«Никогда не знаешь, что ждёт за углом». Беседа с режиссёром «Кибердеревни» Сергеем Васильевым

С 18 октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» выходит второй сезон сериала «Кибердеревня». В нём вернулись полюбившиеся зрителям персонажи: Николай, фермер с Марса, и олигарх Барагозин, запертый в теле робота. Теперь им предстоит пересечь Солнечную систему и добраться до компании «Ижевск Дайнемикс», попавшей под контроль безумного ИИ Галины. Пользуясь случаем, мы поговорили с режиссёром «Кибердеревни» Сергеем Васильевым о новом сезоне, о том, что такое «бёрчпанк», и о том, куда везёт нас Кибертакси.

В чём работа над вторым сезоном «Кибердеревни» отличалась от работы над первым? Ожидания зрителей усложнили процесс создания?

Второй сезон дался нам гораздо тяжелее. Хотя работать над первым тоже оказалось непросто, всё было в новинку. И для меня, и для команды этот сериал — первый большой проект. Но поначалу трудности воспринимались с энтузиазмом, и потому, если оглянуться назад, кажется, что всё получалось легко. Сейчас уже сказывается опыт.

Поэтому второй сезон вышел более вдумчивым и зрелым. Первый был искренним, но немного бестолковым — назову это бестолковостью новичка. Мы нащупывали историю, и никто не знал, чего ждать от сериала. Да и время было бурное — едва ли не каждый день что-то происходило, и это, конечно, отразилось на рабочем процессе. Во втором сезоне мы немного изменили тональность — он не стал менее смешным, но, поскольку в сюжете появился антагонист, ощущается напряжённее. Мы хотели сделать всё как можно лучше и удивить зрителя. Последнее со временем даётся сложнее.

Что было самым трудным в процессе съёмок? И, чтобы соблюсти баланс позитива и негатива, расскажите какую-нибудь забавную историю, связанную с созданием «Кибердеревни».

Труднее всего, конечно, угнаться за временем. Его всегда не хватает. «Кибердеревня» — проект очень сложный: множество локаций и персонажей, непростые для постановки сцены. Вся команда существовала в режиме героев, не спала ночами.

Из забавных историй я часто вспоминаю наше приключение на сьёмках сатурновского рынка для первого сезона. Его роль играл реальный рынок «Садовод» — и он был словно живой организм, который никогда не спит и никогда не останавливается. Мы пытались снять сериал среди десятков тысяч людей: продавцы кричали на нас, потому что мы им мешали, а работники норовили задавить своими огромными тележками. Это напоминало вавилонское столпотворение — совершенно удивительно. Кроме того, было очень холодно — мы снимали зимой, когда стояли лютые морозы.

съёмки второго сезона «Кибердеревни» / Кинопоиск

Съёмочная география «Кибердеревни» вообще довольно обширна — знаю, что вы работали и на Камчатке, и в Астраханской и Рязанской областях. Куда вы отправились для создания второго сезона?

Больше всего мне запомнилась съёмка в Санкт-Петербурге — это была одна из немногих экспедиций второго сезона. Нам не повезло с погодой: шёл снег, солнце постоянно пряталось — в общем, работать было интересно. Несмотря на непростые условия, у нас всё получилось — так что герои заглянут в красивый и загадочный город Юпитербург. Думаю, зрителям будет интересно увидеть нашу версию града на Неве.

В мире «Кибердеревни» всегда хватало ярких локаций — и упомянутый вами рынок, и обложенный санкциями Церерск с гигантской ракетой, и мрачный Плутонск-13 с брутальными шахтёрами. Кроме Юпитербурга, зрители увидят какие-то необычные места?

