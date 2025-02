Книжки с картинками. История антологий и сборников комиксов

До того как стать знаменитыми и заполучить собственные серии комиксов, Супермен и Бэтмен начинали свою супергеройскую карьеру на страницах сборников. И не только они: то же самое можно сказать и про сурового Судью Дредда, и про забавных смурфов. Когда-то они были лишь одними из многих персонажей еженедельных газет и журналов. Сейчас такой формат почти забыт, как и многие герои, промелькнувшие на страницах сборников, но в прошлом он был чуть ли не основным на рынке. Давайте же проследим историю комикс-альманахов, регулярных сборников и антологий рисованных историй в Европе и Америке, остановимся на самых значимых изданиях и расскажем о людях, которые за ними стояли.

Комиксы обрели популярность благодаря газетам. В конце XIX — начале XX века на последних страницах газет западные читатели могли обнаружить серию рисунков, объединённых общим, чаще всего юмористическим сюжетом. Незамысловатые зарисовки постепенно становились всё интереснее и привлекали всё больше внимания. Почувствовав золотую жилу, издательства начали выпускать сборники таких комиксов отдельно. Сначала они появились в Британии: в 1890 году стартовали Comic Cuts и Illustrated Chips. Позже формат добрался и до Америки, где в 1907 году начал выходить журнал Mutt and Jeff. На долгие годы именно этот формат стал основным для выпуска комиксов. Впрочем, его судьба сложилась по-разному по разные стороны океана.

Белки Старого света

В мае 1890 года на лондонских газетных прилавках появился Comic Cuts от журналиста Альфреда Хармсворта. Издание не было первой газетой с рисованными историями, но перевернуло индустрию благодаря своей низкой цене — всего полпенни за выпуск.

В результате Comic Cuts с первого же номера стал самым популярным еженедельным сборником комиксов, у него тут же появились подражатели, а сам он протянул аж до 1953 года — за это время вышло свыше трёх тысяч выпусков. Впрочем, не будем слишком уж сильно восхищаться гением Хармсворта: такой низкой цены он добился, потому что перепечатывал материалы из газеты Scraps пятилетней давности и, следовательно, не платил художникам. После иска правообладателей, однако, Comic Cuts стал выпускать оригинальный материал.

Впрочем, комиксы в то время сильно отличались от тех, к которым мы привыкли. Они были чем-то средним между карикатурами и рядом картинок с подписями, а основная тематика сводилась к социальной сатире. Но в первые десятилетия XX века появились уже знакомые нам форматы рисованных историй. Кроме Великобритании, центрами комикс-индустрии стали Франция и Бельгия, где зародился свой вид комиксов — bande dessinée.

Comic Cuts, может быть, и не самый первый сборник комиксов, но точно самый популярный и доступный из первых

В 1934 году во Франции начал выходить Le Journal de Mickey от издательства Librairie Hachette, который, как нетрудно догадаться по названию, был посвящён приключениям диснеевских персонажей. Причём редакция не просто перепечатывала американские комиксы, но адаптировала их под французские реалии.

Героями Уолта Диснея дело не ограничилось — уже с первых номеров в журнале печатали истории и целые серии от местных авторов. Всё это в результате сделало Le Journal de Mickey крайне востребованным. Журнал выходит до сих пор.

Успех Le Journal de Mickey, а также популярность Тинтина, истории про которого тогда выходили еженедельно на страницах Le Petit Vingtième, приложения к газете Le Vingtième Siècle, способствовали появлению целого ряда комикс-антологий. Одним из знаковых журналов стал Spirou, который появился в Бельгии в 1938-м. Он поначалу перепечатывал американские комиксы, но ставку делал всё же на собственных авторов, количество которых только увеличилось во время войны — когда издавать американские комиксы на оккупированных немцами территориях было невозможно.

Французский «Журнал Микки» — один из самых успешных журналов комиксов, который существует до сих пор

Центральная серия Spirou et Fantasio рассказывала о приключениях парня по имени Спиру, который вместе с ручной белкой по имени Спип (spirou по-валлонски означает и «белка», и «озорник») и другом Фантасио путешествовали по миру и боролись со злом. По общей концепции удивительно похожий на «Тинтина» (противостояние этих двух серий заслуживает отдельной статьи), «Спиру», однако, разительно отличался от него характерным стилем рисунка, созданным основателями так называемой Марсинельской школы: Андре Франкеном, Морисом де Бевере, Уиллом Мальтетом и Жозефом «Жиже» Жилленом. Рисунок «Спиру» представлял собой смесь карикатуры, мультяшности и реализма и акцентировал внимание на передаче движения, в отличие от более схематичного и статичного рисунка Эрже в «Тинтине». Влияние Марсинельской школы (её название происходит от городка Марсинель в Бельгии, где тогда находилась редакция журнала) распространилось на многие другие комиксы, дебютировавшие на страницах Spirou, включая «Смурфиков» и «Счастливчика Люка». Впрочем, Spirou — это не только карикатурный стиль Марсинеля. Здесь были и реалистичные BD, а также вестерны, приключения, детективы и фантастика.

