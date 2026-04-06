Детали и отсылки во 2-м сезоне One Piece от Netflix, которых вы не заметили

Новый сезон One Piece от Netflix доказал: когда за дело берутся фанаты, может выйти если не идеальный, то наполненный любовью проект. В том числе это касается и множества мелких деталей, отсылок и предвосхищений, добавленных авторами в сериал, что не может не радовать внимательных зрителей. Давайте вместе взглянем, сколько всего спрятали в новом сезоне.

2х01 — The Beginning and the End

Первая сцена второго сезона — оригинальная, не из манги. Она чуть раньше знакомит не только с Мистером 5 и Мисс Валентайн, но и с Мисс Олл Сандей, правой рукой главы «Барок Воркс», и показывает, как она заинтересовалась Луффи и его пиратами. Если знать предысторию злодейки, можно понять, что на постере привлекло её внимание. Но пока это спойлер!

Отметим, что двое дозорных, убегающих под осадой базы, — та же пара, что дралась с Нами в самой первой серии, когда она пыталась украсть карту Гранд Лайна.

Внутри базы — две статуи у двери. Слева — верховный адмирал Сэнгоку, справа — главнокомандующий Морского дозора Конг, чьё имя уже звучало в сериале. Именно он числится автором карты мира, которую мы видим в титрах каждого эпизода.

Как и в первом сезоне, авторы дотошно отнеслись к виду персонажей. Каждый костюм появлялся в манге либо в сюжете, либо на цветных обложках. Проще указать, когда персонаж одет неканонично. Отметим лишь передник Санджи от Doskoi Panda: это популярный бренд дорогой одежды и других вещей в мире One Piece. В этом эпизоде такой логотип можно заметить у многих в Логтауне.

В той же сцене Усопп использует перец (и показанный в Арлонг-парке кетчуп) для новых бомбочек. И не зря — именно перечный снаряд он применит против Альвиды в конце эпизода.

Нами объясняет Усоппу, что попасть на Гранд Лайн напрямую невозможно из-за Калм Белта. Мало того, что в нём нет течений и ветров, так ещё те воды кишат морскими королями. В манге Соломенные шляпы случайно всё же заплыли в Калм Белт и быстро смотали удочки.

Луффи — второй именитый пират в сериале, до сих пор не разрушивший четвёртую стену взаимодействием со своим плакатом розыска, первым был Голд Роджер. Намёк на духовное наследие? Однако в этом сезоне так делают ещё несколько пиратов.

В этом сезоне многие сцены, диалоги и персонажи появились гораздо раньше, чем в манге. Это хорошо работает с приёмом предвосхищения сюжета и лора, который так любит автор манги Эйитиро Ода. Так, сцена беседы Гарпа и Роджера раскрывает их соперничество, а ещё тут упоминается Долина Богов. На этом острове развернулись масштабные события (описанные недавно в манге), которые перевернули баланс сил в мире. Также Роджер просит Гарпа позаботиться о своём сыне — читателям это раскрыли лишь в 551-й главе.

Логтаун — кладезь отсылок. На площади виден оперный театр с афишей постановки «Герой дозора» — явно о заслугах Гарпа в Долине Богов, после которых он получил такое прозвище. Там же висит вывеска «Манмейер» — это одна из древних знатных семей, правящих миром.

В кадр попадает и мужчина с прической-вешалкой. Его зовут Хангер, он владелец магазина одежды, где Нами в манге примерила все костюмы, но ничего не купила.

Козе из команды пиратов Йес появлялся в манге. Вместе с пиратом Паки он пытался отомстить за своего арестованного Смокером капитана и напал в Логтауне на Ташиги, но она легко разделалась с преступниками.

Авторы отдали дань уважения филлерным персонажам из аниме. Можно заметить краткие камео Экколи — шеф-повара, соревновавшегося с Санджи за слоновьего тунца, Кэрол — девочки, которая умыкнула из под носа Усоппа новые очки, и Рауля — владельца бара «Голд Роджер».

Когда Нами листает атлас Ист-Блю, позади неё виден магазин Figarland Square Wines & Spirits. Фигарланды — ещё одна знатная семья из мирового правительства, многие из них служат Божьими рыцарями. Это группа могущественных стражей, стоящих выше Морского дозора. По названиям улиц Логтауна (в эпизоде есть ещё улица Сэнгоку) легко предположить, что дозорные здесь имеют большое влияние.

