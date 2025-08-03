Обзор игры «Лихо одноглазое»: потрясающее визуальное приключение в мире русского фольклора

В конце июля в Steam вышла игра «Лихо одноглазое», разработанный студией Morteshka хоррор от первого лица. Мы быстро его прошли, а теперь советуем вам!

Далеко не каждая студия, даже хорошая, может похвастаться тем, что у неё есть свой творческий стиль. А Morteshka — может. В каждой игре они обращаются к народному творчеству, добавляют яркое визуальное оформление, проводят работу с материалом и подбирают механики, которые создают нужную атмосферу. Первый их проект «Человеколось» основан на мифологии коренного населения Пермского края и представляет собой смесь двухмерного платформера и головоломки. «Чёрная книга» — вдохновлённая народными быличками ролевая игра с боем на карточках. А в «Лихе» разработчики взялись за самый архетипический фольклорный жанр — сказки, и подали их в виде трёхмерного хоррора от первого лица.

В игре есть пара предметов, сопровождающих Кузнеца большую часть пути: коробок спичек и, чуть позже, серп

Скитания по Проппу

Пересказать сюжет игры непросто, во-первых, потому что не хочется портить сюрприз, а во-вторых, из-за специфической подачи. Завязка довольно простая и цитирует один из вариантов сказки про Лихо одноглазое. Безымянный Кузнец решает пойти по свету, чтобы поискать, а какое оно, Лихо. К нему присоединяется Портной. Вместе они добредают через тёмный лес до огромной избушки, где с ними и начинают происходить странные, а затем и страшные вещи. Но с этого момента описать происходящее становится сложно — из-за сюрреалистического визуального стиля и нарочито туманных реплик персонажей помимо Кузнеца.

Кузнец быстро теряет Портного, потом находит его вновь, прячется от одноглазого чудовища-Лиха, изучает повторяющиеся во владениях образы: овец, символы четырёх евангелистов и, конечно, множество изображений одноглазых чудовищ. Центральный, сквозной мотив — храм, смешивающий традиционные иконографические образы и хоррор. Игра не проходит в молчании — Кузнец и сам комментирует происходящее, болтает с Портным, но общую картину всё равно нужно достраивать самим, на основе того, что вы видите и читаете. Нельзя сказать, что происходящее совсем уж непонятно, но работает мир скорее по логике ассоциаций, а не ясных правил и высказываний. Так, я практически уверен, что здесь есть мрачный политический комментарий о событиях Гражданской войны, но прямо подтвердить это не могу.

Игра совершенно не заигрывает с мотивом какой-то додревней Руси, честно показывая, что посюсторонняя часть истории — конец XIX или начало XX века

Частично странность сюжета объясняется тем, что разработчики не просто заимствуют сказочные образы, а положили в основу игры научную теорию, осмысляющую сам жанр сказки, — работу советского фольклориста Владимира Проппа. Большинству читателей он может быть известен, в первую очередь, знаменитой формальной классификацией сказочных сюжетов, или функций («Герой покидает дом», «Героя метят» и так далее), собранной на основе сравнительного анализа сказок множества народов. Но у Проппа существовала и глобальная теория, объясняющая такой параллелизм: он предполагал, что в сказках и мифах зашифрованы конкретные обряды, отражающие практики архаичных обществ, прежде всего, так называемые «обряды инициации», призванные отметить переход человека из одного социального статуса, например статуса ребёнка, в новый, к примеру, статус взрослого.

Нужно честно признать: я по образованию религиовед, и теорию Проппа именно в её историческом изводе в лучшем случае недолюбливаю, а часто считаю просто вредной. Но как основа для игры она работает неплохо: у нас есть большая традиция видеоигровых проектов, отправляющих героя в пространства воображения и ритуала, и «Лихо одноглазое» легко сравнить хоть с Limbo, хоть с Evil Within, хоть с Silent Hill. Впрочем, с оговоркой о том, что психоаналитических образов, привычных по западным и особенно японским играм, тут мало: в соответствии с идеями Проппа Morteshka посылает Кузнеца на универсальный ритуал, не связанный с его личными травмами.

Лев, Бык, Ангел и Орёл, символы четырёх евангелистов и один из сквозных образов всей игры

Прятки и головоломки

«Лихо одноглазое» позиционирует себя как хоррор, и пугающих моментов в нём немало. Но геймплейно хоррор лично у меня ассоциируется скорее с необходимостью разбираться с опасными и жуткими противниками: убивать или прятаться. Стелс в игре и правда есть, но он стоит не на первом и даже не на втором месте. Большую часть времени вам предстоит разгадывать головоломки.

