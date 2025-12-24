Лучшие фильмы 2025 года: фантастика, ужасы и атмосфера эпохи

Если бы мы присваивали годам названия, 2025-му подошло бы «мистический». Самые яркие новинки чаще выходили не в научной фантастике, фэнтези или супергероике, а в фильмах про зомби, вампиров, воскресающих мертвецов и конец света. А поджанр готики в кино, казалось, устаревший и забытый, неожиданно взлетел на пик моды. Почему так? Может, мир искусства отражает в фантастической форме ужасы реальности? Или зрители и творцы вместе сбегают в красивую фантазию — но не в радужные миры с единорогами, а к мрачным подземельям и ожившим мертвецам? Наверняка когда-нибудь об этом напишут много умных статей; может, даже в «Мире фантастики». А сейчас мы просто вспомним фильмы, которые сделали этот год именно таким.

10. Аватар: Пламя и пепел

Зрелище года

Фильм Джеймса Кэмерона вышел уже во время подготовки этих итогов. Но для него мы зарезервировали место заранее, за особые заслуги. Очередной «Аватар» — едва ли фильм года, но всегда событие для мира кино.

«Пламя и пепел» уже не так удивляет, как предыдущие части. К фантастически красивой графике все привыкли, а сюжет так и не преподнёс чего-то нового и во многом повторяет предыдущую часть. Но это по-прежнему отличный зрелищный боевик, снятый мастером жанра. И главное действующее лицо в нём не Джейк Салли или его семья, а проработанный, впечатляющий, с любовью сделанный мир Пандоры . На «Аватар» стоит сходить не ради сюжета, а ради медуз-дирижаблей, полётов на драконах и видов подводного мира.

О фильме «Аватар: Пламя и пепел»: объясняем, что не так с этим прекрасным фильмом Александр Гагинский 20.12.2025 14980 Кажется, этот фильм вы уже видели.

9. Жизнь Чака

Экранизация года

Мир катится в тартарары. Интернет не работает, на планету обрушились стихийные бедствия, целые города проваливаются под землю. Как будто этого мало, повсюду начинают появляться странные плакаты с улыбающимся офисным работником и надписью «39 чудесных лет! Спасибо, Чак!». Так начинается фильм Майка Флэнагана «Жизнь Чака», и всё, что происходит по сюжету дальше, — непростительные спойлеры.

Фильм снят по одноимённой повести Стивена Кинга , которая входит в сборник «Будет кровь». Это не хоррор, скорее, драма — но, к счастью, драматические сюжеты королю ужасов даются очень хорошо. Кино о жизни бухгалтера по имени Чак (Том Хиддлстон) получилось печальным, пронзительным, но вместе с тем удивительно жизнеутверждающим. Оно напоминает зрителям о незамысловатых вещах, которые на поверку оказываются самыми важными на свете. Например о том, что жизнь — это настоящее чудо, и каждый, даже самый заурядный на первый взгляд человек носит в себе целый мир.

О фильме «Жизнь Чака»: не фильм, а настоящее чудо, которое нужно видеть Олеся Климчук 16.06.2025 43562 Спасибо за 39 чудесных лет!

8. Супермен

Супергеройский фильм года

Джеймс Ганн сделал выводы из проблем предыдущего Супермена и показал героя максимально человечным. Нас встречает побитый жизнью (и противниками) супергерой: враги отправили в нокаут, с девушкой не ладится, народ отвернулся… За такого Супса действительно переживаешь, не чувствуется, что его защищает сюжетная броня. Дэвид Коренсвет приятно отыгрывает неидеального сверхчеловека, и к концу фильма уже кажется, что актёра лучше подобрать было невозможно.

Окружение героя тоже вышло очень человечным. Едкая и въедливая Лоис Лейн (Рэйчел Броснахэн) наотрез отказывается быть дамой в беде, делая для решения проблем Супермена едва ли не больше, чем он сам. Прюитт Тэйлор Винс в роли стареющего Кларка Кента бесподобен, почти каждая сцена с ним оставляет глаза влажными. А Лекс Лютор у Николаса Холта вышел особенно хорош: мотивированный, несколько психопатичный, уверенный в себе и действительно умный. Размышления о политических последствиях действий супергероев — тоже занятная линия.

