Очень опасное кино. Трагедии и смерти на съёмках
Самые-самые... необычные лабиринты

Тим Скоренко
18 апреля 15:00
18
5 минут на чтение
Лабиринты с древних времён были окружены ореолом мистики и опасности. Именно в подземном лабиринте Тесей победил жуткого минотавра. В реальном же мире лабиринты служат разве что для развлечения публики, гуляющей в садах и парках. Но порой архитекторы проявляют недюжинную фантазию. Приглашаем вас в путешествие по семи самым необычным лабиринтам мира. Не заблудитесь!

Читайте также

Мир Фавна, путь к Минотавру: лабиринты в истории, мифологии и фантастике

Михаил Попов

18.10.2025

4500

Не заблудитесь в этом тексте!

1. Dole Plantation, Гавайи, США

Если вам когда-либо выпадет шанс посетить Гавайские острова, не забудьте заскочить на старую фруктовую плантацию Доул. Она была организована в 1950 году как сад ананасов, но с 1989 года превратилась в туристическую достопримечательность и памятник паркового искусства мирового значения. В 2007 году на территории плантации был разбит лабиринт, годом позже занесённый в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире (сейчас этот рекорд побит лабиринтом Yancheng Dafeng Dream Maze, расположенным в городе Яньчэн, Китай). Длина дорожек и путаных коридоров лабиринта составляет более 4 километров!

По сути лабиринт Dole Plantation — это классическая структура, образованная фигурными живыми изгородями. Центр лабиринта (и цель его прохождения) — большая поляна, с вертолёта выглядящая как изображение ананаса.

2. Davis Farmland, Массачусетс, США

Семья Дэвисов, владеющая большим участком земли неподалёку от Бостона, в 1990-х решила отойти от фермерства и превратить свои угодья в развлекательный парк. Основную часть Davis Farmland занимает зоопарк, сделанный в духе сафари — животные гуляют на свободе, а люди могут кормить их с рук. Другая любопытная часть «фермы» — огромный лабиринт из живой изгороди, который каждый год полностью пересаживается и видоизменяется.

Владельцы парка неистощимы на выдумки — чтобы подогревать интерес посетителей, они создают настоящие живые картины из кукурузы и сорго. В результате дорожки и переходы образуют то силуэт огромного динозавра, то короны, а то складываются в настоящий городской пейзаж.

3. Richardson Farm, Иллинойс, США

Эту ферму в Иллинойсе заложил в 1836 году Роберт Ричардсон, эмигрант из Англии, — и земля по-прежнему принадлежит потомкам его рода, что для неоседлой Америки совершенно удивительно. Помимо всего прочего, на ферме Ричардсонов есть огромное кукурузное поле, и в один прекрасный день кому-то пришло в голову прочертить прямо по нему лабиринт, чтобы таким образом привлечь в регион туристов.
Первый лабиринт очень красиво выглядел сверху — он был сделан в форме замка, напоминающего Диснеевский; при этом он довольно прост — вход и выход расположены рядом. Зато для его постройки не пришлось прилагать почти никаких усилий. Работает лабиринт только в сезон высокой кукурузы; каждый год рисунок меняется, а тропинки прочерчиваются заново.
Кстати, в 2025 году тематикой лабиринта был выбран фильм «Назад в будущее», а до этого на поле красовались Марио и Луиджи, экипаж «Энтерпрайза» из «Звёздного пути» и динозавры «Парка юрского периода». Всего в США насчитывается порядка 500 «кукурузных» лабиринтов.

Временные лабиринты

Очень интересными нередко оказываются лабиринты, воздвигаемые для какой- нибудь технической или развлекательной выставки — всего лишь на несколько дней или месяцев. К этому классу относятся ледяные лабиринты, строящиеся практически на любом празднике, связанном со льдом и снегом. Самым крупным подобным событием можно назвать ежегодный Фестиваль льда и снега в Харбине (Китай) — харбинские «холодные» лабиринты известны на весь мир. Также лабиринты традиционно строятся на мюнхенских Октоберфестах — например, однажды там создали «психоделический лабиринт», который нужно было проходить в дискотечной тьме, под вспышки, громкую музыку и мельтешащие электрик-цвета.

4. The Imprint of Man, Глостершир, Великобритания

План лабиринта The Imprint of Man

В 1975 году в частном парке Лехлэйд-Милл в Глостершире появился лабиринт в форме стопы гиганта — собственно, название лабиринта и переводится как «Отпечаток человеческой ноги». Лабиринт отсылает нас к легенде о минотавре, утверждал его создатель Рэндолл Коат, считавшийся лучшим специалистом по лабиринтам в мире. Коат был военным и дипломатом, а, выйдя на пенсию, увлёкся изучением и созданием лабиринтов. «Отпечаток» стал первой его работой, воплощённой в реальности.

