Художник Егор Гафидов: боевые гномы, уютные домовые и персонажи комиксов Bubble

Как и многие художники, наш сегодняшний гость работает в геймдеве, создавая героев для чужих вселенных. Но в то же время в его голове уже давно существует собственная вселенная, населённая эльфами, орками и его любимыми гномами. И ещё одна — с домовыми и прочими существами славянской мифологии. Когда-нибудь они обязательно вырвутся наружу, а пока Егор просто участвует в художественных челленджах, изображает героев любимых вселенных, пилотирует боевого робота (правда! ну почти) и просто наслаждается творчеством, без которого не мыслит жизни.

Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

Художник о себе По образованию я учитель рисования со специализацией «Книжная графика», какое-то время преподавал в вузе и художественной школе. На творческом пути занимался разным: книжной иллюстрацией, газетными карикатурами, портретами на заказ, оформлением кукольных спектаклей и детского садика и даже наружной рекламой. Но в 2008 году судьба меня забросила в геймдев, где я и тружусь до сих пор. Как и многие, рисовать я начал с детства. Много было разрисовано блокнотов, альбомов и школьных тетрадей. Но дома это никого не удивляло, ведь я представитель уже третьего поколения художников в семье. Дед даже преподавал в художественном училище в Чебоксарах, а отец там учился. Правда, у меня не получилось поступить в это училище, несмотря на то что я ходил в художественную школу при нём. Корректнее сказать, что меня целенаправленно завалили на экзамене, после чего я перестал верить в честность и объективность всего процесса поступления. Обида была настолько велика, что я даже решил порвать с творческой карьерой и полностью уйти в спорт, а в будущем стать пожарным. Рисовать я не бросил, но уже не думал, что это станет моей профессией.

Как всегда, всё решил случай. Отец устроил меня в другую художественную школу, а там мой учитель познакомил меня с преподавателем художественно-графического факультета в Чувашском государственном педагогическом институте, который помог мне подготовиться к поступлению на этот факультет. И вот, спустя пять лет увлекательной учёбы, я с красным дипломом окончил ХГФ, став учителем изо со специализацией «Книжная графика».



После окончания университета заведующий кафедрой рисунка предложил мне работу, и я два года преподавал в своём университете рисунок и книжную графику. Это было прекрасное время, смущали лишь унылая бюрократия и очень маленькая зарплата. Даже параллельная подработка в художественной школе учителем изо и выполнение периодических заказов в книжном издательстве не давали необходимого заработка. Тогда я ещё жил с родителями, а хотелось самостоятельности и дальнейшего развития. Поэтому мы с другом по той самой художественной школе решили отправиться покорять Москву. Поехали практически в никуда, с одной спортивной сумкой. Долго ходили по разным книжным издательствам, но без особого успеха. И вот друг решил попробовать устроиться в фирму, разрабатывающую компьютерные игры. Его взяли, и он посоветовал меня. Так, по связям, я попал в геймдев, где и тружусь уже более пятнадцати лет ( смеётся ).



Почему вы выбрали жанр фэнтези-арта? Что отличает его от других направлений живописи?

Может показаться, что я больше склонен к фэнтези, но на самом деле это не так. Я одинаково люблю хорошее фэнтези и хорошую фантастику и рисовать люблю и то и другое. Сам же чаще рисую фэнтези скорее потому, что оно лично мне кажется понятнее и в чём-то проще. В фантастике нужно придумать новые технологии, объяснить их и достоверно изобразить. Фэнтези создавать проще: на основе исторического бэкграунда или работающих технологий реального мира. Для примера: в фантастике возьми да и придумай и ещё обоснуй, как работает система порталов, а в фэнтези это можно просто объяснить магией. Всё, что не понятно, — это магия! ( Смеётся. )

Хотя отчасти вы правы, всё же фэнтези мне немного ближе. Скорее всего, это из-за моей любви к истории, фольклору и мифологии разных народов. Я увлекался этим всем с детства и часто рисовал баталии рыцарей и богатырей, самураев и ниндзя, ковбоев и индейцев. А живя у бабушки в деревне, я тесно соприкасался с культурой русского народа, поверьями и, конечно же, некой мистикой. Всё это пробуждало во мне интерес и любовь к сказкам, мифам, легендам и будоражило фантазию. Для меня фэнтези — это что-то более ламповое и близкое, нежели далёкий и холодный космос.

