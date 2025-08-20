Обзор карточной игры «Ужас Аркхэма»: кошмар в настольной форме

В настольных играх есть «обязательный минимум» — те проекты, которые формируют вкус, опыт и понимание хобби. Кто-то называет это настольным каноном, кто-то — базой. И если в этот список включают «Колонизаторы» или «Каркассон», то они отвечают за лёгкий вход. Но есть игра, которая проверяет, действительно ли вы готовы нырнуть глубже. Речь, конечно, о «Ужас Аркхэма: Карточная игра». Сложно назвать эту игру настолкой, потому что она больше похожа на культурный рубеж. И пройдя через него, вы уже никогда не будете смотреть на настольные игры по-прежнему. А еще в офлайн и онлайн магазинах Hobby Games с 20 по 24 при покупке игр по вселенной Лавкрафта можно получить бонусные баллы! То, что надо для путешествия через неведомые кадаты.

Со второй редакции «Ужаса Аркхэма» фактически началось настольное движение в России. Это была громоздкая настолка с долгими партиями. Игроки перемещались по полю, брали карточки, зачитывали с них текст и кидали кубы, чтобы проходить проверки. Конечно, были игры и до «Ужаса», но для многих людей, стоявших у истоков современного настолочного культурного ландшафта, — первых блогеров, организаторов движения кэмпов, даже просто известных в тусовке игроков — локализация «Ужаса Аркхэма» стала этапным явлением. Многие начинали с неё, практически все играли в неё. Рискну утверждать, что именно благодаря игре началось повальное увлечение Лавкрафтом в настольном сообществе.

Огромным успехом «Ужас Аркхэма» стал и для издательства Fantasy Flight Games — там понимали, что это курица, несущая золотые яйца, и очень ответственно подходили к использованию бренда: лишь спустя тринадцать лет они решились наконец выпустить игру, официально названную третьей редакцией. Получилось, впрочем, не слишком удачно, судя по продажам и выходу дополнений. Зато другой проект — карточное ответвление игры — оказался настоящим хитом, что процветает по сей день.

К 2016 году издательство Fantasy Flight Games находилось, как принято говорить у спортсменов, на пике формы: у него были прекрасные геймдизайнеры в штате — возможно, лучший состав за всю историю компании, — оно много и активно экспериментировало и развивало свои успешные продукты. В те годы вышли обновлённые Runebound и «Особняки безумия», Doom и Star Wars: Imperial Assault, а на подходе были четвёртая редакция «Сумерек империи», «Sid Meier’s Civilization: Новый рассвет», Fallout и инновационные Star Wars: Destiny с KeyForge. И именно тогда появился «Ужас Аркхэма. Карточная игра» — в одной точке сошлись огромный опыт издательства по созданию карточных игр и любовь авторов к наследию Лавкрафта.

Теперь на картах

Итак, что же это за игра. Сюжетно игроки становятся персонажами истории во вселенной мифов Лавкрафта — частным детективом, джазовым музыкантом или, например, библиотекарем. Здесь все они называются сыщиками, которые оказываются в центре очередной мистической заварушки. В отличие от обычного настольного «Ужаса Аркхэма» или, тем более, «Древнего ужаса», тут масштаб действия отличается в зависимости от сценария: в одном вы ищете выход из особняка, в котором внезапно исчезли двери и окна, а в следующем вы уже бегаете по всему городу в поисках культистов. Поскольку практически все компоненты в игре представлены в виде карт, авторы могут позволить фантазии разгуляться, и по богатству игровых ситуаций карточный «Ужас Аркхэма» не имеет себе равных: тут тебе традиционные для сеттинга схватки с нечистью в окутанном туманом городе, приключения на поезде и в цирке, — даже путешествия в Иных мирах! Вдобавок, сценарии в игре связаны в сюжетные кампании, так что персонажи и предметы могут переноситься как внутри одной кампании, так и между ними.

Что касается игровой механики, то «Ужас Аркхэма» до сих пор впечатляет элегантностью и глубиной. Ранее издательство Fantasy Flight Games уже набило себе руку (и шишки) на кооперативных карточных настолках: их вышедшая в 2011 году The Lord of the Rings: The Card Game прекрасно продавалась, но была чудовищно недружелюбна к новичкам. Шутка ли, простой порядок хода со всеми фазами, подфазами и окнами для розыгрыша действий занимал целый разворот в книге правил. Было очевидно, что систему надо дорабатывать и делать элегантнее. И они провели огромную работу — «Ужас Аркхэма. Карточная игра» буквально пример того, как нужно делать комплексные системы легко доступными для восприятия.

