Что показали на церемонии The Game Awards 2025

Дмитрий Кинский
12 декабря 02:55
40
1 минута на чтение
Сегодня в 03:30 по МСК стартует церемония вручения премии The Game Awards 2025 с бессменным ведущим Джеффом Кили.
Мы по традиции будем в реальном времени собирать все самые крутые анонсы и трейлеры.

Трансляция

Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Материал дополняется.

Все победители

  • Лучшая семейная игра: Donkey Kong Bananza;

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