Домовой Одна из моих любимых работ, которая много для меня значит. Тут воплотилась и моя любовь к русскому фольклору, и впечатления из детства и отрочества, проведённых в деревне у бабушки. Я чувствую родство с этими персонажами. Они у меня ассоциируются с теплом очага, домашним комфортом и семейной заботой. Изначально работа делалась для сборника иллюстраций «МифБук 3», но в процессе создания стала мне очень дорога.

В какой технике вы работаете? Есть ли принципиальные различия между традиционной живописью и цифровой?

Работаю сейчас преимущественно в цифре, хотя в своё время много экспериментировал и в традиционной живописи. Вообще, я очень люблю эксперименты: пробовать новые техники, жанры. В такие моменты всегда вспоминаю слова моего преподавателя по книжной графике: к каждому произведению нужен определённый подход, своя манера и даже своя техника исполнения. Это то место, где экспериментировать не только можно, но и нужно. А узнаваемость автора никуда не денется, вы от себя никуда не уйдёте. Поэтому стоит много экспериментировать, особенно в самом начале творческого пути. Постепенно в этом выработается и ваша уникальность.

Как сформировался ваш стиль? Кто или что повлияло на вас?

Не уверен до сих пор, что он у меня сформировался полноценно, но со стороны виднее, конечно. Думаю, всё, что я впитывал как губка за свою жизнь, и повлияло на меня и моё творчество, а также на мой стиль. Это и образование, и насмотренность, и опыт. Нет чего-то конкретного, что формирует каждого из нас как личность, человек — вселенная, созданная по крупицам сознания. Это личность рождает стиль. Например, графический стиль, который я часто использую в последнее время (в нём я делал свои инктоберы), появился на свет случайно, в ходе очередного эксперимента. Где-то что-то увидел, совместил со своим стилем и необходимой задачей, и вот родилось что-то новое для меня. И так это новое мне понравилось, что до сих пор рисую в этом стиле, немного изменяя и развивая его. И часто получал заказы на работу именно в нём.

Семья домовых Эта иллюстрация — так же, как и «Домовой», — была нарисована для «МифБука 3», как дополнительная страница к основной иллюстрации. Но мне эти маленькие человечки дороги не только потому, что они получились такими милыми, но и потому, что именно на этой работе сформировался один из моих стилей, который я потом несколько лет использовал в Inktober.

Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

Успех — понятие растяжимое, как мне кажется. По наблюдениям из жизненного опыта я сделал вывод: если хочется быть успешным в интернете, для массового зрителя, то надо зацепить его уникальностью стиля и подходом в общении со зрителем. Успех профессиональный подразумевает мастерское владение разными техниками и умениями. В наше время чем ты универсальнее, тем более востребован как профессионал. Поэтому я стараюсь изучать и разные техники 2D-направления, и немного 3D, а сейчас даже ИИ. Несмотря на то что я выбрал профессиональный успех, я занимаюсь творчеством и для себя. Это помогает не выгореть на работе и больше общаться с людьми с помощью моих личных проектов.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи? Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Большую часть моей творческой и обычной жизни занимает работа, но иногда я соглашаюсь на небольшие сторонние заказы, так что можно сказать, что больше рисую на заказ. Хотя, конечно, рисую и для себя, придумываю собственные миры и сюжеты.

Ограничения и пожелания в любой работе зависят от конкретного заказчика. Кто-то может педантично утомлять замечаниями к каждой чёрточке, а кто-то даёт полную свободу для творческого порыва. На самом деле, будучи старшим 2D-художником, я и сам часто выступаю как заказчик, когда ставлю задачу концептеру или моделлеру. И тоже бываю весьма педантичен в некоторых аспектах, в других же могу полностью довериться художнику. Всё зависит от задачи, исполнителя и других нюансов.

Горные кланы Примеры моих концептов для так и не вышедшего дополнения игры Disciples 3. Было создано много интересных концептов гномов и их строений, но, к сожалению, игра так и не увидела свет. Тут я рисовал своих любимых гномов, и это один из моих любимейших проектов.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

За свою карьеру я отметился в массе проектов, но немногие из них на слуху. Из самого интересного могу выделить сотрудничество с издательством комиксов Bubble, работу в «Акелле» над дополнениями к игре Disciples 3 (особенно над моими любимыми горными кланами), ну и, конечно, в Pixonic, в особенности над War Robots.

