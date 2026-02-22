Создатель «Андора» сказал прямо: это сериал про фашизм

Тони Гилрой, создатель сериала «Андор» по вселенной «Звёздных войн», дал интервью The Hollywood Reporter, в котором прямо сказал, какие проблемы и исторические параллели в нём поднимает — если кто-то вдруг сомневался:
Тони Гилрой
Мы буквально делали историю про авторитаризм и фашизм, а Империя — явно идеальный пример для всего этого. Она отлично подходит, чтобы поднимать такие вопросы.
Он проводит параллели между сериалом и современной американской политикой, но не считает, что сериал получился пророческим:
Тони Гилрой
По сути мы взяли 15 типичных советов из книги «Фашизм для чайников» и попытались запихнуть как можно больше из них в самом творческом виде. Откуда нам было знать, что этот клоун-мобиль в Вашингтоне будет руководствоваться той же книгой? Я считаю, это не пророчество, а просто удручающая привычность фашизма.
....
Эта дрянь одна и та же каждый раз. Избавьтесь от правды, избавьтесь от свободной прессы, разорвите общность между людьми, национализируйте предприятия, и назначьте какого-нибудь врага, которого будете раздувать и списывать на него всё пропагандой.
Гилрой даже сравнил попытки президента США Трампа присоединить Гренландию с действиями Империи в колонии Горман.
В том же интервью продюсер опроверг слухи, будто главе Lucasfilm Дейву Филони или создателю «Мандалорца» Джону Фавро не нравится «Андор»:
Тони Гилрой
Нет. Мы встречались с Филони всего пару раз и разговаривали от силы полдесятка раз за последнее десятилетие. Джона Фавро я видел один раз на записи саундтрека. Мы с этими ребятами всегда ладили, и от всего, что они делали, мы были исключительно в восторге. Этот сериал мы получили только благодаря им. Без «Мандалорца» не было бы «Андора», он бы просто не существовал.