на миллионы лет в прошлое или будущее. На этом и строилась их цивилизация: странствуя по эпохам, они заимствовали чужие изобретения и знания; те же, с кем йитианцы менялись телами, оказывались в их городах и обязаны были пополнять их библиотеки своими записями.

На Землю йитианцы переселились перед гибелью своей планеты — для этого они захватили тела гигантских разумных конусообразных землян, сочетавших животные и растительные черты. После этого города Великой расы возникли по всей планете и простояли по меньшей мере до конца палеозойской эры — она завершилась 150 миллионов лет назад. В рассказе описан только один такой город, развалины которого сохранились в глухой австралийской пустыне. Как водится, Лавкрафт щепетильно указал координаты — и добраться туда тоже непросто!

Великая раса была чрезвычайно развитой: для освещения они использовали сферы из загадочных кристаллов, возводили огромные автоматические подземные заводы, ездили по дорогам на тяжёлых остроносых машинах, строили многопалубные корабли и летающий транспорт на электромагнитной подушке. Именно их перу принадлежат загадочные «Пнакотикские рукописи» — придуманный Лавкрафтом манускрипт с древними тайными знаниями. Считается, что город Великой расы — это и есть Пнакотус, хотя в рассказе его название не упоминается.

Несмотря на миролюбивый нрав йитиан (по сравнению с другими лавкрафтовскими тварями), в их городе тоже таится опасность. Среди прочих строений резко выделяются чёрные базальтовые башни без окон и колодцы из таких же чёрных глыб, надёжно опечатанные металлическими полосами. Построены эти сооружения не Великой расой — йитиане их откровенно боятся. Ещё до Великой расы, 600 миллионов лет назад, Землёй и тремя другими планетами Солнечной системы владели жуткие пришельцы из иной Вселенной, напоминавшие полипы и умевшие управлять ветрами. В рассказе они называются просто Старшими (Elder Things), но у последователей Лавкрафта прижилось название «летучие полипы» — чтобы избежать путаницы со Старцами, поскольку звездоголовые жители Антарктиды в «За гранью времён» упомянуты отдельно. Великой расе удалось отвоевать у полипов Землю и загнать чудовищ в недра планеты — но, судя по всему, те вырвались, и йитианской цивилизации пришлось эвакуироваться. Сейчас печати в городе сорваны — поэтому в австралийскую пустыню лучше не соваться…

Впрочем, в настольном «Ужасе Аркхэма» игроки могут посетить Пнакотус во времена его расцвета — как и герой рассказа, ставший жертвой насильного обмена телами. Во время такого путешествия окружающие будут с удивлением наблюдать, как знакомый им человек на ломаном языке расспрашивает всех о последних достижениях прогресса. Пока вы изучаете Великую расу, Великая раса изучает вас!

Безымянный город

Таинственно и зловеще выступал он из песков — так высовываются части трупа из неглубокой, кое-как закиданной землёю могилы. Ужасом веяло от источенных веками камней этого пережившего Великий потоп древнего чуда, этого пращура самой старой из пирамид; а исходившее от него легкое дуновение, казалось, отталкивало меня и внушало мысль отступиться от жутких древних тайн, которых не знает и не должен знать ни один смертный. «Безымянный город»

Эти таинственные руины скрываются где-то в песках Аравийской пустыни. Впервые Лавкрафт описал их в одноимённом рассказе 1921 года, который считают первой историей по вселенной «мифов Ктулху». В «Зове Ктулху» говорится, что в тех же краях находится главный центр культа Древних, — и неудивительно, ведь как раз отсюда родом зловещий гримуар VIII века «Некрономикон». Именно после того, как автор «Некрономикона», безумный Абдул Альхазред, увидел во сне Безымянный город, он сложил знаменитое двустишие:

То не мертво, что вечность охраняет,

Смерть вместе с вечностью порою умирает.

Арабы сторонятся древних руин и говорят о них только шёпотом — и недаром. Храмы и пещеры Безымянного города хранят историю четвероногой крокодилоподобной расы, которая жила на Земле в течение десяти миллионов лет — ещё до того, как Африка поднялась из воды. Судя по всему, эти существа были бессмертными, — но сейчас город служит им склепом, в котором хранятся их мумифицированные тела. Однако духи до сих пор охраняют город: похоже, именно они были теми вихрями, которые когда-то на глазах жителей Дамаска растерзали Альхазреда на куски. Связаны ли они с летучими полипами, которые управляли ветрами, или эта способность не редкость для инопланетных рас? История умалчивает.

Из «Истории „Некрономикона“» (1927) можно заключить, что Безымянный город находится на территории Саудовской Аравии, в пустыне Руб-эль-Хали (или же в соседней с ней пустыне Дехна), поскольку перед написанием «Некрономикона» Альхазред провёл в этих краях, якобы охраняемых духами смерти, десять лет — и говорили, что он нашёл Безымянный город и наяву. Но редактор и последователь Лавкрафта Август Дерлет размещает эти руины рядом с оманским городом Салалах и утверждает, что там располагаются владения чудовищного бога Хастура. Персонажи Дерлета находят в одном из залов могилу Альхазреда и общаются с духом безумного араба, который, оказывается, был похищен, а не растерзан. Вряд ли Лавкрафт согласился бы с этой версией, но если где и раскрывать тайны Альхазреда, то именно в аравийских песках!

* * *

На этом мы заканчиваем рассказ о лавкрафтовских местах на Земле — но это лишь начало! В продолжениях мы перейдём к иным мирам и далёким планетам из мифов Ктулху и совсем уж непостижимой реальности сновидений. Трепещите!