Мы продолжаем придерживаться правила, которое установили в первом сезоне: в каждой серии герои должны оказаться в каком-нибудь новом, забавном месте. Список локаций пополнили космическая тюрьма «Венеровский централ», которая летает в невесомости, улетевшая в космос Москва и её одичавшие жители, планета Звенигород и корпорация «Иваново-голограмс», которая производит голографические сервисы (в том числе и Галю). Героев ждёт большое путешествие — но главное, что Николай будет изо всех сил стремиться вернуться к любимой семье. Именно семья — его моральный и эмоциональный компас.

«Кибердеревня» началась с коротких вирусных роликов (самые известные — видео с QR-кодом на боку у коровы и нейросетью-президентом). Как вы работаете над сюжетом большого сериала? Сперва придумываете скетч, яркую сцену или образ либо сначала пишете основную историю, в которую добавляете зарисовки?

Обычно работа идёт сразу в двух направлениях. Частая ошибка начинающих сценаристов — пытаться выстроить идеальную структуру истории, основываясь на методах из книжек. А потом выясняется, что она получается не очень интересной. Впрочем, бывает и наоборот: когда стараешься высосать целый сюжет из короткого скетча, он запросто может оказаться бессмысленным — просто потому, что на основе комедийной ситуации не всегда получается построить полноценную историю. Всё должно появляться одновременно: и юмористический сюжет, и подходящие для него ситуации.

А вот значительную часть визуальных гэгов мы придумали уже на этапе монтажа и создания компьютерной графики. Внимательные зрители могут заметить много интересного — например, забавные вывески или названия. Подобные детали и создают живой мир сериала.

Кстати, в «Кибердеревне» много компьютерной графики. Усложнилась ли работа художников во втором сезоне?

Хочу сразу внести ясность: многие зрители, не погружённые в процесс кинопроизводства, путают компьютерную графику и хромакей (сьёмку на фоне синих или зелёных экранов). В нашем сериале и правда очень много компьютерной графики — с её помощью мир «Кибердеревни» становится осязаемым. А вот хромакея просто мизерное количество. Мы специально старались снимать в настоящих локациях, чтобы графика смотрелась более выразительно.

Во втором сезоне работу специалистов по визуальным эффектам усложнил (но и сделал интереснее!) новый постоянный персонаж, который присоединился к уже знакомому зрителям дуэту героев. Это круглый жёлтый робот по имени Жужик. Он почти полностью создан при помощи графики. У Жужика большие глазки — и в зависимости от того, какую эмоцию он испытывает, в них отображаются разные эмодзи, например сердечки или звёздочки.

Возвращаясь к разговору о деталях: в сериале большое количество отсылок к фантастике и советским фильмам. Случалось ли так, что отсылка возникала в сюжете сама собой, а вы замечали её позже?

Случалось — ведь мы живём в такое время, когда всё придумано и всё реализовано. Чтобы ты ни сделал, это уже было. Но к такому мы относимся с энтузиазмом: когда появляется возможность сделать оммаж, вставить цитату, передать привет классическому произведению, всегда ей пользуемся. Зрителю приятно узнавать книги или фильмы, на которые мы делаем отсылки, — это как знакомого человека увидеть. Но я не хочу, чтобы «Кибердеревня» превратилась в чистую пародию — она должна быть понятной и ценной сама по себе.

Откуда вы черпаете вдохновение для шуток? Какие темы под запретом?

Придумывая ситуации, в которые попадают герои, мы отталкиваемся от их характеров и особенностей. Например, личность Робогозина записана на электронные носители. Значит, черты его характера можно переписать — скажем, выкрутить совесть на максимум, — и это приведёт к забавным последствиям.

Развивая историю, мы стремимся рассказать про героев что-то новое. Так, действие одной из серий второго сезона будет практически целиком разворачиваться в прошлом, почти за двадцать лет до текущих событий. Зрители увидят знакомых персонажей молодыми, поймут, почему они стали такими, как сейчас.

Что касается того, над чем нельзя шутить, подобных тем становится всё больше и больше. Когда мы начинали делать сериал, такого ещё не было. Никогда не знаешь, что ждёт за углом.

