Отправляясь туда, где не ступала нога человека, имейте в виду: там вполне могла ступать чья-нибудь еще конечность. И не раз! По случаю премьеры нового сериала «Звёздный путь: Дискавери», давайте вспомним, какие виды пришельцев могут встретиться на поворотах и перекрестках Звездного пути. Полный список достоин целой энциклопедии, так что расскажем только о самых значимых и интересных.

Объединенная федерация планет

В середине 22 века земляне оказались единственной силой, способной примирить и объединить разбросанные на большой территории и расходящиеся во взглядах расы квадранта Альфа Млечного пути. Раскинувшаяся на сотни световых лет Федерация стала воплощением мечты человечества о мире, сотрудничестве и взаимном уважении. В ее состав вошли сотни рас, десятки разумных видов заключили мирные договоры и соглашения о сотрудничестве. Федерация — объединение независимых рас и планет для совместной торговли, исследований, научного и культурного развития, дипломатических изысканий и защиты.

Андорианцы

Уроженцы планеты Андория (самоназвание — Фезоан). Единственная раса Федерации, которая сочетает черты млекопитающих и насекомых. Глаза андорианцев видят лишь черно-белое изображение. Эту цветовую слепоту компенсируют два усика на макушке, улавливающие электромагнитные волны видимого и инфракрасного диапазонов. Андорианцы отличаются бережливым отношением к природе и избежали экологического опустошения, перенесенного многими другими культурами.

Баджорцы

Эта некогда процветавшая раса в настоящее время сильно технически отстает. Баджор был захвачен Кардассией в 2329 году и оставался колонией вплоть до победы баджорского сопротивления в 2369. Федерация оказала помощь в восстановлении истерзанного мира. Баджор известен своей орбитальной станцией Deep Space 9, переданной под юрисдикцию Федерации, а также выходящим неподалеку жерлом черной дыры.

Бетазоиды

Главное отличие бетазоидов от землян — то, что они происходят с планеты Бетазед. В остальном разница минимальна: два вида даже могут скрещиваться и производить на свет здоровое потомство безо всяких генетических ухищрений. Бетазоиды — раса мирных философов, которые скорее будут наблюдать, чем действовать, а за оружие не возьмутся даже в целях обороны. Почти все бетазоиды — телепаты от рождения, поэтому используют речь только для общения с другими расами.

Вулканцы

Гуманоидная раса, внешне сходная с землянами. Родной мир Вулкан (самоназвание — Т’Хаси) находится в 12 световых годах от Земли и отличается суровыми природными условиями. Повышенная гравитация и тектоническая активность, а также недостаток водных ресурсов сформировали из вулканцев выносливую расу, во многом превосходящую иных обитателей Галактики. Планета бедна железом, но богата медью. Поэтому кровообращение вулканцев основано на меди, а кровь зеленого цвета.

Философия вулканцев основана на логическом мышлении и подавлении эмоций. Ранние исследователи даже считали, что обитатели Т’Хаси вовсе лишены чувств. Для подавления эмоций вулканцы применяют технику Колинар, которая представляет собой суровую тренировочную программу. Основной принцип вулканской философии — «Бесконечное разнообразие в бесконечных комбинациях». Вулканцы отличаются сдержанностью и миролюбием. Основополагающую роль в формировании современной культуры вулканцев сыграл древний деятель Сурак. Именно он создал Колинар, а также добился мира на родной планете.

Дельтане

Гуманоиды с планеты Дельта IV считаются одной из самых сексуальных рас в Галактике. Дельтане обладают некоторыми телепатическими способностями, например, умеют снимать боль. Это раса созидателей, педагогов, ученых и инженеров.

Теллариты

Если предками землян были обезьяны, то жители планеты Теллус произошли от существ, похожих на наших свиней. У телларитов схожее с людьми строение, но больше волос на теле и более красная кожа из-за высокого кровяного давления. Теллариты обладают острым слухом и ночным зрением. Эти азартные спорщики готовы вести словесную битву до последнего. Это делает телларитов неплохими дипломатами в тех случаях, когда надо приводить весомые и убедительные аргументы. Кроме того, теллариты — отличные инженеры, ученые и фермеры.