Когда создавал горные кланы, я погружался в проект с головой, трудился самозабвенно. Постоянно был в процессе креатива, даже вне рабочего времени, я даже фан-арт делал по ещё не вышедшему аддону. Всё это в первую очередь из-за моей большой любви к гномам. Обожаю эту фэнтезийную расу, да я и сам немного похож на них — невысокий и коренастый. Часто их моральные принципы пересекаются с моими. В общем, много общего у меня с гномами (смеётся) . Неудивительно, что первый мой законченный инктобер тоже был посвящён гномам.

Для издательства Bubble я рисовал обложки и постеры. Бывало, мне предлагали порисовать и сами комиксы, но так как я имел постоянную работу, не решался подписываться больше, чем на разовые заказы. Однако мне нравилось наше сотрудничество: я имел огромную свободу в исполнении обложек и в выборе сюжета и пользовался ею, экспериментируя из раза в раз.

В Pixonic мне удалось поработать над разными проектами, но по большей части это были прототипы, не увидевшие свет. Впрочем, одна из игр до сих пор остаётся в моём сердце (впрочем, как и сама компания), и это War Robots. Для неё я создавал пилотов роботов, и это то, чем мне нравится заниматься.

Вы работали в разных сферах: делали видеоигры, комиксы, обложки книг. Что из этого вам больше всего по душе и почему?

На самом деле всё это мне нравится по-своему. Не хочется ограничиваться и выделять что-то одно. Это разный опыт, разные впечатления. Помимо перечисленного выше, мне доводилось работать и в других творческих отраслях, и все они мне нравились. Сейчас я более узкоспециализирован и работаю по большей части в геймдеве. Но это просто потому, что из-за нехватки времени труднее стало распыляться, а игры — мой основной источник дохода.

Плакат для комикса Bubble «Инок против Бесобоя. № 1» Первый комикс арки, где пересекаются герои из разных комиксов. Это был первый кроссовер Bubble, и мы хотели создать плакат с эпичным противостоянием двух сильных героев.

Расскажите подробнее о своей работе над обложками комиксов Bubble. С чего началось ваше сотрудничество? Как вы подходили к выбору сцены для иллюстрации? Общались ли в процессе с художником и сценаристом комикса?

Моё сотрудничество с Bubble началось после того, как мой друг, работавший тогда в издательстве над самими комиксами, предложил мою кандидатуру в качестве художника для обложек. Первой моей обложкой был второй номер «Инока», а потом уже завертелось… Кстати, интересный факт: именно с моей подачи обложки делать стали на весь разворот — до меня изображение делалось только на лицевую часть (смеётся) .

В процессе работы я плотно общался со сценаристом, а вот с художниками самого комикса — почти никогда. Получив сценарий, а также концепты персонажей и окружения, я обсуждал ключевые сцены с автором. Сюжет для обложки мог предложить и сценарист, но чаще я сам набрасывал варианты, которые мне казались наиболее значимыми и визуально подходящими для обложки. Затем я делал наброски, уточняя их по ходу дела с заказчиком, и в конце концов выбранный вариант доводил до финала.

Что для вас творчество: любимое хобби, работа, способ высказать свои идеи? Может ли художник гармонично совмещать всё это?

Я думаю, творчество — это сама жизнь для меня. Я не представляю себя вне этой аксиомы. Когда я не работаю руками, мой мозг продолжает думать, креативить. Притом иногда неосознанно. Чтобы этого избежать, мне приходится переключать внимание на что-то другое, но и там меня снова может зацепить какая-то деталь, спровоцировать очередное творческое размышление. Поэтому по счастливому стечению обстоятельств творчество — это и моя работа, и хобби, и способ высказаться.

Последняя битва Под впечатлением от стилистики игры Darkest Dungeon пришла в голову идея нарисовать мою любимую фэнтезийную расу, гномов. И тут я изобразил последний бой отряда смелых воинов в тёмных подземельях. Их участь предрешена, но этот отважный и гордый народ не привык сдаваться, поэтому они бьются до последнего вздоха.

Есть ли у вас персональный проект? Какими идеями вы хотели бы поделиться со своей аудиторией?

Да, без этого никак (смеётся) .

