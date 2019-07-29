«Маска»: как кровавый комикс превратился в отличную комедию

1994 год изменил жизнь Джима Керри. Снявшись в трёх кассовых хитах подряд, он из безвестного стендап-комика превратился в голливудскую звезду. «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и «Тупой и ещё тупее» собрали неплохую кассу, но самым популярным фильмом из всей троицы стала «Маска». «Маска» отправила в космос карьеры Джима Керри и Кэмерон Диаз и заработала в прокате 350 миллионов долларов. Сейчас фильм считается классикой, но этого успеха могло и не быть: запуская картину в производство, студия New Line Cinema хотела увидеть обычный ужастик. В честь четвертьвекового юбилея «Маски» «Мир фантастики» приглашает вас заглянуть за кулисы одной из самых популярных комедий девяностых.

В начале был комикс

«Маска» основана на одноимённой серии комиксов — а точнее, сразу нескольких мини-сериях, с перерывами выходивших в издательстве Dark Horse с 1991 по 2000 год. И если экранизация получилась сумасбродной комедией, то оригинальный сюжет прославился мрачной атмосферой и невиданным для комиксов уровнем жестокости.

Идея «Маски» родилась у основателя и владельца издательства Dark Horse Майка Ричардсона в 1985 году, а первые истории о напоминающем Маску персонаже появились в ранних выпусках журнала Dark Horse Presents. Эти сюжеты сочинял и рисовал Марк Бэджер, но со временем его стрипы стали слишком политизированными, и Ричардсон передал героя в руки сценариста Джона Аркуди и художника Дага Манке. Они-то и превратили Маску в того персонажа, который известен нам сегодня.

Завязка у комикса и фильма одинаковая: в руки скромного банковского служащего Стэнли Ипкисса попадает древняя маска, созданная не то африканцами, не то викингами тысячу лет назад. Надев её, Стэнли превращается в парня с зелёным лицом, огромными зубами и сверхъестественными способностями. Но если экранная маска даёт волю его эксцентричным потаённым желаниям, то Большеголовый из комиксов — жестокий маньяк, убивающий людей сотнями, причём маска вдобавок медленно сводит своего носителя с ума. Стэнли всего за несколько недель превращается в озлобленного на весь мир безумца, который с помощью маски расправляется со всеми своими обидчиками, начиная с учительницы английского в младшей школе.

Второе важное отличие — главный герой. Если в фильме маска по большей части остаётся в руках Стэнли, то в комиксах она постоянно меняет владельцев. Стэнли погибает уже в середине первой мини-серии; эстафету перенимают его бывшая девушка Кэти и лейтенант полиции Келловей, которые стремятся помешать маске попасть в чужие руки и сами периодически её надевают.

Классическими историями о Большеголовом считаются три первые мини-серии — «Маска», «Возвращение Маски» и «Маска наносит ответный удар», написанные оригинальной командой: Аркуди и Манке. Первые две мини-серии появились до премьеры фильма, а вот третья вышла уже после неё и по атмосфере была ближе к киноверсии «Маски», чем к первым двум частям. В дальнейшем комиксы с некоторыми перерывами продолжали выходить до 2000 года и завершились эпичным кроссовером, в котором могущественный артефакт попал в руки Джокера.

После «Джокера» следующей истории о маске пришлось ждать почти полтора десятилетия. Itty Bitty Mask, новая мини-серия об очередном поколении её владельцев, выполненная в более дурашливой и ориентированной на детей стилистике, стартовала в ноябре 2014 года и получилась довольно посредственной. К нынешнему моменту «Маска» окончательно переселился из мира комиксов в царство кино.

Со страниц на экран

Когда студия New Line Cinema покупала у Dark Horse права на экранизацию «Маски», студийное руководство подумывало о создании новой серии комедийных ужастиков на замену выдохшемуся «Кошмару на улице Вязов» и даже пригласило в режиссёрское кресло постановщика третьей части «Кошмара» Чака Рассела. Майк Ричардсон припоминает, что одна из первоначальных идей сюжета вращалась вокруг создателя масок, который снимал с трупов скальпы, надевал их на подростков и тем самым превращал ребят в зомби.