Журнал открыл путь в комиксы множеству отличных авторов и художников. Среди них Виктор Хубинон, Жан-Мишель Шарлье, Рене Хаусман, Жан Роба и Пьер Кюллифор (он же Пейо). Шарлье, например, проявил себя мастером реалистичных приключенческих историй: помимо военного «Бака Дэнни», он также создал комиксы о бойскауте La Patrouille des Castors и о журналисте Marc Dacier. А Пейо придумал замечательную серию Johan and Peewit и всем известных смурфов.

Редакторы Spirou не боялись экспериментов. В 1960-х в журнале появились так называемые mini-récits. Эти небольшие комиксы печатались в середине номера, и их можно было сложить в мини-буклеты. Многие персонажи, которые позже получили постоянные серии, начали свою жизнь именно в этом разделе. А некоторые, в основном комические, оставались там надолго — им этот формат особенно подходил.

Spirou существует до сих пор, перепечатывает старые истории, продолжает популярные серии, иным из которых уже за полсотни лет, и каждый год открывает новые имена.

Бельгийский Spirou основал собственную школу комикса

Лев против орла

Большинство британских сборников, запущенных в 1930–60-е, представляли собой еженедельные детские юмористические издания. The Dandy, Beano, Buster, Pow!, Wham! и другие печатали подборки стрипов — коротких смешных историй с повторяющимися героями, что на долгое время стало традиционной формой местных комиксов. Многие из таких изданий протянули недолго, буквально несколько выпусков или пару лет. Другие, как тот же The Dandy, выходят до сих пор. На их страницах дебютировали сотни персонажей, и, хотя ныне большинство из них забыто, некоторые стали настоящими легендами. Среди них ковбой Отчаянный Дэн, супергерой Бананамен, хулиган Деннис-мучитель (тёзка одноимённого американского героя, который известен у нас по фильму 1993 года) и другие.

Bunty — редкий пример британского журнала комиксов для девочек-подростков

Некоторые журналы, как, например, Pow! и Wham!, перепечатывали также супергеройские комиксы Marvel и DC, одновременно пытаясь развивать собственные приключенческие серии. Самым большим влиянием в 1950–60-х обладали комикс-газеты Eagle и Lion. Eagle была создана англиканским священником Маркусом Моррисом (он же запускал и британский Cosmopolitan), который был в восторге от американских комиксов как культурного явления, но горячо осуждал содержание большинства из них. Запущенная в 1950 году газета оказалась крайне успешной с первого же номера. Новое издание отличалось высоким качеством печати и рисунка и явно было рассчитано на более взрослую аудиторию, чем те же юмористические сборники.

При этом комиксы Eagle не страдали морализаторством, как можно было бы ожидать, а ненавязчиво и увлекательно продвигали ценности, которые разделял Моррис. Самым популярным персонажем сборника стал пилот из будущего Отважный Дэн.

Eagle был одним из первых британских журналов комиксов, который предложил приключения, да ещё и с ненавязчивым нравоучительным уклоном

Конкурент Eagle, запущенный в 1952-м Lion, был ещё одним подростковым приключенческим сборником. По словам редактора Бернарда Смита, Lion регулярно заказывали в Букингемском дворце, где его читал юный принц Чарльз. Среди значимых персонажей, появившихся на страницах Lion, были Капитан Кондор, викинг Карл, Робот Арчи, антигерой Паук. В 1969 году Lion приобрёл Eagle, а в 1974-м сам был куплен Valiant.

Стартовавший в 1962 году Valiant печатал военные, юмористические и детективные истории, а ещё очень любил обрывать главу на самом интересном (и опасном для героя) месте. На страницах Valiant появились такие персонажи, как военный Капитан Ураган, сыщик Секстон Блейк (герой рассказов, которые начали писать ещё в XIX веке), крутой полицейский Одноглазый Джек и борец с преступностью Эрик Долманн — отсылки к нему делал в своих работах Алан Мур.

Лязг тяжёлого металла

С первого же номера Métal Hurlant задал высокие стандарты

В 1970-х большинство издателей окончательно поняли, что комиксы в прежнем виде мало востребованы аудиторией. Ей стали интересны более серьёзные сюжеты, а юмористические и супергеройские серии, напечатанные на дешёвой бумаге, просто не отвечали запросам времени. Некоторые издательства пускались во все тяжкие: так в Великобритании появились сборники Warlord и Battle Picture Weekly с комиксами про войну, запредельным уровнем насилия и анархистскими идеями.