Хорта

Разумные существа с силиконовой основой, напоминающие с виду булочку в плавленном сыре. Питаются металлами, для переработки которых выделяют сильную кислоту, причем могут «на вкус» определить состав съеденного металла.

Звездные империи

Три воинственные расы — кардиссианцы, клингоны и ромулане — создали национальные звездные империи.

Клингоны

Раса с планеты Кронос, агрессивная по своей природе. Клингоны превосходно развиты физически, их средний рост — около двух метров. Строение тел похоже на человеческое, однако многие жизненно важные органы либо удвоены, либо развиты сильнее. У клингонов три легких, две печени и четыре почки, сердце состоит из 5 камер, а желудок в 2 раза больше человеческого.

Честь и традиции играют важную роль в жизни любого клингона. Если клингон чувствует, что он обесчещен и не может отомстить своему врагу, то предпочтет покончить с собой, чтобы не жить с таким позором. Вежливость и доброту клингоны считают проявлением безволия, никогда не сдаются и не блефуют.

Клингонский язык очень прост. Как говорят лингвисты, он состоит из глагола, существительного и чего-то еще. Это самое что-то еще — любая часть речи, указывающая на время, место, эмоции. Широко используются суффиксы, с помощью которых образуются сложные слова. Слова резкие и отрывистые, с преобладанием шипящих и рычащих слогов — под стать агрессивному характеру клингонов.

Ромулане

Раса, имеющая с вулканцами общих предков и схожее строение организма. Единственное внешнее различие —V-образный костный нарост на лбу у ромулан. У империи две столицы — планеты-близнецы Ромул и Рем. Население Ромула составляют покинувшие родной мир во времена Сурака вулканцы, проповедовавшие войны и насилие.

Ромуланская Империя несколько уступает Федерации и клингонам в технологическом развитии. Встретив неожиданное сопротивление в лице Федерации, ромулане были вынуждены вернуться в границы домашней системы. Они не раз пытались хитростью или силой противостоять Федерации Планет, но их попытки не увенчались успехом, а со временем и вовсе сошли на нет.

Кардассианцы

Гуманоиды с Кардассии Прайм, в равной степени отличающиеся интеллектом и жестокостью. Потомки рептилий, они предпочитают более темную, жаркую и влажную окружающую среду, чем люди. Кардассианцы славятся зрительной памятью и редкой способностью сопротивляться вулканскому контакту разумов.

Когда-то были миролюбивым и духовным народом, но опустошение родной планеты и сложность выживания подтолкнула их к захватническим военным действиям. Многие процветающие планеты были захвачены Кардассианской Империей. Объединившись с Доминионом, Кардассия надеялась стать величайшей силой в квадранте, но только понесла величайшее поражение.

Квадрант Дельта

Путешествуя по квадранту Дельта, можно найти множество разумных рас, но куда больше вероятность, что найдут вас. Кто? Разумеется, кибернетические странники с коллективным разумом.

Борг

Эти коренные гуманоиды квадранта Дельта изначально были органическими существами, но их путь развития привел ко всеобщей кибернизации. Объединенные подпространственной связью и лишенные личной воли, борги представляют собой коллективный разум. Есть рядовые борги-рабочие, борги-войны, борги-техники — и есть королева, направляющая действия всех остальных боргов. Разумеется, уничтожение королевы выводит из строя весь коллектив боргов. В некотором роде все борги бессмертны: если один из них умирает, его память будет сохранена Коллективом.

Подобная структура общества позволяет сообществу боргов быстро и скоординировано отвечать на все внешние угрозы. К недостаткам можно отнести то, что с переходом боргов к кибернетической стадии развития они утратили способность к изучению внешнего мира. Новые знания и технологии Коллектив получает, ассимилируя другие разумные расы. Борги считают личные действия и мысли проявлением неполноценности и слабости. Они путешествуют через вселенную в звездолетах — кубах или сферах, — отыскивая новые цивилизации, чтобы присоединить их к Коллективу.

