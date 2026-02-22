КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Создатель «Андора» сказал прямо: это сериал про фашизм
Кот-император
22 февраля 11:30
273
1 минута на чтение
Тони Гилрой, создатель сериала «Андор» по вселенной «Звёздных войн», дал интервью The Hollywood Reporter, в котором прямо сказал, какие проблемы и исторические параллели в нём поднимает — если кто-то вдруг сомневался:
Тони Гилрой
Мы буквально делали историю про авторитаризм и фашизм, а Империя — явно идеальный пример для всего этого. Она отлично подходит, чтобы поднимать такие вопросы.
Он проводит параллели между сериалом и современной американской политикой, но не считает, что сериал получился пророческим:
Тони Гилрой
По сути мы взяли 15 типичных советов из книги «Фашизм для чайников» и попытались запихнуть как можно больше из них в самом творческом виде. Откуда нам было знать, что этот клоун-мобиль в Вашингтоне будет руководствоваться той же книгой? Я считаю, это не пророчество, а просто удручающая привычность фашизма.
....

Эта дрянь одна и та же каждый раз. Избавьтесь от правды, избавьтесь от свободной прессы, разорвите общность между людьми, национализируйте предприятия, и назначьте какого-нибудь врага, которого будете раздувать и списывать на него всё пропагандой.
Гилрой даже сравнил попытки президента США Трампа присоединить Гренландию с действиями Империи в колонии Горман.
В том же интервью продюсер опроверг слухи, будто главе Lucasfilm Дейву Филони или создателю «Мандалорца» Джону Фавро не нравится «Андор»:
Тони Гилрой
Нет. Мы встречались с Филони всего пару раз и разговаривали от силы полдесятка раз за последнее десятилетие. Джона Фавро я видел один раз на записи саундтрека. Мы с этими ребятами всегда ладили, и от всего, что они делали, мы были исключительно в восторге. Этот сериал мы получили только благодаря им. Без «Мандалорца» не было бы «Андора», он бы просто не существовал.

«Андор». Большой разбор второго сезона лучшего сериала по «Звёздным войнам»

Илья Глазков

22.05.2025

12978

Все тайны «Андора»: аналоговые технологии, съёмки в реальных локациях и отсылки к историческим событиям.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

