Теория палеоконтакта: а что если инопланетяне уже посещали Землю?

Предположение о том, что в дописьменные времена нашу планету посещали пришельцы из космоса, имеет почтенную историю. Корни её следует искать в мифологии, ведь сохранились народные легенды о богах, которые время от времени спускались с небес или с Олимпа, чтобы вмешиваться в дела людей, учить их разным премудростям, наказывать за ошибки и грехи. Однако в новейшее время, когда религиозные представления стали терять значимость, а наука предложила материалистический взгляд на мироустройство, богов в этой мифологии заменили инопланетяне — представители цивилизации, развившейся то ли на соседней планете, то ли в системе соседней звезды.

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Популярность этой новой концепции, которую принято называть теорией палеоконтакта, огромна: ей посвящены книги и статьи, по телевидению много лет показывают документальный сериал «Древние пришельцы», созданный History Channel, а количество фантастических романов и фильмов, где она в той или иной форме присутствует, не поддаётся исчислению. Неужели в этой теории есть рациональное зерно?

Сыны неба

MjolnirPants [CC BY-SA 4.0]

Если отбросить мифологию, вероятно, первым мысль о том, что наши предки могли общаться с пришельцами, высказал отец научно-популярной литературы — француз Бернар де Фонтенель в книге «Беседы о множественности миров» (1686). Но там же он и отверг эту идею, будучи уверенным, что инопланетяне ещё не освоили космические перелёты, а если освоят, то мы это сразу заметим.

Основы теории палеоконтакта заложили фантасты второй половины XIX века. В то время бурно развивались палеонтология и археология, а сделанные в этих сферах открытия убедительно доказывали, что наука ещё очень мало знает о древней истории мира и человечества. Понимание этого породило множество спекуляций: в частности, вошли в моду псевдорелигиозные концепции о том, что на погибших континентах или островах (в их числе Атлантида, Гиперборея, Лемурия, Му, Туле и т. п.) были могущественные расы, представители которых сумели пережить катаклизм и передать часть накопленных знаний нашим диким предкам. Параллельно рос интерес к астрономическим поискам жизни на соседних планетах: считалось, что населены все небесные тела, включая Солнце.

Писатели с удовольствием ухватились за плодотворные темы и начали смешивать криптоисторические и астробиологические гипотезы. К примеру, в забытом романе шотландского математика Хью Макколла «Запечатанный пакет мистера Стрэнджера» (1889) рассказчик, прилетев на Марс, узнаёт, что местные жители — потомки землян. Оказалось, в незапамятную эпоху к Солнечной системе приблизилась «потухшая» звезда; её мощное гравитационное воздействие заставило Землю и Марс сблизиться настолько, что они соприкоснулись атмосферами и обменялись частями поверхностей — в результате несколько племён людей попали на Марс.

В романе Сервисса «Эдисоновское завоевание Марса» Сфинкс был создан в честь бессмертного императора Марса pastaitaken [CC BY 3.0]

Наиболее полно положения современной теории палеоконтакта сформулировал американский популяризатор астрономии с юридическим образованием Гарретт Сервисс в романе «Эдисоновское завоевание Марса» (1898), который был вольным продолжением «Войны миров» Герберта Уэллса (1897). По сюжету «Эдисоновского завоевания» человечество строит космический флот, чтобы нанести удар возмездия по Марсу, но по дороге к нему военная экспедиция посещает Луну и планетоиды и выясняет, что Солнечная система давно освоена разумными существами. Более того, инопланетяне посещали Землю и построили в память о своём визите египетские пирамиды и Большого сфинкса.

Тема закрепилась в фантастике, в том числе русскоязычной. Достаточно вспомнить романы Александра Богданова «Красная звезда» (1908) и Алексея Толстого «Аэлита» (1922–1923). В первом раскрывалась идея о том, что на Земле издавна присутствуют инопланетные «прогрессоры», а во втором, наоборот, что атланты, спасаясь от глобальной катастрофы, перелетели на Марс, где подчинили себе местных дикарей и построили новую цивилизацию.

Теория палеоконтакта наполнилась фактами благодаря американскому журналисту Чарльзу Форту, который стал профессионально изучать «непознанное», привлекая к делу научные открытия того времени. Сегодня именно он считается основоположником уфологии. Свой главный труд под названием «Книга проклятых» он опубликовал в 1919 году; по сути, это был справочник «необъяснённого», где автор обобщил информацию о различных феноменах: от дождей из лягушек до НЛО. Теорию Форта можно охарактеризовать как конспирологию, стоящую на утверждении, будто нашей планетой управляют могущественные инопланетные существа.