В обычном сценарии на стол выкладываются две стопки карт: «хорошая» и «плохая». На них в процессе игры кладутся жетоны. Когда на карте оказывается достаточно жетонов — она сбрасывается. Если это была последняя карта — то игроки либо победили (если закончилась «хорошая» стопка), либо, соответственно, проиграли. На «плохие» карты жетоны обычно кладутся в конце раунда, либо в результате каких-то событий, и они работают как своеобразный таймер. А на «хорошие» их должны класть сами игроки своими действиями — для этого они перемещают своих сыщиков между игровыми локациями и проходят проверки.

И тут начинается самое интересное. У каждого сыщика есть своя колода карт, которые дают бонусы к проверкам и дополнительные действия, и вокруг этой колоды построена значительная часть игры. Во-первых, карты очень тематично продуманы, что добавляет происходящему шарма: так, записи чернокнижника помогут вам разобраться с магическими ловушками, а на карту револьвера вы кладёте жетоны патронов и при каждом использовании снимаете по одному. Вдобавок у каждого сыщика в колоде есть своя уникальная слабость: кто-то страдает от потери памяти, а кого-то преследуют призраки. Во-вторых, по мере прохождения кампании вы будете менять свою колоду, добавлять туда новые карты или улучшать старые. Так ваш старенький кольт ближе к финалу может превратиться в настоящую машину смерти! Ну и, разумеется, ни одна карточная игра не может обойтись без декбилдинга — возможности собирать свою собственную колоду.

И всё это работает в рамках достаточно простой системы правил: игроки совершают по три действия, затем срабатывают некоторые эффекты игры, потом всё повторяется. После первого прочтения кажется, что всё элементарно, что там люди обсуждают на форумах? Разумеется, впечатление обманчивое, и неспроста с игрой идёт довольно пухлый справочник, а издатели и игроки собирают самые часто встречающиеся вопросы и ситуации в объёмные FAQ: в процессе будут возникать неочевидные взаимодействия между картами и игровыми элементами. Но даже тут авторы придумали прекрасное решение, чтобы игроки не теряли темпа игры и могли закончить партию без копания в справочниках — так называемое «тёмное правило»: все спорные ситуации по умолчанию разрешаются наихудшим для игроков способом. Ну а что, у нас же вселенная невыразимого ужаса и неописуемых кошмаров!

Путеводитель по покупкам в Иных мирах

Если после прочтения вам захотелось сыграть в «Ужас Аркхэма», то вы, вероятно, зашли на сайт какого-нибудь интернет-магазина и, скорее всего, были обескуражены открывшимся изобилием вариантов. Что из этого нужно и с чего начинать? Расскажем обо всём по порядку.

Знакомство следует начинать с базовой коробки — собственно «Ужаса Аркхэма. Карточная игра». В ней есть всё, что нужно: правила, жетоны, набор карт для составления колод и небольшая кампания из трёх сценариев. На форумах и в комментариях вы обязательно встретите утверждение, что необходимо покупать две коробки «для полноценной игры», но это не совсем верно. В одной коробке хватает карт для составления двух нормальных стартовых колод персонажей, но если вы собираетесь играть втроём или вчетвером — тогда да, вам понадобится вторая коробка.

Второй аргумент в пользу покупки сразу двух баз — расширенные возможности для сбора колод: дело в том, что изначально в комплект входит только по одной копии некоторых сильных карт, а в колоде разрешено иметь их по две, поэтому игроки, которые хотят составить какую-то крутую колоду, предпочитают купить вторую коробку. Нужно ли это, если вы ещё не играли в «Ужас Аркхэма» и не знаете, насколько вам будет интересно и важно возиться с подбором карт? Вряд ли. Так что если вы хотите опробовать игру соло или вдвоём, то берите смело одну коробку. Если же всё понравится, и захочется большего — тогда уже можно будет докупить второй экземпляр.

