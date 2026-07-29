Какие сериалы смотреть в августе 2026? Аниме, DC и возвращение классики

Август на зарубежном телевидении богат на возвращения. Возвращаются и экранизация литературной классики, и классика комедии 2000-х. Но есть как минимум пара действительно ожидаемых новинок: детектив во вселенной DC и самое настоящее аниме в мире «Звёздных войн».

Звёздные войны: Видения. Девятый джедай

Star Wars: Visions Presents — The Ninth Jedi

Когда и где? 5 августа 2026 на Hulu/Disney+.

Что? Космооперное аниме. Продолжение эпизода «Девятый джедай» из сериала-антологии «Видения».

О чём? Джуро правит на планете Хай Ицлан, богатой месторождениями кайбер-кристаллов, из которых делают световые мечи. Он пытается вернуть былую славу джедаев, а для этого создаёт новые мечи и приглашает забрать их тех, кто восприимчив к силе. В их числе — юная Лах Кара. Конечно, сторонники Империи этого так просто не оставят.

Чего ждём? Первый сериал из запланированной серии «Звёздные войны: Видения представляют», где каждый сезон будет основан на той или иной короткометражке из «Видений». «Девятый джедай» — это рисованная 2D-анимация от японской студии Production IG, так что это даже не «америме», а аниме в чистом виде. Снял его тот же, кто поставил изначальный эпизод, — аниматор Кэндзи Камияма («Призрак в доспехах: Синдром одиночки»).

Судя по трейлеру, главная тема «Девятого джедая» — мечи: как их делают, что означает их цвет, и как у злодея может быть синий клинок, а у героини — красный. Покажут даже появление знаменитого Чёрного меча.

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И ещё немного аниме! Re: ZERO — Жизнь с нуля в альтернативном мире, 4-й сезон — продолжение деконструкторского исекая про обыкновенного японского школьника в фэнтези-мире. Герой с лентой (The Ribbon Hero) — аниме на Netflix. Современное переосмысление старой-старой манги Осаму Тэдзуки «Принцесса-рыцарь» про принцессу Сапфир, которая защищает сказочную страну. Управление воспоминаниями (Jiyi Guanli Ju) — китайский мини-сериал в анимешной стилистике. Герой попадает во вселенную разума, где мысли и воспоминания обретают плоть. Jiyi Guanli Ju

Фонари

Lanterns

Когда и где? HBO

Что? Супергеройский детектив по вселенной DC.

О чём? О межпланетных супергероях из Корпуса Фонарей. Уже опытный Зелёный Фонарь Хэл Джордан и его юный помощник Джон Стюарт расследуют убийство в самом обыкновенном городке в Небраске, США. Хэл уверен, что оно связано с событиями космического масштаба. Помогает двум сверхлюдям обычная женщина-шериф.

Чего ждём? Детектив, в котором космические супергерои расследуют вроде бы банальный криминал, но за этим кроется некая великая тайна.

« Фонари» — тот случай, когда имена шоураннеров говорят больше, чем анонсы и трейлеры. Крис Манди больше всего известен по детективам «Озарк» и «Мыслить как преступник», Деймон Линделоф — по фильмам и сериалам, полным внезапных и противоречивых сюжетных поворотов («Остаться в живых», «Хранители» от HBO , «Прометей»), а Том Кинг — известный сценарист комиксов. В главных ролях Кайл Чендлер (Хэл) и Аарон Пьер (Джон), а в роли супергероя Гая Гарднера из « Супермена » Ганна забежит в гости сам капитан « Светлячка » Нейтан Филлион.

Футурама, 14-й сезон

Futurama

Когда и где? 3 августа 2026 на Hulu.

Что? Фантастическая комедия, мультсериал.

О чём? Наверное, вряд ли за 27 лет остался кто-то, кто не знает попаданца Фрая, одноглазую красотку Лилу и их друзей, которые до сих пор работают на курьерском звездолёте «Планет Экспресс»?

Чего ждём? Да всё как обычно. Космические пираты, вампиры, инопланетные захватчики, робо-мафия, бывшая Зойдберга, путешествия во времени и сиреневая революция. И даже Мир-Кольцо, как у Ларри Нивена. «Футурама» уже не совсем «та» и вряд ли чем-то удивит, но в основе своей остаётся такой же.