Мне не хотелось превращать Маску в следующего Фредди Крюгера, мне хотелось, чтобы главный герой больше напоминал анимационные творения [создателя Даффи Дака и Багза Банни] Текса Эйвери. Персонажи начали развиваться, и Стэнли Ипкисс потихоньку превратился в забитого романтика. Майк Ричардсон

Чак Рассел заинтересовался «Маской» ещё до того, как New Line Cinema вышла на него с предложением адаптировать комикс для киноэкрана. Сперва Рассел тоже рассматривал будущий фильм как ужастик, но затем передумал и решил, что «Маска» будет лучше смотреться в виде «дикой романтической комедии». Примечательно, что Майк Ричардсон придерживался схожих взглядов. А вот руководство поначалу скептически отнеслось к этой идее — получив первый вариант комедийного сценария, студия взяла перерыв на пару лет.

Наконец, спустя два года, в New Line Cinema всё-таки согласились на трансформацию «Маски» из ужастика в комедию. Рассел нанял сценариста Майка Верба, который написал свой первый вариант сценария всего за пару недель, а ещё через два месяца проект получил зелёный свет.

Производственный ад редко приводит к чему-то хорошему, но «Маске» двухлетняя задержка пошла только на пользу. Если бы студия следовала первоначальному графику, Рассел никогда бы не смог пригласить на главную роль Джима Керри.

Рассел впервые увидел Керри ещё в комедийном шоу «В живом цвете», побывал на его стендап-выступлениях в Лос-Анджелесе, окончательно убедился в решении превратить «Маску» в комедию и предложил кандидатуру Керри студии. В New Line Cinema решили, что Рассел сошёл с ума. Кастинг фильма проходил ещё до премьеры «Эйса Вентуры», и «тёмная лошадка» Керри был крайне рискованным выбором. Руководство студии предпочло бы увидеть в главной роли более надёжные варианты вроде Николаса Кейджа, Мэттью Бродерика, Мартина Шорта или Рика Мораниса. Однако Расселу удалось отстоять свой выбор.

Защитил он и свою кандидатуру актрисы на главную женскую роль. Юная модель Кэмерон Диаз ни разу не снималась в кино, но красота и природная харизма девушки убедили Рассела, что лучшей исполнительницы на роль Тины ему не видать. И всё равно Кэмерон пришлось пройти через двенадцать прослушиваний и выдержать конкуренцию с известной моделью «Плейбоя» Анной Николь Смит, прежде чем роль досталась ей.

К слову, выбор на роль Джима Керри позволил студии значительно сэкономить. Поскольку контракт заключался ещё до выхода «Эйса Вентуры» и Керри был сравнительно неизвестен, он согласился на довольно скромный гонорар в 450 тысяч долларов. Когда в том же году его позовут играть Ллойда в «Тупом и ещё тупее», Керри запросит за свои услуги уже 7 миллионов. Кроме того, богатая мимика актёра и его стремление максимально вжиться в роль позволили не тратиться лишний раз на спецэффекты — по словам Рассела, благодаря кривляниям Джима Керри съёмочная группа сэкономила миллион долларов.

«Маску» ожидал большой успех. И зрители, и критики с распростёртыми объятиями приняли картину, отметив искромётный юмор, изобретательные спецэффекты, а также игру, харизму и «искру» двух ведущих актёров.

Здравствуй, анимация!

Уже на следующий год после премьеры «Маски» в эфир вышел первый сезон одноимённого мультсериала. Мультфильм унаследовал многие черты полнометражки и выступил её вольным продолжением, но с рядом важных отличий. Стэнли Ипкисс получил возможность надевать маску днём, Тина полностью исчезла из сюжета, а центральная женская роль отошла журналистке Пегги Брандт, хотя в повествовании не появилось ни намёка на романтические отношения между Стэнли и Пегги. Сам Маска окончательно превратился в супергероя-раздолбая, который борьбе с преступниками предпочитает весёлые танцы в клубе «Коко Бонго» от заката до рассвета.