Немудрено, что у них возникли проблемы с правительством Маргарет Тэтчер. Впрочем, несмотря на смелость, они всё равно казались устаревшими и неактуальными. Иначе обстояло дело на континенте: там родился журнал, который станет источником вдохновения для Ридли Скотта, Джорджа Лукаса, Люка Бессона и Хаяо Миядзаки

Métal Hurlant («Вой металла») запустили во Франции в 1974-м трое опытных авторов комиксов, Жан Жиро (Мёбиус), Филипп Дрюйе и Жан-Пьер Дьонне, вместе с финансовым директором Бернаром Фаркаcом. С одной стороны, на них повлиял американский андеграунд комикс-сцены, с другой, политические и культурные изменения того десятилетия: разрядка, нефтяной кризис, война во Вьетнаме, появление панк-рока, расцвет Нового Голливуда. Подход четвёрки авторов, прозванных Les Humanoïdes Associés, тоже был новым и по-панковски бунтарским. Они хотели сделать высококачественный на всех уровнях журнал: отличная широкоформатная бумага, роскошные иллюстрации, авангардное повествование с интеллектуальным юмором, изощрённый нарратив и серьёзные темы. Художники и сценаристы были вольны экспериментировать и создавать любые истории. Сам список авторов выглядит как перепись будущих классиков: Жак Тарди, Алехандро Ходоровски, Энки Билал, Уго Пратт, Ричард Корбен, Мило Манара.

Métal Hurlant вдохновил многих режиссёров и писателей

Но главной звездой и душой журнала стал Мёбиус. На страницах нового издания он создал немало коротких историй или продолжительных серий, среди которых знаменитые «Герметический гараж» , «Инкал», «Арзак» и другие. Уникальный рисунок, невиданный размах фантазии — Мёбиус создавал вселенные, непохожие ни на что, что ранее встречалось в комиксах. Помимо его работ, в Métal Hurlant родились такие значимые серии, как Exterminator 17, La Nuit, The Zombies That Ate The World и многие другие. Журнал, кроме того, печатал статьи о фантастике и искусстве, например от Ханса Руди Гигера и Криса Фосса.

Ридли Скотт В 1977 я натолкнулся на комиксы и публикации журнала Métal Hurlant. В том же году мне предложили снять «Чужого», и я осознал, <…> что многое могу из них почерпнуть для визуального облика фильма.

Появление Métal Hurlant заявило о зрелости комиксов как культурного явления, а их создатели отныне пользовались не меньшим уважением, чем писатели и режиссёры. Явление признали на высшем уровне: появились университетские курсы, посвящённые этому предмету, а французское правительство даже профинансировало создание Национального центра комикса и рисунка в Ангулеме. Даже бывший президент Франции Франсуа Миттеран признавался, что был заядлым читателем комиксов.

Успех журнала привёл к тому, что появились и другие издания, которые стали выпускать «взрослые» комиксы. Во Франции и Бельгии это были Fluide Glacial и À Suivre, в Испании — Metropol, в Италии — Frigidaire, а в США появилась локализованная версия Heavy Metal. Сам же Métal Hurlant закрылся в 1987-м из-за падения тиражей и конкуренции с другими взрослыми изданиями. Впрочем, в 2021 году журнал возродился, собрав средства на выпуск с помощью краудфандинга.

Британское вторжение

В 1977 году под влиянием Métal Hurlant британские сценаристы Пэт Миллс, Джон Вагнер и редактор Кэлвин Госнелл запустили собственную антологию под названием 2000 AD (то есть «2000 н. э.»). Первоначальная причина была крайне меркантильной: в ближайшее время ожидался вал научно-фантастических фильмов, и издательство IPC Magazines решило оседлать эту волну. «Проги» (так назывались выпуски 2000 AD) были в основном чёрно-белыми; цветными делались только обложка и несколько центральных страниц, отданных «хедлайнеру» выпуска. Новое издание рождалось в муках и спорах, а название, отсылающее ко второму тысячелетию, было выбрано, потому что никто не ожидал, что журнал протянет так долго. Кроме того, основной тематикой антологии стало будущее (часто — чрезвычайно брутальное и кровавое), что освобождало от общественного давления и цензуры: ведь это не людей у нас тут разносят на куски, а очень-очень похожих на них киборгов!

