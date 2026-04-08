«Мол: Повелитель теней»: первые впечатления от сериала. Лучшие «Звёздные войны» теперь — в анимации?

На сервисе Disney+ вышли два первых эпизода мультсериала «Мол: Повелитель теней» во вселенной «Звёздных войн». Делают его в основном те же люди, кто в ответе за «Войны клонов», «Повстанцев» и «Бракованную партию», — продюсер и идейный вдохновитель Дэйв Филони, сценарист Мэтт Михновец, режиссёры Брэд Рау, Сауль Руиз и Стюарт Ли.

Сериал и по сюжету, и по картинке кажется именно очередным духовным продолжением «Войн клонов». Причём, судя по первым двум сериям, как минимум первый сезон (а «Повелителя теней» ещё до премьеры продлили на второй сезон) рассказывает одну последовательную историю, поделённую на восемь эпизодов.

Начинается сериал в излюбленном стиле Джорджа Лукаса In medias res — в разгар событий, не тратя времени на раскачку и ничего не объясняя. Всем, кто ещё только собирается его смотреть, мы рекомендуем ознакомиться с нашим превью , из которого вам хотя бы станет понятно, где происходят события и кто все эти новые лица в кадре.

Если коротко, то действие разворачивается спустя какое-то время после завершения Войн клонов и провозглашения Империи. «Коллектив теней», огромный преступный синдикат, собранный Молом во время войны, уже развалился, а сам Мол в неразберихе после завершения Осады Мандалора и выполнения Приказа 66 залёг на дно. При нём осталась лишь горстка преданных соратников. Но цели забрака неизменны — отомстить Сидиусу, а для этого вновь забраться на вершину преступного мира.

Начать новое восхождение Мол планирует на Джаниксе, относительно мирной планете вдали от центра Империи, поделённой на сферы влияния несколькими преступными группировками. И, разумеется, первым делом Мол пытается стравить местных воротил между собой. Параллельно в его цепкие руки попадает Девон Изара — беглый падаван Ордена джедаев. Девушка уже устала скрываться, голодать и просить милостыню, а забрак как раз подумывает завести себе ученика.

Все главные герои «Повелителя теней», помимо самого Мола, новички, и у каждого есть интересная фишка. Так, полицейский Бранден Лоусон, судя по всему, отец-одиночка, воспитывающий сына после развода с женой. Лоусон почти не выпускает из рук кружки с бодрящим напитком кафом, на котором буквально живёт. Это в целом понятно с учётом его ненормированного графика, но хочется верить, что Бранден не забывает регулярно проверяться у кардиолога. Его дроид Два-Сапога — ещё больший оригинал. Мало того что он постоянно обут в два сапога, так ещё и регулярно вполне удачно шутит. Недаром же на его озвучку позвали британского комика Ричарда Айоади.

Если взглянуть на имена актёров, то станет ясно, что «Повелитель теней» собрал весьма внушительный состав. Обладательница премии «Эмми» и звезда «Калифрении» Памела Эдлон, звезда «Кремниевой долины» Крис Диамантопулос, недавний лауреат на премию «Оскар» Вагнер Моура (Лоусон), в конце концов, — не все диснеевские фильмы во вселенной готовы похвастаться таким составом.

Но самым интригующим (в смысле нераскрытым) персонажем пока что выглядит беглая джедайка Девон Изара. Судя по неиспользованным черновикам Лукаса к трилогии сиквелов и отменённой игре про Дарта Мола, Девон предстоит перейти на тёмную сторону и стать ученицей забрака. Она во многом основана на самой Дарт Тэлон — харизматичной и оригинальной злодейке из серии комиксов «Наследие». И раз уж мы вспомнили про озвучку, говорит Девон голосом Гидеон Эдлон — дочки Памелы Эдлон. По первым двум сериям составить цельное мнение о Девон не получается — она пока что плывёт по течению и слишком редко пытается брать судьбу в свои руки. Возможно, Девон ещё раскроется в следующих сериях.

Также хочется верить, что авторы уделят больше внимания раскрытию самого Мола. Благодаря харизме Сэма Уитвера он уже давно превратился в одного из самых ярких и запоминающихся персонажей «Войн клонов», но пока что «Повелитель теней» ничего нового к его образу не добавляет. «Ты, наверное, считаешь меня злодеем в этой истории, но в реальности мир куда сложнее банального деления на добро и зло», — говорит Мол Девон в одной из сцен. Мотивы создателей понятны: они хотят превратить Мола из молчаливого убийцы из «Скрытой угрозы» в неоднозначного и колоритного антигероя. Но ведь с этим уже отлично справились и «Войны клонов» с «Повстанцами». «Повелителю теней» надо копать ещё глубже, а сейчас сериал повторяет то, что мы и так уже знаем.

Пока что единственное, в чём «Повелитель теней» однозначно происходит и «Войны клонов», и «Повстанцев», и «Бракованную партию», — это картинка. Визуально всё выглядит просто превосходно. А в первой серии, при её расширенном хронометраже почти в полчаса, ещё и достаточно динамики с экшеном — захватывающие сцены следуют фактически нон-стоп.

Второй же эпизод, притом что он почти в полтора раза короче, получился поспокойнее. Оно и понятно, персонажам потребовалось чуть-чуть выдохнуть после насыщенного событиями дебюта. Но и совсем лишённым экшена эпизод назвать нельзя — здесь есть и погони, и засады, и зрелищные разборки с участием всеми любимого забрака.

Первые два эпизода интригуют, внушают надежду и вызывают желание скорее посмотреть продолжение. А заодно снова доказывают, что в последние два десятилетия лучше всего у «Звёздных войн» получается анимация.

Читайте также Мультсериалы Star Wars, часть 3: «Войны клонов» и «Повстанцы» Филони Алексей Ионов 23.04.2016 22904 Рассказываем о самом масштабном и популярном сериале по «Звёздным войнам».