В итоге получилось в меру весёлое и неглупое развлекательное кино, которое освежило запылившегося супергероя. Не шедевр, но добротная первая глава новой киновселенной DC.

О фильме «Супермен»: как Джеймс Ганн переоткрывает культового супергероя Станислав Авицкий 14.07.2025 7809 Наивный и почти детский, но оттого самый душевный фильм про этого героя.

7. 28 лет спустя

Продолжение года

Чтобы вернуться в мир шустрых заражённых, Дэнни Бойлу и Алексу Гарленду потребовалось не 28 лет, а лишь 23 года. Но возвращение вышло не совсем таким, как ожидали поклонники. Вместо Киллиана Мёрфи, бродящего по опустевшему Лондону, паренёк Спайки путешествует по густым лесам обречённой Британии. Вместо полного насилия и крови хоррора — насыщенная аллюзиями и символами история взросления. Вместо продолжения истории — её новый виток.

Рассказ о столкновении подростка с жестокой реальностью, где моральные ориентиры не устояли перед лицом катастрофы, пришёлся по душе не всем. Картину есть за что критиковать — от рваного монтажа до выбивающегося из настроения финала, — но достоинств у неё куда больше. Показывая, как изменился (или остался прежним) их апокалипсис, Бойл и Гарленд ведут со зрителем искренний разговор о внутренней силе, человечности и принятии неизбежности смерти. Он тяжёлый и неприятный — но в мире, где остатки выживших регрессируют, пока заражённые развиваются и даже размножаются, лёгкой прогулки быть и не может. Как говорилось в том самом стихотворении Киплинга, отпуска нет на войне.

О фильме «28 лет спустя»: кино о человечности, опасности и красоте Константин Буянов 30.06.2025 8335 Дэнни Бойл и Алекс Гарленд вернулись в мир быстрых зомби.

6. Грешники

Арт-кино года

Из этого списка у «Грешников», пожалуй, лучшие шансы понравиться киноакадемии и собрать гору «Оскаров». Хотя простому российскому зрителю может быть труднее оценить это глубоко этническое кино.

Райан Куглер взял за основу идею «От заката до рассвета» — юга, музыкальный бар, нашествие вампиров — и превратил в рассказ о культуре своего народа, американских чернокожих. «Грешники» пронизаны колоритом южной готики и отголосками «ревущих 1920-х», перешедших в депрессивные 1930-е. Здесь играют блюз, рассказывают страшные истории, носят шляпы и «томми-ганы» и боятся «Ку-клукс-клана» (запрещённая организация, мы надеемся). И пляшут как в последний раз в жизни.

Майкл Б. Джордан хорошо постарался, сыграв сразу двоих братьев-близнецов, которые привезли в родное захолустье гангстерские замашки из Чикаго. Но самый интригующий персонаж «Грешников» — вампир-меломан, который вовсе не хочет разделаться с чёрными, он хочет вобрать душу их народа и сделать своей. Именно этого загадочного злодея и то, что именно он символизирует по замыслу авторов, до сих пор обсуждают в Сети.

О фильме Фильм «Грешники» Райана Куглера: эта музыка тебя прикончит Мария Лебеденко 30.04.2025 7782 Вампиры, блюз и южная готика.

5. Носферату

Киноремейк года

В базах данных о кино фильм Роберта Эггерса обозначен 2024 годом. Но в 2024-м его впервые представили критикам на специальных показах. Простые зрители в большинстве стран (и мы в редакции «Мира фантастики» тоже) увидели его уже в 2025-м. И эта картина сразу задала тон всему году: готика и ремейки.

