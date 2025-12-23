Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — отличное расширение «кинговской» вселенной

1962 год, Дерри, штат Мэн. Бесследно пропадает мальчик по имени Мэтти Клементс, и местная общественность закономерно встревожена. Кто-то винит его жестокого отца, который вынудил парнишку сбежать из дома, кто-то подозревает чернокожего киномеханика, а вот у местных детей своя версия. Подруга мальчика Лилли Бейнбридж слышит пение Мэтти из сливного отверстия в ванной, да и другие видят странные вещи и рассказывают о голосах в водопроводных трубах. Ребята начинают своё расследование, но не подозревают, куда, а точнее, к кому оно их приведёт.

Фильм «Оно» 2017 года режиссёра Энди Мускетти получился крайне удачным. Произошло это во многом благодаря замечательным актёрам-детям и щемящей ностальгической атмосфере в духе «Останься со мной». Сиквел 2019 года таким успешным уже не был, хотя и в нём, несмотря на всю кровь и чудищ, попадались проблески чего-то очень доверчивого и чистого. Желание Мускетти снять сериал-приквел вызывало как минимум скепсис — выдаивание популярного тайтла редко когда доводило до добра. Режиссёр решил, что сериал будет состоять из трёх сезонов, каждый из который делает шаг назад во времени на 27 лет — именно столько по канону спит Оно между выходами на охоту.

Формально это уже не экранизация, а самостоятельное произведение, основанное на романе Стивена Кинга. В книге писатель упоминал трагические события прошлого, которые связаны с пробуждениями Пеннивайза, питающейся страхом (и детьми) злой сущности. Именно поэтому Кинг, консультируя авторов сериала, сказал сценаристам, что он «всё уже написал — играйтесь вдоволь». Основой для трёх запланированных сезонов станут пожар в джук-джойнте «Чёрное пятно» в 1962-м, расправа над бандой Брэдли в 1935-м и взрыв на металлургическом заводе Китченера в 1908 году.

Действие всего сериала, разумеется, будет разворачиваться в Дерри, вымышленном американском городке из кинговской вселенной. Первый, уже вышедший сезон описывает эпоху американской мечты и ядерной паранойи, сдобренную не всегда успешными попытками чернокожего населения бороться за свои права. Если в романе центральными героями были дети, знаменитый «Клуб неудачников», то в «Добро пожаловать в Дерри» уделяется внимание и взрослым. Теперь они — не только не видящие дальше своего носа источники детских травм и проблем, но и полноправные участники истории. Шок — не все взрослые в сериале плохие.

Взять хотя бы майора Лероя Хэнлона — дедушку Майка из «Клуба неудачников». Лерой — военный пилот с необычной травмой мозга, не позволяющей ему чувствовать страх (где-то заплакал один голодный клоун). Майора командируют на местную военную базу, где проводится тайная правительственная операция, поэтому ему приходится перевезти в Дерри жену Шарлотту и сына Уилла, будущего отца Майка. Лерой — человек высоких моральных принципов, и чутьё подсказывает ему, что на базе творится что-то неладное.

Масла в огонь паранойи подливает ещё один ключевой персонаж сериала, летчик Дик Холлоран, которому регулярно поручают некие секретные миссии. Не будет спойлером сказать, что это тот самый повар Дик из «Сияния», обладающий даром телепатии. Вскоре становится понятно, что военные ищут Оно — по своим, поначалу неведомым зрителю причинам. Возможно, чтобы взять на службу — способность вселять в людей ужас у рядового Пеннивайза не хуже, чем у американской армии или ядерной бомбы.

Если в книге родители героев не страдали от видений, которые насылал клоун, то теперь взрослые находятся с детьми на равных и пребывают в не меньшей опасности. Поэтому и сражаются они с древней космической сущностью все вместе, что идёт сериалу на пользу. Более подробно раскрыта и линия индейцев, которые уже давно взяли Оно на карандаш, и детали прошлого самого Пеннивайза. Речь о человеке по имени Боб Грей, клоуне со сценическим именем Пеннивайз, или Танцующий Клоун. Нам наконец покажут, почему древнее космическое существо облюбовало такую нелепую форму и как именно это произошло.