«Осколки межпланетных катастроф. Книга проклятых» (пер. Г. Соловьёвой) Я думаю, что мы — имущество. Я бы сказал, что мы кому-то принадлежим. Что давным-давно эта земля была ничейной землёй, что иные миры исследовали её, и основывали колонии, и сражались между собой за право собственности, но теперь ею кто-то владеет. Что эта земля частная собственность — и остальных просят вон.

Форт описывал не только необычные небесные явления, свидетельствующие, по его мнению, о кратковременных визитах пришельцев, но и артефакты, не соответствовавшие своему времени. Например, он рассказывал о так называемом Зальцбургском параллелепипеде — обработанном куске металла, который был найден в 1885 году в буром угле третичного периода и выставлен в музее Зальцбурга. Хотя к тому времени научное сообщество, включая первооткрывателя «параллелепипеда», горного инженера Фридриха Гурльта, пришло к выводу о том, что находка представляет собой ископаемый метеорит, Форт заключил, что это деталь некой конструкции, потерянная пришельцами. Кстати, более свежие исследования показали, что «параллелепипед» — не метеорит, а всего лишь противовес шахтёрской лебёдки; сейчас он выставлен в музее австрийского города Фёклабрука.

С «Книгой проклятых» был хорошо знаком Говард Лавкрафт . О теории Форта он отзывался довольно пренебрежительно, называя её «сумасбродной», что не помешало ему использовать почерпнутые идеи для сочинения мрачных фантастических рассказов. Например, вот что он писал в культовом рассказе «Зов Ктулху» (1928):

Пер. С. Лихачёвой В незапамятные эпохи на земле царили Иные — Они возвели величественные города. То, что от них осталось… сохранилось и по сей день: циклопическая кладка на островах Тихого океана. Все Они вымерли за много веков до появления человека; однако ж с помощью тайных искусств Их можно оживить, когда звёзды снова встанут в нужное положение в цикле вечности. Сами Они некогда пришли со звёзд и принесли с собою Свои изваяния.

Явление Ктулху — тоже подтверждение палеоконтакта. Правда, Лавкрафт не утверждал, что Ктулху действительно существует Sofyan Syarief [CC BY 3.0]

Помимо Лавкрафта, идеями Форта вдохновлялись такие известные фантасты, как Эдмонд Гамильтон, Мириам Дефорд, Рафаэль Лафферти, Эрик Рассел, Генри Каттнер и Артур Кларк . Последний внёс весомый вклад в теорию палеоконтакта, заявив в знаменитом романе «Космическая одиссея 2001 года» (1968), что сам разум нам дан пришельцами из космоса.

Космические реминисценции

В Советском Союзе теория развивалась своим путём, и люди, которые размышляли о будущем космических полётов, относились к ней благосклонно. В 1930 году подписчик журнала «Вестник знания» задал вопрос:

Если межпланетные путешествия вообще возможны и если Земля не является культурным центром всей Вселенной, если существуют на других планетах более высокие культуры, то почему Землю до сих пор не посетили жители других миров?

Редакция попросила ответить на него основоположника космонавтики Константина Циолковского, популяризатора науки Якова Перельмана, а также воздухоплавателя и знатока теории межпланетных сообщений Николая Рынина. Циолковский, не отрицая вероятности палеоконтакта, апеллировал к тому, что история Земли не ограничивается тысячелетиями «сознательной жизни человечества», поэтому инопланетяне могли прилететь в незапамятные времена или могут прилететь в будущем. Перельман предложил вообще не смешивать вопрос межпланетных путешествий, которые точно возможны (это было научно доказано), с гипотезой существования инопланетян, которую ещё требуется обосновать. Рынин вообще ответил своеобразно:

…если мы обратимся к сказаниям и легендам седой старины, то заметим странное совпадение в легендах стран, разделённых между собой океанами и пустынями. Это совпадение заключается в том, что во многих легендах говорится о посещении Земли в незапамятные времена жителями иных миров. Почему не допустить, что в основе этих легенд всё же лежит какое-либо зерно истины?

По одной из версий, терраса из плотно подогнанных камней в Баальбеке служила стартовой площадкой для древних ракет Brattarb [CC BY-SA 3.0]

После войны идеей заинтересовался знаменитый палеонтолог-фантаст Иван Ефремов — позже он проиллюстрировал её повестью «Звёздные корабли» (1947). Он взял известный к тому времени факт, который гласил, что звёзды в своём движении вокруг центра Галактики сближаются друг с другом и тогда становятся возможны перелёты между планетными системами. Конечно, Ефремов был осторожен в суждениях и полагал, что визит пришельцев состоялся во времена динозавров и не повлиял на человеческую культуру.

