Смотри и пой! Интересные эпизоды-мюзиклы в фантастических сериалах

Признайтесь, у вас ведь наверняка бывало такое: в самый обычный день идёшь по самой обычной улице — и вдруг все вокруг начинают петь и танцевать не хуже, чем на Бродвее? Нет? А вот у героев сериалов — особенно длинных — такое происходит постоянно. Кажется, эпизод-мюзикл должен быть в любом уважающем себя шоу, разменявшем несколько сезонов, — и фантастические истории, конечно, не исключение. В них вокальные данные демонстрируют все — от вампиров и волшебников до инопланетян и даже… дьявола. Мы собрали подборку самых интересных музыкальных серий в фантастических сериалах — они так хороши, что наверняка придутся по вкусу даже тем, кто на дух не переносит мюзиклы. Осторожно: возможно, после их просмотра вы и сами начнёте неконтролируемо напевать!

«Баффи — истребительница вампиров»

«Еще раз, с чувством» (сезон 6, серия 7)

Джосс Уидон всегда любил эксперименты. В « Баффи — истребительнице вампиров » он как следует потренировался — в том числе и в эпизоде-мюзикле, где персонажи неожиданно запели. А некоторые актёры, будучи ещё и певцами, крайне этому обрадовались.

Демон накладывает заклятие на город Саннидейл, и Баффи с товарищами должны разобраться, почему все вокруг поют. А заодно в процессе внезапного приступа вокала раскрыть друзьям и возлюбленным свои страхи. Например, вампир Спайк (Джеймс Мастерс) поёт возлюбленной песню « Покойся с миром » , а сама Баффи (Сара Мишель Геллар) рассказывает, что умирала дважды. Есть в эпизоде и парочка массовых номеров — « Пройди сквозь огонь » и « Куда мы пойдём отсюда? » .

Всего для серии было написано 18 песен. Каждая из них могла стать хитом и сама по себе, но в исполнении актёров есть особенный шарм: ведь помимо отличных аранжировок и сильной лирики к партиям добавляется контекст отношений между персонажами. В результате музыкальные номера глубже раскрывают героев и дают повод для конфликтов в следующих сериях.

« Ещё раз, с чувством » стал 107-м эпизодом сериала, и к этому моменту Джосс Уидон уже пустился во все тяжкие. Он сам написал сценарий, музыку и лично срежиссировал серию — чтобы точно никто не ушёл обиженным. Эпизод оказался самым длинным в сериале — он длится 50 минут против обычных 42.

«Однажды в сказке»

«Песня в твоем сердце» (сезон 6, серия 20)

Кажется, в любом достаточно длинном сериале однажды должен появиться эпизод-мюзикл. « Однажды в сказке » тоже не миновала эта участь — в 20-й серии 6-го сезона персонажи наконец запели.

Действие « Песни в твоём сердце » разворачивается в нескольких временных пластах — в воспоминаниях и современном Сторибруке. В прошлом Сноу и Принц загадывают желание, чтобы их дочь Эмма была счастлива. Магия оказывается столь сильна, что наутро всё королевство начинает петь — а Злая Королева Реджина, конечно, этим очень недовольна.

В Сторибруке Эмма готовится к свадьбе с Киллианом « Крюком » Джонсом и вынуждена сразиться с Чёрной Феей. Одновременно остановить зло и выйти замуж трудновато — особенно когда сильнейшая магия тоже начинает работать.

Идея музыкального спецвыпуска пришла одному из создателей сериала, Адаму Горовицу, ещё в 2014 году, но реализовать задумку получилось только в 2017-м из-за затрат на производство. Всего для эпизода было написано девять песен — от них ощутимо веет стилем Disney, благодаря чему они очаровательно-сказочные, но всё же не превращают серию в бродвейскую драму. Многие актёры демонстрируют свой певческий талант — а зрители получают возможность отдохнуть от рутинной борьбы со злом, в которой Эмма к 6-му сезону уже порядочно увязла.

«Звёздный путь: Странные новые миры»

«Подпространственная рапсодия» (сезон 2, эпизод 9)

Фантастическую вселенную «Звёздного пути» сложно представить в формате мюзикла. Из-за серьёзного, часто драматического тона сериалов такую идею долгое время отвергали, хотя продюсер и сценарист Рональд Д. Мур (работавший над франшизой со «Следующего поколения») предлагал её ещё в 1990-х. Реализовать этот замысел решили в 2020-х, вероятно, после успеха анимационной комедии «Нижние палубы».

Так во втором сезоне «Странных новых миров» появился эпизод, где члены экипажа «Энтерпрайза» (и пролетающие мимо клингоны) запели из-за космической аномалии.

Выбор сеттинга логичен: как раз в оригинальном сериале 1960-х годов персонажи (и даже Спок) выражали скрытые чувства (эпизод «Время обнажиться») и немного пели («Пасынки Платона»). Причиной был вирус или вражеская психокинетическая атака, но проходило всё быстро, хоть и становилось для команды травмирующим опытом. А вот в приквеле (почти) все участники истории даже получают удовольствие от происходящего.

