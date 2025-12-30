Самые-самые игры 2025 года. Часть 1. Просто хорошие игры

Вот уже несколько лет при выборе лучших игр года мы придерживаемся трёхуровневой системы: хорошие игры, великолепные игры и GOTY. Её важное преимущество в том, что «Игра года» здесь некий уровень, а не просто одна игра, которую обязательно надо назначить лучшей. Это позволяет избегать ситуации, когда в один год приходится оставить за бортом шедевры, а в другой назвать лучшим откровенно слабый проект. Но 2025-й оказался настолько мощным, что уровня «Игры года» достигли сразу несколько проектов. Начнём мы, по традиции, просто с хороших игр

The Wandering Village

По миру неспешно движется огромное существо Онбу, на спине у которого растут деревья и живут люди. Наша задача — обустраивать деревню, добывая и перерабатывая ресурсы, возводя здания, открывая технологии и постепенно учась управлять Онбу. Вступительный ролик чуть ли не покадрово отсылает к «Навсикае из долины ветров», и общим мягким графическим стилем игра тоже напоминает творчество Миядзаки. На наше счастье, Хаяо, а не Хидэтаки, потому что The Wandering Village — медитативная стратегия. Градостроительной революцией детище Stray Fawn Studio не стало, но приглянулось игрокам своей милотой и размеренностью. В любой момент можно включить паузу и спокойно подумать, как решить очередной кризис нехватки ресурсов.

Лихо одноглазое

Отечественный фольклорный хоррор студии Morteshka — штука любопытная, пускай и не конкурент «Чёрной книге», прошлой работе авторов. Порой нагоняет хтонической жути, но явно не главный ужастик года — скорее, неплохой симулятор ходьбы. «Лихо» выделяется, запоминается — но всё-таки это больше диковинный музейный экспонат, эдакий игровой артхаус. Его хочется советовать не всем подряд, а ценителям фольклорных игр и атмосферных ужастиков.

Shinobi: Art of Vengeance

Ударная метроидвания с упором на динамичные схватки от создателей Streets of Rage 4. Особенно заходит на портативках вроде Nintendo Switch или Steam Deck. Не революция, но исключительно приятный опыт для ценителей того, чтобы лупить врагов в двухмерной перспективе сбоку.

Hell is Us

Hell is Us врезается в память — и нетривиальным подходом к гейм-дизайну (никаких маркеров на карте и вождения по квестам за ручку), и безжалостной демонстрацией ужасов войны. Но вот в сердце для этой игры вы вряд ли отыщете место: схватки зачастую довольно однообразные, сюжет местами переусложнён, а музыка некомфортно механистична. В итоге важное высказывание прошло мимо геймеров и осталось неуслышанным. Со временем, возможно, Hell is Us найдёт свою аудиторию и станет культовой в узких кругах, но пока это больше вещь в себе, чем Spec Ops: The Line для поклонников слэшеров и соулсов.

Dawnfolk

Об этой игре обычно говорят как о стратегии с элементами рогалика. На самом деле здесь всё наоборот: это именно рогалик с некоторым количеством стратегических элементов. Вы, конечно, пытаетесь держать общий вектор действий, но его неуклонно изгибает лавина случайных и непредсказуемых событий, вынуждая вас приспосабливаться и открывать для себя что-то новое. А его тут много — в игре масса механик, строений, синергий. Освоение контента становится чередой затягивающих партий, а цепи важных выборов складываются в уникальные и увлекательные истории. И всё это великолепие — от разработчика-одиночки!

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter — классический японский конвейер, который стабильно выдаёт если не шедевры, то нечто близкое к ним. Wilds, правда, оказалась с дефектом: РС-версия работает весьма нестабильно и не даёт наслаждаться визуальным великолепием и классными охотничьими механиками. Проблемную оптимизацию не починили даже спустя год, так что рассматривайте для покупки именно консольную версию.