У этой версии Маски доброе сердце, он заботится об окружающих, помогает нуждающимся и старается не причинять никому никакого реального вреда. Мультсериал окончательно отказался от своего мрачного и жестокого прошлого и полагался в основном на комедийные гэги в стиле Текса Эйвери. Ни один из создателей полнометражного фильма не принял участие в работе над мультсериалом, а вот автор оригинальных комиксов Джон Аркуди даже написал сценарии для пары эпизодов.

В эфире мультсериал продержался целых три сезона, а в финале один из злейших врагов Маски похитил его пёсика — Майло. Стэнли, опасаясь доверять поиски питомца Маске, обратился за помощью к лучшему специалисту по розыску пропавших животных — частному детективу Эйсу Вентуре. Первая серия кроссовера была показана в финале «Маски», вторая — в занимающем следующий эфирный слот «Эйсе Вентуре».

Ненужное продолжение

Разговоры о продолжении «Маски» начались ещё до премьеры оригинального фильма, а после того как лента собрала в прокате 350 миллионов долларов, съёмки сиквела и вовсе показались делом решённым. Желание продолжить историю Стэнли Ипкисса выразили и студия, и режиссёр, и сценарист Майк Верб, а в прессе сообщили, что Джим Керри согласился вновь надеть маску, запросив за это 10 миллионов долларов.

Все были настолько уверены в скором выходе второй части, что журнал Nintendo Power даже провёл конкурс, главным призом в котором была экскурсия по съёмочной площадке «Маски 2». Однако, ко всеобщему удивлению, Керри отказался сниматься в продолжении. По всей видимости, после выхода второй части «Эйса Вентуры» актёр разочаровался в сиквелах и посчитал, что он не сможет привнести в образ Маски ничего нового.

После этого все планы на сиквел были заморожены и оставались в таком виде до 2005 года, когда в прокат вышло провальное продолжение «Сын Маски». На съёмках «Сына Маски» не было никого из съёмочной группы и актёрского состава первого фильма — за исключением Бена Штейна, вновь сыгравшего доктора Артура Ноймана. Да и то его персонаж появляется только в самом начале.

По сюжету спустя десять лет после событий оригинального фильма маска попадает в руки молодого мультипликатора Тима Эйвери, который, надев её, зачинает ребёнка. Дальше зрителей поджидает череда разнообразных комичных ситуаций: Элви, ребёнок Тима, с пелёнок обладает всеми сверхъестественными способностями Маски. Сама же Маска попадает в лапы пса Отиса, который после рождения ребёнка чувствует себя брошенным и при каждой возможности пытается избавиться от конкурента — чем вдохновляет хозяина на создание мультфильма о том, как младенец и пёс соперничают друг с другом в борьбе за внимание отца семейства. А тем временем злокозненный бог Локи (именно его в фильмах назначили создателем и первым владельцем артефакта) отчаянно пытается вернуть маску себе, но все его попытки проваливаются из-за Элви.

Критики не оставили от фильма камня на камне, немногим теплее его приняли и зрители. «Сын Маски» с треском провалился в прокате, заработав с производственным бюджетом в 100 миллионов долларов всего 59 миллионов. Заодно картина завоевала несколько премий «Золотая малина», в том числе в номинациях «Худший сиквел», «Худшая экранная пара» и «Худший актёр». Часть критики была направлена персонально против исполнителя главной роли, комика Джейми Кеннеди, который позже признавался, что был буквально раздавлен таким холодным приёмом.

Впоследствии Кеннеди снял документальный фильм Heckler, посвящённый как обычным сетевым критиканам, так и профессиональным критикам.

* * *

«Маска» — отличный пример фильма, который получился гениальным благодаря тому, что режиссёру удалось отстоять своё творческое видение проекта и своих кандидатов на ведущие роли. Даже спустя двадцать пять лет картина смотрится свежо и оригинально, игра Джима Керри по-прежнему смешит, а Кэмерон Диаз просто радует глаз.

И в то же время создаётся ощущение, что создателям фильма необычайно повезло и второй раз повторить подобный успех у них бы не получилось. При всей любви к Стэнли и Маске хотелось бы, чтобы нынешний век ремейков и переосмыслений обошёл «Маску» стороной.