Почему люди всё ещё верят в плоскую Землю

В конце сентября американский рэпер B.o.B объявил сбор денег на экстравагантный проект — запуск спутника, призванного доказать, что Земля имеет форму диска, а не шара. Это можно было бы счесть причудами творческой личности или пиаром.Но B.o.B не одинок в своих воззрениях — такие же взгляды выразило несколько американских знаменитостей, например, спортсмен Томми Уоткинс и бывшая порнозвезда Тила Текила. Никого из них не назовёшь светочем науки, но все они — современные люди, которые пользуются интернетом и ведут активную светскую жизнь. А кроме них, есть ещё сотни безвестных членов Общества плоской Земли и ему подобных. Что может заставить человека в XXI веке утверждать, что Земля имеет форму диска? Неужели они всерьёз это говорят?

Правда ли в это верили в Средние века?

Сейчас идея плоской Земли ассоциируется со средневековьем, её часто приводят как аргумент в спорах о науке и религии. Но то, что в Средние века Церковь якобы проповедовала плоскую форму Земли, само по себе антинаучный миф. Идея Земли как диска естественно следует из того, каким мы видим окружающий мир, и множество древних народов действительно не представляли Землю объёмной.

Но уже в VI веке до нашей эры Пифагор впервые предположил, что мир имеет форму сферы. Несколько веков в Греции ходили разные теории по этому поводу, пока Аристотель не поставил в споре точку примерно в 330-х годах до нашей эры. Свои выводы Аристотель доказал наблюдениями — он следил за формой тени, которую Земля отбрасывает на Луну при затмении.

С тех пор представление о шарообразной Земле доминировало в западной науке. Конечно, исключения возникали, но ни одно не завоевало такой популярности, как аристотелевские идеи. Велись споры о том, вращается ли наш шар вокруг Солнца или наоборот. Отказ от утверждения, что Земля находится в центре Вселенной, воспринимался как отрицание особого места человека в мироздании и даже как поклонение Солнцу. Но форма планеты вопросов не вызывала.

Образ «глупых средневековых фанатиков», верящих в плоский мир, возник только в XIX веке. Это был период ожесточённых споров науки с религией. Основная борьба шла между эволюционистами и креационистами, но это была лишь часть глобального спора: участвует ли Бог в творении напрямую или природа функционирует по своим законам, которые можно досконально исследовать? Обе стороны порождали множество книг, статей и просто сплетен, призванных очернить оппонентов в глазах общественности. В ход шло всё: от банальных оскорблений до попыток переосмыслить историю.

Одной из таких попыток стала вышедшая в 1828 году книга американского писателя Вашингтона Ирвинга «История жизни и путешествий Христофора Колумба». Именно там впервые появляются церковники, отговаривающие Колумба от путешествия, так как он якобы «упадёт с края Земли». Хотя эта сцена была выдумкой Ирвинга, его современникам такой образ пришёлся по душе, и миф о мракобесах-клерикалах, веривших в плоскую Землю, жив до сих пор. На самом деле церковные учёные действительно критиковали замысел Колумба, но с других позиций. Они утверждали, что земной шар куда больше, чем считал мореплаватель, и кораблям просто не хватит провизии на весь путь до Азии. Критика абсолютно справедливая: не окажись на пути каравелл Америки, экспедиция Колумба была бы обречена.

Тогда кто это придумал?

Но если идея плоской Земли взялась не из средневековья, то откуда? Как ни парадоксально, из того же XIX века. В 1849 году англичанин Сэмюэл Роуботэм (1816–1884) под псевдонимом Паралакс выпустил брошюру «Зететическая астрономия: Земля не шар», которую в 1881-м расширил до полноценной книги. По словам Роуботэма, эти тексты стали результатом долгих научных исследований. Их основой служил так называемый Бедфордский эксперимент. Он сводился к тому, что Роуботэм, стоя в реке Бедфорд, наблюдал в телескоп за флагом на удаляющейся лодке и измерял расстояния, на которых флаг остаётся видимым. По его подсчётам, имей Земля форму шара, флаг исчез бы из виду гораздо раньше. Так он сделал вывод, что Земля на самом деле плоская, а объекты исчезают из виду в силу особенностей человеческого зрения.

Теорию Роуботэма опроверг в 1864 году астроном Ричард Проктор. А шесть лет спустя британский натуралист Альфред Уоллес повторил Бедфордский эксперимент, доказав, что если учитывать эффект преломления световых лучей в атмосфере, то эксперимент подтверждает, а не опровергает кривизну Земли. Тем не менее последователи у теории остались. Большую роль в этом сыграла харизма самого Роуботэма, который научился блестяще отвечать на критику.