Головоломки в среднем не самые сложные, зато разнообразные. Есть и применение предметов, и разгадывание абстрактных задачек, и загадки на понимание символов, и упражнения на внимательность, и даже одна музыкальная головоломка — к счастью, очень простая. В целом играть только ради головоломок не стоит, но и надоесть они не успевают — «Лихо» проходится за четыре-пять часов, часть из которых вы проведёте просто шагая вперёд, оглядываясь по сторонам и читая внутриигровые тексты. Самое начало вообще напоминает скорее «симулятор ходьбы», но постепенно задания становятся сложнее и переключают на себя внимание. Главное, что делают головоломки, — удерживают внимание игрока на окружающем мире, заставляя внимательно изучать локации и предметы.

Одно из главных действий в игре — что-нибудь поджечь

Впрочем, разгадывать все загадки не обязательно. Самые сложные и интересные открывают дополнительный контент — сундуки со спрятанными в них текстами сказок, похожих на сюжет про одноглазое Лихо и ослепляющего его героя. Тут и, естественно, Одиссей и Полифем, и приключения Синдбада, и сказки из Средней Азии, и причудливые истории с Русского Севера, и многое другое.

Как и в предыдущих играх студии, работа с материалом проведена на совесть — уже ко второму часу поиск новых сказок двигал мною куда сильнее, чем желание спасти Кузнеца или увидеть сюжет. Причём это не ощущается неудачей сценаристов. Хотя формально каждая сказка опциональна, именно их сбор раскрывает смысл игры, которая вращается вокруг сказочных архетипов. Кроме того, игрок собирает записи безвестного предыдущего путника, который уже откровенно соотносит происходящее с шаманским ритуалом, и записи эти помогают куда лучше понять, что происходит.

Инвентарь в игре есть, но таскать с собой кучу барахла или комбинировать объекты не приходится

Русская готика

В эстетическом плане игра производит немного противоречивое впечатление. Для начала о хорошем, а именно о визуальном дизайне. Картинка сделана не просто красиво, но очень остроумно: нашлось место и переосмыслению русского деревянного зодчества, и лубкам, и православной иконе, и обыгрыванию архитектуры православной церкви и избы. Разработчики создали яркую, узнаваемую и мрачную эстетику, которая романтизирует знакомые многим с детства образы, не уходя в откровенный китч или прямое копирование западных образцов, как какие-нибудь «Сказки Старой Руси».

К сожалению, всю эту красоту портят две вещи. Первая — чисто технические ограничения. Morteshka — небольшая студия, и оригинальная трёхмерная графика от них выглядит пусть и ярко, но местами грубовато, что было заметно и в трёхмерных эпизодах «Чёрной книги». В «Лихе» ситуация получше, но мелкие технические проблемы есть: игра может чуть тормозить, ноги персонажей утопают в текстурах и так далее. Не критично, но обидно, особенно когда видишь такое в самый атмосферный момент, к примеру, рассматривая само Лихо.

Умеренные сцены чередуются с откровенно визионерскими

Вторая проблема — тексты. Студии удалось избежать главных ошибок игр в русском историческом антураже: герои не говорят как современные люди, но и не скатываются во «взопрели озимые». И всё-таки тексты производят не очень цельное впечатление, особенно на фоне яркого говора персонажей «Чёрной книги». Отдельно расстраивают записки «шамана», шедшего перед кузнецом: они выглядят неаутентично, особенно на фоне сказок, и большей ясности тоже не вносят, по сути просто описывая то, что игрок видит и так. Понятно, что на такое можно и не обратить внимание, но в игре не так уж много материала, кроме текстов, так что к ним быстро становишься очень чувствительным.

Музыка занимает промежуточное место между текстами и визуалом. Она сделана компетентно, создаёт нужную атмосферу и вполне отвечает канонам хоррора, но кажется, могла бы быть поизобретательнее. Не считая очень классной песни овец в конце (не спрашивайте, лучше поиграйте), саундтрек честно соответствует своему жанру, но не более того.

На самом деле большая часть элементов оформления имеют смысл или хотя бы ссылаются на что-то в игре, но понимаешь это либо пройдя её, либо почитав сказки

«Лихо одноглазое» можно порекомендовать тем, кому близка заявленная тематика: любителям сказок или хорроров, людям, интересующимся российской историей и культурой, и, конечно, фанатам студии Morteshka — разработчики уверенно держат уровень. Игра целиком строится на атмосфере и потрясающем визуальном ряде: механики привлекают к нему внимание, музыка дополняет впечатление, а сюжет переплетается с визуалом настолько, что отделить их невозможно. Игра честно делает именно то, что обещает, и за это ей большое спасибо. Интересно, чем дальше займётся студия. Файтингом по былинам? Посмотрим!

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