Например, в 2022 году я закончил свой проект «Сага о топоре, стреле и магии» (на самом деле это рабочее название), начавшийся с идеи для общей темы ежегодного челленджа Inktober. Но постепенно эта идея разрослась и превратилась в целую историю и некую вселенную, которую я старался дополнять текстом. Это был долгая четырёхлетняя работа, с ней мне помогала моя любимая жена, редактируя тексты и оценивая мои рисунки.

Помимо этого, есть другой проект, чью идею я вынашиваю аж с 2010 года. Он связан со славянской мифологией и моим восприятием окружающего мира. Пока я очень мало чего связанного с ним показывал публике, зато у проекта давно есть название, которое мне очень нравится, — «Искрица». Надеюсь, когда-нибудь появится на свет, а не останется только в моей голове.

На самом деле сейчас очень много интересных и талантливых авторов рисуют на тему славянской мифологии, и в их работах я частично нахожу то, что я хотел бы сделать в своём проекте. Тот же «Инок» где-то напоминает мою концепцию образа персонажа, хотя и появился позже моей идеи. От таких совпадений опускаются руки, они заставляют задвигать разработку всё дальше в угол, но надежда всё же теплится, что моя идея так или иначе трансформируется во что-то особенное, уникальное.

Вы регулярно участвуете в Inktober. Чем этот челлендж привлекает вас? Помогает ли он развить определенные навыки или же это способ отдохнуть от основной работы?

Да, мне нравится такая общая тусовка художников. Я помню ещё времена, когда были популярны разные художественные форумы и там часто проводились какие-то челенджи и конкурсы. Эти времена прошли, и сейчас подобных развлечений порой не хватает. Но в первую очередь это испытание самого себя. Смогу ли я не сдаться и довести начатое до конца? По правде говоря, первые разы я сдавался, или просто было некогда завершать проект. Но с 2018 года я твёрдо решил доводить инктоберы до конца; даже если не уложишься в необходимый 31 день, то закончи хотя бы потом. Именно поэтому, например, Inktober-2020 я закончил только в 2022 году. Да, затянул, но всё же закончил! Ну и конечно, это хорошая возможность переключиться с рабочих задач на что-то другое.

Star Effect — Krogan Sith Шутливый фан-арт, где я соединил две мои любимые вселенные: «Звёздные войны» и Mass Effect. Во время игры в Mass Effect ко мне в голову закралась мысль: что, если бы такие воины, как кроганы, познали мощь Тёмной стороны Силы? Кажется, Галактике пришлось бы бы несладко!

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Абсолютно во всём. Вдохновение — это не только мимолётное впечатление. В этом вопросе немаловажны опыт и насмотренность. Например, нужные параметры задачи заставят вас вспомнить ту или иную работу, фильм, игру или комикс, а затем на основе этих образов у в голове может родиться что-то новое и уникальное. А потом, перенося этот образ на холст, вы дополняете его деталями, додумываете его. Но, конечно, на вдохновение может повлиять не только окружающее медиапространство, но и отдельно музыка, природа, близкие люди или житейские сценки.

Сталкиваетесь ли вы с творческим выгоранием? Если да, то как с ним боретесь?

Творческое выгорание у меня было только тогда, когда я делал то, что мне не нравится, либо когда не мог найти общий язык с заказчиком. Это утомляет, отсюда и появляется нежелание рисовать. Решалось это либо сменой работы, либо переключением на личное творчество, которое не превращается в рутину. Самое лучшее — это попробовать порисовать что-то новое, в новой технике, в новом стиле. Заняться любимым моим делом, экспериментами.

Легенда о сэре Гавейне и Зелёном рыцаре Работа для проекта и сборника иллюстраций по мифологии «МифБук 2». Рисуя одну из любимых глав всей артурианы, я хотел добавить больше гипертрофированности образам. Гавейну противостоит огромная фигура Зелёного рыцаря, в чьём образе есть элементы растений. В моём понимании, тут показано противостояние обычного человека самой Природе и то, как человек с достоинством принимает свою судьбу.

Насколько быстро меняется цифровая живопись? Приходится ли вам осваивать новые технологии и подходы?

