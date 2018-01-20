Думаете, Линч сошёл с ума? Вы просто не поняли его логику! Отвечаем на главные вопросы фанатов.

Третий сезон сериала «Твин Пикс» нелегко смотреть и ещё сложнее понять. Проще всего, конечно, объявить его бредом впавшего в маразм Дэвида Линча. Другой лёгкий путь (возможно, в случае с Линчем самый правильный) — расслабиться и смотреть это длинное медленное кино как сон, не пытаясь анализировать. Но мы в «Мире фантастики» лёгких путей не ищем — мы пытаемся разобраться, что происходит в Вигвамах и чем, чёрт побери, кончился третий сезон «Твин Пикса».

Осторожно, спойлеры! статью про первые два сезона. Эта статья полна спойлеров к «Твин Пикс»! Не говорите, что вас не предупреждали! Если вы ещё не решили, смотреть ли третий сезон, почитайте наш обзор без спойлеров

Откуда столько двойников?

Тема двойников и двойственности всего — одна из главных в «Твин Пиксе». Из первых сезонов мы знаем, что в Чёрном вигваме можно найти своего злого двойника. Такого встретил в финале второго сезона агент Дейл Купер — и тёмный доппельгангер вышел вместо него в наш мир, унося в себе БОБа, злого духа-«подселенца».

Будто доппельгангеров мало, в третьем сезоне появился ещё один вид двойников: тульпы. Это слово из тибетской мифологии означает материальное воплощение мысли или живую галлюцинацию. Доппельгангер — юнгианская Тень человека, воплощение его худших, вытесняемых черт (для благородного Купера это жестокость и стремление управлять людьми). Тульпа же — двойник, созданный магией Вигвамов из волшебного «семени» и фрагмента тела прототипа. Каждая тульпа служит определённой цели. Это говорит дух МАЙК ещё одному двойнику Купера Даги Джонсу, когда тот оказывается в Красной комнате: «Тебя создали не случайно».

Да, Джонс — тульпа. Создан он, вероятно, «тёмным Купером» (Мистером К), чтобы помешать настоящему Куперу. При выходе героя из Вигвама доппельгангер должен отправиться туда, и Мистер К это знал. Поэтому он создал пустоголового Даги, а сам набирался сил, питаясь страданиями жертв. К возвращению Купера двойник стал так силён, что в Красную комнату вместо него затянуло слабую тульпу.

Тульпой оказалась и Дайана Эванс — загадочная ассистентка Купера, которой он адресовал диктофонные записи. Впрочем, в предпоследней серии настоящая Дайана вернулась из Вигвама, где пребывала в облике безглазой и безголосой женщины, названной в титрах Найдо (её имя поспешили перевести с японского как «внутренний путь», хотя оно может быть просто неточной анаграммой).

Фанатам так понравилась идея двойников, что они поспешили объявить тульпами всех загадочных персонажей: Сару Палмер, Одри Хорн, Кэрри Пейдж, Энни Блэкберн… И даже сам Твин Пикс в третьем сезоне — город-симулякр, населённый говорящими куклами. Только так якобы можно объяснить странную безжизненность некогда уютного места и мрачное настроение сезона.

Как работают вигвамы?

Третий сезон рассказал об архитектуре Чёрного и Белого вигвамов куда больше, чем два первых, где показали лишь Красную комнату — «предбанник» Вигвамов.

Фрагменты Чёрного вигвама мы видели в фильме «Огонь, иди за мной»: это грязная комната над заброшенным магазинчиком. В третьем сезоне Чёрный вигвам показали во всей мрачной красе. Это заброшенная бензоколонка, и геометрия её явно неевклидова: если подняться на крышу, выходишь во внутренний двор.

Также мы наконец увидели Белый вигвам. Он похож на старый кинотеатр: интерьеры в стиле ар-деко, джаз по радио, большой экран, на котором духи видят всё, что происходит в мире. Здесь постоянно находится дух, которого в первых сезонах называли Великан, а в третьем — Пожарный. Возможно, это погибший при пожаре муж Дамы с поленом и именно его послания она передаёт в первых сезонах Куперу, а в третьем Хоку.

Почему агент Джефрис в виде огромного чайника находится в Чёрном вигваме, а голова майора Бриггса — в Белом? Возможно, это связано с духами, с которыми им довелось общаться при жизни. Джефриса забрали духи Чёрного вигвама — но, в отличие от них, он не несёт зло, а поддерживает равновесие между Светом и Тьмой. Судя по тому, что открытый Бриггсом портал вёл в Белый вигвам, ему больше повезло с собеседниками.