Песни специально для серии создали экс-участники рок-группы Letters to Cleo Кей Хэнли и Том Полс. А некоторые актёры продемонстрировали роскошный вокал. Селия Роуз Гудинг (Ухура) получила Грэмми за роль в мюзикле Jagged Little Pill, а Кристина Чонг (Ла’ан Нуньен-Сингх) выпускает собственные мини-альбомы. Не удивительно, что у эпизода появился плейлист в Apple Music

«Подпространственная рапсодия» стала одной из самых низкооценённых серий в сезоне и всё же обрела пусть и немногочисленных, но преданных поклонников. К какому лагерю примкнёте вы? Узнаете, только посмотрев.

«Сверхъестественное»

«Фанфики» (сезон 10, эпизод 5)

А вот в случае со «Сверхъестественным» ситуация обратная. В шоу, полное пародий, самоиронии и флирта с фанатами, полноценный эпизод-мюзикл так и просился.

Во-первых, лор мог легко оправдать происходящее: проклятие ведьмы или перемещение в иную зеркальную реальность. Во-вторых, значительная часть каста музыкально подкована. Один из главных актёров, Дженсен Эклс, даже основал собственную группу Radio Company. На встречах с поклонниками он вместе с другими актёрами сериала, например Робом Бенедиктом (вокал и гитара) и Марком Шеппардом (ударные), часто пел хиты из шоу или песни по теме.

В итоге создатели ограничились тем, что вшили микромюзикл в сюжет стандартного эпизода. Вышло нечто среднее между «Театром на Угольном острове» из «Легенды об Аанге» и постановкой из «Соколиного глаза» . Герои видят нелепый пересказ своей истории и определённым образом на это реагируют. Винчестеры сражаются с неким злом в школе для девочек, где как раз ставят мюзикл об их приключениях.

В «Фанфиках» есть и классические рок-хиты (без которых шоу уже не представить), и оригинальные песни. Сами братья не исполняют ни одной арии, но их реакции (от комичного возмущения до растроганности) — лучшая часть серии. Так авторы и актёры продемонстрировали фанбазе свою благодарность — и судя по тому, что на IMDb этот эпизод входит в топ самых рейтинговых серий за 15 сезонов шоу, им это однозначно удалось.

«Люцифер»

«Проклятое небесное караоке» (сезон 5, серия 10)

Инфернальный детективный процедурал « Люцифер » хоть и вырос из «Песочного человека» , но, в отличие от старшего брата, всегда тяготел к эксцентрике и кэмпу. Поэтому появление музыкального эпизода было вполне ожидаемо — особенно учитывая музыкальные таланты Тома Эллиса. Музыка и танцы приходят в сериал вместе с долгожданным отцом главного героя — самим Богом. Его визит на Землю заставляет людей петь и пускаться в пляс. Почему? Ну… Бог считает, что так интереснее.

Музыкальные номера в « Проклятом небесном караоке » странноватым образом сочетаются с попытками героев наладить семейные отношения и обычным для сериала детективным расследованием. Выбор композиций не слишком оригинальный и даже стандартный для джукбокс-мюзиклов: от Wicked Game Криса Айзека до Smile Нэта Кинга Коула. Но зато в сюжет серии они вплетены грамотно и весьма иронично (чего стоит хотя бы Another One Bites the Dust группы Queen, исполненная прямо над мёртвым телом на месте преступления!). Не обошлось и без звёздных камео — Every Breath You Take группы The Police Эллис поёт вместе с поп-звездой 1980-х Дебби Гибсон, которая сыграла мать подозреваемого. А заканчивается серия душераздирающим дуэтом Люцифера и Бога: они исполняют арию I Dreamed a Dream из мюзикла « Отверженные ». Неуместно? Ещё как, но отлично вписывается в сериал, которому всегда было плевать на условности.

«Флэш»

«Дуэт» (сезон 3, эпизод 17)

В линейке супергеройских сериалов канала The CW именно «Флэш» был главным поборником гиковского юмора и веселых сабантуев. Поэтому не удивительно, что именно он получил серию-мюзикл — не простую, а кроссоверную. В эпизоде «Дуэт» пересеклись герои «Флэша» «Супергёрл» , но на огонёк заглянул и Малкольм Мерлин из «Стрелы» . Но важнее то, что серия собрала главных выходцев из музыкального сериала «Хор» (Glee): Мелиссу Бенойст (Супергерл), Гранта Гастина (Флэш) и Даррена Крисса (Музыкальный мастер). По сюжету последний затаскивает Кару и Барри в музыкальное измерение, где они должны решить проблемы в отношениях (не между собой, а со своими партнёрами) при помощи танцев, песен и хорошего настроения.