Monster Train 2

Продолжение одного из всенародно любимых колодостроительных рогаликов получилось отличным — новые расы, новые механики, новые артефакты и карты. Всё, чего вы ждёте от продолжения, на месте. Кроме культовой песни The Descent из титров или какого-нибудь её аналога. Если первая игра вас зацепила, вторая абсолютно обязательна к покупке: геймплей первой части она углубляет довольно значительно. А уж возможность поиграть за грибы — это отдельная причина швырнуть деньги в монитор и оставить в Monster Train 2 десяток-другой-третий-пятый часов.

Wuchang: Fallen Feathers

Китайский последователь двух первых «Тёмных душ» возможно, и пытается претендовать на лавры лучшей соулс-игры 2025-го, но ему не хватает для этого смелости, самобытности и отполированности. Тут почти уместны шутки про китайскую реплику японской электроники, но мы всё же воздержимся — игра-то получилась хорошая, запоминающаяся.

Dying Light: The Beast

Оригинальная Dying Light — одна из лучших зомби-игр всех времён, великолепно скрестившая паркур и поедателей мозгов. Сиквел снесло куда-то в ролевую сторону, и потому возвращение к основам выглядит отличной идеей. Увы, исполнение не идеально: в паркурных секциях и квестах попадаются досадные шероховатости, от которых страдает динамика, а сюжет получился излишне прямолинейным. Впрочем, патчи ситуацию поправляют, а сверху щедро досыпают нового контента. The Beast позволяет увидеть развитие истории Кайла Крейна, что тоже несомненный плюс. Жаль, что вместо привкуса survival horror у нас теперь нотки мочилова в стиле Prototype — так бы новая Dying Light могла претендовать на звание хоррора года!

Tainted Grail: The Fall of Avalon

В 2025 вышли сразу две фантастические новинки от Obsidian — и, казалось, лучшей ролевой игрой станет одна из них. Но случился внезапный поворот — создатели Fallout: New Vegas разучились делать хорошие RPG. И тут тихой сапой из раннего доступа выполз наш герой — адаптация культовой настолки «Падение Авалона». Выполз не в список самых-самых — увы, мешает скромный бюджет и не лучшее техническое состояние.

Но всё, что от разработчиков зависело, они выполнили на пять с плюсом. Прекрасный мир. Восхитительные квесты. Сложные темы на подумать перед сном. Получилась ролевая игра с привкусом 2000-х, но для многих это значит привкус детства, бабушкиных пирожков и того самого мороженого в стаканчике, которое сейчас делать не умеют. Порой надо продираться через баги и недоработки, но, по крайней мере, есть за чем. И да, о других ролевых играх мы ещё поговорим в соответствующих номинациях.

Battlefield 6

Мы долго думали, относить ли Battlefield 6 к фантастике — всё-таки это приземлённый шутер, правда, время действия 2027 год… Согласились на том, что она сойдёт за фантастику ближнего прицела с очень слабой однопользовательской кампанией — и великолепным остальным. Battlefield вернулась в блеске величия, подарив фанатам то, что они давно просили. Превосходная стрельба, разрушаемость, массовые сражения, техника, тактическая глубина — в этом году Call of Duty впервые за долгие годы осталась в тени.

Но всё же в нашем рейтинге Battlefield 6 на уровне просто хорошей игры. Оценивать такие вещи можно только в моменте: один неудачный патч — и всё катится в ад. И в отличие от какого-нибудь Minecraft, отсидеться на старой версии не выйдет. А в остальном — выдающийся шутер, который, скорее всего, останется с нами на годы.

В последние дни 2025 года пришла новость о смерти Винса Зампеллы, человека, во многом определившего великолепие Battlefield 6. Сейчас рано гадать, ударит ли его безвременный уход по дальнейшему развитию игры, но это определённо колоссальная утрата для всей индустрии.

South of Midnight

Довольно нестройная игра, которую всё равно любишь за атмосферу и погружение в материал. Там недожали, тут недокрутили — но на душе после очередной игровой сессии хорошо и спокойно. Безумно крутой визуал на стыке кукольной анимации и работ Sony Animation, загадочная мифология американского Глубокого Юга, берущий за живое саундтрек — да, всё это прилагается к довольно стандартному экшен-платформеру с полуоткрытым миром, но честное слово, геймплейная банальность не сильно уменьшает желание оставить в игре все те часы, что она просит.

