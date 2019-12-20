«Ведьмак»: главные отличия книг и игр

20 декабря на Netflix выходит первый сезон «Ведьмака» — высокобюджетной экранизации одноимённого книжного цикла Анджея Сапковского. И хотя сам автор призвал не относиться к своим текстам как к канонической Библии и добавил, что расхождения с первоисточником неизбежны, среди фанатов сериал ещё задолго до выхода вызвал море критики. Дескать, и Геральт слишком гламурен, перекачан и хорошо выглядит, и Йеннифэр слишком молода и смуглокожа, и дриады не того цвета, и нильфгаардские доспехи вообще не доспехи… Примером идеальной адаптации часто называют трилогию игр «Ведьмак», но и у неё были свои расхождения с оригиналом. О них сегодня и поговорим.

Осторожно, спойлеры! Мы поговорим о сюжете и даже о смертях! Если вы не готовы — почитайте пока про фанатский фильм:

Возвращение мёртвого ведьмака

Само появление трёх видеоигр с Геральтом в главной роли, действие которых происходит после финала книжного цикла, — это уже расхождение с литературным каноном. Все, кто читал «Сагу о Ведьмаке», должны помнить, что во «Владычице озера» Сапковский безжалостно расправился почти со всеми главными героями серии, а в конце убил и Геральта с Йеннифэр. Геральт получил удар вилами в живот во время погрома нелюдей в Ривии, а Йеннифэр погибла, пытаясь спасти возлюбленного. Впрочем, Геральт и Йен не умерли окончательно. Цири перенесла тела своих приёмных родителей на остров Яблок — легендарный Авалон, где пара могла существовать до конца времён.

Это грустный, но красивый и в чём-то закономерный финал, а главное, однозначный и окончательный. В CD Projekt RED это понимали, поэтому сперва разработчики вообще не собирались задействовать Геральта. Поначалу героем первой игры должен был стать молодой безымянный ведьмак (или ведьмачка). Однако, отказавшись от Геральта, создатели компьютерного «Ведьмака» раз за разом заходили в тупик: сюжет и концепция игры никак не хотели вырисовываться. Отчаявшись, сценаристы заменили безымянного ведьмака Геральтом… и картинка сразу сложилась.

Справедливости ради, сценаристы «Ведьмака» нашли идеальный способ вписать воскрешение Геральта в книжный канон — логично и в духе первоисточника.

Вампир с того света

Ещё одним книжным персонажем, воскресшим в играх, стал высший вампир Эмиель Регис Рогеллек Терзиефф-Годфрой. Регис появился на страницах романа «Крещение огнём», дошёл с Геральтом до конца и погиб при штурме замка Стигга. Вампир самонадеянно вступил в схватку с Вильгефорцем, и безумный чародей разорвал Региса на части и сжёг останки магическим пламенем.

Однако в дополнении «Кровь и вино» ведьмак встречает в Боклере живого и невредимого Региса. Вампир признает, что схватка с Вильгефорцем оставила его при смерти, но говорит, что сумел регенерировать при помощи крови другого высшего вампира.

В случае с Регисом разработчики из CD Projekt RED опять выкрутились, не нарушая канонов мира. Вряд ли найдётся хоть один фанат, который остался недоволен. Скорее уж все посетуют, что нельзя вернуть Кагыра, Мильву и Ангулему.

Профессор, вы труп!

А вот наёмный убийца Ральф Блюнден, более известный как Профессор, один из главных злодеев первой игры, — совершенно иной случай. В книгах Профессор тоже перешёл дорогу ведьмаку и тоже быстро об этом пожалел. Геральт расправился с наёмником и двумя его дружками ещё в «Часе презрения», четвёртой книге цикла.

Но в первой игре, действие которой разворачивается спустя пять лет после окончания книг, Профессор снова жив и здоров и вместе со своим хозяином Азаром Яведом участвует в нападении Саламандр на Каэр Морхен. Причем вид Белого Волка кажется ему смутно знакомым. Впрочем, повторное знакомство с Геральтом заканчивается для Профессора так же, как в прошлый раз. Ведьмак сталкивается с наёмником в пещерах под базой Саламандр, и раненый убийца погибает в челюстях кикиморы-королевы.

Возвращение Профессора отличается от воскрешения Геральта, Йеннифэр и Региса тем, что разработчики никак нам не объясняют, каким именно образом Блюнден вернулся в мир живых. Впрочем, за CD Projekt RED это давно сделали фанаты: они предположили, что раз Профессор якшается с могущественным магом, то маг и повинен в его воскрешении. Есть и другая фанатская теория: что этот Профессор ненастоящий, самозванец, присвоивший чужое прозвище. Настоящий бы не забыл так легко собственного убийцу!