Британский 2000 AD стал самой известной антологией научно-фантастических комиксов

В разное время с журналом сотрудничали или начинали в нём свой путь такие гранды комиксов, как Алан Мур, Дэйв Гиббонс, Грант Моррисон , Брайан Болланд, Гарт Эннис, Марк Миллар и многие другие. Журнал дал старт значимым сериям: Judge Dredd, Rogue Trooper, Sláine, Strontium Dog, ABC Warriors и Nikolai Dante. Все — анархичные, жестокие, остроумные и захватывающие истории с кучей экшена и приключений. Да, оторванные головы и отчаянные перестрелки были нормой, но это не мешало авторам поднимать серьёзные темы. Так, Джон Вагнер и Карлос Эскерра использовали мутантов — охотников за головами из Strontium Dog для критики расизма и дискриминации. The Ballad of Halo Jones Алана Мура и Яна Гибсона предлагает острый взгляд на общество потребления и войну. Ro-Busters и The ABC Warriors были историями о «бездушных» роботах, спасающих людей, ещё до того, как Оптимус Прайм со товарищи взял на себя эту заботу.

Журнал не с первого «прога» обрёл популярность, но уже очень скоро стал одним из самых читаемых комиксов на островах — во многом благодаря судье Дредду, который сделался центральным персонажем всей антологии. Его можно назвать лицом новой волны британских комиксов, однако именно что лица Дредда мы ни разу не видим (в фильме не считается!). Сразу появилось много журналов-подражателей, но большинство исчезли почти сразу.

2000 AD оказался чуть ли не единственным местом, куда могли пойти молодые британские авторы комиксов. Впрочем, большинство из них вскоре перебрались работать с американскими издательствами, кардинально изменив комикс-индустрию в США. Несмотря на это, 2000 AD продолжает существовать и до сих пор открывает новые имена, не забывая развивать истории популярных персонажей. Кроме того, это одна из немногих (а по большему счёту и единственная) антология научно-фантастических комиксов.

Герои нового света

Ранняя история комиксов США во многом похожа на британскую: стрипы и сатира на последних страницах газет, антологии приключений, детективов и фантастики и только потом — привычные нам супергерои. В конце 1930-х годов в Америке случился бум комиксных антологий. Толчок этому дал отставной военный Малкольм Уилер-Николсон (1890–1965). В поисках своего места на гражданке он начал писать материалы об армейской жизни, а затем и художественную литературу. Писательский успех подтолкнул его к решению издавать свои работы самостоятельно, чтобы ни с кем не делиться прибылью. Эта схема подвела его к ещё одной идее.

Малкольм Уилер-Николсон после службы в армии основал издательство комиксов, которое ныне называется DC

В то время сборники комиксов содержали в основном уже опубликованные ранее истории с небольшим количеством оригинального материала. За повторное использование комиксов издатели платили существенную часть дохода газетчикам. Уилер-Николсон решил выпустить журнал комиксов, целиком состоящий из оригинальных материалов. В феврале 1935 года его издательство National Allied Publications запустило New Fun — 36-страничный сборник, большинство сюжетов для которого он написал сам. Хотя владельцы газетных ларьков с неохотой принимали молодое издание, журнал хорошо продавался и позволил Малькольму нанимать новых авторов. В шестом номере к журналу присоединились Джерри Сигел и Джо Шустер — будущие создатели Супермена. В том же году в декабре Уилер-Николсон запустил журнал New Comics, а ещё через год — Detective Comics, на страницах которого читатели могли найти короткие детективные истории. В 1939 году на страницах Detective Comics появится первая история о Бэтмене, а выпуск станет настоящим хитом. Но Малкольм к тому времени будет уже не у руля.

Из-за долгов перед типографией он был вынужден продать часть бизнеса её директору Гарри Доненфельду, а вскоре и вовсе покинуть издательство. Впрочем, одного верного решения Уилеру-Николсону хватило, чтобы вписать себя в историю комиксов.

На волне успеха в 1938 году National запустило новые антологии: Action Comics и Adventure Comics. Первая известна всем любителям комиксов, ведь именно в её первом выпуске дебютировал Супермен, с появлением которого молодой жанр супергероики начал завоёвывать мир. Но Супермен не единственный долгожитель серии — в первом выпуске также фигурировали волшебник Затара и Текс Томпсон, известный сегодня как Мистер Америка. Первоначально истории о нём строились вокруг увлекательных расследований, но позже, когда популярность супергероики возросла, ему придали черты мстителя в маске. Серия Adventure Comics подарила публике детектива из будущего Джор-Эла, придуманного Сигелом и Шустером, — впоследствии он стал отцом Супермена. Позже на страницах серии дебютировали Часовщик, Аквалэд, Стармен, Чёрная Орхидея и пёс Супермена Крипто.