Дополнения к карточному «Ужасу Аркхэма» можно разделить на несколько категорий: кампании, отдельные сценарии, дополнительные наборы для кампаний и отдельные колоды сыщиков. Кампании — это основа игры, то, за что её и любят. При изучении ассортимента магазинов может возникнуть путаница из-за того, что издательство изменило формат их выпуска. Изначально выходил один большой стартовый набор, который включал несколько сценариев и карты для сыщиков, а остальные сценарии издавались отдельно. Поэтому полная кампания состояла из одной большой и шести маленьких коробок. Несколько лет назад их стали издавать целиком в двух коробках: одна называется «Сыщики» и включает новых сыщиков и карты для них (их, кстати, можно использовать в любых кампаниях!), а вторая именуется «Кампания», и в ней находятся все карты сценариев. В этом формате переиздали и ранние наборы, поэтому вы можете найти, например, цикл «Забытая эпоха» в двух версиях.

Что касается выбора, в какую кампанию играть, то тут однозначного ответа нет. Фанаты хвалят все вышедшие наборы, поэтому посоветуем отталкиваться от заявленной темы и сюжета — что вас больше заинтересует. Если же и тут каких-то предпочтений нет, то тогда можно брать их в порядке выхода, тем более, что в более поздних кампаниях авторы позволяли себе больше экспериментов, и их комплексность, как правило, несколько выше, чем у ранних, так что получится более плавное возрастание сложности игры.

На сегодня на русском языке изданы следующие кампании, в порядке выхода: «Наследие Данвича», «Путь в Каркозу», «Забытая эпоха», «Нарушенный круг», «На краю земли», «Алые ключи», «Пир в Хемлок-Вейл», «Пожиратели снов», «Заговор в Инсмуте».

Вторая разновидность дополнений — отдельные сценарии. Просто самостоятельные коробочки, которые можно как играть отдельно, так и интегрировать в кампанию, мол, а по дороге к Р’Льеху герои завернули в Венецию, где творилось нечто невообразимое! Здесь уже не имеет значения их порядок выхода, это просто дополнительные приключения — выбирайте по вкусу, что заинтересует.

Третий вид дополнений — это, назовём их, «дополнительные наборы для кампаний». Состоят они из большой коробки-органайзера для хранения карт с разделителями, а также набора карт, несколько изменяющих сценарии кампании — они, как правило, повышают сложность. Этакий аналог режима New Game+ из видеоигр. Совершенно необязательные сначала, но если какая-то кампания вас очень зацепила и хочется её перепройти, то такая коробка может пригодиться.

И последняя разновидность дополнений — так называемые колоды сыщиков. Если вам нравится просто играть в карточный «Ужас Аркхэма», но совершенно не хочется возиться со сбором колоды, то у вас есть несколько вариантов: вы можете поискать себе список карт в интернете, либо просто купить одну из готовых колод. В комплект входит всё, что вам может понадобиться: и стартовые карты, и их улучшенные версии для прокачки вашего персонажа.

Напоследок расскажем о неофициальных способах улучшить игру. Если не брать в расчёт протекторы для карт, то их всего два. Во-первых, в комплект «Ужаса Аркхэма» не входит мешочек для жетонов, используемых для прохождения проверок, — их предлагают просто перевернуть и перемешать на столе или положить в коробку или миску. Проблема решается либо покупкой какого-нибудь тканевого мешочка, либо изъятием такого у родственников. Некоторые даже шьют их себе самостоятельно. Во-вторых, со временем эти жетоны могут истираться — и тут фанаты покупают пластиковые защитные капсулы для монет диаметром 25 или 26 миллиметров. Не пугайтесь: если вы только начинаете знакомство с игрой, вам это точно не нужно. Но если у вас счёт партий идёт на десятки, и вы не собираетесь сбавлять темп — тогда можно чем-то таким озаботиться: одеть жетоны в капсулы или вовсе заменить на акриловые, благо сейчас не проблема найти тех, кто их изготавливает.

Разумеется, всё это только вершина айсберга. Есть фанатские сценарии. Есть книги по мотивам игры. Кто-то увлекается сбором эффективной или тематичной колоды под любимого персонажа. В любом случае, если карточный «Ужас Аркхэма» вас зацепит, то вы найдёте множество единомышленников, благо существуют и форумы, и фанатские сообщества в соцсетях и телеграме. Просто нужно сделать первый шаг к неописуемому ужасу. И сейчас для этого самое время, ведь в офлайн и онлайн магазинах Hobby Games с 20 по 24 при покупке игр по вселенной Лавкрафта можно получить бонусные баллы! То, что надо для путешествия через неведомые кадаты.