Вигвамами потусторонний мир не ограничен. Когда Купер вышел из Красной комнаты, он оказался в полутёмном помещении, которое фанаты прозвали «Лиловой комнатой» или «Сиреневой зоной».

Почему Купер не мог выйти между занавесками, как двойник в конце второго сезона? Просто входы и выходы открываются не в любом месте и не в любое время. Поскольку портал был закрыт, когда Куперу пришло время выходить, ему пришлось выбираться из своего чистилища окольными путями.

Важно помнить, что в Вигвамах не существует времени. Поэтому Лора Палмер в «Огонь, иди за мной» видела во сне окровавленную Энни Блэкберн, которая сказала: «Хороший Дейл в вигваме и не может выйти. Запиши это в своём дневнике». Эти страницы из дневника Лоры кто-то вырвал (скорее всего, БОБ руками Лиланда Палмера), но в третьем сезоне Хок нашёл их по подсказкам Дамы с поленом. Да и Бриггс, сообщая жене, когда к ней придёт сын за координатами портала и что ему сказать, явно оперировал данными из мира без времени.

Отсутствие времени в Вигвамах объясняет странный эпизод, когда Великан дал Куперу послушать запись скрежетов и криков, добавив: «Это происходит сейчас в нашем доме». Также он со значением произносит: «430. Помни: Ричард и Линда. Две птицы, один камень». Цифра, имена и выражение «убить двух птиц одним камнем» (мы бы сказали «двух зайцев одним выстрелом») появятся в финале сезона, как и жуткие звуки.

Эпизод мог быть как предсказанием, так и флешфорвардом, намекающим на четвёртый сезон. В пользу второй версии говорит одна деталь: у Купера на пиджаке нет значка ФБР, хотя в Вигваме он носил его всё время. Возможно, это Дейл из

Что означают символы?

Из первых сезонов мы помним, что совы не то, чем кажутся. Они отмечают сцены, где проявляются сверхъестественные силы. Таких маркёров в сериале много, и третий сезон не исключение.

Еда

Из фильма «Огонь, иди за мной» мы знаем, что злые духи едят гармонбозию — «боль и страдания». Эта субстанция выглядит как кукурузное пюре. Ею тошнило мистера К, когда Купер прорвался в реальность. Гармонбозия издаёт такой чудовищный запах, что полицейские, прибыв на место аварии тёмного Купера, потеряли сознание.

Другая еда, вишнёвый пирог, — это маркер возвращения в реальный мир, да и самого этого мира. Его обожал Купер в первом сезоне, а в третьем он помог привести агента в чувство. Именно вишнёвый пирог ел впавший в кататонию Купер, когда услышал имя Коула в фильме «Бульвар Сансет» — и, сообразив, что делать, воткнул вилку в розетку.

Электричество

Оно, похоже, заняло место сов: разряды тока и гудение проводов возвещают о потустороннем. Гул и треск проводов сопровождали переход Купера и Дайаны в альтернативную реальность и визит агента в дом Кэрри Пейдж. Купер покинул Вигвам через розетку, а удар током помог ему проснуться. К проводам взмыла и душа мальчика, сбитого Ричардом Хорном.

Радио и ТВ

Популярный в современном фольклоре проводник между миром духов и нашим. Про роль телевизора в пробуждении Купера уже было сказано; ещё можно вспомнить кинозал и радиолу Белого вигвама, видеоблог доктора Джакоби (помогающего духовному пробуждению жителей Твин Пикса) и зависимость Сары Палмер от «телеящика». Сходство стеклянного куба, в который должен смотреть несчастный из первой серии, с экраном телевизора тоже не случайно.

Магия чисел

В сцене выхода Купера из Лиловой комнаты мы видим «315» на ключе от его номера (хотя замки в отеле «Грейт Нортерн» давно заменили на электронные). Позже этот ключ откроет портал в Чёрный вигвам к Джефрису. Ещё одно число — 430 — играет роль в перемещении Купера и Дайаны в альтернативный мир. 2:53 — время, когда должен открыться очередной портал. Наконец, цифра 8, которую показал герою Джефрис, может быть знаком бесконечности.