Нами сталкивается с Бартоломео, который станет важен во второй половине Гранд Лайна. Инцидент в Логтауне и действия Луффи в этом эпизоде вдохновят Барто стать не просто пиратом, а президентом фан-клуба Соломенных шляп. В манге его знакомство с героями показано лишь постфактум.

Когда в Багги бьёт молния, можно заметить, что все части его тела разлетелись, кроме ступней. На этот раз авторы соблюли правила его способности, по которым ноги должны оставаться на земле.

Пытаясь вернуться на «Мэри», ребята пробегают мимо лавки с карнавальными масками. Среди них есть две, которые носят персонажи из арки страны Вано (900-е главы), — Хуисху и Ямато.

В той же аллее можно заметить плакат розыска Педро. С этим пиратом-львом Соломенные шляпы встретятся в арке Дзо (800-е главы).

Лидер революционной армии Дракон провожает взглядом корабль Луффи, а после к нему подходит фигура в шляпе. Фанаты пищат от раннего камео Сабо — одного из ключевых персонажей второй половины One Piece. В манге он впервые появился лишь в 583-й главе.

2х02 — Good Whale Hunting

Веселая деталь — Санджи, который в прошлом эпизоде ругал Усоппа за то, что тот тратит весь перец на бомбы, сам пакует большой мешок перца. Теперь хватит обоим.

На консервных банках виден логотип фирмы Гёру — рыболова из родной деревни Луффи. В бочке этой компании плыл Луффи в начале сериала.

После столкновения с Лабуном Луффи приходит в себя у маяка. В забытьи он упомянул Дадан. Эта атаманша горных бандитов присматривала за Луффи в детстве, когда Гарп был на службе. В манге впервые упомянута в 440-й главе.

Заперевшись в маяке, Крокус садится почитать «Мировую экономическую газету», которую в этот раз детально показывают; в предыдущем эпизоде тоже можно увидеть этот выпуск в руках массовки. Логотип газеты явно отсылает к дирижаблю Морганса, владеющего газетой. На первой полосе видна новость о пропаже принцессы Алабасты, что отсылает не только к событиям этого сезона, но и к другой похожей новости из далёкого будущего в манге. Рядом можно увидеть рекламу кораблестроительной компании «Галлей-Ла» из города Уотер-Севен, куда через пару сезонов попадут и Соломенные шляпы.

В беседе Гарпа и Смокера упоминается, что корабли дозорных могут проплывать Калм Белт. В манге мы узнаём об этом гораздо позже. Величайший учёный Вегапанк обнаружил, что морской камень способен скрывать корабли от морских королей, и помог Дозору обработать их суда этим материалом. А так как добыча и продажа морского камня под строгим контролем мирового правительства, пиратам такое удобство не светит. Отсутствие же течения корабли дозорных восполняют гребными колёсами.

Во флешбэке Крокуса мы знакомимся с пиратами Румба. В манге они на тот момент не были детально описаны — даже название команды читатели узнали через несколько сотен глав. Их полную историю мы узнаем в будущем, а улыбчивый скрипач и вовсе станет важным персонажем. Его короткое появление фанаты были безумно рады увидеть так рано.

Цветочная рассада Крокуса высажена в клумбах, напоминающих огромные консервные банки. Судя по надписям, они от крабьего, кальмарового и даже драконьего мяса. Огромные крабы не раз появлялись в One Piece, один так вообще поможет Соломенным шляпам в Алабасте. Большого кальмара Крокус убил в момент знакомства с героями в манге. А вот живых драконов никто не видел (по крайней мере, в каноне) — возможно, это отсылка к бахвальству Усоппа в первом сезоне.

Чтобы достучаться до Лабуна, Луффи поёт ему песню «Саке Бинкса», которую кит любил слушать ещё маленьким. В манге герой просто подрался с Лабуном и заставил его ждать реванша. Такое трогательное (и логичное) изменение хорошо сочетается с линией Луффи в сезоне. А танец юноши во время песни очень напоминает фирменную позу бога солнца.

