«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!

Однажды ночью в маленьком пенсильванском городке Мэйбрук бесследно исчезают семнадцать детей. Все они из одного класса, и все, судя по записям с камер, убежали из дома по своей воле. После этого жизнь становится кошмаром не только для родителей беглецов, но и для их учительницы, которую обвиняют чуть ли не в ведьмовстве, и для единственного ребёнка из пропавшего класса, который никуда не делся.

Если методично отсматривать все современные фильмы ужасов, довольно быстро придёт осознание одной простой истины. Самые нелепые, глупые и откровенно плохие идеи реализуются именно в рамках этого жанра — точно так же, как и оригинальные, интересные и непривычно глубокие. Начинающие и не очень режиссёры пользуются этой хитростью, чтобы снимать кино своей мечты, в чём их поддерживают открытые к экспериментам киностудии. Зак Креггер таким образом снял уже второй — и, надеемся, не последний фильм по собственному сценарию.

Конечно, странно было бы отрицать, что даже самые нестандартно мыслящие творцы нет-нет да и оглядываются на наследие именитых предшественников. При всей своей уникальности, «Орудия» совершенно осознанно опираются на классику кинематографа — как именно, расскажем чуть позже.

Наверное, самое подлое, что можно сделать в обзоре этого фильма, — даже не разругать его, а раньше времени раскрыть детали сюжета. Как и «Варвар», «Орудия» ценны эффектом неожиданности, поэтому единственное, что мы рискнули выдать, — тот факт, что в сюжете есть мистика.

С «Магнолией» Пола Томаса Андерсона новое кино роднит разве что разветвлённая сюжетная структура. Здесь есть вступление, финал и шесть глав, каждая из которых показывает произошедшее глазами одного из персонажей. Несмотря на то, что на экране иногда раз за разом фигурируют одни и те же события, каждая точка зрения добавляет новые детали. Эти недостающие кусочки позволяют взглянуть на ситуацию немного иначе и таким образом двигают сюжет. Ещё одним источником вдохновения была книга «Время смеётся последним» лауреата Пулитцеровской премии Дженнифер Иган. В ней тоже совершенно непредсказуемый ход повествования, и она тоже составлена из небольших историй.

Догадаться, что произошло в городке и куда пропали дети, решительно невозможно — ровно до тех пор, пока этого не захочет режиссёр. Секрет прост: Креггер признался, что писал сценарий в хронологическом порядке и до поры до времени сам не знал, в чём заключается разгадка истории с пропавшими детьми. В сущности, сам факт существования фильма зависел от того, удастся ли ему придумать сюжетный ход, который сработает. За написанием сценария последовали драка киностудий за фильм, съёмки с маститыми актёрами, отличная пресса и неплохие сборы. Как видите, всё у него получилось.

Кино начинается с истории преподавательницы начальных классов Джастин (Джулия Гарнер), так как пропали дети, которых учила именно она. Естественно, возмущённая общественность вешает всех собак на неё — не может быть, чтобы такое масштабное исчезновение произошло ни с того ни с сего. Мол, даже если молодая учительница и не замешана в мутных делишках, она наверняка должна была заметить хоть что-то необычное.

Необычного тут в избытке — начиная с того, что дети покинули дома в одинаковых позах с расставленными руками а-ля Наруто, и заканчивая временем происшествия. 2 часа 17 минут ночи — отсылка к печально известному номеру 217 отеля «Оверлук». Да, Креггер настолько сильно любит «Сияние» Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга. Режиссёр утверждает, что именно с этого фильма началась его горячая любовь ко всему жанру ужасов. Позы со странным положением рук на самом деле отсылают не к аниме, а к сделанному в 1972 году знаменитому фото вьетнамских детей «Ужас войны».

Сейчас каждый первый творец использует свои произведения как средство самотерапии. Кто-то таким образом справляется с потерей близких, кто-то — с разрывом отношений, а кто-то — с депрессией. Креггер здесь делает точно то же самое.

Не спешите возмущённо фыркать — мол, ещё один. Зак начал писать сценарий после смерти своего близкого друга и коллеги Тревора Мура. Раньше они вместе участвовали в комик-труппе «Самые белые парни, каких вы только знаете» и одноимённом телешоу. В фильме есть ровно одна крошечная сцена, которую режиссёр добавил в память об ушедшем товарище. Кадр с семью хот-догами существует только для того, чтобы напомнить о скетче из их шоу. В остальном никаких явных признаков проживания горя замечено не было.

Зато параллели с проблемой школьной травли и скулшутинга напрашиваются сами собой. Дело даже не в самом событии, а в реакции на него причастных лиц. Полиция, которая разводит руками, потому что «делает всё, что может», разгневанные родители, обвиняющие во всём учителей и не видящие бревна в собственном глазу, и педагогический состав, который печётся в основном о себе или престиже школы, но не о детях. Когда не хочется видеть неудобную правду, намеренная слепота может обрести впечатляющие масштабы. Однако, при всей важности и актуальности проблемы, она здесь вторична, и фильм рассказывает не о ней.

Конечно, по ходу сюжета кино касается целого ряда неудобных тем, однако это лишь осторожные касания, дополняющие главную историю, но не слишком на неё влияющие. В обёртку хорроров очень удобно заворачивать социальные драмы, и Креггер решил этого удобства избежать. Поэтому его «Орудия» — не драма, а детектив вперемешку с фильмом ужасов и комедией. А чего ещё вы ждали от бывшего комика?

Расследование исчезновения, которое по разным мотивам проводят сразу несколько персонажей, перемежается скримерами, тревожными и неприятными сценами, а ещё без пяти минут юмористическими скетчами. Под конец фильма зал не стесняясь смеялся, несмотря на жуткую суть происходящего на экране. Говорить об этих сценах без спойлеров невозможно, скажем только, что в качестве саундтрека к ним неплохо подошла бы музыка из шоу Бенни Хилла. На самом деле уместный юмор в фильмах ужасов — это всегда очень хорошо. Он делает персонажей живее, историю человечнее, да и зрителям позволяет хотя бы ненадолго выдохнуть.

Детективную атмосферу, как и общий выцветший, мрачный визуальный стиль «Орудий», режиссёр позаимствовал у «Пленниц» (2013) Дени Вильнёва. Креггер был в восторге от операторской работы в этом фильме и в одном из интервью признался, что хотел бы воссоздать её в своём кино. Отчасти ему это удалось — «Орудия» выглядят стильно, хоть и не всегда так мрачно, как триллер Вильнёва.

Это кино могло бы стать одной из частей мультивселенной Педро Паскаля, но из-за съёмок в «Фантастической четвёрке» он не смог сыграть Арчера, отца одного из пропавших детей. Вместо него с ролью отлично справился Джош Бролин. В полицейского Пола перевоплотился один из экранных Ханов Соло, Олден Эренрайк, а роль директора школы Маркуса досталась Бенедикту Вонгу (Вонг из фильмов студии Marvel). Последний, кстати, отвечает за одну из самых ярких сцен всей картины.

«Орудия» — достойный второй фильм для любой фильмографии. Не такой запоминающийся, как «Варвар», но всё ещё любопытный как сюжетно, так и структурно. Не зря Джордан Пил расстроился из-за проигрыша в сценарном аукционе — уже поговаривают о сиквеле (или приквеле), который глубже раскроет историю одного из персонажей. Всем любителям нестандартных детективных историй, паранормальщины и, конечно, чёрного юмора, «Орудия» к просмотру строго рекомендуются.