Возможно, значение чисел надо искать не в сюжете, а в истории сериала. 253 — это «25 лет спустя, 3 сезон». 3 и 15 — номера серий: в третьей серии Купер вернулся в реальность под видом Даги, а в пятнадцатой воткнул вилку в розетку. 8 — восьмая серия, где показан приход зла на Землю. Было бы интересно, если бы 430 означало, например, «4 сезон, 30 лет спустя», — но о таких планах пока не известно.

Руки

Обратите внимание, какой рукой пользуются герои, особенно близко связанные с потусторонним миром. Кольцо с «совиным» символом, переносящее в Красную комнату, надевают на левую руку, и левой же рукой жуткий Лесоруб убивает жертв. А зелёная перчатка, придающая Фредди сверхъестественную силу, надета на правую руку. Символика «право» и «лево» очень древняя и есть во многих культурах: всё, что справа, принадлежит миру живых, слева — потустороннему.

Мать (Джуди)

Не символ, но самый жуткий образ сезона. Согласно популярной версии, загадочная Мать, которой боятся обитательницы Лиловой комнаты, — та самая Джуди, имя которой произносит Джефрис в «Огонь, иди за мной». А в 16-й серии Коул объяснил её имя: это искажённое Джао Дей. Она, похоже, само Зло, и люди пустили его в мир, создав атомную бомбу.

Подобно древнегреческой Химере, Джуди — «мать всех чудовищ»: в восьмой серии мы видим безликое и бесполое существо, изрыгающее клубы эктоплазмы, в которых видно лицо БОБа. Это существо гналось за Купером, когда он выходил из Вигвамов, и порвало в клочья парочку перед стеклянным кубом.

Возможно, именно Джуди — цель поисков Мистера К, который хочет использовать её силу, чтобы стать неуязвимым для светлых духов. Чёрный символ, который мелькал в сериале дважды (на игральной карте, которую «тёмный Купер» показывает Дарье, и на индейской карте Хока), мог означать именно её.

Ещё одна популярная гипотеза — что Джуди носит в себе Сара Палмер (тоже мать, только Лоры). Это объясняет эпизод в баре, где Сара показала свою тёмную сущность, сняв лицо, как маску, и зубами вырвав кадык дальнобойщику. По ещё одной гипотезе, девушка, в которую в восьмом эпизоде вселилась тварь из пустыни, где проводили ядерные испытания, — Сара в юности.

В чём, чёрт возьми, смысл концовки?

Почему Линч не поставил точку после победы над БОБом и Мистером К? Как известно, Линч не любит хэппи-энды. Но дело не только в этом: миссия Купера не кончается отправкой в Вигвам двойника и победой над БОБом. Уже по своей инициативе он хочет спасти Лору Палмер и с её помощью победить Джуди.

Вспомним восьмую серию: узнав, что в мир прорвалось Зло, духи Белого вигвама создали душу Лоры и отправили на Землю. Миссия Лоры — бороться со злом, и в лице БОБа оно, казалось бы, победило. Но внутри Лоры, как мы знаем из нового сезона, живёт чистый свет: она кто-то вроде ангела-хранителя Купера. Значит, битва продолжается, а Купер — светлый рыцарь на службе Добра.

Но победил БОБа не он. Духи Белого вигвама снарядили с помощью вещего сна ещё одного рыцаря — Фредди с зелёной перчаткой. Эпизод его битвы с БОБом выглядел как насмешка над зрительскими ожиданиями — возможно, так и было задумано.

Затем Купер открыл ключом своего номера неприметную дверь в недрах «Грейт Нортерн» и встретился с Джефрисом в его новом обличье, которого сопровождает МАЙК. Эта встреча духов, которые ранее не пересекались, может означать, что после уничтожения БОБа и Мистера К равновесие между Вигвамами восстановлено.

После беседы с Джефрисом Купер попытался спасти Лору в прошлом. Ему удалось увести Лору из леса, но она вскоре исчезла с нечеловеческим криком. Почему? Возможно, до неё дотянулась Джуди: исчезновению предшествуют кадры, где Сара разбивает фотографию дочери, совершая своего рода магический обряд. А возможно, так мироздание (или Белый вигвам) защищается от временных парадоксов. Знатоки фантастики помнят: если изменение прошлого вызывает парадокс, Вселенная создаёт «развилку» — и изменившийся мир становится альтернативным.

К несчастью для нас и для Купера, прошлое изменить на сто процентов нельзя. Хотя кадры из первой серии «Твин Пикса», в которых Питу Мартеллу уже не суждено найти замотанный в полиэтилен труп Лоры, — бальзам на душу фанатов.

