Лучшие аниме-сериалы: фантастика

Фантастика в аниме представлена так широко, что мы выделили японской анимации не один, а два топа. В этот вошли сериалы, так или иначе относящиеся к научной фантастике, — будь то космическая опера, меха про гигантских роботов, киберпанк или альтернативная история.



Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшим фантастическим сериалам. Кликните, чтобы почитать другие топы.

Евангелион

Великая и ужасная «Ева» первой показала, что аниме про гигантских человекоподобных роботов может быть чем-то гораздо большим, чем реклама сборных моделей. Начинаясь как банальная история о школьнике, которому с помощью огромной машины надо защитить мир от чудовищ, «Евангелион» быстро превращается в историю об одиночестве и человеческих отношениях, обрастает философскими и мифологическими мотивами, а его финал и вовсе заставляет мозг закипеть. Это квинтэссенция аниме, где за кучей экшена, юмора и фансервиса стоит пронзительный и печальный сюжет.

Ковбой Бибоп

Будь «Светлячок» аниме, его бы звали «Ковбой Бибоп». Роднит эти сериалы многое. Замысел — разношёрстная команда развалюхи-звездолёта летает по космосу в поисках заработка. Только экипаж «Бибопа» — охотники за головами, так что драк, перестрелок и непростых моральных дилемм в аниме куда больше. Мир — сплав нуарного «Города грехов», вестерна и космооперы. Стиль — смесь трагизма и юмора, жестокости и милоты. Сдержанность в масштабах и претензия на реализм — никаких звуков в космосе, арена действия — одна система. И формат — всего один сезон плюс полнометражка. «Ковбой Бибоп» — короткая, но мощная история с джазовой музыкой, стильной картинкой и одной из лучших заставок в истории.

Призрак в доспехах:

Синдром одиночки

Одновременно зрелищный и неглупый сериал в жанре киберпанка, который органично дополнил вселенную полнометражного аниме и манги «Призрак в доспехах». За развитием его сюжета, в котором расследование отдельных киберпреступлений перерастает в распутывание заговора правительства и гигантских корпораций, хочется следить не отрываясь.

Хотя, пожалуй, воспоминания о юности майора Кусанаги представляют даже больший интерес. Каково это — потерять собственное тело и учиться жить в качестве киборга в мире, где твоё зрение и память могут переписать, и ты даже этого не заметишь?

Эксперименты Лэйн

Сериал можно отнести к киберпанку, но на самом деле это настоящий артхаус о природе реальности и границах личности. Здесь в блёклом, опутанном проводами мире есть «девочка, живущая в Сети» — замкнутая школьница Лэйн Ивакура, которая, получив электронное письмо от умершей одноклассницы, решает разобраться, что представляет собой Всемирная паутина. И вскоре отличить реальность от виртуальности, а людей от богов становится невозможно. Тема не нова, но оригинальная подача и мрачный антураж выделяют её на фоне десятков историй о взбесившихся программах и попаданцах в ММО.

Гиперпространственная

крепость Макросс

В конце XX века на Землю упал гигантский звездолёт, который люди назвали «Макросс» (по-гречески — «Огромнейший»). Из-за него Земля стала объектом инопланетного нашествия.

Благодаря этому сериалу на Западе началось увлечение аниме. Точнее, поначалу западным «варварам» достался сериал «Роботех», скомпилированный американцами аж из трёх сюжетно не связанных сериалов. Но основой послужил «Макросс» — пронзительная эпопея о войне, дружбе, любви, ксенофобии и толерантности. Конечно, графика 1982 года устарела, но именно первый «Макросс» оставляет самое яркое впечатление из всех аниме этой франшизы.

Мобильный воин Гандам

Эталон мехи — историй о боевых машинах в виде огромных человекоподобных роботов. Целая вселенная, куда входит около полусотни аниме всех форматов. Первый сериал вышел в 1979-м, и эпопея продолжается до сих пор. В центре сюжета — бесконечные войны между разными фракциями потомков землян, которые освоили Солнечную систему. Герои, как правило, пилоты «мобильного оружия» — боевых роботов, самые совершенные из которых и называются Гандамами.

Фильмы серии неравноценны, но некоторые входят в золотой фонд аниме как мощные антивоенные драмы. Ну а для Японии «Гандам» — один из современных символов страны.

Гуррен-Лаганн

Если «Евангелион» заставляет разбираться в своих страхах и детских травмах, то «Гуррен-Лаганн» призывает бежать вперёд и тянуться к звёздам, послав ко всем чертям логику и здравый смысл. Сериал захватывает неуёмным позитивом и бешеным драйвом, не отпускает с первой серии и до самого финала, где человечество отстаивает у космических сил своё право на жизнь.

А начинается всё, как водится, скромно — с того, как парни из подземной деревни решают выбраться на поверхность. Но доживает до победы над хозяевами планеты лишь один из них, а второй остаётся в сердцах героев и зрителей как символ веры в себя и борьбы за лучшее будущее.

