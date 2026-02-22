Создатель «Андора» сказал прямо: это сериал про фашизм

....





Эта дрянь одна и та же каждый раз. Избавьтесь от правды, избавьтесь от свободной прессы, разорвите общность между людьми, национализируйте предприятия, и назначьте какого-нибудь врага, которого будете раздувать и списывать на него всё пропагандой.



По сути мы взяли 15 типичных советов из книги «Фашизм для чайников» и попытались запихнуть как можно больше из них в самом творческом виде. Откуда нам было знать, что этот клоун-мобиль в Вашингтоне будет руководствоваться той же книгой? Я считаю, это не пророчество, а просто удручающая привычность фашизма.