За свой роман «Американские боги» Нил Гейман получил важнейшие фантастические премии. Книга стала культовой и обзавелась продолжениями и ответвлениями, позволяющими говорить о существовании небольшой, но культурно богатой вселенной «Американских богов».

Фанаты давно мечтали об экранизации — и вот свершилось: 30 апреля на канале Starz стартует сериал. Его создатели внушают уважение: продюсер Брайан Фуллер (сериалы «Ганнибал» и «Мертвые, как я») и сценарист Майкл Грин, превративший в «Логане» супергеройское кино в реалистичную драму.

Для тех, кто не читал книгу или хочет освежить воспоминания, мы расскажем, что собой представляет странный и интересный мир «Американских богов» и кто его населяет. Главные сюжетные повороты мы спрятали под спойлерами.

Мифотворчество

Говоря об «американской мифологии», мы обычно представляем дядюшку Сэма в высоком цилиндре и пантеон супергероев. На заднем плане маячат индейские духи, а надо всем этим парит не имеющая физического воплощения «американская мечта». По сути, американская история, культура и мифология — почти одно и то же. Недаром самая известная певица называет себя Мадонной, а президент Линкольн в фильме 2012 года охотится на вампиров. А в главного бога тут верят на зелёных банкнотах.

Но у Нила Геймана об этой мифологии свои представления.

Вернее, у него та же «сборная солянка», но углубленная, переплетённая с чужими легендами и сдобренная фирменными сновидческими фантазиями писателя, прославившегося серией графических романов «Песочный человек». Поэтому не стоит удивляться, что путешествие Тени, главного героя «Американских богов», не только сопровождается аллегорическими и вещими снами, но и вовлекает читателя в литературное пространство на грани бреда, сна и забытья.

Судя по трейлерам сериала, его создатели постарались передать ирреальную атмосферу книги. Если им это удалось, нас ожидает погружение — не в здоровый сон, а в глубины коллективного бессознательного, где на людей строят планы питающиеся их верой боги. Американские и не только.

Роман соединяет два пласта реальности: фантасмагорический и повседневный. Основное повествование постоянно перебивают «небылицы» (tall tales) — байки в традициях американского фольклора. Любопытно, появятся ли эти колоритные фрагменты в сериале и как создатели вплетут их в сюжет.

Но главная идея Геймана — противостояние Старых и Новых богов. Старые боги-иммигранты когда-то прибыли в Америку. Новых породило само течение жизни. Сейчас почти никто не молится Чернобогу и не верит в лепреконов. Люди поклоняются технологиям и верят СМИ.

Гейман не совершил великих открытий в области людских верований. Но с главным выводом «Американских богов» согласится каждый. Побеждает тот бог, которого кормишь.

Кто есть кто

Мистер Среда (актер Йен Макшейн)

Дедок пенсионного возраста с замашками гормонально нестабильного юнца. Не дурак выпить и признанный дамский негодник. По большому счету — мошенник, но с глобальными планами на людские умы и сердца. Много врёт и не краснеет. Вовлекает Тень в новую жизнь.

В экранизации Среда избавился от книжной внешности, но благодаря харизме опытного актера Макшейна не утратил загадочности и даже прибавил в обаянии. Серьёзная заявка на появление телевизионного секс-символа старше 70 лет.

Спойлер: Кто на самом деле мистер Среда? Верховный бог древнескандинавской мифологии Один, он же Вотан и Всеотец. Называет себя Средой, поскольку этот день считался посвященным Одину.

Среда — это лишь одно из воплощений бога, которых у него множество. С его смертью Один не исчезнет из мира. На его личность намекает не только имя, но и стеклянный глаз (Один в мифологии одноглазый) и серебряная булавка с изображением дерева, которую он носит. Это дерево символизирует исполинский ясень Иггдрасиль, на котором держатся все семь миров. Впоследствии на ясене будет висеть тело Тени.

