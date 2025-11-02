Фестиваль «Некрокомиккон» сорван под давлением властей. В праздновании Хэллоуина увидели «сатанизм»*





Этот фестиваль проходил в Северной столице и в 2024 и 2023 годы, а до того проводился аналогичный фестиваль «Старкон: Хэллоуин». Однако на сей раз вместо двух дней фестиваль продолжался всего два часа 1 ноября и был закрыт под давлением властей и религиозных активистов. «Мир фантастики» собрал подробности этой истории.



В Санкт-Петербурге в эти выходные должен был пройти фестиваль комикс-культуры, мистики и фантастики «», приуроченный к Хэллоуину. На фестиваль, по словам организаторов, было продано порядка двух тысяч билетов.