Ярких номеров в эпизоде хоть отбавляй. Кара исполняет классическую композицию Генри Манчини Moon River, звучавшую в фильме «Завтрак у Тиффани». Несмотря на то что текст песни остаётся без изменений, она прекрасно ложится на события эпизода, создавая забавные двусмысленности. Дуэт Барри и Кары Super Friends переполнен юмором и отлично показывает тёплую дружбу персонажей. Заглавный хоровой трек Put a Little Love in Your Heart 1975 года от Джеки ДеШэннон буквально заставляет пуститься в пляс. А More I Cannot Wish You — песню из мюзикла 1950 года «Парни и куколки» — в сериале исполняет «батино» трио Джесси Л. Мартина (Джо Уэст), Виктора Гарбера (доктор Мартин Штайн) и Джона Барроумена (Малкольм Мерлин). Душевная и проникновенная композиция заставляет вспомнить, что Мартин — вообще-то актёр из оригинального бродвейского состава «Богемы» (Rent) Джонатана Ларсона. И, конечно, невозможно пройти мимо трогательного признания в любви от Гранта Гастина — Running Home to You.

«Дуэт» — это красивая, яркая, смешная и задорная серия, пример образцового кроссовера и отличный способ поднять настроение.

«Ривердейл»

«Незабываемая ночь» (сезон 2, эпизод 18)

«Ривердейл» в своей основе — не фантастический сериал. Да и серий-мюзиклов в нём несколько — ведь по сюжету ученики местной школы каждый год (то есть каждый сезон) ставят музыкальный спектакль. Эпизод «Незабываемая ночь» попал в этот список потому, что однажды ребята выбрали основой для своего мюзикла «Кэрри» Стивена Кинга. Многим довольно трудно представить эту историю в виде музыкального спектакля — и «Ривердейл» с удовольствием вам поможет.

Авторы используют оригинальные композиции, написанные специально для сериала, а в постановке участвует почти весь каст, включая второстепенных персонажей. Распределение ролей довольно предсказуемое: Кэрри — эпатажная и глубоко затравленная матерью Черри, добрячка Сью Снелл — Бетти, а злобная и инфернальная Крис — Вероника Лодж. Лучшие номера в серии достались именно последней — The World According to Chris, где героиня рассказывает о своём циничном взгляде на жизнь, и Do Me a Favor, где Сью и Крис уговаривают своих парней помочь им устроить Кэрри незабываемый школьный бал.

В эпизоде атмосфера кинговской драмы отлично переплетается с сюжетом сериала. У музыкальных партий очень красивые аранжировки, которые позволяют всем актёрам продемонстрировать вокальные возможности. А в финале зрителей ждёт ещё и шокирующий сюжетный сюрприз.

«Волшебники»

«Меньше зла» (сезон 2, серия 9)

«Всё этот Джош» (сезон 3, серия 9)

«Эта твёрдая, блестящая броня» (сезон 4, серия 10)

«Не лучше ли быть в безопасности, чем сожалеть?» (сезон 4, серия 13)

Музыкальные номера в «Волшебниках» демонстрируют, как сериал, основанный на книгах Льва Гроссмана , искусно интегрирует элементы мюзикла в повествование, усиливая драматургию и раскрывая персонажей. В нескольких ключевых сериях музыка и вовсе становится неотъемлемой частью истории. Например, в девятой серии второго сезона, «Меньше зла», Элиот исполняет арию One Day More из «Отверженных» — и его внутренняя борьба воплощается в мощной мюзикловой сцене, которая, благодаря вокальной экспрессии Хейла Эпплмена и режиссёрскому размаху Ребекки Джонсон, задаёт тон всему эпизоду.

«Всё этот Джош» запоминается в первую очередь ансамблевым номером Under Pressure (кто не любит Дэвида Боуи?), который подчёркивает связь героев с помощью слаженного вокала и динамичной постановки. В десятой серии четвёртого сезона «Эта твёрдая, блестящая броня» звучит Here I Go Again группы Whitesnake: это яркая и запоминающаяся сцена, где персонажи отображают разные аспекты личности Джулии, в том числе её решимость идти до конца, несмотря на препятствия, стоящие у неё на пути.

Отдельно стоит упомянуть тринадцатую серию четвёртого сезона, «Не лучше ли быть в безопасности, чем сожалеть?». Песня Take on Me в сцене прощания с Квентином завершает сюжетную арку персонажа, и этот момент оказался одним из самых эмоционально насыщенных в сериале. Ансамбль героев превращает прощание в мощный музыкальный катарсис, а аранжировка сохраняет узнаваемую мелодию 1980-х, но добавляет хоровую глубину и мягкую меланхолию, идеально резонирующую с тоном сцены. Режиссёр и музыкальный супервайзер сериала искусно используют композицию, чтобы подчеркнуть не только утрату, но и единение друзей Квентина, которые провожают его в последний путь. Вокальные партии вкупе с минималистичным, но трогательным визуальным рядом прекрасно передают смесь скорби и благодарности.