На страницах Detective Comics №27 дебютировал Бэтмен

В том же 1938 году издатель и просветитель Макс Гейнс создал компанию All-American Publications, которая по проверенной схеме запустила несколько тематических сборников. В журналах издательства впервые появились Флэш, Зелёный Фонарь и Чудо-женщина. Деньги на издание комиксов Гейнсу дал всё тот же Доненфельд, поэтому поначалу распространение и маркетинг две компании вели вместе. Но с годами отношения владельцев портились, поэтому к началу 1940-х Доненфельд выкупил у Гейнса издательство и объединил его со своими активами. Гейнс же использовал вырученные деньги для создания издательства EC Comics, которое начало с адаптации Библии и познавательных комиксов.

Заслуживают внимание и журналы Four Color (1939) от Dell Comics и Whiz Comics (1940) от Fawcett Comics. Four Color начинался как сборник газетных стрипов, а позже начал печатать комиксы о персонажах Диснея. Сотрудничество стало таким успешным, что журналу доверили публикацию оригинальных материалов, в том числе по не вышедшим ещё мультфильмам. Сегодня журнал считается рекордсменом по количеству выпусков на американском рынке — 1331 А Whiz Comics дал начало истории Капитана Марвел , который сегодня известен как Шазам. Приключения героя были столь яркими, что в какой-то момент он стал популярнее Супермена. National не оставило это без внимания и подало в 1951 году в суд о нарушении авторских прав: Шазама назвали калькой с Супермена. История этого процесса достойна отдельной статьи, но в итоге из-за судебных издержек Fawcett Comics в 1953 году ушло с рынка комиксов.

И Супермен, и Шазам начинали свои супергеройские карьеры с метания автомобилей

Послевоенное разнообразие

С начала 1940-х содержание комиксов всё сильнее волновало общественность. Дискуссия, развернувшаяся на страницах профильных журналов, в итоге дошла до разбирательств в Конгрессе. В результате в 1954 году была создана общественная организация Comics Code Authority (CCA), призванная регулировать содержание этих журналов. Она приняла печально известный Кодекс издателей комиксов, согласно которому нельзя было показывать смерть сотрудников правоохранительных органов, использовать ненормативную лексику, изображать преступников положительными персонажами, использовать слово horror в названии и много чего ещё. В следующие десятилетия издателям было необходимо отправлять комиксы на проверку. Одобренные журналы получали на обложках специальную маркировку. В комиксы пришла цензура.

Вектор антологий 1940-х задавала Вторая мировая война. Интерес к супергероям на фоне реальных фронтовых подвигов заметно поубавился, и издателям пришлось искать новые темы и жанры. До 1950-х годов на страницах сборников главенствовали военные истории, вестерны, ужасы и романтика.

В 1950-х романтические комиксы стали особенно популярны — во многом благодаря дуэту Джо Саймона и Джека Кирби, которые уже успели создать Капитана Америку и поработали во всех крупных издательствах того времени. Подстегнул эту популярность удачно составленный контракт.

Дамские романы от классиков супергероики Джека Кирби и Джо Саймона

В 1947 году Саймона и Кирби назначили соредакторами сборника Young Romance издательства Crestwood Publications. По условиям сделки дуэт получал половину прибыли, но не требовал предоплаты. Журнал показывал правдоподобные, рассчитанные на взрослую аудиторию истории. Успех был феноменальным и моментально породил подражателей, дав начало целому жанру: National Comics запустило Girls’ Love Stories и Girls’ Romances, Fawcett — Sweethearts, а у Quality Comics стартовал Heart Throbs. Судьба большинства этих журналов одинакова: права через десятки лет окажутся в руках DC. Для Саймона и Кирби романтические комиксы стали наиболее прибыльным проектом в послевоенное время. В следующие пять лет они не только придумывали центральные истории для каждого выпуска Young Romance, но также нанимали авторов и курировали работу над всеми публикуемыми историями.

На фоне холодной и Корейской войн снова стали популярны военные истории. В 1952 году Quality Comics запустило антологию G.I. Combat, впоследствии перекупленную DC. На страницах сборника дебютировали команда Лузеров, которую много лет спустя переосмыслят авторы импринта Vertigo , и Танк с привидениями (Haunted Tank). EC Comics в 1951 году запустило в продажу сборник Frontline Combat, где много внимания уделялось войне в Корее и правдоподобному изображению её ужасов. Но с окончанием войны популярность серии резко упала, и её закрыли на 15-м выпуске.

