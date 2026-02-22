Читаем книгу: Татьяна Богатырёва — «Хранители времени»

В издательстве Marshmallow Books вышел роман Татьяны Богатырёвой
«Хранители времени» — микс техно-триллера и хронофантастики, философская притча о времени в обёртке захватывающего детектива.
Волей случая Антон и Женя — подростки из тихого провинциального городка — становятся обладателями пульта по управлению временем. Поставить мир на паузу, перемотать или пропустить какие-то моменты — возможности безграничны. Вот только изменять реальность не так уж безопасно, как кажется на первый взгляд...
Публикуем отрывок из книги, в котором главный герой начинает обычный рабочий день очень необычной взрослой жизни.
Как теперь проходил один день из жизни Антона.
Звонил один из трёх поставленных на телефоне будильников, потому что первый и даже второй вечно уставший Антон мог запросто проспать.
Темно, потому что лето давно кончилось: теперь в столице, как и в их родном городке, темнело уже в три часа дня, а светало только к полудню. Антон включал свет и шёл варить себе кофе. Теперь, в этой новой жизни, они с Женей довольно быстро выяснили, зачем нужен кофе и почему люди его пьют: может, это и взрослящий напиток, но пьют его вовсе не для того, чтобы казаться серьёзными. Его пьют, чтобы хоть как-то продрать глаза. Чтобы не дать себе упасть прямо на пол и снова заснуть. Потому что теперь Антон почему-то чувствовал усталость в любое время дня и ночи, а не только вечером, после уроков физкультуры, как было раньше.
Антон кипятил чайник и заливал горячей водой молотый кофе. Он уже выяснил, что растворимый бодрит гораздо слабее заварного. А ещё — что растворимый при этом гораздо дешевле.
Антон заливал горячей водой кашу из пакетика, две порции — себе и Жене. Они перепробовали есть по утрам кучу всякого, и удивительно, но тот завтрак, который раньше они оба дружно ненавидели и всеми силами старались пропустить, — каша — оказался самым приемлемым по сытости, дешевизне и вкусу.
Они что, правда так постарели?
Потом Антон шёл бриться, и это была для него одна из самых противных задач дня. Он делал это, потому что надо — потому что, если он не побреется сегодня, и завтра, и ещё несколько недель, превратится в дядюшку Ау из мультика, только тёмненького. В здоровенного такого бородатого лесоруба. А если поживёт без бритья ещё какое-то время — уже в старика Хоттабыча.
Антон одевался и будил Женю. Ему казалось, что если она поспит хоть немного подольше, то будет чувствовать себя настолько же немного получше.
Антон уходил, а Женя оставалась. Они снова встретятся вечером. А может быть, если повезёт, даже днём.
Он вываливался из освещённого коридора квартиры в гулкую темноту подъезда, как космонавт из ракеты в открытый космос, такой далёкий от дома, что в нём не светит ни одна знакомая с детства звезда.
У Антона теперь была работа. На работе его окружали цветы, целое море очень разных цветов, половину которых он раньше никогда не видел, а две трети названий не знал.
Девушку с цветами звали Эя. Это были её цветы и её магазин, который она долго мечтала открыть — и открыла. Может быть, учителя в школе были правы и столица — это правда место невиданных возможностей? А может быть, это только для настоящих взрослых, а не для тех, кто просто притворяется?
Эе было двадцать лет и в конце зимы исполнялось двадцать один. Она училась в университете на книжного художника-иллюстратора. Ей очень нравились старые детские книги, то, как они проиллюстрированы. Периодически они с Антоном ходили по книжным, потому что в этом их интересы совпадали — Эя искала книжки с красивыми картинками, Антон — книжки, в которых говорилось про время.
Магазин у Эи был напополам с подругой. Эя отвечала за цветы, подруга — за их продажу. У магазина не было адреса, но была страница в интернете. Там совладелица Эиного магазина по имени Ада каждый день писала много постов о цветах, выкладывала кучу красивых фотографий (Ада училась на фотографа).
Антон запрещал Аде использовать снимки, на которых ей удавалось запечатлеть его лицо. Это был единственный повод для споров с девушками, в остальном Антон был всем доволен и вообще бóльшую часть времени молчал. Он боялся брякнуть что-то не то, выдать какую-нибудь информацию о себе или проговориться о том, сколько всего он не знает о жизни в столице или даже о жизни вообще.
Из-за того, что он молчал, он автоматически становился внимательным и терпеливым слушателем. Эя говорила, что это очень редкое качество, особенно у людей его возраста. Он молчал и на это, и Эя была уверена, что ему искренне интересно её слушать. Она очень хорошо относилась к Антону, скорее всего, он ей даже очень нравился.
Ещё из-за его постоянного молчания всем окружающим казалось, что с Антоном произошла какая-то страшная трагедия. Что за плечами у него тяжёлое и, может быть, даже героическое прошлое. Это и помогло ему найти работу — его пожалели и спасли. Целая вереница неравнодушных людей, передавая Антона друг другу как талисман, привела его в эту точку наполненного цветами пространства, в это «здесь и сейчас».
Работа Антона заключалась в том, чтобы развозить по городу букеты цветов, которые покупатели и покупательницы заказывали в интернет-магазине Ады и Эи. Передвигался он на электросамокате — чуде современной техники, по мнению Антона. В их родном городке они только стали появляться, стоили как крыло самолета и продавались лишь в торговом центре «Счастье». В столице куча людей ездили по своим делам на таких самокатах. Ну и просто катались.
Как-то они с Женей видели на улице даже электровелосипед.
Выручка Антона зависела от количества проданных цветочных композиций. Это было справедливо — точно так же рассчитывается выручка Эи и Ады.
До того, как девочки взяли его к себе, Антон перепробовал несколько других способов заработка. Обе подработки кончились тем, что ему не заплатили. Это было так неожиданно и обидно, что Антон аж опешил, а Женя долгое время не могла поверить в происходящее и всё твердила: это какая-то ошибка. Нечестно же. Так Женя и Антон впервые столкнулись с нечестностью.
— Так жаль, что цветы вянут, — призналась однажды Эя, — вот бы заморозить время, чтобы они остались цветущими навсегда.
Они были тогда в «холодильнике» — большом помещении, где оптовик хранил свои запасы цветов.
Антон поперхнулся воздухом и промолчал. Эя решила, что, видимо, он с ней согласен. Поразительно, как они похожи с этим загадочным добрым парнем, который так хорошо умеет слушать.