Как готика «Носферату» — образцовый поклон немецкому экспрессионизму столетней давности. Тёмный, сумрачный, местами почти чёрно-белый — кадры оттуда можно растащить на обложки готик-металлических групп. Но как ремейк фильм не копирует «контрафактного Дракулу» 1921 года, а дерзко его переосмысляет. В новой версии экзальтированную героиню Лили-Роуз Депп преследуют припадки безумия, а криповый оккультист в исполнении Уиллема Дефо и сам похож на вампира.

Особенно неожиданным и незабываемым вышел новый образ графа Орлока, эдакого полуразложившегося гусара с большими усами. Сыгравший его Билл Скарсгард уже давно завсегдатай хорроров и готики, но именно после «Носферату» стало ясно: когда-нибудь его будут вспоминать в одном ряду с Кристофером Ли и Белой Лугоши.

О фильме «Носферату» Роберта Эггерса: во власти абсолютного зла Олеся Климчук 24.01.2025 9544 Там, в телевизоре, какой-то дядя с большими усами.

4. Микки 17

Научно-фантастический фильм года

Казалось бы, расхожий фантастический сюжет: герой умирает, но раз за разом воскресает снова. Все мы помним « Луну 2112 », «Шестой день», «Исходный код», « Грань будущего »… « День сурка », наконец. Вот и здесь дурачок Микки подписался на жуткую работу: быть подопытным кроликом в космической экспедиции, гибнуть и возрождаться в теле клона. Но авторы «Микки 17» и не пытаются подать это как нечто новое, а остроумно и цинично обыгрывают штамп. Корейский режиссёр Пон Чжун Хо славится чёрным юмором и вплетённой в него социальной сатирой, и в этом смысле в «Микки 17» видна рука автора « Сквозь снег » и «Окчи».

Главная изюминка фильма — Роберт Паттинсон, шикарно сыгравший Микки во всех его воплощениях, с номерами и без. В его исполнении это умильно глупенький добряк, почти смирившийся со своей участью — но в какой-то момент осознающий ценность жизни, как своей, так и инопланетной. И в его придурковатой ухмылке оказывается больше души, чем в потоке возвышенных речей самовлюблённого вождя и духовного гуру, сыгранного Марком Руффало.

О фильме Как «Микки 17» превращает избитый сюжет в циничное безумие Александр Гагинский 09.03.2025 23080 И почему книга всё равно лучше.

3. Орудия

Фильм ужасов года

Маленький американский городок — классический «тихий омут», где водятся черти. В одну ужасную ночь из домов сбежал и пропал целый класс детей. Весь город готов линчевать их учительницу, а она отчаянно ищет разгадку и настоящего виновника… Так мог бы начинаться тягучий триллер про маньяка, секту или древнее проклятие.

Но нет, «Орудия» Зака Крегера — это необычный хоррор про зомби в изначальном смысле слова , и тут будут немало бегать и убивать. С каждым новым эпизодом и новым персонажем, чью точку зрения нам показывают, фильм раскручивается всё бодрее, ломая правила и ожидания. А с появлением тёти Глэдис — пожалуй, самой колоритной кинозлодейки 2025 года — и вовсе слетает с катушек.

К финалу «Орудия», начинавшиеся как неспешный «слоубёрнер», дали такой динамики, что кадры из финала разлетелись на мемы. А милая больная старушка, которая всякого заставит ей помочь, так полюбилась зрителям, что вот-вот станет звездой собственной киносерии.

О фильме «Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров! Олеся Климчук 25.08.2025 5590 Кто с мечом к нам придёт!

2. Хищник: Планета смерти

Фантастический боевик года

Ещё несколько лет назад франшизу «Хищник» многие считали скатившейся, в одном ряду с « Терминатором », « Чужим », « Матрицей » и им подобными. Казалось, если и выйдут новые фильмы, то лишь ремейки, доящие ностальгию. Но режиссёр Дэн Трахтенберг провернул невозможное. После мультфильма « Убийца убийц » смотреть «Хищников» снова интересно. А после «Планеты смерти» даже не терпится узнать, что эта серия выкинет дальше.