Ведьмаки и монстры

В мире Геральта ведьмаки, как и чародейки, живут гораздо дольше обычных людей, поэтому, когда мы впервые встречаем героя, он уже не молод, но и от старости далёк. Геральт многое повидал, много где побывал, и жизнь наградила его глубокими шрамами на лице. В играх Геральт стал ещё опытнее и старше, поэтому число шрамов на лице и теле только увеличилось.

В играх Геральт неизменно одет в новую, пусть и не всегда ведьмачью броню, отращивает бороду и следит за причёской. Оно и понятно: чудовищ в округе хватает, ведьмачьи заказы позволяют неплохо зарабатывать. А многие элементы брони либо валяются под ногами в ожидании нового владельца, либо могут быть выкованы в ближайшей кузнице при наличии нужных чертежей и ресурсов.

У Сапковского ведьмак не всегда мог позволить себе быть таким щёголем. Он часто одевался в лохмотья, длинные белые волосы либо мотались нечесаной гривой, либо были стянуты в небрежный хвост. Разве что щетины не было — Геральт из книг ненавидел растительность на лице и брился при каждой возможности.

Книжный Геральт просто не мог себе позволить столько тратить на экипировку. По книгам ведьмаки давно превратились в исчезающие реликты, доживающие на большаках последние дни.

Причина подобного упадка и безденежья… в эффективности ведьмаков. Они были созданы для борьбы с чудовищами, населявшими Континент во время первой высадки людей. Но большинство монстров были выходцами из других миров, попавшими на Континент во время Сопряжения Сфер. В новой среде монстры не могли размножиться в достаточном количестве, поэтому ведьмаки быстро вырезали большую часть докучавших человечеству видов и, по сути, остались без работы. Большинство подалось в наёмники и убийцы, основные центры подготовки были разорены, а немногие уцелевшие ведьмаки едва сводили концы с концами.

Но, когда делаешь игру о профессиональном убийце чудовищ, просто нельзя не заселить игровой мир самыми разными видами монстров, многие из которых смертельно опасны не только для простого люда, но и для недостаточно прокачавшегося Геральта. Впрочем, судя по темпам, какими Геральт расправляется с чудищами в «Убийцах королей» и «Дикой Охоте», он и в мире игры скоро останется без работы.

Мечи, броня, знаки и эликсиры

В играх Геральт носит за спиной два меча — стальной и серебряный. Стальной меч наносит больше урона в боях против людей, серебряный идеален против монстров, чудищ и призраков.

По книгам у Геральта тоже два меча, но при себе он держит только стальной. Второй, серебряный, он хранит в свёртке, прикреплённом к седлу Плотвы. В книгах деление на железный меч для людей и серебряный для монстров неприменимо — оба Геральт использует против монстров, просто против одних видов (в основном призраков и проклятых) более действенно серебро, против других — железо. То, что ведьмак редко прибегает к серебряному мечу, объясняется просто: он гораздо дороже железного, и достать замену будет гораздо сложнее. А книжный Геральт и так часто живёт впроголодь.

Впрочем, в романе-приквеле «Сезон гроз», вышедшем уже после двух игр, Геральт щеголяет с двумя мечами за спиной — совсем как в играх. А иногда ещё и сражается сразу обоими.

Что касается брони, в книгах Геральт предпочитал «чёрные, доходящие до середины бедра кожаные куртки, покрытые серебряными клёпками на плечах и манжетах». В играх, в зависимости от избранного игроком стиля боя, на Геральта можно надеть почти любую одёжку, от совершенно канонической ведьмачьей брони Школы Волка до тяжёлых доспехов рыцарей Пылающей Розы.

Один из самых узнаваемых символов игры — ведьмачий медальон в виде головы волка с оскаленной пастью. В книгах медальоны выглядели гораздо проще — как плоские металлические кругляшки с выгравированной на них ощерившейся волчьей мордой. Игровые медальоны смотрятся эффектнее, но их острые края могут доставить носителю немало неприятностей.

В играх ведьмачьи знаки становятся неотъемлемой частью боев. Редкая драка обходится без того, чтобы наложить на себя щит, поджечь противника или сбить его с ног мощным «аардом», главное, чтобы энергии хватило. В книгах же случаи, когда Геральт пользовался знаками, можно пересчитать по пальцам одной руки, — слишком уж много сил они отнимали.

Аналогично обстояли дела и с эликсирами. Хотя ведьмаки и хлестали «Белую чайку» заместо водки, в среднем эликсиры были крайне дорогими и труднодоступными. В играх же некоторые задания просто невыполнимы без нужных коктейлей, а уж «Гром» и «Ласточка» — незаменимое подспорье в любом бою.

