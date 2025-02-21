Вселенная «Легенды об Аанге». Когда-то давно четыре народа жили в мире...

«Аватар» — один из тех сериалов нулевых, которые сформировали облик целого поколения. «Легенда об Аанге» показала культуры, что прежде не ложились в основу целой вселенной, и потому была уникальным восточным фэнтези, а «Легенда о Корре» предложила странноватый, но всё же интересный вариант развития этой истории. В первую очередь сериалы поражали проработанным миром с уникальной магией и разнообразными народами, основанными на культуре Восточной Азии. В день юбилея вспоминаем, как устроена вселенная «Аватара».

Что это за мир?

Мир «Аватара» по-средневековому компактный. Конечно, понятно, что полюса в нём разделяют большие расстояния, но сложно сказать, какие конкретно: даже во времена аватара Корры никто не проводил измерений. А даже если бы их проводили, это бы нам ничего не дало. По факту мы видим лишь один крупный материк и цепь гористых и вулканических островов.

Иероглифы сверху означают «Четыре стихии делят мир», иероглифы снизу — «Все равны под Небесами», в углах расположены иероглифы четырёх народов

Каждый народ этого мира живёт в своей местности. Народ Воздуха — только в горах, и неважно, где они расположены. Царство Земли занимает целый континент, народ Огня расселился по островам с вулканами, а народ Воды выбрал место, где, сюрприз, много воды и льда — Северный и Южный полюса.

Зависят ли способности людей от места, где они живут, или же, наоборот, их силы влияют на ландшафт вокруг? Ответа нам не дают. Впрочем, с появлением Объединённой Республики Наций связь между способностями персонажей и их местоположением всё равно ослабла — осталась только их связь со своим этносом.

Однако до Республики мир «Аватара» имел чёткое географическое, политическое и культурное разделение и почти не допускал смешений. Так что его особенности лучше разбирать в рамках каждого народа по отдельности.

Кто такой аватар? Только аватар может овладеть всеми четырьмя стихиями Аватары — главные магические существа этого мира. Они обладают необыкновенными силами: владеют магией всех четырёх элементов, теснее других взаимодействуют с миром духов и способны черпать энергию для своей магии откуда угодно. Этот дар преемственный: аватаром нельзя стать, им можно только родиться, унаследовав от предшествующих инкарнаций частичку способностей и воспоминания — да, лишь частичку. В разные времена аватары играли разные роли: от духовного лидера до супергероя с мировой славой. С ними связаны абсолютно все наиболее значимые для мира события — хотя бы на том основании, что они обязаны останавливать или предотвращать крупнейшие магические катастрофы. Впрочем, существованием аватаров довольны не все. Столетняя война началась с попытки (почти успешной) уничтожить аватара Аанга, а Уравнители и Орден Красного лотоса продвигали идею, что аватар сам по себе создаёт неравенство в обществе и занимает несправедливо привилегированное положение просто по факту своего рождения. Первый аватар Ван получил свои силы от божественной льва-черепахи

Племя Воды

Племя Воды занимает Северный и Южный полюса, а потому разбито на два — северное и южное. Живут они в суровых условиях почти бесконечной зимы: похоже, в этом мире в районах вечной мерзлоты нет тёплого времени года, как в нашей реальности. В основном полюса покрыты ледяными тундрами, однако в обоих встречаются горы, а на Южном есть хвойные леса.

Племя Воды в целом теснее других связано с миром духов. Возможно, как раз из-за своего места проживания: в частности, играет роль и то, что на полюсах особенно много воды. Интересно, что племя игнорирует море в царстве Земли и не заселило берега рек — вероятно, из-за конфликтов с другими племенами.

В царстве Земли есть ещё люди Болот, но это скорее причудливый эндемик. Они живут собственным укладом и не подозревают о своей причастности к племени Воды

Оба племени Воды копируют уклад инуитов, но политическое и социальное устройство на Юге и на Севере всё-таки неодинаково. Более того, Север одно время управлял Югом, и это вызвало волнение в эпоху аватара Киоши; позже неравенство сгладилось, но различия между племенами остались.

