Заснеженные веб-комиксы с потрясающей графикой

Перезапускаем нашу рубрику про фантастические веб-комиксы, теперь онлайн!

Веб-комикс — немного жанр-аутсайдер, прячущийся в тени всеми уважаемого и понятного «издательского комикса». С одной стороны, это бесконечное свободное пространство для творчества, дающее художникам с самым разным опытом и навыками реализовать свои задумки и донести их до читателя практически без посредников. С другой стороны, это гигантская свалка идей, где полно как откровенного мусора и крайне специфического контента, так и талантливых, но обрывающихся на полуслове историй. В этих виртуальных копях можно пропасть. Мы с удовольствием сделаем это за вас и расскажем об избранных самородках: как о проверенных временем, завершённых и даже изданных на бумаге веб-комиксах, так и о тех, что только в процессе создания. Сегодня в честь зимних праздников и предстоящих каникул — три веб-комикса с потрясающей графикой, действие которых происходит в заснеженном мире или в зимнее время.

Замри, замолчи

Stand still, stay silent

Жанр: фэнтези-постапокалипсис Автор: Минна Сундберг Оригинал | Перевод на русский Год Нулевой. В Скандинавии сообщают о вспышке неизвестной болезни. Несколько случайных знакомых из Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии подыскивают места подальше от больших городов, где можно пересидеть карантин. И не зря: вскоре появляются первые погибшие от вируса, а с некоторыми случилось кое-что гораздо страшнее смерти.

Год 90-й с начала эпидемии. Северные страны с трудом восстанавливаются после столетия упадка. Финны изолированы от соседей и живут в основном на озёрных островах. Всё, что за пределами людских территорий, теперь называется Молчаливый мир. Его населяют жуткие тролли — монстры-мутанты, жертвы вируса, который по-прежнему угрожает тем, кто не смог получить иммунитет.

В изменившийся мир вернулась магия — стали рождаться маги, способные общаться с духами и бороться с троллями. Люди снова уверовали в древних богов, но не отказались от остатков технологических благ. Вакцина ещё не найдена, мутация заражённых необратима. И похоже, что более тёплым регионам пришёл конец — ведь только при низких температурах тролли теряют активность, перестают охотиться на людей и разносить заразу.

В начале зимы группа потомков тех самых выживших семей волей судьбы объединяется. Предприимчивые учёные и отставные военные снаряжают в Молчаливые земли исследовательский отряд. Помимо прочего, он должен собрать «старые» книги, которые теперь на вес золота у коллекционеров и правительства. На смертельно опасную миссию вызываются только салаги и сорвиголовы. Этой команде суждено войти в историю.

Пусть вас не смущает такое обстоятельное введение — оно едва охватывает пролог и сюжет первых страниц. «Замри, замолчи» воистину шедевр миростроения. Магический постапокалипсис Сундберг захватывает сразу же, в нём хочется разбираться, детально раскрывая секреты Молчаливых земель. В отличие от многих авторских вселенных, «Замри, замолчи» не страдает непоследовательностью. Фольклорное и магическое логично соприкасается с рациональным и научным в множестве точек. По всему комиксу щедро раскиданы странички энциклопедии, на которых автор поясняет исторические моменты, географию, терминологию, бестиарий.

Сюжету тоже есть чем удивить. Лёгкий приключенческий тон в начале и фирменный акварельный стиль художницы хитро вводят в заблуждение. «Замри, замолчи» настоящий боди-хоррор, местами не менее жуткий, чем «Нечто» Карпентера. Молодых героев в Молчаливых землях ждет не весёлая прогулка за книжками в заснеженных пейзажах, а тяжёлые, зрелые решения, борьба за жизнь и смерть за каждым поворотом.

Кохав

Kochab

Жанр: фэнтези Автор: Сара Уэбб Оригинал | Перевод на русский Лыжница Соня не хочет слушать старших из своей деревни и как следует почитать духов холода, а хочет кататься по зимнему лесу день напролёт. Однажды она забирается слишком глубоко в лес, ломает лыжи и теряет дорогу домой. Чтобы не замёрзнуть насмерть, Соня прячется в руинах таинственного храма. Забираясь всё глубже под землю, она встречает духа огня, который охраняет это место и совершенно не помнит, что с ним произошло и как покинуть храм-дворец.

Иллюстратор и аниматор Сара Уэбб родилась и выросла на Аляске, и, вероятно, поэтому тонко чувствует контраст между зимой и весной, снегом и огнём. В своей сказке ей удалось красочно передать и жар, и холод. «Кохав» — не экшен, хотя финальное сражение и драма тут есть. Львиную долю повествования занимает неспешное исследование героями храма-замка и воспоминания о былом.

Это философский комикс-притча о том, что не стоит держаться за дорогую сердцу, но пустую оболочку, что содержание важнее формы и перемены могут сделать нас сильнее. «Кохав» очень интересен с точки зрения арт-находок — Уэбб смешивает визуальный код европейского фольклора с восточными сказками.

Леди в снегах

The Lady in the Snow

Жанр: фэнтези-стимпанк Автор: Иления «Nari» Оригинал | Перевод на русский Москва, зима альтернативного 1910 года. Стимпанк-технологии и ар-деко соседствуют с заклинаниями и магией, как бытовой, так и более внушительной. Кай и Герда, друзья с детства, трогательно влюблены друг в друга, но по-юношески не могут признаться в чувствах. Будущее молодой пары тревожно. Кай вот-вот может получить повестку на фронт, а к Герде возвращаются детские видения о таинственной снежной сущности — не то сове, не то женщине, которой от неё что-то нужно.

Платформа веб-манги и комиксов Webtoon — это кузница талантов и охотничьи угодья для издательств и продюсеров. Уже не один автор, вышедший в топ на Webtoon, стал сотрудничать с крупными издательствами (вспомнить хотя бы «Предания Олимпа») или получил предложение экранизации. Манга итальянки Илении «Nari» только начата, но у неё уже огромный потенциал. Художница вдохновлялась эстетикой «Ходячего замка Хаула» и «Стимбоем», а её потрясающий арт-стиль основан на работах Билибина и классических японских акварелистов.

«Русский» сеттинг выбран неспроста — Иления с детства обожала советский мультфильм о Снежной королеве, который часто показывали по итальянскому ТВ. Основой для «Леди в снегах» послужила именно «Снежная королева», а местом действия манги стала волшебная альтернативная Москва. Автор очень мило работает с историческим материалом и репрезентацией нашей культуры, поэтому комикс не воспринимается как клюквенный. Хоть в диалогах то и дело и встречаются «блины» и «кулебяки», а герои зовут друг друга по имени-отчеству чаще, чем у Чехова или Достоевского, на страницах полно маленьких отсылок к культуре народов России и московских топонимов. Есть даже стилизованные дореволюционные рекламные плакаты с Фёрби.

Сейчас автор отдыхает, но хочется верить, что жизненные обстоятельства не помешают ей продолжить «Леди в снегах». Ведь история замерла, как обычно, на самом интересном месте.

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