Более того, в играх Геральт промышляет тем, в чём никогда не был замечен в книгах: ставит ловушки, пользуется бомбами и маслами, а в «Дикой Охоте» ещё и арбалет начинает носить. Возможно, с опытом и возрастом ведьмак стал менее придирчивым?

Геральт и его принципы

Книжный Геральт был малоприятной личностью: он обладал вспыльчивым нравом, был склонен к депрессии и порой вёл себя нерационально. Он был нелюдимым типом, не доверял незнакомцам и редко вступал в беседы. Игровой Геральт спокойнее и циничнее книжного, не склонен к истерикам, перестал сторониться чужого общества и стал гораздо общительнее. Он чаще заводит полезные знакомства и путешествует не в одиночку.

Книжный Геральт высоко ценил принцип невмешательства и тщательно соблюдал нейтралитет, но в итоге всё равно срывался и поддерживал ту сторону, которую считал менее неправой. Чувство справедливости и стремление защитить невинных в итоге и привело его к смерти: вступившись за краснолюдов во время погрома, ведьмак нарвался на удар вилами.

Геральт из игр столь же часто сталкивается с необходимостью выбирать из двух зол, но у него гораздо реже есть возможность сохранить нейтралитет и остаться в стороне. Оно и понятно: держаться в стороне — не самая интересная для игроков стратегия. А изменения характера легко объяснить тем, что Геральт повзрослел, умер, воскрес и переосмыслил приоритеты.

Геральт и женщины

Книжный Геральт не был монахом, но и не стремился затащить на сеновал каждую встречную селянку или магичку. К тому же, несмотря на многочисленные мимолётные романы, сердце Белого Волка всегда принадлежало одной женщине.

Игровой ведьмак превратился в ненасытного секс-террориста. В одной только первой игре Геральт может соблазнить двадцать двух женщин. В «Убийцах королей» и «Дикой Охоте» количество потенциальных любовниц сократилось, но без внимания ведьмак не остаётся. Это уже странно, ведь по книгам ведьмак никогда не пользовался популярностью у женщин. Исключения составляли лишь чародейки — как призналась одна из них, она бы отдалась Геральту даже на еже.

Самое главное, игры дают Геральту возможность порвать с Йеннифэр. Благодаря отсутствию Йен в первых двух играх Геральт сначала выбирает себе постоянную спутницу между Трисс и Шани, а в «Убийцах королей» Трисс полностью завоёвывает его сердце. А вот в «Дикой Охоте» ведьмак оказывается в центре любовного треугольника и поначалу ведёт себя как козёл. В финале второй части Геральт и Трисс покидают Лок-Муинне вместе, но уже в прологе «Дикой Охоты» мы узнаем, что Геральт, едва прознав, что Йен жива, бросил Меригольд и умчался на поиски своей бывшей.

Возникает ощущение, что разработчики из CD Projekt предпочитают рыженьких и недолюбливают Йен. Сравните совместные сцены Геральта с Йен и с Трисс. С первого взгляда понятно, что Трисс по уши влюблена в Геральта, но уважает его выбор и чувства, хотя своими поступками ведьмак причинил ей немало боли. Трисс всегда нежна, спокойна и ласкова.

Йен же ведёт себя снисходительно, не обращает внимания на чувства и желания Геральта. Это холодная, мстительная и эгоистичная стерва. В наши дни такие отношения назвали бы токсичными. В качестве последнего издевательства над Йен в игру добавили квест по поиску того самого джинна, которому Геральт в самом начале саги загадал желание, навсегда связавшее его с Йеннифэр. Оказывается, Йен хочет отменить действие этого желания и выяснить, не была ли их любовь лишь следствием магии джинна. И хотя потом Йен говорит, что для неё ничего не изменилось, разработчики добавили Геральту вариант ответа «Нет, я тебя разлюбил». Какая жестокость.

Трисс и Лютик

Рыжая красавица Трисс стала одной из визитных карточек серии. За три части у игроков была не одна возможность насладиться её изящной фигурой и роскошным бюстом. Неужели книжная Трисс была другой?

Начнём с того, что в книжной саге, по крайней мере поначалу, очаровательная хохотушка Трисс была шатенкой с волосами цвета свежего каштана. В играх же её волосы с каждой частью всё сильнее рыжеют, а глаза сменили цвет с ярко-голубых на изумрудные.

Но главное отличие в том, что в играх Трисс охотно обнажает грудь и часто носит платья и костюмы с вырезами. Книжная Трисс, Четырнадцатая с Холма, получила в битве при Содденском холме страшные шрамы на всю грудь. Их не могли вылечить никакие мази, микстуры и эликсиры. Горькая насмешка судьбы: Трисс, известная целительница, не могла прибегнуть к помощи лечебных чар из-за аллергии на магию.