Север значительно богаче Юга. Местные там могут позволить себе создание каменных построек и производство собственных денег, тогда как на Юге живут традиционные племена с бартерной экономикой, причём промышляют они рыболовством: вероятно, суровый климат не позволяет им быть кочевниками-оленеводами.

В более «продвинутом» северном племени есть нечто вроде совета при вожде, и решения там принимаются почти коллегиально — с учётом мнения правителя. Южное же племя раздроблено, и каждым отдельным поселением управляет один человек. Это может быть как мужчина, так и женщина: женщины-вожди стали обыденностью во время войны, когда мужчины всё чаще пропадали или гибли в стычках с народом Огня.

Уналак, общий вождь Северного и Южного племени Воды во времена Корры

После Столетней войны, уже во время аватара Корры и правления северного вождя Уналака, северное племя Воды помогло южному построить какую-никакую инфраструктуру. Однако это породило новый конфликт, в рамках которого северное племя выступило колонизатором. Началась локальная война, северное племя ввело войска на Южный полюс — как раз для того, чтобы расширить свои территории. Однако вмешательство Объединённых Сил, выполнявших буквально ту же функцию, что и ООН в реальном мире, помогло остановить конфликт, а аватар Корра столкнулась с новым противником — тёмным аватаром, которым и был вождь Уналак.

Воздушные кочевники, или нация Воздуха

Долгое время нация Воздуха оставалась одной из самых загадочных в мире «Аватара». Изначально, ещё до Столетней войны, её представители были рассеяны по всем четырём сторонам света и называли себя воздушными кочевниками. Они селились обязательно на гористых островах и жили изолированно от других королевств. Отчасти это было сознательное решение: верования и магия воздушных кочевников зависели от того, в какой из сторон света они находятся. Поэтому в каждой из четырёх своих территорий они построили храмы Воздуха — одновременно религиозные, социальные и культурные центры.

Вероятно, удалённость отдельных воздушных кочевников друг от друга сильно влияла на их коммуникацию, но до раздробленности у них, как у племени Воды и царства Земли, никогда не доходило. Это был единый народ с общим укладом и культурой, и в нём отчетливо видно влияние культуры тибетцев. Власть у воздушных кочевников распределялась между участниками Совета, каждый из которых представлял свой храм.

В Столетней войне воздушных кочевников вырезали практически подчистую, и восстановить прежний уклад оказалось невозможно. Но со временем у Аанга появился сын, а затем и внуки, повелевавшие воздухом. А ещё появилось сообщество воздушных аколитов: они не владели магией Воздуха сами, но были одержимы идеей воссоздать культуру исчезнувшего народа, и аватар Аанг стал активно им в этом помогать.

Несмотря на отсутствие способностей к магии Воздуха, в конце концов воздушные аколиты образовали новую нацию Воздуха: объединившись с новыми магами, они основали столицу в Островном храме. Этот народ, конечно, отличался от прежних воздушных кочевников, но, по крайней мере, перенял от них магию.

После смерти Аанга его сын Тензин стал лидером нового сообщества магов Воздуха

Долгое время оставался вопрос: передаются ли способности к магии Воздуха генетически и между представителями одного народа — или же во вселенной сериала баланс магии может восстанавливаться самостоятельно? Ответ на него дал третий сезон «Корры»: после третьего Гармонического сближения баланс восстановился и множество людей из разных народов внезапно стали повелителями воздуха.

Царство Земли

«Ба Синг Се» переводится как «неуязвимый город»

Царство Земли — самое крупное государство во всём мире «Аватара». Это, конечно, связано с тем, что оно занимает весь огромный континент и ещё острова на юге: то есть в его распоряжении огромные пространства в сразу нескольких климатических поясах.