Код Гиасс: Восставший Лелуш

В альтернативном будущем Япония захвачена Британской империей, а японцы объявлены людьми второго сорта. На защиту угнетённых тайно встаёт британский принц Лелуш, юный, но гениальный интриган, случайно получивший дар гипноза. Он может заставить любого исполнить его приказ — но только однажды…

Сериал цепляет, во-первых, умным героем — любо-дорого смотреть, как Лелуш выкручивается из безвыходных ситуаций. А во-вторых, непростыми отношениями персонажей. Лучший друг Лелуша — японец, который верно служит Британии, чтобы защитить сограждан от войны и репрессий. У него есть своя правда, и им с Лелушем предстоит друг друга понять.

Последний изгнанник

Пожалуй, самый стильный стимпанк в аниме, причём не фэнтезийный — никакой магии тут нет, хотя физика этого мира и отличается от земной. Основное действие «Изгнанника» происходит в воздухе, в огромных летающих крепостях, ведущих бои по строгим правилам, а главные герои — пилоты юрких самолётов-ваншипов.

Сюжет и персонажи порой крайне наивны — тут рискуют жизнью ради плюшевого мишки и останавливают битву из-за грустного письма девочки. Но это компенсируют проработанный антураж, качественная графика, атмосфера благородного соперничества и любовь создателей к небу и полётам.

Врата Штейна

Учёный Ринтаро и пара его друзей скорее развлекаются, чем проводят серьёзные научные эксперименты. Однако их работа даёт плоды. Ринтаро получает возможность отправлять сообщения в прошлое и тем самым спасает жизнь талантливой исследовательнице. Но это сдвигает временные линии и влечёт за собой другие смерти и бедствия вплоть до Третьей мировой войны. Героям приходится думать, как всех уберечь и всё исправить.

Сериал не идеален: темп у него неровный, герои не всем придутся по душе. Но ради интересной развязки, необычного взгляда на путешествия во времени и оригинального оформления на это можно закрыть глаза.

Триган

«Триган» — это яркий космический вестерн. Здесь на далёкой пыльной планете и дня не проходит без нападения бандитов на поезд, перестрелки в городе или драки в салуне. Из одной заварушки в другую попадает добродушный стрелок Вэш Ураган, скрывающий за своей широкой улыбкой страшные тайны и воспоминания.

Сериал мгновенно цепляет благодаря обилию действия, стильному дизайну и обаянию героев. Но шедевральным его делает в первую очередь цельный сюжет, который плавно переходит от бесшабашной комедии к философской драме.

Странники

Герои «Странников» — космические мусорщики, очищающие орбиту Земли от старых спутников и их обломков, способных повредить кораблям.

Это аниме мы включили в топ самых научных фильмов о космосе — и есть за что. Создателей консультировали в японском космическом агентстве, так что сериал настолько реалистичен, насколько это возможно для фантастики. Невесомость, скафандры, вращающиеся станции, лунные колонисты с атрофированными мышцами, рутина и бюрократия вместо романтики — всё показано очень убедительно. Именно таким, скорее всего, и будет ближайшее будущее космоса.

Космический пират

капитан Харлок

Классика аниме на основе манги Лэйдзи Мацумото, космоопера о пирате Харлоке, который бороздит звёздные просторы на корабле «Аркадия». К серии примыкает другая экранизация Мацумото — «Галактический экспресс 999», действие которой происходит в той же вселенной.

Есть всё-таки в древнем аниме особая изюминка! Несмотря на устаревшую графику, оно остаётся в памяти — благодаря романтичной атмосфере, отлично прописанному миру и живым героям. Тот же капитан Харлок — идеал мрачного, но благородного одиночки, готового умереть за свои принципы.

Эльфийская песнь

Ныне поклонников аниме трудно удивить милыми девочками, которые оставляют за собой груды окровавленных трупов. Но бывали и более невинные времена… «Эльфийская песнь» повествует о потерявшей память девочке-мутанте, которая случайно прибилась к обычным людям. Это аниме 2004 года, где кавайная няша кромсает людей, подобно Ганнибалу Лектеру, произвело в своё время настоящий фурор как в Японии, так и на Западе. Многие элементы этого драматического НФ-хоррора растащили на цитаты и заимствования.

Эрго Прокси

Стильная постапокалиптическая антиутопия с элементами киберпанка. Достоинства — мрачно-реалистичная картинка, давящая атмосфера погибающего мира, глубоко проработанные персонажи и философия. Недостаток — переизбыток этой самой философии: под занавес истории авторы, похоже, сами утратили её нить. Впрочем, многих фанатов размытость сюжета и психоделия, наоборот, радуют, заставляя искать потайной смысл — как его искали, например, в «Матрице». Вещь неоднозначная, но выдающаяся — по-настоящему «взрослая» фантастика.

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