Вид 8472

Один из самых необычных органических видов, когда-либо встреченных Федерацией. Представители вида 8472 прибыли оттуда, где нет ни звезд, ни планет, только космическое вещество. Они имеют приблизительно гуманоидное строение: голова, торс, конечности, рот. Однако общаются особи 8472 только телепатически. Им не нужны ни металл, ни прочие вещества, — только биомасса. Поэтому особи 8472 превращают в первичную биомассу все, что встречаются на своем пути.

К несчастью для боргов, вид 8472 имеет эффективную и устойчивую к раздражителю биологическую систему: любая форма биологического или технологического вторжения в их ткань будет немедленно отвергнута и уничтожена. Попытавшись захватить территорию вида 8472, киберскитальцы получили серьезный отпор.

Окампа

Окампа живут недолго — 8—10 лет. Они достигают зрелости через месяц после рождения, однако женщины этой расы способны к деторождению только один раз в жизни, в возрасте 5—6 лет. Несмотря на внешнее сходство с людьми, окампа — очень далекий от нас вид, достаточно сказать, что они сумчатые. К исходу седьмого года жизни окампа почти мгновенно старятся и умирают, хотя отдельным представителям удается дожить до 14—15 лет. Окампа владеют рядом экстрасенсорных способностей, в частности, телепатией.

Доминион

Доминион зародился в квадранте Гамма благодаря расе Основателей. Чтобы защитить себя от агрессии, они генетически изменили некоторые расы, обострив у них нужные качества и введя безграничную преданность создателям. Довольно скоро цели Доминиона превратились в захватнические. В течение сотен лет Основатели захватывали — силой и угрозами — сопредельные миры, пока не стали главной силой квадранта.

Открытие портала между квадрантами Альфа и Гамма было воспринято лидерами Доминиона как посягательство на их территорию. Основатели начали войну против квадранта Альфа. Однако правительства последнего объединились и вытеснили захватчиков в родной квадрант космоса.

Основатели

Метаморфы, способные изменять не только форму своего тела, но и его объем, принимая облик любого биологического вида и даже предмета. Основателям требуется каждые шестнадцать часов принимать жидкую форму, в противном случае их может ожидать болезненное разрушение бимолекулярной структуры и последующая смерть. Более опытные Основатели способны поддерживать твердое состояние дольше. Основатели живут по несколько сотен лет, и это, вероятно, не предел.

Брины

Представители этой таинственной расы упакованы в металлические доспехи, поддерживающие морозную температуру их родного мира. О физиологии бринов известно мало, их четырехдольный мозг, похожий по строению на мозг ференги, не подвержен телепатическому воздействию. Несмотря на то, что дышат они стандартной кислородо-азотистой атмосферой, в организме бринов отсутствует кровеносная система. Брины — технологически высокоразвитая цивилизация. Они присоединились к Доминиону, чтобы захватить большую часть квадранта Альфа, включая Землю и Федерацию.

Ворты

Никто не знает, кем были и где жили предки ворты до того, как на них обратили внимание Основатели. Сейчас ворты — полностью искусственный биологический вид, плод генетического эксперимента. Они сохранили разделение на два пола, однако способны размножаться только клонированием. У вортов прекрасные дипломатические способности, именно они вели переговоры с Федерацией от имени Доминиона.

Джим-хадар

Потомки древней гуманоидной расы, подвергшейся множественным генетическим вмешательствам Основателей. В сознание джим-хадар вложены безграничная преданность и слепое повиновение основателям. Раса целиком состоит из представителей мужского пола, размножается клонированием. Клоны достигают зрелости на третьем дне жизни, когда им имплантируют ряд кибернетических устройств. Естественная смерть наступает примерно в 20 земных лет. Помимо потрясающей физической выносливости и невероятной воли к победе, джим-хадар отличает еще ряд уникальных боевых качеств.

