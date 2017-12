Придумывая этот мир, Майкл Муркок не стремился создать что-то реалистичное или исторически достоверное. Наоборот, он смешивал реалии различных стран и народов — здесь можно встретить черты Японии, итальянских городов-государств раннего средневековья, арабского востока и греческого Крита.

География мира Элрика необычна. Есть три континента, названных без особого мудрствования Западным, Восточным и Южным, и несколько крупных островов — вот и вся суша. Зато весь мир «плавает» в море окружающего Хаоса, и понятие Край мира здесь — не абстрактная фраза, а очень даже определенное место на карте. И практически во всех этих землях за время своих скитаний побывал Элрик, последний император-чародей Мелнибонэ.

Остров Мелнибонэ — последний осколок империи, которая на протяжении десяти тысяч лет правила миром. Магией и мечом мелнибонийцы покоряли народ за народом, уничтожая непокорных и обращая в рабство побежденных. Основной силой были огромные золотые барки, созданные при помощи колдовства, а также помощь драконов, чьей поддержкой мелнибонийцы заручились еще в те времена, когда об империи никто и не думал. Мелнибонийские правители заключили договоры со всеми элементалями, со всеми сверхъестественными союзниками, с какими только было можно, и за тысячелетия накопили огромные магические знания. Но даже такая сила не спасла империю от упадка. Когда он начался, можно только гадать, но в результате порабощенные страны одна за другой восставали против власти императоров-чародеев. На момент начала Саги об Элрике только остров Мелнибонэ напоминает о былом величии. Собственно Молодыми королевствами называются все земли, кроме самой Империи.

Майкл Муркок рассказывает несколько вариантов истории Острова Драконов. Один, который упоминается в книгах, гласит, что некогда Владыки Высших Миров решили заключить договор между собой, и им понадобилось место, где бы можно было встретиться без помех. Они отправили владыку Хаоса Ариоха, дабы предупредить жителей одного города, что тем нужно покинуть родные края. Ариох при этом пообещал изгнанникам свою помощь и слово сдержал. Жители отправились за море, но шторм вынес их корабли на берега острова, где жили драконы. Так, с помощью драконов и Ариоха и появился Мелнибонэ.

Второй вариант истории (более правдоподобный) показан в комиксах. В них говорится, что некогда из другого мира пришел народ, ведомый побратимами-драконами, и осел на острове, тогда еще не называвшемся Мелнибонэ. Народ был мирный и первые столетия занимался торговлей, исследовал мир и сотрудничал с другими странами. Постепенно, не без влияния Ариоха, остров стал королевством. После гражданской войны, при прямой поддержке Хаоса началось становление империи.

Мелнибонийцы по своей природе консерваторы. Издавна управляемые династией императоров-чародеев, они даже не думают о том, что можно что-то изменить. Представители высшего сословия не только обладают немалой колдовской силой, но и способны летать на огромных драконах, живущих в пещерах рядом со столицей, Имрриром Прекрасным, торговой столицей всего мира.

Город зовется прекрасным не просто так — ввысь поднимаются огромные разноцветные башни, которые вместе создают ощущение невероятной красоты, пусть и построенной на крови других народов. Традиция гласит, что после смерти императора необходимо снести какую-нибудь старую башню и возвести новую, в честь умершего.

Элрик уничтожил Имррир, собственную столицу. После чего отправился в странствия по миру Молодых Королевств.

Сага об Элрике Мелнибонийском (циклы расположены в порядке внутренней хронологии сериала)

Основная сага (романы и сборники)

«Элрик из Мелнибонэ» (Elric of Melniboné, 1972)

«Скиталец по морям судьбы» (The Sailor on the Seas of Fate, 1976)

«Участь Белого Волка» (The Weird of the White Wolf, 1977) — сборник:

— «Грезящий город» (The Dreaming City, 1961)

— «Когда боги смеются» (While the Gods Laugh, 1961)

— «Поющая цитадель» (The Singing Citadel, 1967)

«Спящая волшебница» (The Sleeping Sorceress, 1971)

«Проклятие Черного меча» (The Bane of the Black Sword, 1977) — сборник:

— «Похититель душ» (The Stealer of Souls, 1962)

— «Короли во тьме» (Kings in Darkness, 1962)

— «Гирлянда забытых снов» (The Caravan of Forgotten Dreams, 1962)

«Буревестник» (Stormbringer, 1977)

Поздние произведения

«Элрик на Краю Времени» (Elric at the End of Time, 1981)

«Крепость Жемчужины» (The Fortress of the Pearl, 1989)

«Месть розы» (The Revenge of the Rose, 1991)

Дополняющие цикл рассказы

«Повелитель Хаоса» (Master of Chaos, 1964)

«Рассказ о том, как Ракхир, Красный Лучник, получил Стрелы Порядка» (To Rescue Tanelorn, 1962)

The Last Enchantment (1978)

The White Wolf’s Song (1994)

The Roaming Forest (2006)

Black Petals (2008)

Сказания об альбиносе

«Дочь похитительницы снов» (The Dreamthief’s Daughter, 2001)

The Skrayling Tree (2003)

The White Wolf’s Son (2005)

Цикл комиксов «Elric: The Making of Sorcerer»

The Dream of Earth: Bargains in Blades (2004)

The Dream of Water: The Sea King’s Sister (2005)

The Dream of Air: The South Wind’s Soul (2006)

The Dream of Fire: The Dragon Lord’s Destiny (2006)