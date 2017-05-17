Говорим «научная фантастика» — в половине случаев подразумеваем «космос». Звездолёты и их экипажи, инопланетяне и внеземные цивилизации, удивительные далёкие планеты, звёздные войны в открытом космосе — вот чему посвящены сериалы из этого топа.



Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшим фантастическим сериалам. Кликните, чтобы почитать другие топы.

Звёздный путь:

Оригинальный сериал

Шоу про корабль «Энтерпрайз», бороздящий просторы вселенной, где ещё не ступала нога человека, про лихого капитана Кирка и невозмутимого Спока сейчас уже смотрится немного наивно, но его историческое значение огромно. «Звёздный путь», можно сказать, породил первых настоящих гиков — трекки. Многие из них под влиянием сериала увлеклись наукой и меняют мир в реальности — глядишь, скоро и телепортацию, и сверхсветовые варп-двигатели изобретут. Вселенная, придуманная Джином Родденберри, стала основой ещё для семи сериалов и полутора десятков фильмов и заставила зрителей мечтать об идеальном обществе, подозрительно похожем на мир советской фантастики. Не так уж сильно отличались мечты у «нас» и у «них».

Звёздный путь:

Следующее поколение

В отличие от других продолжений «Звёздного пути», этот сериал заслужил отдельное место в топе. С приходом новой эпохи Родденберри поменял легкомысленного Кирка на мудрого капитана Пикара и начал вовсю поднимать сложные темы: проблемы искусственного интеллекта (на примере человечного андроида Дейты и механической расы боргов), божественных сущностей (вроде Кью, который довёл Пикара до знаменитого фейспалма) и даже виртуальной реальности (серии про голодек «Энтерпрайза»). Именно такой «Звёздный путь» лучше всего знаком нашим зрителям: «Следующее поколение» на российских экранах появилось первым.

Вавилон 5

Достойный наследник «Звёздного пути» и источник вдохновения для создателей Mass Effect. «Вавилон 5» — это космическая станция, на которой заседают послы звёздных цивилизаций. Тут плетут интриги и готовят провокации, сталкиваются разные культуры и идеологии. Гордые нарны ненавидят пижонов-центавриан, мудрые ворлонцы говорят загадками, раса теней готовится к вторжению, а Земля понемногу катится к тирании и революции. Создатель «Вавилона 5» Дж. Майкл Стражински наделил сериал яркими персонажами, философскими монологами, уймой религиозного символизма и — неслыханная роскошь — внятным финалом.

Светлячок

В отличие от большинства соседей по жанру, «Светлячок» захватывал не масштабами, а реализмом и душевностью. Космический вестерн Джосса Уидона рассказывал о простых людях, не по своей воле оказавшихся на дне общества. Экипаж маленького звездолёта «Серенити» скрывается от закона, промышляет контрабандой, мародёрством и даже грабежом. При этом герои не похожи на прожжённых уголовников — наоборот, в этих добродушных чудаков невозможно не влюбиться (ну, признавайтесь, кто вам больше нравился: милашка Кайли или загадочная Ривер?). Увы, «Светлячок» протянул на экранах всего сезон (плюс полнометражный фильм «Миссия «Серенити») и с тех пор обречён возглавлять списки «сериалов, которые мы потеряли».

Звёздный крейсер «Галактика»

Сериалов с таким названием существует два. Старый, 1978 года, был типичным подражанием «Звёздным войнам». Новый вошёл в историю как один из редких ремейков, которые лучше оригинала. Завязка сюжета осталась похожей: восставшие роботы-сайлоны разбомбили человеческие колонии, и теперь остатки людского флота ищут давно забытую прародину — Землю. Новая версия лучше тем, что превратила сайлонов из чугунных болванов в полноценных личностей, у которых есть своя правда, а людей — из одномерных бравых повстанцев в сложных персонажей, у каждого из которых свои тараканы в голове и скелеты в шкафу. Да и космические битвы благодаря современной графике смотрятся зрелищнее.

Лексс

Безумный, сюрреалистичный и очень эротичный сериал, похожий на французские комиксы. Весёлым сдвигом по фазе тут отдаёт всё. И главные герои — трусливый и сексуально озабоченный охранник, генетически модифицированная секс-бомба (с генами хищной ящерицы), голова влюблённого робота и готичный зомби-ассасин из вымершей расы. И злодей, переработавший всю вселенную в летающие механические руки. И места действия — теократическая империя, где за проступки расплачиваются органами; планета-музей, захваченная голограммой графомана; планета телевидения; несколько космических борделей… И, конечно, сам Лексс — живой и разумный звездолёт ну очень фрейдистской формы.

Звёздные врата

«Звёздные врата» начались с фильма Роланда Эммериха, сюжет которого продолжили 10 сезонов основного сериала «ЗВ-1» и 5 сезонов спин-оффа «Звёздные врата: Атлантида». В каждой серии команда героев ныряла в сеть межпланетных порталов, исследовала другие миры и натыкалась на человеческие цивилизации из разных исторических эпох. Сериал долго запрягал, но с каждым сезоном росли масштабы и разнообразие, добавлялись новые расы, накручивались сквозные линии. С шестого сезона Земля начала строить космические корабли, и сериал превратился в космооперу. Авторам удавалось сочетать многое: приключения, историю, науку, политику, множество колоритных персонажей (особенно в «Атлантиде», открывшей миру Джейсона Момоа), массу гиковского юмора и отсылок.

На краю вселенной

Этот лёгкий и душевный австралийский сериал чем-то напоминает своих фэнтезийных «родственников» — «Зену» и «Геракла». Астронавт Джон Крайтон попадает в чёрную дыру и ищет способ вернуться домой. Помогает ему в этом команда инопланетян, угнавших из тюрьмы живой корабль. Кроме сыгранности актёров, «На краю Вселенной» запоминается благодаря гриму и потрясающим персонажам-куклам, которые (в 2000 году!) выглядели лучше, чем компьютерная графика сейчас. Театр кукол Джима Хэнсона подарил нам многорукого Пилота и Доминара Райджела XVI, лжеца и пройдоху с чувствительными бровями.

Пространство

Экранизация увлекательного цикла Джеймса Кори о политике, войне и непостижимом инопланетном «вторжении» в Солнечной системе недалёкого будущего идеально дополняет романы для тех, кто с ними уже знаком, и захватывает тех, кто ещё не читал. Серьёзная космическая фантастика и так редко выходит в формате сериала, а здесь она вдобавок щедро замешана с нуар-детективом и немного с фантастикой военной. Отличная игра актёров, отличные спецэффекты — по уровню исполнения у «Пространства» сейчас просто нет конкурентов в жанре.

Дюна / Дети Дюны

Два минисериала канала Syfy оспаривают звание лучшей экранизации Герберта у фильма Дэвида Линча. По-честному им стоит засчитать ничью. Если вы любите киноманские изыски — вам к Линчу. А если хотите увидеть подробно пересказанный сюжет книги и понять, почему великие дома воюют и строят интриги из-за планеты Арракис, чем так важен добываемый на ней спайс и как юноша Пол Атрейдес стал мессией народа пустыни, — к вашим услугам мини-сериал. Ну а «Дети Дюны» — до сих пор единственная попытка экранизировать другие книги серии. И визуально они смотрятся лучше первой части.