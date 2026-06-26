Мир фантастики. Спецвыпуск «Настольные ролевые игры»

В продаже с 24 июля
Следующий номер: 1 сентября
вереница жанров: от фэнтези и ужасов до постапокалипсиса и киберпанка;
громкие имена: от Dungeons & Dragons и World of Darkness до Call of Cthulhu и Shadowrun;
разные направления: игры про зачистку подземелий, социальные конфликты, детективные расследования;
слом шаблонов: игры без кубиков, игры без ведущего, игры на одну страницу, игры с рисованием, игры для одного участника.
и ещё почти сотня игр!
The One Ring / Кольцо Всевластья
Original Dungeons & Dragons
Advanced Dungeons & Dragons
Dungeons & Dragons 3e
Dungeons & Dragons 4e
Dungeons & Dragons 5e
13th Age / 13-я эпоха
Pathfinder
Dungeon World / Мир подземелий
Mausritter / Мышерыцарь
The Burning Whee
Dungeon Crawl Classics
Daggerheart
Blades in the Dark / Клинки во тьме
Bands of Blades / Братство клинков
Wicked Ones / Темнейшие
Warhammer Fantasy Roleplay
Mörk Borg
Forbidden Lands / Запретные земли
Lamentations of the Flame Princess
Spire: The City Must Fall
Книга Пепла
Shadowdark
Ars Magica / Искусство волшебства
7th Sea
Pendragon
Legend of Five Rings / Легенда Пяти Колец
Through the Breach
Godbound
Electric Bastionland / Бастион. Земли электричества
Agon / Агон
Ironsworn
Troika! / Тройка!
RuneQuest
Wanderhome
Ryuutama
Golden Sky Stories
Do: Pilgrims of the Flying Temple
Hero Kids / Маленькие герои
Amazing Tales
Magical Kitties Save the Day / Волшебные котята спешат на помощь
Pequeños Detectives de Monstruos / Юные сыщики в поисках чудовищ
Bluebeard’s Bride
Dread
Kult
Don’t Rest Your Head
Mothership
Alien RPG / Чужой
Ten Candles
Thousand Year Old Vampire
Cthulhu Dark
Trophy Dark
Страшное кино
World of Darkness / Мир тьмы
Vampire: The Masquerade / Вампиры: Маскарад
Vampire: The Dark Ages / Вампиры: Тёмные века
Vampire: The Masquerade (Fifth Edition) / Вампиры: Маскарад. Пятая редакция
Mage: The Ascension / Маги: Восхождение
Changeling: The Dreaming / Подменыши: Грёза
Werewolf: The Apocalypse
Wraith: The Oblivion
Chronicles of Darkness
Vampire: The Requiem
Werewolf: The Forsaken
Trail of Cthulhu / Ктулху (от Кеннета Хайта)
Call of Cthulhu / Зов Ктулху
Delta Green
Night's Black Agents
Over the Edge
Unknown Armies / Неизвестные армии
Красная Земля
Эра Водолея
Broken Tales
По ту сторону Врат
City of Mist / Город Тумана
Urban Shadows / Городские легенды
Undying
Fireborn
Monsterhearts
Vaesen
Dresden Files / Досье Дрездена
Traveller
Star Wars Roleplaying
Warhammer 40,000 (от FFG)
Warhammer 40,000: Imperium Maledictum
Warhammer 40,000: Wrath & Glory
Lancer
Eclipse Phase / Фаза затмения
Coriolis: The Third Horizon / Кориолис: Третий горизонт
Star Trek Adventures / Звёздный путь. Приключения в космосе
Scum and Villainy / Изгои галактики
Stars Without Number
Грань Вселенной
Dune: Adventures in the Imperium / Дюна: Приключения в Империи
The Expanse RPG
Fading Suns
Tales from the Loop / Тайны эхосферы
Blade Runner RPG
Cyberpunk
Shadowrun
Remember Tomorrow / Воспоминания о будущем
Technoir
Paranoia
Numenera
Mutant: Year Zero / Мутанты. Точка отсчёта
Apocalypse World / Постапокалипсис
Legacy: Life Among the Ruins
The End of the World
The Quiet Year
Marvel Multiverse RPG
Masks: A New Generation
Mutant City Blues / Блюз города мутантов
Wild Talents
Sentinel Comics
Girl by Moonlight
Lady Blackbird / Леди Блэкбёрд
Lasers & Feelings / Лазеры и чувства
Остров Ктулху
CBR+PNK
Ghost Lines / Дороги духов
How to Host a Dungeon / Как заселить подземелье
Умер мужик
Открытка из экспедиции
44: A Game of Automatic Fear
Risus
Lumen
Land of Og
Cortex Prime
Savage Worlds / Дневник авантюриста
GURPS
Fate
Genesys
Microscope RPG
Alice is Missing / Пропавшая
Dogs in the Vineyard
A Taste For Murder
Аристократия
Brindlewood Bay
Night Witches / Ночные ведьмы
Fiasco / Фиаско
Пока мы здесь
The Mountain Witch
Maid: The Roleplaying Game