Зато теорией палеоконтакта проникся Александр Казанцев . В рассказах «Гость из космоса» (1951) и «Марсианин» (1958) он утверждал, что инопланетяне в прошлом посещали Землю, а в повести «Планета бурь» (1959) дополнил свои соображения новыми деталями: что Марс некогда был населён разумными существами, а полмиллиона лет назад они открыли межпланетную навигацию, построили колонию на Венере и, вероятно, на Земле — так что, возможно, они наши «прародители».

Дополнительные аргументы Казанцеву предоставил кандидат физико-математических наук Матес (Матест) Агрест, сотрудник Сухумского физико-технического института. В июле 1959 года он выступил там на семинаре с докладом о «космонавтах древности». Агрест привёл ряд «доказательств»: стекловидные тектиты Ливийской пустыни он объявил следами посадки инопланетных зондов, мегалитическую Баальбекскую террасу — стартовой площадкой «ракетодрома», легенду о гибели городов Содома и Гоморры — описанием последствий взлёта космического корабля с ядерным двигателем

Филолог Вячеслав Зайцев утверждал, что нимбы — изображение космонавтских шлемов Семен Ушаков, «Тайная вечеря» (1685)

Вскоре к сторонникам палеоконтакта примкнул филолог Вячеслав Зайцев. В 1962 году он подготовил доклад «Космические реминисценции в памятниках древней письменности», с которым выступил на кафедре классической филологии ЛГУ и в ленинградском отделении Союза писателей РСФСР. Принципиальное отличие его концепции от предшествующих было в том, что основное внимание он уделил библейским преданиям, включая апокрифы. При этом филолог рассуждал довольно прямолинейно: нимбы он объявлял шлемами космонавтов, иудейские тфилин и талит — системой датчиков, молитву — телепатическим контактом, а Вифлеемскую звезду — космическим кораблём.

Пик славы Агреста, Казанцева и Зайцева пришёлся на 1973 год, когда на советских экранах появился немецкий фильм «Воспоминания о будущем» (1970) по книгам швейцарского публициста Эриха фон Дэникена. Теоретиков палеоконтакта можно увидеть в первых кадрах фильма, то есть за советскими учёными как бы закреплялся приоритет в формулировке концепции. Нужно понимать, что Советский Союз в то время имел репутацию сурового бюрократического государства, в котором не было места паранауке, поэтому западные исследователи «непознанного» часто апеллировали к СССР, если вдруг становилось известно, что там проводятся телепатические опыты или собирается информация о НЛО. Так немецкий режиссёр добавлял весомость последующим утверждениям о том, что любые мифы и мегалитические сооружения следует приписывать визитам пришельцев.

Просто древние наскальные изображения богов… или инопланетян в скафандрах? Luca Giarelli [CC BY-SA 4.0]

Фильм имел огромный успех и сделал Эриха фон Дэникена мировой знаменитостью, а теорию палеоконтакта общеизвестной. С тех пор она воспринималась обывателями не как мнение отдельных лиц, а как часть передового интеллектуального поиска. Этим воспользовались многочисленные интерпретаторы истории, которые стали находить следы деятельности инопланетян даже там, где их не могло быть по определению. Например, Казанцев в повести «Тайна загадочных знаний» (1986) писал о непосредственном контакте Сирано де Бержерака с пришельцами-соляриями — в общем-то, лишь из-за того, что знаменитый французский поэт-забияка некогда выпустил сатирическое сочинение «Комическая история государств и империй Луны» ( L ’ Histoire comique des É tats et Empires de la Lune), где в остроумной форме представил контакт с селенитами и высказал соображение о том, что великие европейские философы получали информацию от жителей Луны или Солнца.

Признак кенгуру

С определённого момента научный мир не мог больше игнорировать теорию палеоконтакта. Радиоастроном Иосиф Шкловский в популярной книге «Вселенная, жизнь, разум» (1962), которая неоднократно переиздавалась, довольно сочувственно отнёсся к соображениям Агреста:

Сама постановка вопроса… нам представляется вполне разумной и заслуживающей тщательного анализа. <…> Очень изящной нам представляется также мысль Агреста, что инопланетные астронавты могли оставить материальные следы своего посещения на… обратной стороне Луны. В самом деле, логично допустить, что они опасались оставлять такие «заявочные» столбы на Земле, так как низкий уровень цивилизаций аборигенов нашей планеты с несомненностью привёл бы к их разрушению и расхищению… Они могли рассчитывать, что, когда человечество освоит обратную сторону Луны, оно тем самым выдержит экзамен на право называть себя разумным и цивилизованным…

В той же книге Шкловский сам внёс вклад в теорию древних космонавтов, утверждая, что спутники Марса имеют искусственное происхождение.