«Планета смерти» — фильм, который осмелился сделать героем самого Хищника. Юный Дек из народа яутжа прилетает охотиться на неукротимой планете, полной чудовищ и опасностей, чтобы доказать свою мужественность. Он в фильме отвечает за экшен и суровость, превозмогая бесчисленное множество изобретательно придуманной флоры и фауны, пытающейся его сожрать, отравить, раздавить в лепёшку. А за юмор отвечает Тия, болтливая половинка робота, которая ищет свои ноги.

Не будет спойлером сказать, что обоим в этом дуэте предстоит переоценить ценности и взглянуть на мир по-новому. Как и нам на «Хищника», который оказался способен удивлять не только экшеном, но и необычным взглядом на саму свою вселенную.

О фильме «Хищник: Планета смерти»: как этот анти-«Аватар» уловил главную тему франшизы Александр Гагинский 10.11.2025 19754 Суровая магия дружбы и любви к природе.

1. Франкенштейн

Фильм года

Мы уже сказали: это был особенно готический год, когда из мёртвых возвращались забытые истории. Можно долго спорить, какой фильм в 2025-м был лучшим, но «Франкенштейн» Гильермо Дель Торо точно стал его символом.

Это история о том, как талантливый безумец берёт мертвечину, которую уже списали было в могилу, умело сшивает из неё нечто новое и оживляет искрой своей страсти. И у него получается… нечто прекрасное. Мастер гротеска и макабра Дель Торо давно хотел рассказать историю Франкенштейна на свой лад и на сей раз показал Монстра не злым зомби, а трагическим, непонятым созданием, которое познаёт мир и ищет своё место в нём.

Получилась даже не то чтобы точная экранизация романа Мэри Шелли. Скорее, взгляд на него глазами тёмного сказочника, который уже много лет учит нас любить странных тварей так же, как любит он сам. И знает, как сделать это драматично, с блестящими актёрскими работами Оскара Айзека и Джейкоба Элорди. А ещё очень красиво — в завораживающих декорациях и винтажных костюмах творение мексиканца не уступит лучшим образцам старой готики.

«Франкенштейн» победил в голосовании наших авторов и занял призовое место в голосовании читателей. Тот редкий случай, когда неспешное и старомодное кино, снятое эстетом, чудаком, желающим странного, вдруг оказалось ещё и народным.

О фильме «Франкенштейн» Дель Торо — это Христос мира техноготики. Вот каким получился фильм Александр Гагинский 11.11.2025 22362 Правда ли Дель Торо превратился в Тима Бёртона?

В опросе на лучшие фильмы, сериалы, мультфильмы и аниме приняли участие Александр Анохин, Дарья Беленкова, Марина Беляева, Мария Бобова, Андрей Быков, Денис Варков, Александр Гагинский, Илья Глазков, Евгения Деревская, Артём Дубровский, Александра Злотницкая, Дмитрий Злотницкий, Павел Ильин, Алексей Ионов, Инар Искендирова, Андрей Квасков, Юлий Ким, Дмитрий Кинский, Олеся Климчук, Дарья Кулагина-Кравчук, Юрий Кулагин, Мария Лебеденко, Ангелина Лисицина, Рона Михайлова, Леонид Мойжес, Денис Недыпич, Екатерина Никитина, Наталия Осояну, Евгений Пекло, Олег Поторокин, Кирилл Размыслович, Данил Ряснянский, Сергей Серебрянский, Денис Старостин, Александр Стрепетилов, Роман Файницкий, Игорь Хованский, Илья Цуканов, Кирилл Шайдуров, Евгений Шеянов, Мария Шмидт. Также при составлении списка учитывалось голосование читателей.

Фильм года по версии читателей: «Хищник: Планета смерти» В нашей группе «ВКонтакте» мы провели голосование в два этапа. И вот как распределились голоса во втором туре ( проголосовали 656 человек, выбирать можно было только один вариант): «Хищник: Планета смерти» (128 голосов, 19,51%);

«Микки 17» (114 голосов, 17,38%);

«Франкенштейн» (111 голосов, 16,92%).

