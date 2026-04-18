Самые-самые... необычные лабиринты

В 2007 году на территории плантации был разбит лабиринт, годом позже занесённый в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире (сейчас этот рекорд побит лабиринтом Yancheng Dafeng Dream Maze, расположенным в городе Яньчэн, Китай). Длина дорожек

и путаных коридоров лабиринта

составляет более 4 километров!





По сути лабиринт Dole Plantation — это классическая структура, образованная фигурными живыми изгородями. Центр лабиринта (и цель его прохождения) — большая поляна, с вертолёта выглядящая как изображение ананаса.

Если вам когда-либо выпадет шанс посетить Гавайские острова, не забудьте заскочить на старую фруктовую плантацию Доул. Она была организована в 1950 году как сад ананасов, но с 1989 года превратилась в туристическую достопримечательность и памятник паркового искусства мирового значения.