Военные комиксы пережили короткий всплеск популярности во время Корейской войны

В 1947 году создатель EC Comics Макс Гейнс погиб в аварии на лодке, и контроль над компанией перешёл к его сыну Уильяму. Несмотря на то что Уильям хотел быть учителем химии, он многого добился в комикс-индустрии. Под его руководством истории стали взрослее, острее показывали социальные проблемы и отличались высоким качеством. В 1950-х издательство запустило множество сборников на разные темы, но в основном это были антологии ужасов, научной фантастики и военных историй. Выбор жанров продиктовали личные предпочтения Гейнса-младшего. Наиболее известным сборником стал Tales from the Crypt (1950–1955), целиком посвящённый ужасам. Короткие, но реалистичные и пугающие истории быстро привлекли внимание читателей. Гейнс собрал в редакции немало будущих звёзд, например Харви Курцмана, Джо Орландо, Рида Крэнделла. Серия закрылась в 1955 году в связи с принятием Кодекса издателей комиксов.

Ещё одним успехом издательства стал журнал Weird Fantasy (1950–1953) — сборник научно-фантастических зарисовок. Идею такого журнала Гейнсу подкинули художник Уолли Вуд и писатель Гарри Гаррисон . Последний, впрочем, вскоре ушёл из EC Comics, не получив творческого контроля над сборником. Тем не менее Гейнс привлёк к работе сильную команду, включая тогда ещё молодого Фрэнка Фразетту. Но и тут вмешалась цензура. В 18-м выпуске был напечатан рассказ «Судный день» Эла Фельдштейна и Джо Орландо. В нём показано, каастронавт посещает планету, где местная цивилизация роботов поделена на две группы («Синие» и «Оранжевые»), причём одна из них находится в подчинении у другой. Осознав это, герой делает вывод, что планета не может войти в Галактический союз, пока не будет решена проблема неравенства. На последней странице астронавт снимает шлем, и читатель видит, что герой чернокожий.

Идею журнала Weird Fantasy Гейнсу подсказал писатель-фантаст Гарри Гаррисон

История получила массу положительных отзывов, в том числе от Рэя Брэдбери . В 1955-м, когда один из комиксов антологии Incredible Science Fiction не прошёл цензуру CCA, Гейнс решил вновь напечатать «Судный день», но от него потребовали сменить героя на белого, что было, по сути, самодурством. Гейнс отказался и даже пригрозил судом, но, поняв, что воевать с организацией в долгой перспективе не выйдет, закрыл все журналы, кроме сатирического Mad.

Освободившееся место в середине 1950-х заполнило Charlton Comics. В нише военных комиксов издательство запустило серии под заголовком Fightin’ под каждый род войск. Вместо создания своих антологий ужасов издательство перекупило у Fawcett Comics его журналы This Magazine is Haunted и Strange Suspense Stories, которые стоят внимания хотя бы изза участия Стива Дитко. Наибольших успехов в этот период издательство достигло на поприще романтики с антологией Brides in Love, которая стала долгожителем для Charlton.

Дайте пострашнее!

Tales from the Crypt послужили основной для популярного телесериала «Байки из склепа»

В 1956 году начался Серебряный век комиксов. Читатели вновь заинтересовались жанром супергероики, куда издатели направили свои усилия, чтобы не сражаться с CCA и её жёсткими правилами. В это время Marvel создают плеяду популярных персонажей: Человека-паука, Людей Икс, Сорвиголову и других. На экраны выходит сериал «Бэтмен» с Адамом Уэстом. Появляются первые фестивали комиксов. Аудитория читателей становится старше, и ей хочется более взрослых историй.

Во второй половине 1960-х у читателей вновь вырос интерес к ужастикам, чем воспользовалось Charlton Comics, запустив серии The Many Ghosts of Doctor Graves, Ghostly Tales, Ghost Manor и Ghostly Haunts. Все они сделаны по шаблону: истории объединяет фигура персонажа-рассказчика. У журналов сложился крепкий коллектив авторов, но главной звездой был, конечно же, Стив Дитко, который в тот момент разругался с Marvel. Его быстро направили на супергероические серии издательства, но с ужастиками он тоже успел поработать. Помимо этого, в Doctor Graves первые профессиональные шаги сделал Джон Бирн. Издательство также попробовало создать журналы о фильмах ужасов, которые, правда, долго не прожили.

