Обзор The Outer Worlds 2. Просто космос какая скука

Игра действительно не настолько интересна, но вот околоспортивное желание понять, что же именно с ней не так [и, видимо, запредельное количество свободного времени. — прим. автора]… Пока Никита писал этот текст, я умудрился полностью пройти The Outer Worlds 2 дважды разными персонажами. Первый — болтолог-тихарист-снайпер. Второй — странный гениальный учёный с золотыми руками и отрицательной чертой «Глупый». Плюс ещё три персонажа, которыми я прокачивался до 10-го уровня… И главный вывод, к которому я пришёл: геймплей конфликтует с отыгрышем. Ты либо обеспечиваешь себе прокачкой возможность отыгрывать выбранную роль по полной, но в итоге страдаешь в боях, либо делаешь приятный боевой билд и терпишь резкое снижение опций в диалогах. Причём можно умудриться сделать полностью мусорного персонажа, который не способен вообще ни на что, — например, если удариться в раскачку медицины, взлома и вскрытия замков.

В глазах разработчиков есть один более-менее правильный вариант развития героя — учёный-говорун, который может совмещать свободу отыгрыша с приемлемой боевой мощью, и это дико странно для игры, которая пытается выдавать разные пути достижения одной и той же цели. Впрочем, в The Outer Worlds 2 полно однобоких квестов, которые критически завязаны на скиллчек определённых навыков, что ломает об колено всю систему улик: вы или не можете достать нужное, потому что оно, например, заперто в сейфе со сложностью 9, или не можете этим грамотно распорядиться, потому что это требует 13 очков речи. Вместо свободного отыгрыша постоянно утыкаешься лицом в заборы, что фрустрирует, хотя ролевая игра должна развлекать и давать ощущение приключения.

И позволю себе не согласиться с Никитой относительно стрельбы — она плохая. Приятно ощущается только дробовик, всё остальное больше попукивает, чем стреляет. В целом как будто бы всё оружие — это попытка переделать исходно магическую боевую систему в стрелковую, то тут, то там торчат соответствующие уши: система стихийного урона и модификаций, позволяющих менять стихию на оружие, плохо сделанная отдача и разброс, куча дополнительных кнопок с кулдаунами — лечение, гаджеты и способности напарников. Дальний бой — вообще анекдот: все прицелы приближают в полтора-два раза, а настоящая снайперская винтовка для работы по большим расстояниям вообще одна на всю игру. Инвентарь и иконки оружия сделаны настолько на отвали, что об этом даже писать неудобно, не то что в этом ориентироваться.

И главный ужас — местный стелс. Для того чтобы иметь возможность убивать врагов в скрытности с одного выстрела/удара, нужно старательно вкладываться в прокачку. На старте вы не можете даже на нормальной сложности ваншотнуть противника, успешно подкравшись к нему сзади. На карманные кражи навык скрытности тоже никак не влияет. Спрашивается, а зачем оно вообще нужно? Уровни и поведение врагов спроектированы так, что обойти вот прямо всех не получится, вам нужно уметь быстро устранять скопления врагов на средних дистанциях. И потому единственный рабочий вариант, который я нашёл за 80 часов подробного изучения игры, — делать ставку на штурмовые винтовки, в идеале с электрическим уроном. Вкладываетесь в науку, берёте несколько перков на восполнение патронов в обойме и крит — и вот всё вокруг умирает, а вам даже оружие перезаряжать не приходится.