Кроме того, Сэмюэл Роуботэм не ограничился отрицанием, а предложил собственную концепцию устройства Земли. По его мнению, Земля имеет форму диска, в центре которого находится Арктика, а по краям — громадная ледяная стена Антарктиды. Солнце и Луна расположены на расстоянии 4800 километров от поверхности Земли, а ещё через 200 километров начинается «космос». Именно такой взгляд на мир лежит в основе теории плоской Земли до сих пор.

Особенную популярность идеям Роубоутэма придавал тот самый спор между наукой и религией, продолжавшийся весь XIX век. Консервативные мыслители использовали критику шарообразной Земли как повод выбить почву из-под ног оппонентов. Если вы не знаете, какой формы наш мир, как вы можете судить о более сложных концепциях? В ход шли любые аргументы — вплоть до совсем смехотворных. Так, последователь Роуботэма Уильям Карпентер считал доводом в пользу плоской Земли то, что моряки используют плоские, а не шарообразные карты.

Откуда взялось Общество плоской Земли?

В 1893 году, через восемь лет после смерти Роуботэма, леди Элизабет Блаунт создала Зететическое общество. Его название отсылает к научном методу зететизму, который, в понимании Роуботэма и его последователей, строится на полном доверии к экспериментальным данным и наблюдениям в ущерб построению теорий. Сторонники плоской Земли довели метод до абсурда, объявив органы чувств и элементарные средства наблюдения единственными источниками познания. В этой логике действуют и современные сторонники плоской Земли.

Другим важным «достижением» общества стали новые толкования Библии, в которой его члены искали подтверждения своей правоты. При этом о форме Земли в Священном Писании ничего конкретного не сказано — его авторов такие вопросы не волновали. Это не помешало распространению идеи плоской Земли в небольшой Христианской католической апостольской церкви, возникшей в Америке в конце XIX века. Её основатель Джон Доуи перенёс идеи плоской Земли на американскую почву. А второй и последний глава церкви Уилбур Волива до самой смерти горячо защищал идею плоской Земли. Именно их усилиями в США возникла небольшая, но устойчивая группа сторонников Роуботэма. Так книга Ирвинга стала самоисполняющимся пророчеством: религиозные мракобесы действительно начали верить в плоскую Землю.

К середине XX века эта вера сконцентрировалась именно в США. В 1956 году Сэмюэл Шэнтон создал Общество плоской Земли. Его члены называли себя продолжателями Зететического общества и заимствовали почти все концепции Роуботэма, лишь немного их адаптировав. Общество плоской Земли переняло давнюю традицию споров с оппонентами, цельную картину мира и «научные эксперименты» у Зететического общества. Всё это позволило им сохраниться после того, что случилось дальше.

А случился спутник. Через год после возникновения общества Советский Союз открыл космическую эру. Следом в космос полетели и американцы. Казалось, это должно было стать окончательным крахом последователей Роуботэма. Но они выкрутились очень просто: объявили, что космические полёты — ложь и заговор. Любая информация из СССР в годы холодной войны казалась недостоверной, особенно для религиозных американцев, но и собственное правительство вызывало немногим больше доверия. Общество обвинило NASA в попытках обмануть свой народ и тем самым заложило фундамент под ещё одну теорию заговора — отрицание высадки на Луне.

К 1980-м общество насчитывало около 3000 членов. Конечно, кто-то присоединялся в шутку или из бунтарства, но организация продолжала существовать и предлагать новые аргументы в защиту своих взглядов. Только в 1990-е годы наступил период забвения — старые члены умирали, а на их место не приходили новые.

Но в 2004 году теорию плоской Земли ждало новое рождение — в интернете. Дэниэл Шентон (однофамилец, не родственник Сэмюэла Шентона) создал сайт Общества плоской Земли. Решение оказалось гениальным — и не только потому, что в интернете легче искать и вербовать сторонников. Главное — публика вдруг узнала, что и в XXI веке сторонники плоской Земли исчисляются сотнями, и повалила на сайт просто из любопытства. Это оправдывало существование общества и позволяло ему привлекать людей, пока, наконец, его не начали поддерживать даже знаменитости.

Во что они, собственно, верят?

Современные адепты теории плоской Земли верны общим идеям Роуботэна: Земля плоская, Арктика в центре, Антарктида образует гигантскую стену по краям. При этом вопрос, что именно находится под земным диском, однозначно не прояснён. Луна и Солнце — это сферы размером около 50 километров, которые двигаются вокруг диска, обеспечивая смену дня и ночи. Отдельные части планеты освещаются ими по отдельности, как если бы мы водили фонариком над географической картой.