У издательства Warren уже была журнал ужасов Creepy; вторую антологию запустили, чтобы не дать конкурентам угнать удачное имя (оба слова переводятся с английского как «жуткий»)

Звездой направления стало молодое издательство Warren Publishing, чьи журналы Creepy, Eerie и Vampirella обязательны для фанатов жанра. Основатель издательства Джеймс Уоррен решил обойти ограничения CCA: он продавал комиксы под видом обычных журналов. Хотя внутри были всё те же графические рассказы, увеличенный формат и цена позволили создать благоприятные условия для авторов, что впоследствии помогло собрать феноменальную команду: с журналами сотрудничали Фрэнк Фразетта, Эстебан Марото, Стив Дитко, Борис Вальехо, Эл Уильямс и Уолл Вуд. Чаще всего именитые художники ограничивались рисунком для обложки, которая должна была продать номер, но внутри читателя тоже ждали интересные работы. Выделиться на фоне других подобных сборников журналам помогло и решение Уоррена привлечь через агентство испанских художников, которые на долгое время стали доминирующей группой.

Свои силы в публикации антологий ужасов попробовало и DC. Антологии The Witching Hour и The Unexpected в графическом плане серьёзно уступали конкурентам, но привлекали читателя тем, что там фигурировали знакомые супергерои. Интересно, что персонажи этих историй потом появятся на страницах серии Нила Геймана о Песочном человеке

К 1980-х интерес читателя к хоррору остынет, что приведёт к закрытию серий и целых издательств. Но значимости минувшего периода для жанра ужасов и для комикс-индустрии это не умаляет. Фанаты комиксов начали создавать фэнзины, копируя любимые журналы, а авторы и издатели вкусили вкус свободы.

К чёрту конформизм!

Роберт Крамб до сих пор остаётся иконой инди-сцены

Шестидесятые годы стали переломным моментов для андеграундных комиксов. Так называли журналы, которые выпускались без одобрения CCA (и, соответственно, без ограничений), часто небольшими тиражами, напечатанными группой энтузиастов. Изначально они были рассадником порнографии, но со временем многие авторы, уставшие от Кодекса издателей комиксов, нашли в них возможность свободно высказываться. Большинство подпольных комиксов были сконцентрированы на сексе, наркотиках или психоделике, но хватало желающих поднимать остросоциальные темы, критиковать истеблишмент или продвигать свои неординарные взгляды.

Центром сложившейся вокруг этого явления культуры стал Сан-Франциско, где осело большинство авторов. Вслед за эти стали появляться и первые издатели и дистрибьюторы, которые работали только с подпольными журналами. Наибольшего влияния из них добились Last Gasp и Print Mint.

Первым коммерчески успешным сборником, во многом определившим подпольное течение, стал Zap Comix (1968). Первый номер практически в одиночку создал музыкант и писатель Роберт Крамб. Тираж в 3500 экземпляров полностью разошёлся, и для следующих номеров Крамб нанял других авторов. Таких комиксов, как здесь, никто раньше не видел. В панелях непривычной формы были представлены неполиткорректные истории, высмеивающие всё подряд. Крамб посмеялся и над собой, изобразив себя нервным интеллигентом, помешанном на сексе.

Ещё одним популярным сборником стал Young Lust, который на первых порах высмеивал романтические серии 1950-х, а позднее — общественные нравы. Редакторам Биллу Гриффиту и Джею Кинни не сразу удалось найти издательство, готовое выпускать альманах. Но в 1970 году им удалось отыскать партнёра, первый выпуск разошёлся тиражом 10 000 экземпляров — и после этого с ними рвались сотрудничать все. Журнал стоит внимания тех, кто хочет оценить раннее творчество звёздных авторов Арта Шпигельмана («Маус»), Дэниела Клоуза и Чарльза Бёрнса.

Ситуацией решили воспользоваться и бывшие авторы EC Comics. Уолли Вуд после разговоров с друзьями-художниками основал журнал Witzend (1966). С первого выпуска он собрал звёздный состав, куда вошли участники и андеграунда, и мейнстрима: Стив Дитко, Арт Шпигельман, Фрэнк Фразетта, Эл Уильямсон и другие. Авторы получили возможность создавать те истории, которые много лет зарубали редакторы, к тому же сохраняя за собой права. Но творческая свобода не гарантировала финансовой прибыли, поэтому вскоре большинство авторов разбежалось.

Подпольный статус открывал новые возможности. Например, в 1972 году стартовал альманах Wimmen’s Comix, созданный исключительно авторами-женщинами, что стало революцией для сугубо мужской индустрии. А в 1970 году основатель Last Gasp Рон Тёрнер приурочил к первому Дню Земли сборник Slow Death — о том, как человечество всевозможными методами уничтожает планету.

Андеграундная сцена стала настолько заметна, что повлияла и на мейнстримные комиксы. Стэн Ли был так воодушевлён ею, что поручил начать выпуск подобного издания внутри Marvel. Редактором Comix Book стал Денис Китчен, которому удалось привлечь громкие имена, включая Арта Шпигельмана. Чтобы обойти ограничения, альманах выпускали в формате журнала. Но уже после третьего номера его пришлось закрыть из-за низких продаж. Ли говорил, что это недооценённый проект, но один из лучших, с которыми он работал.