Были в 2025 году и более громкие истории, но конкретно эту даже на их фоне мы не забудем. Если вы искали максимально небанальное фэнтези с привычными игровыми механиками — вот оно, не проплывайте мимо!

Hades II

Hades II — хорошая игра; если вы не играли в первую часть, то наверняка останетесь в бешеном восторге. Даже если играли, но мельком, то вам, скорее всего, тоже понравится. А вот если вы облазили оригинальный Тартар сверху донизу, открыли все-все диалоги с персонажами и научились побеждать боссов с закрытыми глазами, то здесь вас ждёт немало разочарования.

Увы, Hades II не знает меры в вопросах гринда, и это чувствуется именно на контрасте с первой частью. Игру покинула изрядная доля юмора и интереснейшие побочные ветки персонажей, а финал сюжета не пнул только ленивый. Но даже со всеми чудовищными недоработками на фоне первой части геймплейный костяк Hades II весьма хорош, и выбросить её из списка достойных было бы неправильно. Это по-прежнему один из важнейших релизов года, и, чего греха таить, в народе игра заслужила в разы б о льше любви, чем у нас в редакции.

Tempest Rising

На выходе мы разгромили Tempest Rising в обзоре. Но за полгода в Slipgate Ironworks как будто прочли нашу рецензию и избавились от большей части того, за что мы критиковали игру. При подведении итогов года мы можем с чистой совестью сказать: возвращение жанра RTS состоялось, духовный наследник C&C не просто выжил, а вырос статным красавцем.

Конечно, перед нами не Red Alert 3 или не StarCraft 2, но это важнейший релиз последних лет в почти вымершем жанре и однозначно лучшая стратегия — при том, что в 2025 вышла новая часть «Цивилизации»! Да, лет через пять всё изменится, фанаты RTS пересядут на новую Dawn of War, а Civilization VII с парочкой новых аддонов сравняется по славе с пятой частью, но здесь и сейчас победу празднует именно Tempest Rising. Аве, коммандер!

KARMA: The Dark World

Хорроров в 2025 году много, и фаворитом в этом жанре казалась новая Silent Hill… до своего выхода. Bloober Team тоже подавала надежды, но в итоге и она не смогла пробиться в наши списки достойных. Даже инди-сегмент, который в последние годы порой пугал до мокрых штанишек, в 2025-м ничем особенно страшным не порадовал.

Но тут из глубин подсознания вынырнула KARMA — и положила очередной трофей в копилочку АА-гейминга. Стильный, завораживающе красивый и местами действительно пугающий триллер про купающегося в мозгах у людей агента на службе корпоративной диктатуры цепляет постановкой и по-хорошему сюрреалистическими уровнями, которые могли бы украсить и Control, и American McGee’s Alice.

No, I'm not a Human

Эдакая смесь застольной «Мафии», Peace, Death! и Papers, Please. Мы отыгрываем вахтёра, который сортирует просящихся в убежище гостей: пускать людей и не пускать нелюдей. Если пропустили двоих и более чужаков — они будут каждый день кого-то убивать. Самозванцы неплохо мимикрируют под homo sapiens, а человеки из-за тяжкой постапокалиптической жизни и специфического визуального стиля выглядят как мигранты из Р’льеха в зловещую долину. Под дверью околачиваются инфернального вида маньяк, силовики в жёлтых костюмах, культисты, сумасшедшие — а вы пытаетесь выжить и сохранить в живых своих постояльцев. И даже наш герой может оказаться нелюдью…

Последним штрихом к параноидальной атмосфере стал грязноватый, словно с затёртой кассеты, саундтрек, явно вдохновлённый Акирой Ямаокой. Игра не столько нагоняет жути, сколько утягивает в зыбкую атмосферу русско-лавкрафтианского апокалипсиса с налётом Егора Летова и мемов из нижнего интернета.

В следующей части мы расскажем о великолепных играх и нескольких проектах, удостоившихся звания «Игра года».