А в ближайшем будущем создатели обещают сразу несколько спецвыпусков «Футурамы». Но о них мы расскажем, когда будет больше подробностей.

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Сто лет одиночества, 2-й сезон

Cien años de soledad

Когда и где? 26 августа 2026 на Netflix.

Что? Магический реализм, экранизация романа Габриэля Гарсии Маркеса.

О чём? Об истории нескольких поколений рода Буэндиа, в которой важную роль играют предсказания, видения, алхимия, духи и прочие чудеса. Например, дождь, который не кончается круглый год, и целый город, где забыли, как называются вещи. И, конечно, полковник Аурелиано, которому никто не пишет.

Чего ждём? Вторую половину. Это масштабная экранизация колумбийской литературной классики, снятая самими колумбийцами на испанском языке, хоть и для Netflix. Права на свою книгу Маркес при жизни упорно отказывался продавать, потому что в фильм это уместить невозможно — и даже в виде сериала она растянулась на два сезона. Первая часть, вышедшая в конце 2024 года, покорила критиков (87% одобрения на «Томатах») и получила кучу наград.

Тёмная материя, 2-й сезон

Dark Matter

Когда и где? 28 августа 2026 на Apple TV.

Что? Триллер о параллельных мирах.

О чём? Про квантового физика Джейсона Дессена (Джоэл Эдгертон), которого похитил его двойник из альтернативной реальности и силой заставил поменяться местами. Джейсон стремится вернуться в свой мир — а коварный двойник тем временем пытается украсть его жизнь.

Чего ждём? Первый сезон кончился тем, что в реальность повалили один за другим агрессивные Джейсоны из множества других миров. И теперь уже изначальный Джейсон с женой и сыном ищут себе мир, в котором будут в безопасности. А те, кто хочет завладеть тайной перемещения между мирами, охотятся за Джейсоном. Трейлер сулит больше альтернативных миров и актёров, играющих разные версии одних и тех же героев — не только Джейсона.

На всякий случай — не путайте этот сериал с «Тёмной материей» 2015 года, космооперой от канала Syfy. Из общего у них только названия.

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Библиотекари: Новая глава, 2-й сезон

The Librarians: The Next Chapter

Когда и где? 2 августа 2026 на TNT.

Что? Низкое фэнтези, мягкий перезапуск сериала «Библиотекари».

О чём? Об организации «Библиотекарей», которые защищают мир от опасных магических созданий и артефактов. А конкретно — об их филиале в Белграде, который возглавляет эксцентричный маг-попаданец из XIX века Викрам Чемберлен.

Чего ждём? «Библиотекари» — уже целая масштабная франшиза, по которой есть и фильмы, и вот уже второй сериал. Но при этом они — штука довольно скромная, больше всего похожая на «Хранилище 13» и ещё немного на «Доктора Кто». Недорогие спецэффекты, обаятельные герои, приключения с юмором на одну серию.

В новом сезоне к актёрскому составу в роли самого Мерлина присоединился Доминик Монахэн (хоббит Мерри из «Властелина колец»), а герои натыкаются на драконов, демонов, Священный Грааль и гигантских мух.

Волшебники за пределами Вэйверли Плейс, 3-й сезон

Wizards Beyond Waverly Place

Когда и где? 4 августа 2026 на Disney Channel.

Что? Фэнтези-комедия, продолжение сериала «Волшебники из Вэйверли Плейс».

О чём? У чародея Джастина Руссо, героя старого сериала, появилась юная ученица Билли. А он вообще-то уже взрослый отец семейства, и у него подрастают двое детей — Роман и Майло. Но и у них по ходу второго сезона проявились способности к магии, так что теперь у Джастина на дому целый Хогвартс.

Чего ждём? Финала. Старомодную комедию в духе сериалов по СТС в 2000-е (где у нас и показывали старых «Волшебников») продлили на третий сезон — но только чтобы закончить историю. Сезон будет укороченным — всего четыре эпизода — и подведёт итоги возрождённых «Волшебников».

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