Мэтр Юлиан Альфред Панкрац, виконт де Леттенхоф, более известный как знаменитый бард Лютик, в играх на первый взгляд соответствует книжному. Скупой на описания внешности своих героев Сапковский характеризует Лютика как «обаятельного, молодого ещё мужчину» в неизменной шапочке с пером цапли. В романе «Кровь эльфов» Дийкстра говорит о Лютике так:

Мне известно, что тебе около сорока, выглядишь ты на тридцать, думаешь, будто тебе немногим больше двадцати, а поступаешь так, словно тебе всего лишь десять.

В играх он вроде бы соответствует этой характеристике. Вот только после событий «Крови эльфов» прошло семь лет, а игровому Лютику по-прежнему не дашь и тридцати. Он выглядит слишком молодо для своего возраста.

Ещё один сюрприз для разработчиков Сапковский припас в романе «Сезон гроз», вышедшем уже после двух частей игры. В этой книге пан Анджей вдруг изволил сообщить, что лучший друг ведьмака — блондин. Этого финта геймдизайнеры предугадать не могли никак.

Ведьмачьи школы

В книжной саге Сапковский описывает всего три ведьмачьи школы. Помимо Школы Волка, к которой относятся Геральт, Эскель, Ламберт и Весемир, в книгах упоминается Школа Кота. А идущий по следу Цири наёмный убийца Бонарт носит при себе ведьмачий медальон с головой грифона.

В играх, помимо трёх упомянутых, появляются Школы Змеи и Медведя. К Школе Змеи принадлежит Лето из Гулеты, главный злодей в «Убийцах королей». По сюжету игры Школа Змеи некогда располагалась на территории Нильфгаарда. В обмен на помощь Лето в устранении королей Севера император Эмгыр пообещал ведьмаку восстановить её. А вот следы Школы Медведя Геральт встречает только в виде разбросанных по третьей части чертежей брони и оружия.

Хронология

При всём внимании к мельчайшим деталям вселенной разработчики изрядно накосячили в хронологии. Во вступительном ролике к первой части «Ведьмака» говорится, что действие игры начинается в 1270 году, спустя пять лет после окончания Великой войны. Но битва под Бренной, которой завершилась вторая война с Нильфгаардом, произошла в 1268 году, а значит, с окончания книжной саги прошло всего два года.

Когда в начале «Убийц королей» Вернон Роше знакомится с выдержками из досье Геральта, он зачитывает и обстоятельства смерти ведьмака во время «погромов в Ривии, случившихся 25 сентября 1268 года». Но во «Владычице озера» сказано, что погромы начались на шестой день шестого месяца — 6 июня. Почему разработчики решили изменить дату книжной смерти Геральта, непонятно.

В финале «Убийц королей» реданский правитель Радовид Свирепый, который с детства ненавидел чародеев и чародеек, учиняет гонения на любого, кто хотя бы условно связан с магией. К началу «Дикой Охоты» охотники за колдуньями заполонили всю Реданию и Новиград и отправили на костёр не одну сотню магов, знахарей и целителей. Но по книгам гонения на чародеев начнутся на год позже, в 1272 году, и продлятся целых пять лет.

Другая нестыковка связана с личностью Радовида. По играм это умный, сильный и жестокий правитель, единственный достойный соперник Эмгыра на севере. Вместе с тем Радовид охвачен ненавистью к магам и чародеям, которая к «Дикой Охоте» перерастает в настоящее безумие. Поэтому, когда Дийкстра и компания предлагают ведьмаку присоединиться к заговору против Радовида, от согласия Геральта, по сути, зависит судьба всего Севера.

По книгам же Радовид ещё мальчишка, унаследовавший корону после гибели отца, Визимира Справедливого. Уже тогда в юноше прослеживались стальной характер, ненависть к унижавшей его чародейке Филиппе Эйльхарт и желание отомстить всем, кто обижал его и его мать. А уж если в какой-то момент Радовид узнал, что это Филиппа повинна в смерти его отца…

Вроде бы стыкуется — только на конец книг Радовиду было тринадцать лет, а значит, в «Дикой охоте» ему должно быть всего семнадцать. Почему же в игре Радовиду двадцать семь? Скорее всего, разработчики «состарили» реданского короля, чтобы придать ему больше веса и авторитета. К тому же Геральт никогда бы не согласился участвовать в убийстве подростка, а к игровому Радовиду никто жалости не испытывал.

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Редкие нестыковки между играми и книгами не лишают «Ведьмака» статуса одной из лучших игровых серий в истории. Так может, несмотря на все уже замеченные разногласия, стоит дать шанс и сериальному «Ведьмаку»?