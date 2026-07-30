«Рик и Морти», 9-й сезон: бессмыслица высшего сорта

Снова наступил конец июля — и мы снова здесь, чтобы обсудить очередной сезон мультсериала «Рик и Морти». На Rotten Tomatoes у него стопроцентный рейтинг, но обзоров Морти наплакал. Значит ли это, что критики подустали от шоу — или же оно стало элементом обязательной программы, которую мы смотрим по умолчанию? Давайте разбираться.

О предыдущем сезоне: Что там у «Рика и Морти» в 8-м сезоне? Риковое поле экспериментов Денис Старостин 07.08.2025 5984 Семья Санчесов подвинула Рика, а сам он как будто прошёл психотерапию.

В предыдущих сезонах нам показали, как Рик справился со своей главной травмой: он нашёл и убил Рика Прайма , а затем расстался с воспоминаниями о Дайен . Продолжение задаётся новым вопросом: что остаётся человеку (человеку ли?), который десятилетиями жил местью и заставлял страдать себя и других, после того как его битва осталась позади?

Очевидно — примириться с тем, кто он есть. И вот с этим у Рика проблемы. В интервью создатель сериала Дэн Хармон и шоураннер Скотт Мардер рассказали , что простым и эмоционально однозначным герой уже никогда не станет. Его будут вечно осуждать на поиск счастья и самоуважения — ведь именно противоречивость делает этого персонажа неисчерпаемым источником новых сюжетов.

В центре девятого сезона — борьба Рика с… Риком, его величайшим противником. Предыдущие сезоны убедили нас, что в мультивселенной нет существа, способного раз и навсегда одержать над ним победу. У героя в рукаве всегда припрятана парочка клонов. Рик способен одолеть кого угодно, кроме собственных зависимостей, одиночества и подспудного желания разрушать отношения с близкими.

Во второй серии, «Шрик дней, семь ночей», он отправляется в ежегодный отпуск — создаёт внутри себя новую личность без воспоминаний, простого парня Теда, который любит боулинг и зимнюю рыбалку. Только вот бремя характера вскоре настигает и его. Вывод серия делает довольно мрачный: механизм саморазрушения у старого учёного сохраняется всегда, кем бы он ни был. Сложности здесь не в уровне интеллекта и даже не в алкоголизме.

Кстати, авторы изначально не планировали посвящать новый сезон проблемам Рика с алкоголем. Но затем они обнаружили сквозную сюжетную линию, связанную со спиртным, — она тянулась несколько независимых эпизодов. Вероятно, это самый «пьяный» сезон в истории мультсериала: из-за вредной привычки персонаж сперва потеряет доступ к собственной лаборатории, а затем его голова и тело совершенно не метафорически разделятся и будут обвинять друг друга в разрушении их жизней.

Серия «Голова-ластрик», посвящённая разделению Рика на две части, — буквальная визуализация темы этого сезона. В войне между разумом и телом ни одна сторона не готова взять на себя ответственность. Кроме того, это один из лучших эпизодов с Саммер — мы узнаём, что она предпочла бы космические приключения с Риком, который не говорит и почти не думает.

Девятый сезон особенно благосклонен к Джерри. Он получает работу, противостоит серийному убийце, сохраняет отношения с Бет и оказывается психологически устойчивее остальных членов семьи (ладно, это не сложно). Много лет фанаты сериала называют Джерри любимым персонажем. Это понятно — он самый уязвимый герой, который к тому же способен чувствовать стыд за свои поступки, особенно за бездействие. В нём зрителям легко узнать себя.

Но лучше всего сезон поработал с Морти. Сперва он боится, что его заменит двойник. Герой ревнует Рика к Злому Морти, но затем осознаёт кое-что очень важное: деду он всё-таки дорог. Попутно мальчик становится НЕлидером сопротивления на планете собак и добровольно подсаживает в свой мозг симпатида — паразита, усиливающего эмпатию и заставляющего видеть идеализированные версии окружающих.

Разумеется, гиперэмпатия становится слишком опасной, зато Морти получает важный урок: без сочувствия к окружающим легко стать психопатом. Теперь он понимает, какую эмоциональную нагрузку испытывает Рик во время их приключений. А его деду удаётся увидеть собственную жестокость со стороны — и понять, каким он выглядит в глазах других.

В самой гениальной серии сезона, «Долина папомортников: Последний рикпический лес», древнее разумное дерево на отдалённой планете наказывает Рика и Морти за попытку украсть его сок. Оно превращает героев в одноклеточные организмы и заставляет снова и снова проходить все стадии эволюции. После их смерти цикл начинается заново.

В этом эпизоде заметна главная особенность девятого сезона: теперь Морти всё лучше понимает закидоны Рика. Оказавшись в ловушке, дед и внук осознают, что вместе они сильнее, чем врозь. Платить за это откровение будут, как обычно, другие обитатели мультивселенной. Хармон назвал «Долину папомортников» своим фаворитом, а Мардер вздыхал , что масштаб идеи оказался слишком большим — настолько, что в какой-то момент она едва не застопорила всё производство сериала. Множество уникальных биологических форм, показанных в этом эпизоде, требовали времени дизайнеров и аниматоров. Дело осложнял и Хармон — он славится тем, что любит вносить правки в почти готовые серии.

Тем не менее сезон удался на славу — в нём практически нет проходных эпизодов. Мардер считает, что успех связан с общим состоянием команды. После нескольких лет кадровых и производственных перемен они наконец обрели стабильность — и это заметно по возросшему количеству удачных серий.

Зрители получили один из самых цельных сезонов «Рика и Морти». Шоу вернулось к большим фантастическим концепциям, которым не обязательно быть комедийными, а самостоятельные приключения стали больше походить на научную фантастику с идеями, а не на филлеры для растягивания хронометража. При этом сериал сохранил эмоциональность. Да, внешне персонажи не стареют — зато меняются внутренне. Так, Морти и Джерри перестали быть жертвами и обрели жизненные позиции. А трансформация Морти в финальном эпизоде — одно из самых значительных изменений, которое этот герой переживал за всё шоу. У авторов далеко идущие планы: прямо сейчас они пишут сценарии 12-го сезона, а производство впервые за много лет проходит гладко. Сто лет приключений Рика и Морти? Почему бы и нет.

Слушайте также: Изучаем мультивселенные с Риком и Морти в 117 выпуске «Фантастического подкаста» Кот-император 15.03.2024 8537 Вабба-лабба-даб-даб! Приключение на час двадцать — зашли и вышли!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.