Тень Мун (актер Рики Уиттл)

Молодой мужчина, на начало событий сидящий в тюрьме. Тих, добродушен, любит фокусы с монетами, свою жену и может ударом кулака свернуть вам шею. Когда терять уже нечего, получает деловое предложение от таинственного незнакомца. Из-за подчеркнутой обычности читателю и зрителю легко соотнести себя с Тенью. Герой соответствует своему имени: он словно играет второстепенную роль в собственной жизни. Но когда он оказывается во власти сверхъестественных сил, становится ясно, что боги хотят от Тени больше, чем он от них.

Спортивная фактура Рики Уиттла хорошо передает физическую силу Тени, высокого и молчаливого парня. Но пока из-за небольшой известности это самая тёмная лошадка сериала.

Спойлер: Происхождение Тени Никогда не знавший отца Тень — родной сын Среды. Рождение мальчика было заранее организовано. По миру у Одина разбросано немало детей. Среда — ужасный отец, который готов пожертвовать сыном ради своих целей. В повести Геймана «Хозяин долины» подтверждается то, на что намекают «Боги»: Тень — воплощение светлого бога Бальдра из той же скандинавской мифологии. Бальдр тоже пал жертвой козней Локи, умер и воскрес для лучшего мира. Герой всю жизнь прожил как ни то ни сё, ни плохой, ни хороший, а теперь ему предстоит сделать выбор и выйти из собственной тени.

Лора Мун (актриса Эмили Браунинг)

Супруга Тени, погибшая ещё до начала событий при весьма пикантных обстоятельствах. Но Лора упорно отказывается подчиняться правилу «Пока смерть не разлучит нас» и следует за Тенью по пятам.

Звезда «Запрещенного приёма» режиссера Зака Снайдера привнесла в образ героини хрупкость. Но, как мы помним по фильму, актриса убедительно выглядит в сценах, где нужно за себя постоять.

Сумасшедший Суини (актер Пабло Шрайбер)

Лепрекон по происхождению, стереотипный ирландец во всём остальном. Рыжий развязный пьяница, который знакомится с Тенью, завязав с ним драку в баре. Показывает лучшие в мире фокусы с монетами.

Судя по трейлеру, актер, известный по сериалу «Оранжевый — хит сезона», создал персонажа, фонтанирующего красками. Надеемся на появление книжной футболки с надписью «Если это нельзя съесть, выпить, выкурить или нюхнуть — тогда трахни это!».

Чернобог (актер Питер Стормаре)

Славянское божество и половина традиционного дуэта «боги-близнецы»: хороший и плохой. Прелесть в том, что метафизически это одно и то же существо, поэтому Чернобог суров, но справедлив. Работал на скотобойне. Играет с Тенью в шашки не на жизнь, а на смерть.

Великолепный Питер Стормаре щеголяет в окровавленной майке-алкоголичке, говорит с жутким акцентом и вызывает тёплые воспоминания о своей роли русского космонавта из фильма «Армагеддон». Ах, как он колотил молотком по приборной панели корабля с рыком: «Проклятая тайваньская техника!»

Мистер Нанси (актер Джонс Орландо)

Бог-трикстер и человек-паук. Ананси — один из Старых богов, прибывших в Америку из Западной Африки. Колоритен во всем, от примечательного говора до яркого костюма. Получил отдельную историю в романе Геймана «Сыновья Ананси» 2005 года, продолжающего тему плодовитых богов-отцов.

В сериале персонаж стал моложе, но остается внешне эффектным. Актер в интервью определил героя как «часть африканской диаспоры». Посмотрим, поднимет ли сериал этнические вопросы.

Пасха (актриса Кристин Ченоуэт)

Одна из богинь Старого света, которую связывают с приходом весны и пробуждением природы. Отлично адаптировалась к новому миру, где люди каждый год отмечают Пасху. Живёт благополучно, так что её сложно втянуть в готовящуюся битву старых и новых богов.

Актриса крошечного роста и с детским голоском сильно отличается от книжной героини — пышной женственной дамы без возраста, которая видит мужчин насквозь и считает, что голыми они неинтереснее всего.

Билкис (актриса Йетиде Бадаки)

Богиня любви, переквалифицировавшаяся в новых реалиях в проститутки. На самом деле это очень древняя героиня, которая появляется ещё на страницах Ветхого Завета. В числе её поклонников был сам царь Соломон. Жгучая красота по-прежнему влечет к ней мужчин, и… Помолимся за их упокой.