Раз «ключ к спасению» Лоры не сработал, у Купера и Дайаны было ещё одно средство: найти другую Лору в другом мире. Им пришлось преодолеть 430 миль от некоего места (портала?) и превратиться в альтернативные версии себя — Ричарда и Линду. Эти имена Купер нашёл в записке после ночи в мотеле, проведённой с Дайаной. Когда он вышел из номера, мотель оказался другим, как и его машина. Куда пропала Дайана — неизвестно, но накануне она виделась со своим двойником из иной реальности, а после такого в «Твин Пиксе» долго не живут.

В этой реальности Лора не погибла — но она и не Лора, а официантка Кэрри Пейдж в городе Одессе, Техас. Впрочем, наша версия такова: это всё-таки Лора, которая уехала из Твин Пикса, порвала с близкими, взяла новое имя (Page — «страница», намёк на пропавшие страницы дневника) и начала новую жизнь. Что её родителей зовут Лиланд и Сара, она не отрицала, в её доме стояла статуэтка белой лошади (вспомните видение Сары из первого сезона), а родительский дом она, возможно, узнала, но не подала виду.

Почему Купер решил привезти Лору в дом её матери? Может, он хотел столкнуть Джуди и Лору, «избранную» (так её называет Дама с поленом), способную уничтожить или изгнать Зло? Но в отсутствие Сары духи завладели её домом: женщину, живущую в нём, зовут Элис Тремонд, а дом ей продала некая миссис Шолфер. Тремонды — таинственное семейство из бабушки и внука, которые, судя по «Огонь, иди за мной», на самом деле духи Вигвама. А имя Шолфер носила старуха Тремонд, когда жила на трейлерной стоянке, где погибла Тереза Бэнкс, первая жертва БОБа-Лиланда.

По фанатской гипотезе, родившейся после финала, дом Палмеров построен на месте портала в Чёрный вигвам. Это объясняет одержимость Лиланда и Сары, а также видения и сны Лоры. Но, возможно, Лора сама пригласила духов, повесив в своей комнате картину — подарок миссис Тремонд.

Самое важное произошло в финале серии — и одним толкованием тут не обойтись. После странного вопроса Купера («Какой сейчас год?») Лора-Кэрри услышала голос матери, зовущий её, душераздирающе закричала и погрузила свой дом — и мир — во тьму. Что это значит? Что Зло победило и рыцари Света вроде Купера обречены? Или Лоре удалось уничтожить иллюзорную реальность и всё изменить? Если не будет четвёртого сезона, мы этого не узнаем.

Всё это был сон?

На этом можно было закончить — но третий сезон указывает на ещё один мотив, важный для творчества Линча и «Твин Пикса». Это сны. С темой снов связан любимый Линчем мотив театра и кино как «фабрики грёз» — отсюда красные шторы, напоминающие о занавесе, и интерьер кинотеатра в Белом вигваме.

Фразу «Мы живём внутри сна» впервые произнёс Джефрис. В первом сезоне именно во сне впервые встретились Купер и Лора; при этом они находились в разном времени, но для Вигвамов это не имеет значения. Если раньше сны были отделены от реальности, то в третьем сезоне они, кажется, подменили её (как в «Малхолланд Драйв»). Но тут мы снова ступаем на зыбкую почву гипотез.

Агент Гордон Коул (его играет сам Линч), как и Купер, доверяет снам как посланиям интуиции. «Мне опять приснилась Моника Белуччи», — говорит он коллегам, намекая, что актриса снится ему неспроста. Во сне она произносит: «Мы сновидцы, которые видят кошмары, а потом живут во сне. Но кто сновидец?» Это цитата из «Упанишад», которые Линч, поклонник трансцендентальной медитации, хорошо знает.

Если события третьего сезона полностью или частично были сном, то чьим?

• Купера (или его альтернативной версии — Ричарда). Гипотезу подтверждает сцена в финале, где фоном к битве Фрэдди и БОБа служит озадаченное лицо Купера крупным планом. А когда всё кончается, он говорит старым и новым знакомым: «Увидимся, когда упадёт занавес». Если считать историю Купера путём к просветлению (не случайно же, выйдя из комы, он говорит, что «проснулся на сто процентов»), возможно, Вигвам дал ему способность осознавать иллюзорность мира и перекраивать его под свои задачи. Купер — Нео нашего времени? Почему бы и нет.