На обратной стороне Луны, впрочем, следов пришельцев не обнаружилось NASA/GSFC/Arizona State University

Его американский друг и коллега Карл Саган тоже с интересом следил за развитием идеи и выдвинул свою оригинальную гипотезу. Среди мифов и легенд, которые появились якобы благодаря визитам инопланетян, он выделял шумерский эпос : в нём среди прочего упоминаются систематические появления в водах Персидского залива удивительных существ, обучавших аборигенов основам наук и ремёсел. Возможно, эти события происходили вблизи древнейшего шумерского города Эриду в первой половине IV тысячелетия до нашей эры. Почти скачкообразный переход шумерской культуры от долгих тысячелетий варварства к пышному расцвету городов, строительству сложной ирригационной системы и развитию наук, в частности астрономии и математики, представляется поразительным, говорил Саган.

Позднее Шкловский и Саган в своей книге «Разумная жизнь во Вселенной» ( Intelligent Life in the Universe , 1966), написанной для англоязычной аудитории, отчасти отмежевались от теории палеоконтакта. Они заявили, что для подтверждения визита пришельцев недостаточно, чтобы кто-то просто рассказал об увиденном им странном существе, которое совершает чудесные деяния и обитает на небесах. Всё-таки у древних народов была привычка приписывать непонятные явления божествам, и, когда культуры соприкасались, каждая из них пыталась убедить оппонентов, что её боги более реальны и могущественны. Вот если бы к описанию существ, явившихся с неба, прилагались ещё и астрономические сведения, которые нельзя получить без сложных инструментов, и внятное описание целей контакта, это повысило бы доверие к легендам.

Хотя со временем Саган отказался от своей интерпретации шумерских мифов, идею подхватил Захария Ситчин — выходец из Баку, получивший экономическое образование в Лондоне. Занимая должность директора судоходной компании, Ситчин внезапно увлёкся шумерской клинописью и вскоре создал собственную систему её расшифровки, согласно которой в старинном эпосе рассказывается о реальных событиях с участием инопланетных захватчиков. Первую свою книгу на эту тему «Двенадцатая планета» Ситчин издал в 1976 году. С тех пор он приложил массу усилий, чтобы найти новые подтверждения своей версии палеовизита, в том числе в библейских текстах.

По версии Ситчина, Нибиру с её ануннаками посещает Солнечную систему раз в 3600 лет и встраивается в пространство астероидного пояса между Марсом и Юпитером NASA / JPL

Его вариант теории гласит, что в Солнечной системе есть ещё одна планета — Нибиру, на длинной вытянутой орбите. Раз в 3600 лет планета приближается к Солнцу и в перигелии входит в пространство между Юпитером и Марсом. На ней обитает раса разумных ануннаков, которые периодически посещают Землю, влияя на развитие нашей цивилизации. Несмотря на то что предположение о существовании планеты, регулярно и без последствий пересекающей Солнечную систему, выглядит слишком смелым даже для людей с самыми общими представлениями о небесной механике, книги Ситчина стали популярны. Более того, он сумел убедить американского астронома Томаса Ван Фландерна заняться поисками Нибиру на небосводе, но они, конечно, завершились безрезультатно.

Бесконечные разговоры о визитах пришельцев заставили учёных, занимающихся проблематикой внеземной жизни и разума, ввести в практику так называемый признак космического кенгуру. Его теоретическое обоснование сформулировал научный журналист и фантаст Роман Подольный во время дискуссии на Первой советско американской конференции по проблеме CETI (Communication with Extraterrestrial Intelligence ), состоявшейся в сентябре 1971 года в Бюраканской астрофизической обсерватории. Он напомнил присутствующим, что, когда художники прошлого хотели нарисовать мифического дракона, они соединяли в единое целое части разных реальных животных: тело ящерицы, крылья летучей мыши, голову крокодила, когти тигров. Человеческое воображение в течение многих тысяч лет комбинирует известные детали, но не может вырваться из круга того, что люди уже видели, описали, зарисовали. Поэтому для доказательства палеоконтакта чрезвычайно важно найти невероятную для нас подробность, аналога которой нет на Земле. Подольный привёл примеры:

Больше двух с половиной тысяч лет назад финикийцы совершили плавание вокруг Африки. Сообщение об этом рассматривалось бы как миф, если бы не одна его деталь. Во время этого плавания они видели по пути на запад в Южном полушарии Земли солнце справа от себя, то есть в северной части неба. Именно эта деталь делала для древних рассказ о таком плавании недостоверным, но сегодня она убеждает учёных, что рассказ финикийцев правдив. Точно так же мы поверили бы в открытие древними Австралии, если бы нашли у какого-нибудь историка рассказ о животном, которое носит детёнышей в специальном мешке на брюхе. Но среди описаний совершенно немыслимых живых существ, созданных изощрённой фантазией прошлого, места для кенгуру не нашлось. Словом, задача учёных, пытающихся отыскать в прошлом признаки контакта земных цивилизаций с внеземными, — это не увлекаться внешним и случайным сходством, а искать нечто, чему подошло бы название «космический кенгуру».

Признак кенгуру универсален: его можно применить не только к теории палеоконтакта, но и, скажем, к «летающим тарелкам» и «зелёным человечкам» , ведь их все описали фантасты задолго до того, как появились люди, утверждавшие, что видели их. Следовательно, всё это было и остаётся продуктом человеческого воображения, как убедительно бы ни звучали рассказы «очевидцев».

Как объясняет Подольный, «мы поверили бы в открытие древними Австралии, если бы нашли… рассказ о животном, которое носит детёнышей в специальном мешке на брюхе». Уникальная деталь — это и есть признак «космического кенгуру» JJ Harrison [CC BY-SA 4.0]

Сверхнаучное знание

Можно ли в таком случае сказать, что теория палеоконтакта лженаучна? Нет, ведь она основана на материалистической картине мира, соответствует критериям верифицируемости (подтверждаемости) и фальсифицируемости (самоопровергаемости). То есть если мы действительно найдём некое надёжное свидетельство визита инопланетян на Землю, то подтвердим теорию; если не найдём, то опровергнем с большой долей уверенности.

Конечно, при таком поиске следует проявлять большую осторожность, ведь бывает, что информация о том или ином артефакте или легенде доходит до нас в искажённой форме. Например, много шума в научном мире наделала книга американского историка и популяризатора науки Роберта Темпла «Мистерия Сириуса». В ней, опираясь на этнографические труды французских антропологов Марселя Гриоля и Жермен Дитерлен, он утверждал, что племена догонов, проживающие в Мали (Западная Африка), обладают «сверхнаучным» знанием: в частности, сведениями о Сириусе Б — компаньоне звезды Сириус А, который нельзя увидеть невооружённым глазом. Получается, что мифология догонов содержит в себе признак космического кенгуру и может служить аргументом в пользу палеоконтакта.

Сириус Б — маленькая голубая звёздочка, почти незаметная рядом с ярким компаньоном. В племени догонов для неё не нашлось бы имени NASA, ESA and G. Bacon (STScI)

Однако критики Темпла довольно быстро установили, что сведения, представленные антропологами, изобилуют ошибками — вероятно, из-за того, что учёные пользовались услугами переводчика, плохо знавшего французский. Прежде всего, выяснилось, что Гриоль работал с племенем агломерации санга, но почему-то счёл возможным распространить их специфические верования на всех догонов. Кроме того, догоны не были изолированным племенем, как утверждал Темпл: они с XIX века контактировали с европейцами, а главное, в апреле 1893 года их посетила экспедиция астрономов, прибывшая для наблюдения солнечного затмения, то есть «сверхнаучное» знание они могли получить от них, а не от гипотетических пришельцев.

Но, пожалуй, самым весомым аргументом против гипотезы Темпла представляется тот факт, что в языке догонов вообще отсутствуют термины, обозначающие иные небесные тела, кроме Солнца, Луны и звёзд в общем смысле. Таким образом, по обоснованности эта теория ничем не отличается от теории Ситчина — обе они построены на ложных предпосылках, плохом знании предмета и разыгравшемся воображении.

Сегодня теория палеоконтакта остаётся чисто умозрительной, но продолжает служить отличной сюжетообразующей темой для фантастов. К сожалению, из-за многочисленных безграмотных спекуляций эта теория изрядно дискредитирована, поэтому, если завтра кто-то случайно наткнётся на подлинный артефакт, оставленный пришельцами, ему просто не поверят.

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