А есть ли у вас скетчи, которые только ждут своего часа?

Первое правило сценариста (художника, писателя): всегда держать под рукой дневник и записывать туда идеи. Перед тем как добраться до экрана, задумка прошла через сотню версий сценария и в процессе значительно изменилась. Конечно, иногда подворачиваются ситуации, когда удаётся реализовать идею, от которой отказались раньше. Многие аспекты второго сезона мы хотели раскрыть ещё в первом.

Ведётся ли работа по продвижению сериала за пределами России? Есть ли в планах сотрудничество с крупными компаниями, например с Netflix?

Надеюсь, что такая работа ведётся — хотя этот вопрос лучше адресовать Кинопоиску. Всё зависит от их желания и политики продвижения контента в других странах.

Короткие ролики смотрело множество зрителей из-за рубежа. В них есть много отсылок к реалиям, знакомым, казалось бы, только нашей аудитории, но саму историю понимают люди со всего мира — так что лишь кажется, что здесь есть культурный барьер. Наслаждаться сюжетом, проникаться эмоциями к персонажам такое не мешает. Мне кажется, что люди из других стран воспринимают «Кибердеревню», скорее, как фэнтези: какая-то непонятная, далёкая страна Россия, где обитают роботы-фермеры.

Но сами вы относите «Кибердеревню» к особому поджанру под названием birchpunk («берёзовый панк»). Как бы вы его охарактеризовали? И как вы относитесь к другим фантастическим проектам, в которых используются образы русской культуры — например, к игре Atomic Heart?

«Берёзовый панк» — это частный случай киберпанка, сюжеты которого разворачиваются в России. Поскольку киберпанк зародился в Америке, все истории в этом жанре были так или иначе завязаны на американские реалии. Прошло некоторое время, и мы научились делать что-то своё. Этот тренд заметен по всему миру: людям интересно смотреть истории про себя. К примеру, сейчас завирусились видео про индийскую кибердеревню — с шестирукими роботами.



Я думаю, что ролики «Кибердеревни» обрели такую популярность потому, что вышли до повсеместного распространения нейросетей. Если бы они появились сейчас, то никого бы не удивили. Такие кадры, такую историю уже может сгенерировать любой человек, даже не знакомый с компьютерной графикой.

А к другим проектам, использующим русскую культуру, я отношусь прекрасно. Atomic Heart — великолепная игра, она круто выглядит и интересно играется. Особенно отрадно, что в такое тяжёлое время её создатели нашли способ выйти на международный рынок, и у людей из разных стран появилась возможность увидеть столь удивительный мир.

В прошлом году в рамках вселенной «Кибердеревни» вышла короткометражка «Кибертакси» — про молодого водителя, которому нужно совершить 300 поездок. Главного героя сыграл блогер Керя. Расскажите о том, как создавали эту историю. Вы планируете и дальше делать подобные проекты?

«Кибертакси» — интересный опыт. У нас получился небольшой спин-офф сериала или даже спецвыпуск. Режиссёром выступил Байбулат Батуллин, а я был продюсером, сценаристом и арт-директором — поскольку одновременно с созданием короткометражки шла работа и над вторым сезоном, сделать всё в одиночку я просто не мог.

Эта история отличается от «Кибердеревни»: в ней новый персонаж, новые локации, новый взгляд на вселенную. И я бы не хотел останавливаться на достигнутом. Может быть, у нас получится сделать полноценный спин-офф, действие которого будет происходить в том же мире, но сюжет уже не будет напрямую связан с Николаем и Робогозиным. Всё зависит от второго сезона — пусть он понравится зрителям, тогда посмотрим.

камео режиссёра во втором сезоне «Кибердеревни» / Кинопоиск

О первом сезоне Сериал «Кибердеревня»: «Байки из Петли» у нас дома Денис Старостин 21.09.2023 98965 Каким получился сериал «Кибердеревня», снятый по вирусному ролику с YouTube.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.