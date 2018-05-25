«Черновик»: отличия книги и фильма

Кирилл Максимов был простым москвичом, пока его не «стёрли» из памяти людей и всех баз данных. Оказывается, что это часть подготовки: Кирилл должен стать «функционалом», таможенником на границе Земли и параллельных миров.

Черновик Жанр: фантастика о параллельных мирах, городское фэнтези

Режиссёр: Сергей Мокрицкий

В ролях: Никита Волков, Северия Янушаускайте, Ольга Боровская

Премьера в России: 25 мая 2018

Возрастной рейтинг: 12+

Похоже на: «Двойник» (2017), «Меняющие реальность» (2011)

25 мая в прокат выходит экранизация романа Сергея Лукьяненко «Черновик». «Мир фантастики» уже побывал на пресс-показе и подготовил для вас отчет обо всех отличиях фильма и первоисточника. А их немало, хотя экранизация получилась гораздо более точной, чем те же «Дозоры».

Отличия экранизации от первоисточника неизбежны, кино и литература говорят на разных языках. Главное, чтобы режиссер книгу понимал и любил. Съемки картины дают ему возможность сделать свое собственное художественное произведение, и часто бывает, что от исходного материала практически ничего не остается. Однако Сергей Мокрицкий книгу читал, любил и постарался сохранить основную идею. По первым показам у меня сложилось ощущение, что читатели фильмом довольны. Сергей Лукьяненко

Осторожно, спойлеры! Нам придётся рассказать немалую часть сюжета и фильма, и книги!

Изменения сюжета

Из экранизации исчезла вся сюжетная линия с подпольщиками, которые противостоят функционалам. В книге при первом посещении гостиницы «Белая Роза» на Кирилла и Котю нападают семеро заговорщиков, и таможеннику приходится с ними сражаться. В фильме вместо подпольщиков друзей поджидает боевой дрон в виде матрешки, причем подсылают его сами функционалы в качестве испытания.В первоисточнике одной из заговорщиц, Иллан, удается уйти. Позже она появляется возле башни и просит Кирилла пропустить ее в другой мир. По следам Иллан идет функционал-полицейский Цай, но девушке удается ускользнуть. Потом Иллан находит любвеобильный Котя, между героями вспыхивает роман, и Котя забирает подругу в Москву. Дальнейшая судьба девушки неизвестна, но если вспомнить, что Константин — функционал-куратор, вряд ли Иллан ожидало что-то хорошее.

В экранизации нет ни Иллан, ни Цая, ни сообщницы Иллан Насти. По книге именно Настя попадает в заключение на Нирване, а затем становится подружкой Кирилла. В фильме сценаристы объединили Настю с Аней, бывшей девушкой Кирилла, которая в романе упоминается лишь мельком.

В книге Кирилл до самого конца не догадывается, что Котя – его куратор. В фильме Константин показывает истинное лицо сразу после того, как Кирилл вытаскивает Аню из Нирваны. Как и в книге, Котя встречает Кирилла в финале после разрушения башни, но если в романе бывшие друзья дерутся и Константин вынужден спасаться бегством, то на экране Котя, словно забыв о ссоре при предыдущей встрече, просит у Кирилла помощи. Тот соглашается и уезжает с Котей.

Кирилл стал человечнее

В романе Кирилл быстро позабыл о прошлой жизни, погрузившись в увлекательные будни таможенника-функционала. Лишь раз герой вспомнил о родителях, и то визит к ним ограничился кратким разговором в подъезде.

В фильме Кирилл куда крепче держится за прошлую жизнь. Он отказывается забывать о родных и друзьях, пытается заново завоевать сердце бывшей девушки Ани и даже приходит к родителям в гости, представившись студентом из института, где они работают. Кирилл обсуждает с папой роль личности в истории, и отец, ученый-историк, дарит ему на прощание одну из своих книг. Перед уходом Кирилл, не в силах справиться с искушением, крадёт фотографию своих родителей.

Идеологические изменения

В первоисточнике нет никакой особой идеологии, разве что функционалы представляются кастой избранных, и многие этим недовольны. В фильме же создатели открыто демонстрируют свои политические предпочтения: они идеализируют монархию, а всё, что связано с СССР и коммунистами, показывают причиной всех бед.

Самым мирным и процветающим миром показан Кимгим, в котором, по фильму, никогда не было войн и революций, а Россия до сих пор империя. В утопическом Аркане, опережающем Землю в развитии, компартию запретили ещё в 1919-м. А Нирвана тут превратилась в злую пародию на СССР: всюду красные флаги и портреты Ленина, всех называют «товарищами», а жители зомбированы и ходят строем.

Все эти миры сильно отличаются от книжных. В первоисточнике Нирвана напоминала рай, полный неестественно ярких красок и цветов, потому что в её атмосфере содержались психоделики, выделяемые местными грибами. В фильме психоделическая пыльца осталась, но место рая для хиппи заняла серая постапокалиптическая Москва, похожая на ГУЛАГ.

Мир Кимгима (кстати, по книге мир назывался Вероз, Кимгим — это город в нём) в романе тоже показан симпатичным, но об империи там не было ни слова. По книге в этом мире нет ни России, ни вообще каких-либо крупных стран, а на месте Москвы стоит исламский город Орызалтан.

Книжный Аркан же был царством победившего социализма, разве что красные флаги сменились на бело-сине-красные, а Москву заполнили беженцы из Африки. В кино африканцев сменили азиаты, в архитектуре появились китайские мотивы, а на зданиях видны красные флаги — вопреки заявлениям таможенника, что коммунистов тут запретили.