Лунные затмения якобы объясняются существованием особой «антилуны». Она часто упоминалась в связи с недавним затмением, активизировавшим споры о плоской Земле в интернете. Зная, что лучшая защита — нападение, сторонники плоской Земли вывели теорию, согласно которой на сферической Земле невозможно полнолуние. К слову, остальные планеты в этой теории признаются сферическими, но ответ на вопрос, почему, довольно прост: «Потому что Земля не планета».

Хотя сторонники плоской Земли не так агрессивно-параноидальны, как последователи других похожих концепций, заговор властей занимает важное место в их картине мира. При этом «главным злодеем» оказывается NASA, с которым они и связывают попытки правительства скрыть от людей правду. Так, коварные офицеры NASA, базирующиеся в Антарктике, якобы не позволяют людям увидеть край Земли. Они же манипулируют навигационными приборами на самолётах, из-за чего рядовым пилотам кажется, будто они летят вокруг шарообразной Земли. А ещё всемогущее NASA не позволяет авиалайнерам подниматься выше 36 000 футов (11 км) — ведь, согласно расчётам, кривизна Земли становится видна невооружённым глазом на высоте 40 000 футов (12,2 км).

Мотивация заговорщиков, по мнению авторов теории, вполне прозаична. FAQ на сайте плоской Земли гласит: «Настоящая космическая программа стоила бы гораздо дороже поддельной. NASA и аналогичные организации просто наживаются на деньгах, выделяемых на освоение космоса». Вопрос, насколько дорого манипулировать всеми авиаперевозчиками в мире, не затрагивается.

Ну а самое интересное объяснение общество даёт земному притяжению. Согласно современной версии их учения, гравитации не существует. Падение предметов объясняется тем, что земной диск и вся связанная с ним конструкция движется снизу вверх с ускорением 9,8 м/с2. Само это движение объясняется действием загадочной силы, известной как «тёмная энергия». Причём авторы теории ведут серьёзные споры, будет ли это ускорение продолжаться до бесконечности или нет и что произойдёт, когда Земля превысит скорость света. Да-да, сторонники плоской Земли пытаются согласовывать свои взгляды с учением Эйнштейна.

Они же это не всерьёз?

Dear @bobatl, as an astrophysicist I don’t rap, but I know people who do. This one has my back: https://t.co/BbMi4tzHLz — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) January 26, 2016



Прочитав всё это, большинство людей, которые учились в школе хотя бы неплохо, должны схватиться за голову и спросить: «Они это серьёзно?» На первый взгляд Общество плоской Земли выглядит как затянувшаяся шутка вроде знаменитого поста 17-летний школьницы из Стокгольма, что «Австралии не существует». Нынешний вице-президент общества Джон Уилмор не отрицает, что некоторые люди вступают в его ряды, только чтобы получить забавный диплом, который можно повесить на стену. Но сам Уилмор утверждает, что искренен в своей вере и знает немало членов общества, которые смотрят на мир так же.

И у нас нет оснований ему не верить. Карен Дуглас, психолог из университета Кента, исследующая теории заговоров, утверждает: большинство сторонников общества честны. Их вера мало отличается от веры в любую другую теорию заговора. Последователи таких теорий выдумывают некую альтернативу общепринятому взгляду на мир и придерживаются её вопреки всем аргументам. Любые факты, которые противоречат теории, объявляются обманом, даже если мотивация обманщиков туманна. Если человек начал верить во что-то вроде плоской Земли, значит, он уже отринул немало научных истин, и переубедить его будет тяжело.

Удивительно не то, что эти люди верят в плоскую Землю, а то, что многие из них верят только в неё. Обычно сторонники теорий заговора или псевдонауки легко принимают много разных концепций. Россиянам это хорошо знакомо: одни и те же люди заряжали воду от телевизора, боялись ИНН как «числа дьявола», а теперь верят в план Даллеса. Но Общество плоской Земли отходит от этой схемы. Его члены не верят в гомеопатию и не боятся ГМО, даже стараются согласовать свою теорию с современной физикой. А когда президент Обама сравнил людей, отрицающих глобальное потепление, с Обществом плоской Земли, в настоящем обществе возмутились: дескать, они как раз верят в изменение климата.

Возможно, именно это сочетание веры в одну странную идею и попыток сохранить верность общепринятой картине мира и позволяет сторонникам плоской Земли чувствовать себя современными людьми и не бояться заявлять о своих взглядах.