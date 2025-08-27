КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Комиксы|Блоги
#классика комиксов#хоррор (ужасы)

Warren Publishing: как хоррор-комиксы вернулись из могилы

Григорий Старостин,Alpaca
27 августа 15:00
48
5 минут на чтение
Издательство Alpaca готовит к изданию сразу три тома избранных работ художника и мастера ужасов Берни Райтсона, созданных для журнала хоррор-комиксов Creepy. Что это были за журналы и какова вообще история ужасов в американских комиксах — издательство рассказывает в своём блоге. А приобрести издание можно в крауд-кампании, которая идёт прямо сейчас.

Эра «докодовых» комиксов, когда можно было всё

Начало 1950-х годов в американской индустрии комиксов было временем творческой анархии. Полки газетных киосков ломились от ярких обложек, а читатели жадно тянули руки к историям, наполненным кровью, насилием, мистикой, преступлениями и безумием.
Особенно выделялись хоррор-комиксы — настоящий аттракцион ужасов на бумаге. Абсолютным лидером жанра было издательство EC Comics, которым руководил Уильям Гейнс. Его журналы Tales from the Crypt («Байки из склепа»), The Vault of Horror и The Haunt of Fear задавали планку качества. Истории EC были пропитаны чёрным юмором, атмосферой древних легенд и неизменно завершались неожиданной моралью — чаще всего злой, но справедливой.
Вместе с направлением хоррора процветал и другой популярный жанр — криминальные комиксы. Серии вроде Crime SuspenStories или Shock SuspenStories показывали будни гангстеров, коррумпированных политиков и безжалостных убийц. Эти серии так много себе позволяли, что вызвали немалое возмущение общественности.

В послевоенной Америке, где общество жаждало острых ощущений, эти комиксы выглядели дерзким вызовом — и именно за это их любили подростки и студенты. Но чем выше поднималась популярность жанра, тем громче звучали голоса его противников.

Фредрик Вертем и комикс-код

В 1954 году на сцену вышел человек, которому предстояло похоронить целую эпоху. Психиатр Фредрик Вертем выпустил книгу Seduction of the Innocent («Соблазнение невинных»), где утверждал, что комиксы — главный источник морального разложения молодёжи. По его версии, дети, читающие истории о преступниках и монстрах, становились потенциальными преступниками и садистами.
Паника в СМИ была мгновенной. Сенатские слушания о «вреде комиксов» транслировали по радио, родители устраивали костры из журналов, а издателей вызывали на допросы. Уильям Гейнс, как главный виновник торжества, взял на себя всю ответственность за содержание своих изданий. Он пытался отстоять свободу творчества, но проиграл. В том же году был принят Comics Code Authority — цензурный свод правил, запрещавший изображение насилия, секса, вампиров, зомби, оборотней и даже слова «ужас» в названии.
Попав под пресс цензуры, EC Comics быстро потеряло аудиторию. Гейнс ещё два года пытался удержать издательство на плаву, экспериментировал с форматами, но в итоге закрыл почти все свои серии. Хоррор и криминал исчезли с американского рынка комиксов почти на 20 лет.

Возвращение из мёртвых: гениальный ход Warren

Ситуация изменилась в середине 1960-х, когда в издательстве Warren Publishing нашли способ обойти запрет. Решение оказалось элегантным: выпускать хоррор-истории в чёрно-белом формате журналов для взрослых. На журналы цензура Comics Code не распространялась, ведь они официально не считались «комиксами для детей».
Первым в 1964 году вышел журнал Creepy — с обложкой Фрэнка Фразетты и мрачными историями, которые могли бы сойти за потерянные выпуски EC. Читатели были в восторге. Уже в 1966 году появился Eerie, а в 1969 — Vampirella.
Этот ход стал революцией: хоррор вернулся на прилавки, но теперь он был адресован более взрослой аудитории. Стиль Warren — смесь старой школы EC с более изощрённым визуалом и смелыми темами — мгновенно стал эталоном, породив целую волну подражателей. Одним из заметных конкурентов было издательство Skywald Publications, чьи комиксы сегодня переиздаются в серии «Древние комиксы».

Арчи Гудвин: архитектор успеха

За творческим взлётом Warren стоял Арчи Гудвин — сценарист, редактор и, по сути, идейный лидер компании. Именно его имя привлекло в издательство многих талантливых авторов. Гудвин обладал редким даром: он не только писал блестящие сценарии, но и создавал атмосферу творческой свободы, в которой художники могли раскрыться.

Многие мастера признавались, что соглашались работать с Warren именно из-за Гудвина. Его редактура была тонкой, а вкус — безупречным, что сделало Creepy и Eerie настоящими лабораториями авторских экспериментов.

Звёздный состав

В золотой период Warren на его страницах работали Берни Райтсон (гений готического ужаса и соавтор «Болотной твари»), Стив Дитко (создатель Доктора Стрэнджа и Человека-паука), Ричард Корбен (мастер сюрреалистического, боди-хоррора) и Алекс Тот (мастер композиции и видный деятель анимации).
Каждый из них привносил в журналы свой неповторимый стиль:

  • Райтсон — изысканную детализацию и атмосферу классических готических романов;

  • Дитко — сюрреализм и динамику, балансирующие между сном и безумием;

  • Корбен — плотскую, почти осязаемую реальность кошмаров;

  • Тот — лаконичную графику, которая говорила больше, чем сотни слов.

Вампирелла: икона 1970-х

Особняком в линейке стояла Вампирелла. Придуманная как ведущая-жрица шоу ужасов в стиле «Баек из склепа» (одной из ведущих серий EC comics), она быстро стала самостоятельным персонажем — вампиршей-героиней с далёкой планеты Дракулон. Её образ в откровенном костюме, нарисованный Фрэнком Фразеттой и Гонсало Майо, моментально превратил её в секс-символ 1970-х.
Вампирелла вдохновляла первых косплееров на фантастических конвентах, а её популярность простиралась далеко за пределы комикс-индустрии.

Закат эпохи

Уход Арчи Гудвина стал переломным моментом. С ним ушла часть авторов, а оставшиеся всё чаще отдавали предпочтение другим издательствам. Тем не менее Creepy, Eerie и Vampirella ещё долго держались на плаву, подпитываемые верной фанатской базой.
Однако в конце 1970-х на ринг вышел тяжеловес — Marvel Comics. Освоив формат чёрно-белых журналов, в Marvel запустили линейку, которая напрямую конкурировала с Warren (Savage Sword of Conan, Dracula Lives!, Monsters Unleashed!). При финансовой мощи Marvel конкуренция стала невозможной. Постепенно Warren утратило лидирующие позиции, а в начале 1980-х его журналы ушли в историю.

Наследие

Warren Publishing осталось в памяти как издательство, вернувшее хоррор из могилы. Они доказали, что даже в условиях жёсткой цензуры можно найти лазейку, а талантливые авторы способны превратить жанр в искусство. Сегодня их работы переиздаются, вдохновляют новых художников и продолжают пугать и восхищать читателей по всему миру.