Конечно, это сериал в жанре ужасов, но пугает он не слишком сильно. А вот впечатляет на все деньги. Сцены насилия и видений тут изобретательные, эффектные и отменно мерзкие — по этому параметру «Добро пожаловать в Дерри» на две головы выше полнометражных экранизаций. Пеннивайз тут вообще не стесняется и творит куда более жестокие вещи, чем его киношная версия. Местные, хоть сами того и не знают, усердно ему помогают. Они закрывают глаза на несправедливость и беззаконие — если вы читали книгу, то помните, что «Чёрное пятно» поджёг не клоун. Да и у местных детей проблемы куда более жуткие, чем раньше, — взять хоть Лилли, отца которой случайно перемололо на консервы на местном заводе, или того же Мэтти, который предпочёл бы замёрзнуть на улице, чем вернуться домой.

Как и у любого сериала, у «Дерри» есть порог вхождения, но чтобы его можно было быстро преодолеть, Мускетти и его коллеги придумали гениальный ход. В конце первого же эпизода происходит совершенно неожиданное событие, которое ясно показывает: тут не шутки шутят, ставки невероятно высоки, а Пеннивайз вездесущ и крайне опасен.

Благодаря этому просмотр решительно невозможно бросить после первой серии — конечно, при условии, что вам нравится жанр в целом. Дальше сюжет становится всё насыщеннее и интереснее, а под конец набирает такие обороты, что не оставляет шансов смотреть сериал спокойно. «Дерри» даже предоставляет возможность хорошенько поплакать, и не один раз, а это значит, что с эмоциональным интеллектом у его создателей точно всё в порядке. После финальных титров восьмой серии остаётся отчётливое ощущение, что ты посмотрел добротное, хоть и очень длинное кино. Причём кино это получилось гораздо лучше «Оно 2», на уровне первой части дилогии.

Естественно, зрителей не оставили без миллиона отсылок к книге (черепаха!), кинговской вселенной в целом (тюрьма Шоушенк, больница Джунипер Хилл) и дилогии Мускетти. Знакомые имена попадаются там и сям — тут вам и дядя Стэнли Уриса, и шеф полиции по фамилии Бауэрс, и много кто ещё. Если смотреть очень внимательно, число параллелей и пасхалок начинает просто зашкаливать. Есть даже маленькое камео Мускетти, который уже появлялся в «Оно 2». Кинга не будет, зато в последней сцене сезона найдётся парочка других знакомых лиц.

Несмотря на не самый внушительный для формата бюджет, спецэффекты тут заставляют снимать шляпу так часто, что лучше её и вовсе не надевать. Не обошлось без парочки сцен, где графика хромает, но удачные находки попадаются гораздо чаще. Там, где это было возможно, применяли практические эффекты — например, в эпизоде с пожаром огонь был настоящий.

Отдельных аплодисментов заслуживает Билл Скарсгард, который вернулся к роли Пеннивайза. Он появляется далеко не в первой серии, но незримо присутствует где-то на фоне, тем самым постоянно подогревая интерес. Каждый его выход обставлен с цирковым шиком, не хватает только фанфар и бумажного серпантина. Остальные герои тоже хороши, хоть проработка детских характеров и уступает немного образам знаменитых «неудачников». Стоит учесть, что на знакомство с персонажами даётся больше времени, чем обычно, поэтому расставаться с ними к концу сезона уже не хочется.

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — просто отличный, и совершенно точно претендует на звание хоррор-сериала года. В нём захватывающая история, интересные герои, впечатляющие монстры и куча фансервиса для поклонников Стивена Кинга. Создатели «Дерри» по слухам консультировались с авторами нашумевшего сериала «Тьма» (намёки на это есть в последней серии), так что история в последующих сезонах может принять совершенно непредсказуемый оборот. Ждём, ждём и ещё раз ждём.

Читайте также Клоун Пеннивайз: происхождение и способности Оно Дарья Беленкова 28.09.2019 131144 Рассказываем о твари, скрывающейся за маской клоуна, и о том, как она связывает «Оно» и «Тёмную башню».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.