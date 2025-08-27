Warren Publishing: как хоррор-комиксы вернулись из могилы

Вместе с направлением хоррора процветал и другой популярный жанр —

. Серии вроде

или

показывали будни гангстеров, коррумпированных политиков и безжалостных убийц. Эти серии так много себе позволяли, что вызвали немалое возмущение общественности.









В послевоенной Америке, где общество жаждало острых ощущений, эти комиксы выглядели дерзким вызовом — и именно за это их любили подростки и студенты. Но чем выше поднималась популярность жанра, тем громче звучали голоса его противников.