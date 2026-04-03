Мир фантастики № 269 (апрель 2026)

Кушать подано! Весенний номер предлагает вам очередную порцию пищи для размышлений и тем для застольных разговоров. В нашем меню много материалов про еду и тех, кто считает едой нас.

Кушать подано! Весенний номер предлагает вам очередную порцию пищи для размышлений и тем для застольных разговоров. В нашем меню много материалов про еду и тех, кто считает едой нас.

В общем, запасайтесь перед чтением чем-нибудь на покушать: номер, как обычно, полон интересных статей, пока будете их листать — наверняка проголодаетесь! У нас тут и история многоразовых ракет, и теория мёртвого интернета, и вековая летопись журнала Amazing Stories, и обзор творчества Энн Маккефри, и неяпонские девочки-волшебницы в мультипликации, и много ещё чего. Приятного аппетита!

В общем, запасайтесь перед чтением чем-нибудь на покушать: номер, как обычно, полон интересных статей, пока будете их листать — наверняка проголодаетесь! У нас тут и история многоразовых ракет, и теория мёртвого интернета, и вековая летопись журнала Amazing Stories, и обзор творчества Энн Маккефри, и неяпонские девочки-волшебницы в мультипликации, и много ещё чего. Приятного аппетита!

Полное содержание номера

1 Слово главного редактора

Художник: Роман Новиков

Спецматериал

4 Как ракеты стали многоразовыми

8 апреля 2016 года SpaceX впервые удалось посадить ступень ракеты Falcon 9 на автономную баржу в океане. Тогда это событие воспринималось как сенсация — а десять лет спустя подобным уже давно никого не удивить. Самое время поговорить о том, как ракеты стали многоразовыми, как Falcon 9 удалось сделать то, чего не сумели шаттлы, и почему прошло целых десять лет, прежде чем другие страны и компании наконец-то смогли повторить достижение SpaceX.

Врата миров

14 Теория мёртвого интернета

Мы всё дальше от Бога и друг друга: интернет, призванный соединять людей, наводнён ботами, которые генерируют и сами же потребляют контент. Человек в этом пространстве накруток просто не нужен. Но близок ли день, когда алгоритмы и нейросети полностью вытеснят кожаных мешков из сетевого пространства, когда «Скайнет осознает себя как личность»?

22 Растения-людоеды в истории и фантастике

Далеко не все растения так уж невинны: некоторые из них могут представлять нешуточную опасность. И дело не в шипах или ядовитом соке: иногда мирный обитатель цветочного горшка оказывается самым настоящим хищником и стремится вкусить живой плоти. Ну, по крайней мере, такое случалось в бульварной фантастике…

Книжный ряд

32 Рецензии на книги

Иван Белов «Заступа: Грядущая тьма» • Татьяна Мастрюкова «Нежили-небыли» • Константин Шабалдин «Шагатели» • Ричард Нелл «Короли небес» • Тим Харди «Зал костей» • и другие книги.

42 Беседа с Юрием Максимовым

Имя Юрия Максимова появилось в списке отечественных фантастов относительно недавно: лишь в минувшем году фантастические книги православного священника-миссионера привлекли внимание читателей. Случилось это благодаря роману «Чёрный ксеноархеолог» — оригинальной космоопере с религиозным подтекстом. В марте вышло продолжение книги, и, пользуясь случаем, мы поговорили с восходящей звездой российской фантастики.

47 Век «Удивительных историй»

Как отдельный жанр научная фантастика появилась далеко не сразу. Одну из ключевых ролей в её зарождении и развитии сыграл американский журнал Amazing Stories («Удивительные истории»), и его первый номер вышел как раз в апреле 1926 года — ровно сто лет назад. Идеальный повод вспомнить нашего старшего брата!

52 Творчество Энн Маккефри

В апреле 2026 года исполняется сто лет со дня рождения Энн Маккефри, писательницы, которая прославилась научной фантастикой, замаскированной под фэнтези о драконьих всадниках. Вековой юбилей — отличный повод вспомнить её книги и то, как они повлияли на всю фантастику.

Видеодром

58 Как создавались «Зубастики»

По сравнению с другими фантастическими монстрами, захватившими экраны кинотеатров в 1980-х, «Зубастики» не могли похвастать кассовыми успехами, тёплого приёма у критиков тоже не удостоились. Никто не называл их классикой жанра. Тем не менее плотоядные меховые шарики из далёкого космоса всё же нашли своего зрителя. По случаю сорокалетия первых «Зубастиков» давайте вспомним историю их гастрономических похождений.

64 Неяпонские девочки-волшебницы

Сюжеты про команду из разнохарактерных девчонок, которые переодеваются в карнавальные наряды и бьют злодеев магией из миленьких маленьких аксессуаров, популярны с момента своего появления. В Японии жанр разработан вдоль и поперёк. Зато знаете, где махо-сёдзё расцветает буйным цветом? Конечно, на Западе!

Игровой клуб

70 Почему видеоигры — идеальный формат для жанра антиутопий

Только игры могут не просто показать, а позволить вам самим пожить в мире антиутопии, прочувствовав каждый его аспект на себе. Для этого у видеоигр есть целый арсенал выразительных средств, недоступных литературе и кинематографу.

76 Лор вселенной Warcraft, часть 7

Наконец настала пора заглянуть туда, где обитает вселенная Warcraft последние 20 лет, — в MMORPG World of Warcraft. Рассказывать о том, что происходит с каждым персонажем или в каждой локации, мы, разумеется, не станем, но осветим основные события, повлиявшие на мир Азерот.

Машина времени

82 Что ели и едят сейчас космонавты на орбите

Тюбики давно остались в прошлом. Сегодня на орбиту доставляют очень разнообразные продукты, причём космическое меню, как утверждается, превосходит по составу и качеству ресторанное. И всё же в условиях космического полёта доступна не вся еда, причём это ограничение, похоже, будет действовать всегда. Рассказываем, чем питались и что едят сейчас бравые космолётчики.

88 Какая еда ждёт нас в будущем

По расчётам ООН, к концу столетия людей будет больше десяти миллиардов, а значит, уже сейчас стоит смотреть в сторону проблемы питания — создавать культуры, способные давать хороший урожай в неблагоприятных условиях, и искать способы производства мяса, не загрязняющие окружающую среду.

Фан

94 Художник Лидия Магонова

Беседуем с художницей о том, как она создаёт книжные иллюстрации в традиционной технике и что нужно делать, чтобы получать от этого радость.

105 Рассказ

Момир Исени «Звук магии»

Фокусник-неудачник приходит на выступление коллеги — но видит, похоже, не привычные трюки… И что это за эхо расходится от аплодисментов?

112 Зона комикса

Рустам Ха, Евгений Пекло «Лучший мир»