Ох, да, больная тема. Цифровое искусство развивается очень быстро, и надо держать нос по ветру, чтобы оставаться на плаву. Впрочем, это можно сказать и о нынешней жизни в целом. Современный ритм просто бешеный, и надо уметь подстраиваться под него, особенно в плане заработка. По ходу работы даже мне, 2D-художнику, приходилось осваивать и 2D-анимацию, и 3D-моделирование, а вот сейчас я вынужден осваивать основы так называемого ИИ-искусства.

Как вы относитесь к ИИ-искусству? Считаете ли его появление важной вехой в истории? Нейросеть — инструмент для художника или замена ему?

К нейросетям я пока отношусь сдержанно, можно сказать, присматриваюсь к ним. Это очень молодой и быстро развивающийся инструмент, потенциал которого пока трудно оценить в полной мере. Несмотря на это, я пробую внедрить его в свой рабочий процесс. Думаю, нейросети — это очень важная вещь в нашем мире, сейчас появляются не только артовые, но также текстовые и музыкальные нейросети. Возможно, это в скором времени выльется в рождение полноценного искусственного интеллекта, но пока я вижу только очередной инструмент для творчества. Посмотрим, во что это разовьётся дальше.

Ведьмак: Прощание Раньше, когда у меня было больше свободного времени, я любил участвовать в различных конкурсах. Это было весело, интересно, увлекательно. Для одного из таких конкурсов, связанных со вселенной «Ведьмака», я и нарисовал эту иллюстрацию. Это одна из моих любимых вселенных, и по ней я нарисовал не одну работу, но эта самая завершённая. Она полна настроения, которое я хотел передать после того как прочитал книги, чтобы отразить один из ключевых эмоциональных моментов саги.

Какой вам видится профессия художника в будущем, лет через двадцать?

Честно говоря, я не очень хорош в аналитике будущего. Хотелось бы верить, что такие, как я, ещё будут нужны и мы продолжим творить. Ведь как-то существуют параллельно цифровые и традиционные художники — так и я смогу создавать свои миры параллельно с искусственным интеллектом, а может, и вместе с ним.

Кого из художников вы цените? Кто повлиял на ваше творчество?

Трудно выделить кого-то одного. Снова это очень длинная цепочка из встреч и знакомств, которые сформировали меня как художника. Это и многие русские передвижники (Репин , Поленов, Суриков, Шишкин, Крамской ), и некоторые из прерафаэлитов (Россетти, Милле, Уотерхаус ), и многочисленные представители модерна (Климт, Муха, Бёрдслей, Врубель). Не могу отдельно не упомянуть Билибина и Васнецовых. Из цифровых художников выделить кого-то ещё труднее: в век цифры и интернета так много талантливых авторов, что просматривая тонны контента черпаешь вдохновение отовсюду понемногу.

Но, конечно же, одним из важнейших художников для меня был мой отец. В моём детстве нарисовал мне рыцаря, и меня это так впечатлило, что я очень захотел нарисовать такого же красивого рыцаря и много раз рисовал его, повторяя рисунок отца.

Утро новой жизни Одна из двух иллюстраций для диптиха, созданного для карточной игры Leap of Faith. Всего я создал четыре иллюстрации, и все они связаны с оборотнями. Но эта работа мне нравится особенно — как завершённая история о девушке, которая не по своей воле за одну ночь стала членом стаи. После кровавой ночи она в ужасе от того, что произошло с ней, и от того, что она сама наделала. Описания для карточки не было, требовалось просто изобразить оборотня, а в остальном давалась полная свобода действий, поэтому я сам придумал историю и показал её на иллюстрации.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Оказывают ли они какое-либо влияние на ваши работы?

О-о-о! Я тот ещё гик! Много чего люблю, но несколько любимых вселенных смогу выделить: «Звёздные войны», «Властелин колец», «Ведьмак», «Черепашки-ниндзя», Warhammer 40,000, «Хищник», Mass Effect.

Оставляет ли работа время на отдых и личную жизнь? Какие у вас есть хобби помимо рисования?

Работа отнимает много времени, это правда, но я всегда стараюсь найти время для семьи, ведь это самое дорогое, что у нас есть. А отдых — сложная штука. Чаще мой отдых — это смена деятельности. Люблю велопрогулки и обожаю путешествия. Путешествия вообще считаю лучшим способом переключить внимания, потрясающим источником идей и незаменимым кладезем впечатлений.

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Творите и обязательно экспериментируйте! Даже если это не станет вашей профессией, это даст вам чувство жизни, которое поможет и в других делах.

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