Читаем книгу: Татьяна Богатырёва — «Хранители времени»

В издательстве Marshmallow Books вышел роман Татьяны Богатырёвой «Хранители времени» — микс техно-триллера и хронофантастики, философская притча о времени в обёртке захватывающего детектива.

Волей случая Антон и Женя — подростки из тихого провинциального городка — становятся обладателями пульта по управлению временем. Поставить мир на паузу, перемотать или пропустить какие-то моменты — возможности безграничны. Вот только изменять реальность не так уж безопасно, как кажется на первый взгляд...

Публикуем отрывок из книги, в котором главный герой начинает обычный рабочий день очень необычной взрослой жизни. «Хранители времени»

Как теперь проходил один день из жизни Антона.

Звонил один из трёх поставленных на телефоне будильников, потому что первый и даже второй вечно уставший Антон мог запросто проспать.



Темно, потому что лето давно кончилось: теперь в столице, как и в их родном городке, темнело уже в три часа дня, а светало только к полудню. Антон включал свет и шёл варить себе кофе. Теперь, в этой новой жизни, они с Женей довольно быстро выяснили, зачем нужен кофе и почему люди его пьют: может, это и взрослящий напиток, но пьют его вовсе не для того, чтобы казаться серьёзными. Его пьют, чтобы хоть как-то продрать глаза. Чтобы не дать себе упасть прямо на пол и снова заснуть. Потому что теперь Антон почему-то чувствовал усталость в любое время дня и ночи, а не только вечером, после уроков физкультуры, как было раньше.



Антон кипятил чайник и заливал горячей водой молотый кофе. Он уже выяснил, что растворимый бодрит гораздо слабее заварного. А ещё — что растворимый при этом гораздо дешевле.

Антон заливал горячей водой кашу из пакетика, две порции — себе и Жене. Они перепробовали есть по утрам кучу всякого, и удивительно, но тот завтрак, который раньше они оба дружно ненавидели и всеми силами старались пропустить, — каша — оказался самым приемлемым по сытости, дешевизне и вкусу.

Они что, правда так постарели?

Потом Антон шёл бриться, и это была для него одна из самых противных задач дня. Он делал это, потому что надо — потому что, если он не побреется сегодня, и завтра, и ещё несколько недель, превратится в дядюшку Ау из мультика, только тёмненького. В здоровенного такого бородатого лесоруба. А если поживёт без бритья ещё какое-то время — уже в старика Хоттабыча.

Антон одевался и будил Женю. Ему казалось, что если она поспит хоть немного подольше, то будет чувствовать себя настолько же немного получше.

Антон уходил, а Женя оставалась. Они снова встретятся вечером. А может быть, если повезёт, даже днём.

Он вываливался из освещённого коридора квартиры в гулкую темноту подъезда, как космонавт из ракеты в открытый космос, такой далёкий от дома, что в нём не светит ни одна знакомая с детства звезда.

У Антона теперь была работа. На работе его окружали цветы, целое море очень разных цветов, половину которых он раньше никогда не видел, а две трети названий не знал.

Девушку с цветами звали Эя. Это были её цветы и её магазин, который она долго мечтала открыть — и открыла. Может быть, учителя в школе были правы и столица — это правда место невиданных возможностей? А может быть, это только для настоящих взрослых, а не для тех, кто просто притворяется?

Эе было двадцать лет и в конце зимы исполнялось двадцать один. Она училась в университете на книжного художника-иллюстратора. Ей очень нравились старые детские книги, то, как они проиллюстрированы. Периодически они с Антоном ходили по книжным, потому что в этом их интересы совпадали — Эя искала книжки с красивыми картинками, Антон — книжки, в которых говорилось про время .

Магазин у Эи был напополам с подругой. Эя отвечала за цветы, подруга — за их продажу. У магазина не было адреса, но была страница в интернете. Там совладелица Эиного магазина по имени Ада каждый день писала много постов о цветах, выкладывала кучу красивых фотографий (Ада училась на фотографа).

Антон запрещал Аде использовать снимки, на которых ей удавалось запечатлеть его лицо. Это был единственный повод для споров с девушками, в остальном Антон был всем доволен и вообще бóльшую часть времени молчал. Он боялся брякнуть что-то не то, выдать какую-нибудь информацию о себе или проговориться о том, сколько всего он не знает о жизни в столице или даже о жизни вообще.

Из-за того, что он молчал, он автоматически становился внимательным и терпеливым слушателем. Эя говорила, что это очень редкое качество, особенно у людей его возраста . Он молчал и на это, и Эя была уверена, что ему искренне интересно её слушать. Она очень хорошо относилась к Антону, скорее всего, он ей даже очень нравился .

Ещё из-за его постоянного молчания всем окружающим казалось, что с Антоном произошла какая-то страшная трагедия. Что за плечами у него тяжёлое и, может быть, даже героическое прошлое. Это и помогло ему найти работу — его пожалели и спасли. Целая вереница неравнодушных людей, передавая Антона друг другу как талисман, привела его в эту точку наполненного цветами пространства, в это «здесь и сейчас».

Работа Антона заключалась в том, чтобы развозить по городу букеты цветов, которые покупатели и покупательницы заказывали в интернет-магазине Ады и Эи. Передвигался он на электросамокате — чуде современной техники, по мнению Антона. В их родном городке они только стали появляться, стоили как крыло самолета и продавались лишь в торговом центре «Счастье». В столице куча людей ездили по своим делам на таких самокатах. Ну и просто катались.

Как-то они с Женей видели на улице даже электровелосипед.

Выручка Антона зависела от количества проданных цветочных композиций. Это было справедливо — точно так же рассчитывается выручка Эи и Ады.

До того, как девочки взяли его к себе, Антон перепробовал несколько других способов заработка. Обе подработки кончились тем, что ему не заплатили. Это было так неожиданно и обидно, что Антон аж опешил, а Женя долгое время не могла поверить в происходящее и всё твердила: это какая-то ошибка. Нечестно же. Так Женя и Антон впервые столкнулись с нечестностью.

— Так жаль, что цветы вянут, — призналась однажды Эя, — вот бы заморозить время, чтобы они остались цветущими навсегда.

Они были тогда в «холодильнике» — большом помещении, где оптовик хранил свои запасы цветов.

Антон поперхнулся воздухом и промолчал. Эя решила, что, видимо, он с ней согласен. Поразительно, как они похожи с этим загадочным добрым парнем, который так хорошо умеет слушать.