Увы, но успех Zap Comix стал и причиной проблем. В четвёртом номере Крамб описал инцест, что привело к судебному иску и закрытию большинства точек распространения таких журналов. К середине 1970-х единственным вариантом для распространения осталась почтовая пересылка, а график выхода окончательно стал нерегулярным. В андеграунде остались лишь энтузиасты и те, кто не мыслил иного стиля жизни.

Пульс слабый, но чёткий

После падения популярности андеграундных комиксов в Америке появился главный журнал с комиксами, о котором слышали даже далёкие от темы люди. В середине 1970-х, пребывая в Париже, издатель Леонард Могель наткнулся на Métal Hurlant. Содержание так ему понравилось, что, вернувшись домой, он в 1977 году запустил локализованную версию под название Heavy Metal. Выходивший в журнальном формате на ежемесячной основе, он знакомил читателей с видными европейскими авторами, например Мёбиусом, Мило Манарой и Энки Билалом.

Heavy Metal начинался как локализация французского Métal Hurlant, но в итоге пережил прародителя и стал самостоятельным культурным явлением

Перепечатка готового материала помогла удешевить издание, поэтому журнал сразу же начал приносить прибыль. Вскоре Могель начал нанимать американских авторов, которые были в восторге от Heavy Metal, для написания собственных историй. Постепенно журнал американизировался и пополнялся звёздами местной комикс-индустрии. В нём печатались Ричард Корбен, Джим Стеранко, Стивен Биссетт и многие другие. Не пропали и европейские авторы: Луис Ройо, Ханс Руди Гигер и Эстебан Марото часто рисовали обложки для номеров. Один из создателей Черепашек-ниндзя Кевин Истмен стал большим фанатом журнала и даже приобрёл его в 1992 году.

Успех журнала породил подражателей. В 1979 году Marvel по схожей схеме запустило журнал Epic Illustrated. Редактор Арчи Гудвин сумел привлечь немало авторов, которые не связывались с издательством ранее: Ричарда Корбена, Фрэнка Фразетту, Бориса Вальехо и так далее. Технология печати давала возможность тонкой передачи цвета, что вкупе с сохранением авторских прав и немалых роялти привлекло художников. В 1989-м Dark Horse попыталось воспроизвести схему и запустило Cheval Noir, который просуществовал пять лет. Дороговизна издания и низкие продажи стали причиной закрытия журналов и не позволили достичь успехов Heavy Metal.

Арт Шпигельман с падением доступности андеграунда был напуган перспективой исчезновения взрослых комиксов. Чтобы изменить ситуацию, с подачи своей супруги Франсуазы Мали он запустил журнал RAW, который стал площадкой для авторов, не нашедших себе места в супергероике и Heavy Metal. На страницах RAW собралась галерея самых разных стилей и подходов. Мали публиковала автобиографические заметки, а Шпигельман — главы своего «Мауса». Расширялась география авторов — активно привлекались творцы из Японии и даже Конго — и временные рамки: в первых номерах печатались работы Винзора Маккея и Гюстава Доре. Журнал просуществовал 10 лет, а в 2000 году The New Yorker пригласил супругов для создания сборника Little Lit, куда перекочевали многие авторы RAW.

Нередко антологии появлялись из-за желания авторов уйти в сторону мрачных историй, которые не вписывались в формат существующих изданий. Например, журнал Taboo Стива Биссета начинался как антология ужасов, но быстро захватил и смежные жанры. В нём публиковались работы Мёбиуса, Нила Геймана, а самой известной серией стала «Из Ада» Алана Мура и Эдди Кэмпбелла. Другой пример — Negative Burn издательства Caliber Comics. Журнал смешивал разные по стилю истории как от мэтров индустрии, так и от новичков, публикуя их на равных. На страницах альманаха Брайан Болланд соседствовал с Полом Поупом, а Терри Мур с Паттоном Освальдом.

Сегодня формат антологий не так популярен, как годы назад. Но он сыграл важную роль в развитии комиксов и открыл дорогу для многих авторов, персонажей и направлений. Хотя большая часть рынка принадлежит персональным сериям супергероев или графическим романам, такие издания, как Heavy Metal или 2000 AD, отлично чувствуют себя на рынке и сейчас. А издательства Fantagraphics и Image время от времени радуют новыми экспериментальными журналами. И кто знает, возможно, именно на страницах такого сборника только-только увидел свою первую работу будущий классик, который через несколько лет перевернёт мир комиксов, как это сделали в своё время Арт Шпигельман и Жан Жиро.

