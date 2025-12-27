Графический роман «Хоукмун»: как классика мрачного фэнтези обретает новую форму

Он — Дориан Хоукмун, последняя надежда Европы, измождённой тиранией Гранбретани. И его легенда наконец-то обретает завершённую визуальную форму. С гордостью представляем русскоязычному читателю вторую и финальную книгу графической адаптации знаменитой саги Майкла Муркока — эпический роман «Хоукмун»! В этом издании кульминационная битва между силами угнетения и духом свободы разворачивается на страницах, где каждая деталь прорисована с кинематографическим размахом. Это больше чем просто графический роман — это коллекционное событие. Мы объединили четыре французских тома в две фундаментальные книги, которые украсят любую библиотеку. В период сбора действует специальная цена, а истинных ценителей ждёт эксклюзивный бонус: лимитированная обложка, доступная только участникам кампании, стильный слипкейс для хранения двух томов и эксклюзивная открытка в подарок каждому поддержавшему. Пришло время стать частью легенды и вступить в финальную схватку за справедливость. Добро пожаловать в Постапокалипсис, каким его задумал Майкл Муркок.

После выпущенной издательством Glénat триумфальной графической адаптации цикла об Элрике фокус внимания франкоязычного, а вслед за ним и мирового комикс-сообщества сместился на другую ключевую сагу Майкла Муркока.

Речь об эпической адаптации «Хоукмуна» — цикла, который по праву считается одним из наиболее мрачных, философски насыщенных и структурно сложных произведений автора, заложившего основы всей «Мультивселенной Вечного Воителя».

Наследие Муркока и эра графических адаптаций

Успех серии графических романов по мотивам «Элрика Мелнибонийского» доказал жизнеспособность и востребованность сложной, многослойной прозы Муркока в формате визуального нарратива. Этот успех создал прецедент и открыл дорогу для адаптации других шедевров автора. Закономерным следующим шагом стал анонс «Хоукмуна» — цикла, который в 1960–70-е годы совершил революцию в жанре фэнтези, переведя его из плоскости условных сказок в область «взрослой», политизированной и экзистенциальной литературы.

Архитектура сложного мира

Цикл о Дориане Хоукмуне представляет собой уникальный для своего времени сплав жанров. Это постапокалиптическое фэнтези, действие которого разворачивается в далёком будущем после загадочной глобальной катастрофы — Трагического Тысячелетия. Цивилизация отброшена в новое Средневековье, где магия, мутанты и артефакты древней «науки-которая-стала-магией» существуют бок о бок.

С точки зрения структуры сага делится на две монументальных арки:

«Рунный посох» (The Runestaff): куда входят романы «Чёрная жемчужина», «Амулет безумного бога», «Меч Рассвета» и «Рунный посох»;

«Замок Брасс» (Count Brass): трилогия, состоящая из романов «Замок Брасс», «Защитник Гараторма» и «В поисках Танелорна».

Сюжет строится вокруг противостояния свободных наций Европы (в лице таких государств, как Камарг) и чудовищной Тёмной Империи Гранбретани. Последняя, с её гротескной эстетикой звериных масок, деспотичным правлением Короля-Императора и смесью архаичной жестокости с остатками технологий, стала одним из самых запоминающихся образов империи зла в литературе. Главный герой, Дориан Хоукмун, герцог Кёльна — один из аватаров Вечного Воителя, — становится символом сопротивления, который прошёл через плен, физические и ментальные мутации, неся на себе бремя судьбы всего Мира.

Вызовы адаптации: от текста к визуальному коду

Перенос столь многослойного материала в формат графического романа требует от создателей не только технического мастерства, но и глубокого понимания исходного текста.

Первый и самый наглядный вызов — визуализация гибридного мира. Художнику необходимо создать убедительный и целостный сплав из, казалось бы, противоречивых элементов: средневековых доспехов, гротескных артефактов «научной магии» Гранбретани и пустынных постапокалиптических ландшафтов.

Не менее сложно передать философскую глубину оригинала, ведь цикл исследует сложные темы рока, свободы воли, цикличности истории и баланса между Порядком и Хаосом.

У сценариста получилось транслировать эти идеи без опоры на пространные внутренние монологи, переложив их на язык драматичных диалогов, значимых действий и мощных визуальных метафор.

Ключевым испытанием стало структурирование нарратива: из-за нелинейной хронологии и масштабных временных скачков между двумя арками нужно было тщательно работать над сценарием, чтобы, сохранив эпический размах оригинала, обеспечить динамичный и захватывающий ритм современного графического романа.

Творческий коллектив: гарантия качества

Состав команды, взявшейся за адаптацию, гарантирует успех проекта.

За сценарий отвечает Жером Ле Гри ( «Горацио д’Альба», «Маликорн»), который уже продемонстрировал мастерство в работе с мрачной, атмосферной эстетикой в серии «Лорд Грейвстоун». Его опыт построения сложных нарративов в комикс-формате — ключевой актив проекта.

Художник — Бенуа Деллак. Постоянный соратник Ле Гри (они сообща работали над «Змеиным Богом»), Деллак зарекомендовал себя как блестящий рисовальщик, способный передавать историческую атмосферу и детализацию, что доказано серией «Ноттингем». Его стиль идеально подходит для передачи как мрачной героики, так и гротеска Гранбретани.

Арт-директор: Дидье Поли. Легенда европейского комикса, отвечал за визуальный ряд адаптации «Элрика». Его участие обеспечивает преемственность качества, понимание того, как оживить вселенную Муркока, и задаёт высокую планку графического исполнения.

«Хоукмун» в контексте современной культуры

Графическая адаптация «Хоукмуна» — не просто ностальгический проект. Это возможность реактуализации классики для нового поколения читателей. Цикл, в котором переплетаются постапокалипсис, тёмное фэнтези, научная фантастика и дух социокультурных экспериментов 1960-х, невероятно созвучен современным трендам популярной культуры, тяготеющей к сложным антиутопиям и морально неоднозначным героям.

Успех этого предприятия может подтвердить, что наследие «новой волны» (к которой принадлежит Муркок) остаётся живым и способным к трансформациям.

Создателям удалось сохранить хрупкий баланс между верностью духу оригинала, визуальной эпичностью и динамикой современного графического романа. «Хоукмун» — не просто адаптация, а полноценное художественное переосмысление великой саги, достойное занять место рядом с её литературным первоисточником.

