Лучшие сериалы о путешествиях во времени и в параллельные миры

Герои фантастики часто становятся «попаданцами» — случайно или намеренно отправляются в другие эпохи, а то и другие вселенные. Путешествия во времени и парадоксы, которые они создают, тесно переплетены с идеей параллельных измерений и альтернативных веток реальности. Поэтому мы объединили их в один топ.



Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшим фантастическим сериалам. Кликните, чтобы почитать другие топы.

Доктор Кто

Самый долгоиграющий научно-фантастический сериал в истории, строго говоря, не стоит называть научно-фантастическим. Историю о чудаковатом Повелителе Времени с планеты Галлифрей, который путешествует сквозь время и пространство в синей полицейской будке, сложно отнести к какому-то одному жанру — это и космоопера, и хроноопера, и много что ещё. За более чем полувековую историю сериала герои успели побывать в самых разных мирах и эпохах, встретиться с сотнями существ из разных уголков Вселенной, а сам Доктор сменил уже тринадцать лиц и готовится примерить четырнадцатое.

Возможно, секрет успеха сериала — в вечном обновлении: меняется Доктор, меняются спутники, меняется антураж — неизменной остаётся только тяга к странствиям, из-за которой мы вновь и вновь ныряем во временную воронку. Allons-y!

Скользящие

(Параллельные миры)

Студент-физик, экспериментируя у себя в гараже, открывает способ путешествовать по параллельным измерениям. Роковая случайность сбивает настройки, и координаты родного мира пропадают. Вместе с подругой, профессором университета и звездой блюза на закате карьеры герой ищет дорогу домой. Каждый эпизод — приключение в новой реальности, между прыжками из портала в портал.

Сериал радовал оригинальными мирами и попытками переиграть историю (победа коммунистов в холодной войне, мир без мужчин, США — британский доминион), но к третьему сезону актёры начали покидать шоу, и качество серий упало. Тем не менее «Скользящие» всё равно запомнятся как первый сериал, полностью посвящённый альтернативному настоящему.

Гостья из будущего

Один из немногих отечественных сериалов, заслуживших место в числе лучших. «Гостья из будущего», снятая Павлом Арсеновым по книгам Кира Булычёва, для многих советских детей стала окном в фантастику. Каждый мечтал стать тем самым мальчиком Колей Герасимовым, который отправился на машине времени в светлое будущее и познакомился с его символом, главной героиней советской фантастики — умницей и красавицей Алисой Селезнёвой.

Спецэффекты мини-сериала устарели почти сразу, но идея не устареет никогда. Надо назло всем космическим пиратам построить светлое будущее, чтобы не было стыдно в 2084 году, когда Коля прилетит.

Квантовый скачок

Наивная фантастика из 1990-х про учёного, который в результате неудачного эксперимента отправился в путешествие по чужим сознаниям — в разные эпохи и страны. Каждая серия описывала один скачок. Герой оказывался в шкуре другого человека, параллельно влипая в массу забавных или опасных ситуаций.

«Квантовый скачок» на протяжении почти ста серий смог поддерживать интерес зрителя, имея в постоянном составе всего двух актёров — главного героя в исполнении Скотта Бакулы и его напарника, видимую только герою (а ещё сумасшедшим) голограмму в исполнении Дина Стоквелла. Вместе они выясняли, как исправить судьбу выпавшего человека, чтобы активировать следующий прыжок и однажды вернуть главного героя в своё время и тело. Сериал до сих пор подкупает наивной добротой, обаятельными героями, замечательным юмором и авантюрным духом.

Чародей

Австрало-польское технофэнтези о параллельном мире, где правят чародеи. Правда, под этим названием скрываются обычные люди, владеющие древними технологиями — доспехами, которые стреляют молниями. Первый сезон описывал приключения подростков-попаданцев из нашего мира в тот и из того — в наш. Второй, вышедший под названием «Чародей: Страна великого дракона», добавил разнообразия: герои отправились в путешествие по множеству разных измерений в компании царевича из мира, похожего на древний Китай. Сериал часто крутили по российскому ТВ, и для многих рыжая чародейка Ашка в исполнении Хизер Митчелл стала самой запоминающейся злодейкой детства.

Грань

Изначально «Грань» задумывалась как этакие «психоделические «Секретные материалы». Тут было всё, от инопланетян до гипнотизирующей музыки и оборотней, но в этот список он попал за одну из центральных линий о путешествиях в параллельную реальность. Детище продюсера Джей Джей Абрамса содержит немало косяков в сюжетной логике и «научных» объяснениях, но размах, самоирония и тонны юмора искупают все грехи сериала. Параллельные миры, куча экшена, двойники персонажей, безумный профессор, который постоянно находится под влиянием веществ и не дружит с головой, наконец, серия в виде нуар-мюзикла с поющими трупами. И путешествия во времени там, кстати, тоже есть.

Министерство времени

Испанская версия «Патруля времени» — хроники секретной правительственной организации, где работают выходцы из разных эпох. Путешествуют они через дыры в континууме, которые находятся преимущественно в Испании и ведут в разные периоды истории этой страны. Иногда агенты расследуют исторические загадки, иногда предотвращают изменения прошлого.

Сериал временами драматичный, временами познавательный, временами ироничный, но вот размаха ему недостаёт. Однако «Министерство времени» это не портит — небольшой бюджет и невзрачные спецэффекты авторы компенсируют неожиданными сюжетными поворотами.

Жизнь на Марсе (2006)

Нет, это не история о поисках бактерий на Красной планете, а детектив с каплей хронофантастики. Сэм Тайлер, полицейский из начала XXI века, попадает под машину и приходит в себя… в 1973 году. Что это — посмертное видение, бред коматозника или реальное путешествие во времени? Сразу не поймёшь. В этой реальности Сэм тоже оказывается детективом, и ему остаётся только вернуться к работе, наслаждаясь атмосферой ушедшей эпохи. Сериал пропитан любовью к семидесятым: люди, мода, машины, музыка — создатели смакуют это в каждой серии. Ещё отметим хороший британский юмор, симпатичных героев и отличный саундтрек из песен культовых рок-музыкантов (сам сериал назван по песне Дэвида Боуи).

Кстати, у «Жизни на Марсе» есть неплохой американский ремейк и сиквел под названием «Прах к праху». А для тех, кому хочется посмотреть на ту же историю в декорациях СССР, есть и российский ремейк — «Обратная сторона Луны».

Чужестранка

Чего ждать от экранизации цикла увесистых, под тысячу страниц каждый, исторических любовных романов? Особенно если ею вдруг занялся шоураннер ремейка «Звёздного крейсера «Галактика»? Скажете, ничего хорошего?

Удивительно, но «Чужестранка» — продуманный, отлично проработанный фантастико-исторический сериал с вниманием к деталям, увлекательным сюжетом, цепляющими персонажами, атмосферной музыкой и захватывающими пейзажами горной Шотландии. Актеры тут не звездные, зато они отлично справились с ролями, а шотландские горцы говорят по-гэльски, а не по-английски. А чего еще ожидать от сериала о путешественницах во времени в эпоху якобитского восстания?