В трейлере мы видим зажжённые свечи, влажную кожу и много красного цвета. Похоже, будет горячо.

Техномальчик (актер Брюс Лэнгли)

Один из Новых богов — воплощение интернета. Окружен футуристическим дизайном, состоит из пикселей и выглядит как миллионер-вундеркинд из Кремниевой долины, который с пяти лет пишет на коленке коды и взламывает Пентагон. Четкий и дерзкий. В сравнении с книгой, где он был жирным и неопрятным, Техномальчик изменился сильнее всего. Как справедливо замечает Брайан Фуллер, с 2001 года, когда вышел роман, технологии шагнули в другую эпоху. Скорее всего, у этого мальчика будут инстаграм, твиттер, фейсбук и свой канал на YouTube.

Медиа (актриса Джиллиан Андерсон)

Добрый день, с вами разговаривает телевизор. А главное, что мы знаем о телевизоре, — у него бесчисленное количество лиц. Удачно, что все их будет представлять звезда «Секретных материалов», уже работавшая с Фуллером над сериалом «Ганнибал». Богиня СМИ поначалу, как и в книге, предстает перед Тенью в обличье заглавной героини шоу «Я люблю Люси». Но это лишь одна её ипостась. Всего их ожидается минимум четыре, включая бога музыки Дэвида Боуи, богиню секса Мэрилин Монро и легенду кинематографа Джуди Гарленд.

Зоря Полуночная (актриса Мелисса Роксбур)

Три сестры-Зори живут со своим братом Чернобогом. Они олицетворяют разное время суток и, возможно, стадии человеческой жизни. В сюжете наибольшую роль играет самая молодая из них, Зоря Полуночная, которая дарит Тени особую монету. Белоснежные волосы книжной героини сменили в сериале на черные.

Лоу Ки Лайсмит (актер Джонатан Такер)

Шулер и сокамерник Тени с примечательной улыбкой в шрамах. Читает Геродота. В фичуретке он зажигательно рассказывает Тени о правилах поведения в аэропорту. Увы, медные волосы книжного персонажа в сериале потемнели.

Спойлер: Кто он на самом деле Лоу Ки, как и мистер Мир, — воплощения бога огня и обмана Локи. Изменчивая сущность этого бога позволяет ему не только существовать в двух экземплярах одновременно, но и согласованно действовать. На его истинную личность открыто намекают шрамы на губах Лайсмита: однажды асы подвергли Локи наказанию за злословие и зашили ему рот. То же с родом деятельности: шулер и мошенник — привычная ипостась божественного трикстера.

Мистер Мир (актер Криспин Гловер)

Предводитель Новых богов. Ходит в чёрном и неприятно ухмыляется. Верит в мир во всем мире.

Шутка.

Спойлер: Думаете, он предводитель плохих парней? Война, о которой так много говорят Старые и Новые боги, на самом деле была аферой, которую затеяли два шулера: Среда и Локи. Тень использован в их игре как пешка. Задачей было столкнуть богов, организовав массовое кровопролитие, которое позволит одряхлевшему Одину напитаться верой и обрести подлинно божественную силу, утраченную в современном мире.

Мистер Шакал (актер Крис Оби),

Мистер Ибис (актер Демор Барнс)

Братья-гробовщики, управляющие похоронным бюро. Шакал не кто иной, как египетский бог с песьей головой Анубис, проводник мертвых в загробный мир. Сосредоточен и серьезен, как положено по профессии. Его брат — Тот, древнеегипетский бог знаний и мудрости с птичьей головой. Обладает философским складом ума и пишет истории. Как и все члены его семьи (всего их пятеро), сохраняет в человеческом воплощении анималистические черты.

Человек-бизон

Существо с мужским телом и бизоньей головой, которое регулярно является к Тени во сне. Незримо присутствует на протяжении всей истории, не принимая прямого участия в событиях. Однако складывается впечатление, что он — наибольшая сила, существующая в мире «Американских богов». Возможно, самый поэтичный и глубокий образ Геймана. Открывая Тени в финале, кто он такой, человек-бизон говорит: «Я — земля».