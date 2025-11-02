КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

#фестиваль#цензура

Фестиваль «Некрокомиккон» сорван под давлением властей. В праздновании Хэллоуина увидели «сатанизм»*

Кот-император
2 ноября 10:00
1432
3 минуты на чтение
В Санкт-Петербурге в эти выходные должен был пройти фестиваль комикс-культуры, мистики и фантастики «Некрокомиккон», приуроченный к Хэллоуину. На фестиваль, по словам организаторов, было продано порядка двух тысяч билетов.

Этот фестиваль проходил в Северной столице и в 2024 и 2023 годы, а до того проводился аналогичный фестиваль «Старкон: Хэллоуин». Однако на сей раз вместо двух дней фестиваль продолжался всего два часа 1 ноября и был закрыт под давлением властей и религиозных активистов. «Мир фантастики» собрал подробности этой истории.

фото из официальной группы «Некрокомиккона» ВК

Давление на фестиваль началось ещё в конце октября. Организация «Сорок сороков» в своём канале объявила, что празднование Хэллоуина — это «сатанизм*», и потребовала не допустить проведения «Некрокомиккона».
«Сорок сороков»
в Telegram
В то время, когда мы боремся за традиции, за укрепление наших ценностей, нашего народа, их бесстыже и прилюдно топчут переодетые люди с рогами. <...>
Когда твои дети, русские дети, надевают рога и мажут лица кровью — они уже не играют. Они совершают присягу, даже не осознавая её. Присягу сатане.
После этого на организаторов фестиваля начали оказывать давление представители власти. Как сообщает «Фонтанка», 31 октября под различными предлогами организаторам препятствовали в оборудовании площадки. Один из продюсеров «Некрокомиккона» Алесей Самсонов рассказал, что фестиваль получил разрешение на проведение у комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, но затем возникли проблемы:
Алексей Самсонов
в комментарии для «Фонтанки»
30 октября [администрация района] провела с нами беседу на предмет нежелательности проведения указанного мероприятия. Ни на какой букве закона это не основывалось. Были лишь высказаны лишь подозрения в том, что на мероприятии будут допущены проявления сатанизма*.

фото из официальной группы «Некрокомиккона» ВК

После этого, как сообщает «Фонтанка», представители МВД перекрыли территорию вокруг и внутри площадки, остановив монтаж сцены и установку оборудования.
Алексей Самсонов
в комментарии для «Фонтанки»
Проезды для машин просто блокировали. Две машины забрали под разными предлогами, в них оборудование. На месте мы постоянно видели полицию и Росгвардию. Есть НКО, которые уже отказались от участия в фестивале, потому что им проблемы не нужны.
В тот же день Самсонова задержала полиция, обвинив его в нарушении миграционного законодательства (он гражданин Казахстана). Суд постановил депортировать его из России, где он жил более 20 лет. Дополнение: Алексей предъявил миграционную карту, позволяющую находиться в России, но в полиции постановили, что карта поддельная, и возбудили уголовное дело.
Тем не менее, фестиваль первоначально не был отменён. 1 ноября в группе фестиваля сообщили, что оборудование и декорации фестиваля удалось смонтировать. При этом из-за нового постановления прокуратуры вход на фестиваль был запрещён несовершеннолетним, даже купившим билеты и в сопровождении совершеннолетних (организаторы пообещали вернуть деньги). На площадке находилась полиция, проверявшая у гостей документы.
Однако уже в 20:17 официальная группа сообщила, что «во избежание принудительного завершения» фестиваль закрывается добровольно, и гостей просят как можно скорее покинуть площадку. Второй день фестиваля также не состоится.

фото из официальной группы «Некрокомиккона» ВК

«Сорок сороков» уже объявили срыв фестиваля своей победой над «сатанизмом»*:
«Сорок сороков»
в Telegram
Сегодня мы добились приостановки этого Некрокомиккона. Но борьба не окончена. Мы будем добиваться законодательного запрета на все это мракобесие, чтобы государственной рукой раз и навсегда оградить наших детей от этой духовной заразы.
В комментариях в официальной группе «Некрокомиккона» некоторые предлагают подавать в суд на это объединение.
* «Международное движение сатанизма» признано в РФ экстремистской организацией.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