Усопп говорит Крокусу, что тот мог бы обустроиться внутри Лабуна, когда мир пойдёт по одному месту. Именно так Крокус и поступил в манге ещё до знакомства с Соломенными шляпами — доктор лечил кита изнутри и жил на островке с пальмой. Слова Усоппа вновь имеют силу сбываться — мир и вправду в нестабильном природном состоянии, но об этом мы узнаем где-то через тысячу глав.

В конце эпизода мы узнаём, что Крокус был знаком с Голд Роджером. И в манге доктор был в команде короля пиратов, хоть и недолго. К тому же времени отсылает фраза старика из середины эпизода: «Я не умею ни о ком заботиться». Вы могли заметить, что в сцене Роджера и Гарпа в тюрьме пират нехорошо кашлял. Также Крокус называет остров, где находится Ван-Пис, — Лаф Тейл (по-английски — «смешная история»). Опять авторы пользуются накопленным сюжетом: до выхода полнометражки One Piece: Stampede в 2019-м все называли конечный остров Рафтель (на японском он подписан как ラフテル [rafuteru], а laugh tale будет ラーフテール). Возможно, Ода специально подписал остров с ошибками, чтобы разыграть этот твист в нужный момент.

2х03 — Whisky Business

Во время тренировки Зоро за его спиной видно огромный ящик сахара с острова Кономи, где выросла Нами.

Позади Нами на доске — множество этикеток, отсылающих к разным островам. Например, Boodle — имя мэра Орандж-Тауна. Отель Polestar явно находится в Логтауне, так как носит то же имя, что и остров. Из манги известно, что в Логтауне есть отель для королевских особ с видом на главную площадь, откуда знать смотрела на казнь Роджера.

Среди дружелюбных горожан в Виски Пике много лиц, которые появлялись в манге или аниме, но особенно выделяется большой парень с булавой. Его в сериал добавили из китайской мобильной игры One Piece: Fighting Path, где он один из боссов.

2х04 — Big Trouble In Little Garden

Мисс Олл Сандей даёт Соломенным шляпам вечный пос к острову Нанимонай, что на японском значит «ничего». В манге великаны Дорри и Броги рассказали, что сотни лет назад высадились там и это оказался не остров, а фекалии огромной золотой рыбки. Той самой, что преградила путь героям в конце арки. Примечательно, что в одной из выдуманных историй Усоппа для Каи он как раз высаживался на такой «остров».

В попытке отвлечь Броги Усопп рассказывает байку о том, как с помощью тяжелейшего молота победил монстра-крота. Это предвосхищение будущей битвы героя против одного из агентов «Барок Воркс» в Алабасте.

Броги рассказывает про свою страну Эльбаф и десерт под названием семла. Фраза «Мы поедали целые огромные столы семлы» отсылает к детству одной из четырёх сильнейших пиратов на Гранд Лайне — Большой Мамочки, которую мы встретим не скоро.

На сундуке Дорри стоят три деревянные фигуры. В середине, очевидно, Броги. Слева изображён бог солнца Ника, которого мы уже упоминали. Он сыграет важную роль в далёком будущем. Справа же фигура Локи — падшего принца Эльбафа. Именно так Ода изображал силуэт Локи в манге, когда о нём говорили персонажи. Недавно читатели увидели его во всей красе — и выглядит он совсем не так. Но гиганты больше века не были дома и никогда не видели Локи в лицо. Так что Дорри, создавая фигуру, видимо, опирался на слухи. А на самом сундуке нацарапан, судя по всему, великий змей Нидхёгг, пришествия которого гиганты страшатся.

2х05 — Wax On Wax Off

Если присмотреться к книгам на полке в хижине Мистера 3, можно заметить, что все они посвящены чаю, которым он одержим. В сериале злодей тоже впервые появляется с чашкой чая.

Позже, когда в хижину приходит Санджи, среди напитков можно заметить виски Old Cactus — вероятно, из Виски Пик. Логично, ведь там оперативная база «Барок Воркс».

Досье на Соломенных шляп содержат не только иллюстрации, нарисованные самим Эйитиро Одой, но и разведданные о героях. Там сказано, что против Луффи не работают тупые удары, а настоящим капитаном считают Зоро. В манге убийцы тоже долгое время так считали, ведь обычно с ними сражался именно мечник.