Географические изменения

В книге таможенная башня располагалась в Алексеевском районе, недалеко от железнодорожной станции «Москва-3». В фильме башня выросла на Софийской набережной, прямо напротив Кремля. В первоисточнике проходы открывались в самые разные точки параллельных миров — так, в книгах город Кимгим, где открылся портал, находится на месте нашего Стокгольма.

Лишь на Аркане таможенная башня появилась примерно в том же районе Москвы, но это было скорее исключением. Башня выросла рядом с другой таможней, уничтоженной ядерным взрывом в 1954 году: взрыв ослабил барьер между мирами, и вероятность появления нового прохода на том же месте увеличилась.

В экранизации мало того, что сама башня возникает во всех мирах на одном и том же месте, так еще окна всегда выходят на Кремль, который есть во всех мирах. Только в Кимгиме он белый, в Нирване полуразрушен, а в Аркане застроен китайскими пагодами.

Понять создателей нетрудно: с помощью меняющегося Кремля они без слов объясняют даже неподготовленным зрителям, что герой путешествует между параллельными мирами. Но к сюжету это вызывает массу вопросов. Например, откуда Кремль в мире-курорте, где вообще нет людей, и кто сумел его построить в обкуренной Нирване.

Детали биографии

В фильме почти все персонажи обзавелись новыми деталями биографии. Кирилл в первоисточнике был обычным менеджером по продажам, а на экране превратился в успешного разработчика видеоигр. Сменил он и место жительства, переехав из Медведково на Алексеевскую. Лучший друг Кирилла Котя в книге работал «жёлтым» журналистом — сочинял эротические рассказы и сенсационные статейки про НЛО. На экране Котя вырос до редактора модного журнала, помимо прочего, пишущего и об играх.

Хозяйка гостиницы Роза Белая резко помолодела, кимгимский ресторатор Феликс превратился в таможенника, а функционал-акушерка Наталья сменила имя на Ренату. Таможенник Егоров из Аркана лишился предыстории — по книге он был советским майором госбезопасности, который перебежал в параллельный мир, решив, что «здесь правильная Родина».

Сильнее и неприятнее всего в фильме изменилась Василиса. В книге таможенница Нирваны была доброй женщиной, заботилась о своих подопечных, снабжала их одеждой и даже пыталась учить детей. В фильме она превратилась в злобную тюремщицу, которая жестоко клеймит заключённых и морочит им голову пропагандой на митингах. И если в книге Кирилл спокойно вытащил Настю из поселка, то в экранизации ему пришлось подраться с Василисой.

Поводок

На экране Рената надевает на шею Кириллу медальон, который впивается в тело таможенника и причиняет ему нестерпимую боль по желанию куратора или если Кирилл далеко отходит от башни. Радиус «поводка» — 15 километров, если функционал отойдет от своей функции дальше, то умрёт. Причём надевают поводок ему не в первый день — получается, Кирилл мог этого избежать, если бы не принял «подарочек» Ренаты.

В книге никакого физического воплощения поводка нет. Функционалы ограничены в передвижениях просто по своей природе. Рядом со своей функцией они бессмертны и почти неуязвимы, но чем дальше от неё, тем слабее становятся.

Прочие изменения

В фильме на вечеринке в честь Кирилла Роза говорит Ане, что функционалы бесплодны и не могут заводить семьи. В книге ничего такого нет, напротив: функционалы не любят одиночество, а у ресторатора Феликса даже есть сын.

В романе повествование ведется от первого лица, поэтому мы видим и слышим только то, что видит и слышит Кирилл. Фильм порой переключается и на других героев. Нам показывают, что происходит с Анной и еще с одним персонажем — политиком Антоном Белецким, которого придумали специально для фильма. Именно к Антону уходит от Кирилла Аня, именно Антон ведет Аню в Кимгим и приводит Кирилла в «Белую розу». А в одной крайне странной сцене, которой не было в книге, Антон и функционал-силовик рассматривают странную находку — руку пришельца, сжимающую загадочный артефакт. Зачем нужна эта сцена — одному сценаристу ведомо.

Наконец, ещё одно изменение появилось явно в результате сценарной ошибки и породило сюжетную дыру. И в книге, и в фильме сказано, что время на Аркане отстает от нашего на 35 лет. Проход между мирами был уничтожен в нашем 1954 году — на Аркане в это время шёл 1919-й. Когда в 2006 году Кирилл попадает на Аркан, там идет 1971 год.

Но в фильме местный таможенник говорит Кириллу, что тот попал в параллельный мир аккурат 22 июня 1941 года. При этом предыдущие даты не изменились — проход уничтожили в 1954-м во время учений на Тоцком полигоне, из-за того что в Аркане в 1919-м отменили революцию. То есть Аркан сперва отставал от нашего мира на 35 лет, а потом вдруг отстал на все 65! Несмотря на это, они там умудрились обогнать Землю в развитии ещё сильнее, чем в книге, — вплоть до того, что по улицам летают боевые роботы!

Несмотря на ряд отличий, экранизация «Черновика» переняла из первоисточника основную идею, атмосферу и многие сильные стороны. И хотя сценарные решения вызывают вопросы, а слабая компьютерная графика и излишнее использование зеленого экрана бросаются в глаза, по российским меркам «Черновик» можно считать неплохой экранизацией.