Свободные миры

И все-таки космос слишком велик, чтобы им могла править только одна цивилизация. На границах крупнейших межпланетных государств достаточно пространства для вольных пиратов или независимых территорий. Например, Нейтральная зона органиан между Федерацией и Империей клингонов.

Органиане

Большую часть времени эти высокоразвитые существа проводят в виде чистой энергии, хотя могут принимать другие формы. Когда война Федерации и клингонов пришла на Органию, ее обитатели заставили оружие исчезнуть у обеих сторон, вынудив их пойти на переговоры. В итоге и была установлена Нейтральная зона.

Орионцы

Гуманоидная раса, весьма схожая по строению с людьми, за исключением цвета кожи: у женщин — зеленая, у мужчин — оранжевая. Их общество основано на пиратстве и контрабанде. Орионцы-мужчины слывут одними из самых жестоких существ. Они торгуют чем угодно, в том числе своими женщинами, которые считаются самыми привлекательными в Галактике — перед их феромонами и красотой не может устоять ни один гуманоидный вид. Впрочем, как позже выяснилось, на самом деле зелёные красотки только прикидываются рабынями, а сами тайно управляют орионскими мужчинами, которые от них тоже без ума. В перезапущенном «Звёздном пути» Абрамса показано, что орионки теперь служат и в Звёздном флоте.

Трибблы

Маленькие шарообразные млекопитающие, покрытые мехом. Безумно милые и столь же опасные. Нет, нападать они на вас не станут, но размножаются с пугающей скоростью, особенно если хватает корма. Мурлыкают, если довольны, и визжат, когда злы. Не любят клингонов. Трибблов не совсем честно включать в этот список — это не разумная раса. Но они такие милахи, что мы не удержались.

Триллы

Раса симбионтов. Сами триллы — небольшие по размеру существа, похожие на улитку. Они проникают в тело-носитель и обосновываются там. Носители издавна обитают на родной планете триллов и очень похожи на людей. Они тоже разумны и находятся на довольно высоком техническом уровне, в основном благодаря триллам. Носитель, получив симбиота-трилла, не теряет свою личность. Происходит полное слияние разумов: трилл преумножает знания носителя, но не затмевает его. Носителей триллов можно отличить по характерным пятнам на лице и шее.

Ференги

Главная особенность ференги, помимо незабываемых ушей, — четырехдольный мозг, сложное строение которого не позволяет телепатам вроде бетазоидов читать их мысли. Государство ференги — отлаженная капиталистическая система, которой руководит Великий Нагус — контролер за всеми бизнес-затеями и торговыми сделками. Женщины-ференги обладают куда меньшими правами, чем мужчины. Ференги считаются нейтральной расой, которая никогда не вступала в союзы с другими силами. Обладают дурной известностью из-за уклончивости и изворотливости.

Эль-ауриане

Биологически эти гуманоиды почти не отличаются от людей, однако обладают сильными, хоть и ограниченными эмпатическими способностями. Эль-ауриане способны чувствовать космос, потоки или линии времени, отличать нормальное течение времени от темпоральных аномалий, и потоки времени с альтернативным развитием событий. Известно, что перед ними были бессильны даже почти всемогущие Q. После уничтожения родного мира боргами выжившие эль-ауриане распространились по галактике.

Q (кью)

Живущие сразу в нескольких измерениях существа с неограниченными способностями. Находятся на самом высоком из известных уровней развития. Q могут принимать любую форму, а иногда — даже манипулировать пространством-временем. Считается, что Q умеют излучать энергию и управлять ею. Способности Q — результат многих тысячелетий направленного развития.

Q живут вечно, но могут прервать существование, превратившись в смертную форму жизни и отказавшись от своей. Форма правления Q весьма специфична, ее цель — наводить порядок и присматривать за теми Q, которые могут принести неприятности. Q не наносят прямого вреда другим формам жизни, хотя они могут сделать это неумышленно. Причиной может быть и довольно странное чувство юмора, и громадное самомнение, и чувство превосходства.