Впоследствии Коат разработал и реализовал несколько десятков тематических лабиринтов — например, известен его Lappa Valley Railway Maze, сделанный в форме старинного паровоза, или Beatles Maze, посвящённый знаменитой группе.

5. Grace Cathedral, Сан-Франциско, США

Лабиринт в Сан-Франциско...

...и оригинал в Шартрском соборе

С 1910 по 1964 год в Сан-Франциско строился огромный неоготический собор Grace Cathedral — на данный момент третий по размерам в США. А в 1991 году на его полу был выложен первый из двух каменных лабиринтов. Работая над обоими, художники вдохновлялись знаменитым готическим лабиринтом Шартрского собора — тот был создан каменщиками между 1215 и 1221 годами.

Как и в Шартре, через лабиринт собора Сан-Франциско есть только один возможный путь, а географически он расположен так, что свет, падающий через круглую соборную розу на главном фасаде, в определённый момент ложится точно в центр запутанного рисунка. Впоследствии у собора появился второй лабиринт — теперь уже снаружи здания.

6. Top Pearsy’s Maize Maze, Йоркшир, Великобритания

Нашли все отличия?

Британцы решили, что современный лабиринт никак не может обойтись без их национальной гордости, Гарри Поттера. В 2011 году в Йорке был открыт лабиринт, дорожки которого образуют портрет (а точнее — два портрета) юного британского волшебника. Что интересно, два изображения чуть-чуть отличаются друг от друга — это делает лабиринт самой большой в мире картинкой в стиле «найдите 10 отличий».
Минусы подобных фигурных лабиринтов очевидны: необходимость соблюдать правила рисунка, видимого только с воздуха, мешает сделать по-настоящему сложную для прохождения планировку. Но поверьте, в чертах лица Гарри Поттера тоже можно неслабо заблудиться.

Кстати, этот лабиринт, как и многие в этом топе, меняется каждый год: в 2025 году он был посвящён «Истории игрушек».

7. Erlebnispark Teichland, Бранденбург, Германия

Квадратный лабиринт в Тайхланде, Германия, можно с полной уверенностью назвать самым простым в мире, потому что пройти его можно, сделав всего два поворота. Хитрость заключается в том, что сразу после входа посетитель попадает на распутье: одна дорога ведёт прямо к выходу, а вторая — в запутанную лабиринтную структуру. И тут уж как повезёт — или вы проскочите лабиринт за пару минут, или будете полчаса бродить по его дорожкам.

Приятная прогулка

3175 метров придётся пройти туристу по лабиринту La Senda, расположенному близ города Тамариндо в Коста-Рике. Его владелица, Грит Дипепер, родом из Бельгии. Купив участок земли в Коста-Рике, она задалась целью построить там лабиринт, наняла инженеров, рабочих, и уже в 2012 году по лабиринту прошли первые туристы. Особенность лабиринта в Тамариндо заключается в том, что это не лабиринт в классическом понятии — в нём невозможно заблудиться, потому что путь здесь только один. Но он так закручен, что, если уж вы зашли внутрь, три километра прошагать придётся.

Тим Скоренко

Журналист, музыкант, поэт.

Рекомендуем
Цензура будущего. Что будет запрещено в интернете?
Прошлое, настоящее и будущее роботов
Тёмная сторона Вселенной. Что такое тёмная материя и как её найти
Мир фантастики № 269 (апрель 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Наука

Наука и воображение: 10 реальных звёзд в научной фантастике

Наука

7 мифов о метеоритах: космические волшебники, разносчики болезней и исполнители желаний
И не путайте метеорит, метеор и астероид!

Наука

Возвращение к Луне. Всё, что нужно знать о миссии Artemis II
Планы, проблемы и перспективы новой лунной программы

Наука

Самые-самые... странные виды спорта
О спорт, ты... что ты такое?

Наука

Пневматические поезда: краткая история путешествий по трубам
Как пробка из бутылки!

Наука

Достичь Луны: все этапы космической гонки за право сделать маленький шаг
«Джемини» против «Восходов»

Наука

Самые-самые... странные пистолеты: зонт, книга и губная помада
Пиф-паф! Ого-го!

Наука

Самые-самые... интересные фальшивые здания
Говорят, дом-то ненастоящий!

Наука

Торговля в древние времена: караваны, купцы и чеканные монеты
У этих продавцов всегда был товар, если у тебя были монеты, друг

Наука

Что такое экзопланеты? История изучения внесолнечных миров
Сёстры Земли в дальнем космосе
