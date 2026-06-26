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#спецвыпуски

Мир фантастики. Спецвыпуск «Настольные ролевые игры»

Александр Стрепетилов
26 июня 12:00
71
1 минута на чтение
1 490 ₽
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В продаже с 24 июля

Следующий номер: 1 сентября

Когда-то настольные ролевые игры были увлечением для немногих гиков, которые собирались после учёбы, чтобы погрузиться в приключения, вооружившись карандашом, книгой правил и игральными костями. Минули десятилетия, и теперь та же Dungeons & Dragons стала мейнстримом: выходят голливудские фильмы, масштабные видеоигры, а шоу вроде Critical Role и «Подземелья Чикен Карри» собирают миллионы просмотров.
Но не D&D единой! Из этого спецвыпуска вы узнаете, какими разнообразными бывают НРИ: разных жанров, из разных стран, разных школ гейм-дизайна, с разными игральными костями. Мы отобрали безусловную классику и экспериментальные проекты, популярное и неизвестное, сложное и простое. Полторы сотни игр, которые рекомендуем к ознакомлению — особенно если вы уже поднаторели в D&D и ищете что-то ещё.

Художник: Дмитрий Дружков

В выпуске:

  • вереница жанров: от фэнтези и ужасов до постапокалипсиса и киберпанка;

  • громкие имена: от Dungeons & Dragons и World of Darkness до Call of Cthulhu и  Shadowrun;

  • разные направления: игры про зачистку подземелий, социальные конфликты, детективные расследования;

  • слом шаблонов: игры без кубиков, игры без ведущего, игры на одну страницу, игры с рисованием, игры для одного участника.

  • и ещё почти сотня игр!

При подготовке номера мы опросили несколько десятков авторов, переводчиков, издателей и блогеров из русскоязычной сферы НРИ. 

Полное содержание номера

Героическое фэнтези 4

  • The One Ring / Кольцо Всевластья

  • Original Dungeons & Dragons

  • Advanced Dungeons & Dragons

  • Dungeons & Dragons 3e

  • Dungeons & Dragons 4e

  • Dungeons & Dragons 5e

  • 13th Age / 13-я эпоха

  • Pathfinder

  • Dungeon World / Мир подземелий

  • Mausritter / Мышерыцарь

  • The Burning Whee

  • Dungeon Crawl Classics

  • Daggerheart

Тёмное фэнтези 21

  • Blades in the Dark / Клинки во тьме

  • Bands of Blades / Братство клинков

  • Wicked Ones / Темнейшие

  • Warhammer Fantasy Roleplay

  • Mörk Borg

  • Forbidden Lands / Запретные земли

  • Lamentations of the Flame Princess

  • Spire: The City Must Fall

  • Книга Пепла

  • Shadowdark

Другое фэнтези 31

  • Ars Magica / Искусство волшебства

  • 7th Sea

  • Pendragon

  • Legend of Five Rings / Легенда Пяти Колец

  • Through the Breach

  • Godbound

  • Electric Bastionland / Бастион. Земли электричества

  • Agon / Агон

  • Ironsworn

  • Troika! / Тройка!

  • RuneQuest

Семейные игры 45

  • Wanderhome

  • Ryuutama

  • Golden Sky Stories

  • Do: Pilgrims of the Flying Temple

  • Hero Kids / Маленькие герои

  • Amazing Tales

  • Magical Kitties Save the Day / Волшебные котята спешат на помощь

  • Pequeños Detectives de Monstruos / Юные сыщики в поисках чудовищ

Ужасы 54

  • Bluebeard’s Bride

  • Dread

  • Kult

  • Don’t Rest Your Head

  • Mothership

  • Alien RPG / Чужой

  • Ten Candles

  • Thousand Year Old Vampire 

  • Cthulhu Dark

  • Trophy Dark

  • Страшное кино

Мистическая реальность 65

  • World of Darkness / Мир тьмы

  • Vampire: The Masquerade / Вампиры: Маскарад

  • Vampire: The Dark Ages / Вампиры: Тёмные века

  • Vampire: The Masquerade (Fifth Edition) / Вампиры: Маскарад. Пятая редакция

  • Mage: The Ascension / Маги: Восхождение

  • Changeling: The Dreaming / Подменыши: Грёза

  • Werewolf: The Apocalypse

  • Wraith: The Oblivion

  • Chronicles of Darkness

  • Vampire: The Requiem

  • Werewolf: The Forsaken

  • Trail of Cthulhu / Ктулху (от Кеннета Хайта)

  • Call of Cthulhu / Зов Ктулху

  • Delta Green

  • Night's Black Agents

  • Over the Edge

  • Unknown Armies / Неизвестные армии

  • Красная Земля

  • Эра Водолея

Городское фэнтези 86

  • Broken Tales

  • По ту сторону Врат

  • City of Mist / Город Тумана

  • Urban Shadows / Городские легенды

  • Undying

  • Fireborn

  • Monsterhearts

  • Vaesen

  • Dresden Files / Досье Дрездена

Космическая фантастика 96

  • Traveller

  • Star Wars Roleplaying

  • Warhammer 40,000 (от FFG)

  • Warhammer 40,000: Imperium Maledictum

  • Warhammer 40,000: Wrath & Glory

  • Lancer

  • Eclipse Phase / Фаза затмения

  • Coriolis: The Third Horizon / Кориолис: Третий горизонт

  • Star Trek Adventures / Звёздный путь. Приключения в космосе

  • Scum and Villainy / Изгои галактики

  • Stars Without Number

  • Грань Вселенной

  • Dune: Adventures in the Imperium / Дюна: Приключения в Империи

  • The Expanse RPG

  • Fading Suns

Киберпанк и современная НФ 115

  • Tales from the Loop / Тайны эхосферы

  • Blade Runner RPG

  • Cyberpunk

  • Shadowrun

  • Remember Tomorrow / Воспоминания о будущем

  • Technoir

Постапокалипсис 125

  • Paranoia

  • Numenera

  • Mutant: Year Zero / Мутанты. Точка отсчёта

  • Apocalypse World / Постапокалипсис

  • Legacy: Life Among the Ruins

  • The End of the World

  • The Quiet Year

Супергероика 135

  • Marvel Multiverse RPG

  • Masks: A New Generation

  • Mutant City Blues / Блюз города мутантов

  • Wild Talents

  • Sentinel Comics

  • Girl by Moonlight

Небольшие игры 142

  • Lady Blackbird / Леди Блэкбёрд

  • Lasers & Feelings / Лазеры и чувства

  • Остров Ктулху

  • CBR+PNK

  • Ghost Lines / Дороги духов

  • How to Host a Dungeon / Как заселить подземелье

  • Умер мужик

  • Открытка из экспедиции

  • 44: A Game of Automatic Fear

  • Risus

  • Lumen

  • Land of Og

Универсальные системы правил 152

  • Cortex Prime

  • Savage Worlds / Дневник авантюриста

  • GURPS

  • Fate

  • Genesys

  • Microscope RPG

Драма и отношения 165

  • Alice is Missing / Пропавшая

  • Dogs in the Vineyard

  • A Taste For Murder

  • Аристократия

  • Brindlewood Bay

  • Night Witches / Ночные ведьмы

  • Fiasco / Фиаско

  • Пока мы здесь

  • The Mountain Witch

  • Maid: The Roleplaying Game

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Александр Стрепетилов

В 2020-2023 — главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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