• Лоры Палмер. Согласно сюжету «Огонь, иди за мной», юная наркоманка Лора научилась уходить в сны и видения от кошмара, в который превратилась её жизнь по вине БОБа. Возможно, именно эту тайну открывает Лора в первой серии: она что-то шепчет на ухо Куперу, и, в отличие от первого сезона, мы не узнаем, что. Лоре ничего не стоило «приснить» себе новую жизнь, а потом вырваться из неё, услышав голос матери, которая пришла её будить. В таком случае, увы, Купер был лишь сном Лоры и исчез с её пробуждением.

• Одри Хорн. Одна из самых ярких героинь первых сезонов в третьем занимает странное положение. Мистер К назвал Ричарда Хорна сыном, но о его матери ничего не сказано. Судя по рассказу доктора Хейворда, Мистер К мог изнасиловать Одри, когда она была в больнице после взрыва в конце второго сезона.

Но где она на момент событий третьего? Возможно, до сих пор в коме или психлечебнице, а её разговоры с якобы мужем не более чем галлюцинации, как и её знаменитый танец. Деталь в пользу гипотезы: фразу о «девочке, живущей в конце улицы» говорят Одри и электрическое дерево, в которое превратился Человек-из-другого-места, он же Рука. Кто эта девочка: Одри или Лора, историю которой юная мисс Хорн могла придумать?

Не слишком ли это просто для Линча: объяить всё происходящее сном и повторить «Малхоланд Драйв»? Возможно, настоящие «сновидцы» — это мы, зрители «Твин Пикса», которые хотят верить в реальность созданного Линчем мира. Пожалуй, и самому Линчу хочется в это верить, но он деликатно напоминает нам, что это лишь телевидение, «фабрика грёз». Верим ли мы в то, что видели, согласны ли до конца жизни блуждать по смысловым лабиринтам, которые выстроил режиссёр, — зависит только от нас.

Язык кинематографа действительно уникален, и его уникальность как раз в том, что он передаёт ощущение сна. Если удалось уловить в фильме это ощущение, то можно быть уверенным, что он получился. Дэвид Линч

P.S. «Как Энни?» и другие загадки сезона Зрители ждали, что третий сезон раскроет многие загадки первого и второго. И, надо сказать, он это сделал — но добавил ещё с десяток новых. Попробуем ответить на несколько часто задаваемых вопросов (хотя в случае с Линчем ничего нельзя знать наверняка). • «Как Энни?» Этой фразой 25 лет назад кончился второй сезон. Энни Блэкберн, ради которой Купер согласился остаться в Красной комнате, в третьем сезоне будто не существует. Связано ли это с тем, что актриса Хизер Грэм отказалась сниматься? Возможно, всё ещё проще. История Энни завершена в фильме «Огонь, иди за мной» — но только в режиссёрской версии. Из неё мы узнаем, что Энни после выхода из Красной комнаты оказалась в таком же кататоническом состоянии, в каком был Купер большую часть третьего сезона. В ладони она сжимала то самое кольцо с зелёным камнем, что дало повод для ещё одной гипотезы: настоящая Энни погибла в Красной комнате, а на свободу вышла её тульпа. Со временем она исчезла, выполнив некое предназначение. • Что за звуки слышали Бен Хорн и его секретарша в отеле «Грейт Нортерн»? Сложить два и два просто: в отеле застряла душа убитой Джози Паккард, так что «Грейт Нортерн» теперь отель с привидениями. Жаль, что Линч не захотел развить эту линию. • Что случилось с Донной Хейворд? О ней в третьем сезоне не говорят. Не исключено, что она умерла — возможно, погибла в той аварии на мотоцикле, после которой Джеймс Хёрли ходит и разговаривает так осторожно. • Кто и зачем построил стеклянный куб? Сперва фанаты считали, что таинственный миллионер — Джек Уиллер, которого сыграл Билли Зейн во втором сезоне. Но, похоже, это сделал тёмный двойник Купера, который планировал поймать своего прототипа, когда тот будет выходить из Вигвамов. Он не учёл, что в момент появления Купера наблюдатель отвлечётся, а затем будет разорван погнавшейся за Купером «Матерью». • Выжил ли Лео? Похоже, в неравной битве с тарантулами он проиграл. Во всяком случае, Шелли спокойно вышла замуж за Бобби и даже успела с ним развестись.