Досье на Санджи и Усоппа в оригинале не было, так как «Невезучие» изначально видели только Нами, Луффи и Зоро. В сериале можно предположить, что организация нацелилась на тех, кого лично видели Мистер 5 и Мисс Валентайн.

Во время битвы Санджи с Мистером 13 он ставит звонок Мистера 0 на ожидание, и в дэн дэн муси играет музыка — это второй опенинг аниме под названием Believe.

Выпуск газеты, который показывает Мистер 5, полон деталей. Помимо новостей об Алабасте и пиратах Вапола, в нём можно увидеть рецензию на мюзикл «Герой Дозора», в которой отмечают хорошую игру Винсента Ригана в роли Гарпа. Также там упоминаются важные персонажи вроде Сэнгоку и «Золотого льва» Шики — антагониста фильма One Piece: Strong World.

Ещё есть заметка о вновь открывшемся магазине для животных Шушу в Орандж-Тауне. В манге есть небольшая история о псе Шушу, который сторожил этот магазин даже ценой жизни. Пёсика можно было увидеть в конце второго эпизода первого сезона.

2х06 — Nami Deerest

Зоро с голым торсом — не только фансервис, но и отсылка к закалке мечника в манге. Там Зоро устроил себе тренировку зимним заплывом. А потом поплыл вслед за рыбой в надежде, что она приведёт его к деревне, и заблудился.

Во флешбэке Виви мы наблюдаем Ревери — собрание королей 50 (из примерно 170) государств мирового правительства раз в четыре года. Обычно приглашение сюда получают крупные страны и популярные лидеры, но некоторые добиваются места взятками. Иногда королевство попадает в гущу событий, и его приглашают на Ревери. В сериале за столом сидит только 31 правитель, но большая часть из них точно появлялись в манге. Например, вампироподобный мужчина — Сэки, жестокий король Лулусии. Через тысячу глав он поучаствует в глобальном сюжете в заметной роли.

Сюжета Смокера и Тасиги на острове Ренесс не было в манге — двое дозорных лишь упоминали, что поймали там Мистера 11. Также впервые на экраны попала Мисс Тёрздей. Ода придумал ей дизайн специально для сериала. Она младшая сестра другого помешанного на бейсболе агента «Барок Воркс», которого герои встретят в следующем сезоне.

Животные острова Драм, увы, в живом виде в сериал не попали. В городе Бигхорн можно заметить белые шкуры бойцовых кроликов — лапанов. В манге Луффи и Санджи нарвались на целую стаю лапанов, с которыми пришлось сражаться. Ещё один обитатель острова — медведь-странник — появился только в виде статуи и изображения на карте в титрах. Этот медведь всегда носит кирку и любит взбираться на скалы.

2х07 — Reindeer Shames

В бывшем тронном зале Вапола можно заметить много статуй животных. Большинство из них можно встретить на Острове редких животных, куда занесло Багги после первой стычки с Луффи.

Когда Чоппер просыпается в хижине Доктора Хирурука, тот насвистывает мотив «Доктор Тони Тони Чоппер». Это известная в фэндоме песня, которую в оригинале Чоппер поёт вместе с Луффи. Позже тот же мотив напевает сам олень, когда читает книгу.

2х08 — Deer And Loathing In Drum Kingdom

Санджи рассказывает Нами, как научился готовить ради больной мамы. Эту трагическую деталь читатели манги узнали через 700 глав после показываемых событий.

Под конец сезона зрителям тизерят рамбл-боллы — добавки, изобретённые Чоппером. В манге он успел их использовать в битве с Ваполом и его прихвостнями. Но в сериале авторы решили потянуть интригу — что они делают, мы узнаем уже в следующем сезоне.

В разговоре с Далтоном Куреха произносит настоящее полное имя короля пиратов — Гол Д. Роджер. Мировое правительство не просто так скрыло Д. в его имени, но это большой секрет, который Ода до сих пор не раскрыл.

В самом конце нас полноценно знакомят с Крокодайлом, антагонистом будущего сезона. Его кабинет находится под водой, и за иллюминатором мы видим проплывающего аллигатора с бананом на голове. Это бананавани — опасные хищники, обитающие в Алабасте.

Мы привели далеко не все детали второго сезона, но и по ним заметно, как много усилий авторы вкладывают в адаптацию. Может быть, вы заметили ещё что-то? Делитесь в комментариях в соцсетях!