Царство Земли — это действительно царство. Номинально его жители подчиняются царю или царице; при этом правитель один, и его супруг или супруга не имеет такого же влияния на управление государством. Столица Ба Синг Се, где в основном проводят время правители, своим укладом разительно отличается от всего прочего царства. Пока другие города и деревни живут за счёт сельского хозяйства и в целом представляют собой не больше чем скромные средневековые общины, Ба Синг Се утопает в роскоши. По всей видимости, столица существует за счёт ресурсов, получаемых от других населённых пунктов царства.

Но власть царя Ба Синг Се только кажется абсолютной. На самом деле столица состоит из огромного количества регионов-колец, опоясывающих центр. В этих регионах властвуют более мелкие правители — даофеи. Формально они подчиняются царю, но фактически каждый царствует сам на своей земле. Нередко даофеи оказывались просто организованными преступными группами с глубоко въевшейся в их структуру коррупцией. Некоторые правители Ба Синг Се пускали дела на самотёк, другие — вроде Янгчен — пытались объединить раздробленный город (да и всё царство в целом), но безуспешно: эти территории слишком обширны, чтобы ими можно было управлять единолично.

Царство Земли явно вдохновлено культурой Китая, а дворец в Ба Синг Се — почти копия Запретного Города

Люди Земли наиболее многочисленны и, что интереснее всего, отличаются наибольшим расовым и этническим разнообразием. У каждого народа в царстве есть свои особенности — примерно как у народов Юго-Восточной Азии. У одних уже развито нечто вроде промышленности, а другие в джунглях живут племенами в условиях первобытно-общинного строя. Есть процветающий торговый город Таку, а есть народ песка, населяющий пустыню Ши Вонг, а ещё в той же пустыне есть кочевые и оседлые племена…

При диктатуре Столетней войны царство Земли подчинялось народу Огня, однако оно же было и наиболее влиятельным агентом сопротивления — хотя бы за счёт многочисленности и географической разбросанности населения. Правда, разбросанность приводила к другим проблемам: например, в отличие от северного племени Воды, царство Земли не имело единой организованной армии.

Именно в царстве Земли были целые народы, не подчинявшиеся народу Огня. А ещё там действовали Борцы за свободу — лесные партизаны-подростки под управлением парня по имени Джет. Они более-менее успешно вели подпольную террористическую деятельность против диктатуры.

Но куда более важной политической единицей в сопротивлении был Совет пяти — совет генералов, которые поддерживали власть царя. В момент пробуждения и прихода аватара Аанга на территорию Ба Синг Се Совет планировал нападение на высшие чины народа Огня в день, когда их силы будут ослаблены. Но эти планы не претворились в жизнь: Совету пяти противостоял Генеральный секретариат, фактически устроивший личную диктатуру при попустительстве тогдашнего царя Куэя. Секретариат поддерживал политику народа Огня в обмен на неограниченную власть в своём доминионе, и Совет пяти был арестован. Можно предположить, что после победы над императором Озаем генералов освободили, но этот военный орган не фигурировал ни в дальнейшей истории аватара Аанга, ни при появлении аватара Корры.

Воительницы Киоши подражают знаменитой представительнице народа Земли — аватару Киоши

После окончания Столетней войны царство Земли вместе с племенем Воды и народом Огня вошло в состав Движения за восстановление гармонии, однако в меньшей степени, чем племя Воды, сохранило свою самодостаточность.

Там, где на территории царства Земли когда-то размещалось маленькое поселение Рыбожуравль, был построен аффинажный завод — и отчасти благодаря этому предприятию случился невероятный технологический прорыв во времена аватара Корры . Рыбожуравль стал центром Объединённой Республики, которая предполагала полное смешение народов и технологий. Но в итоге получилось не совсем так… Об этом поговорим чуть позже.

Возникновение Объединённой Республики Наций на территории всех государств мира стало проблемой для правительниц царства Земли. Под эгидой восстановления исторической справедливости Хоу-Тинг, дочь императора Куэя, начала захват территорий. К той же цели стремилась Кувира, которая фактически захватила власть в царстве Земли после войны аватара Корры против Ордена Красного лотоса.

При Ордене царство, включая столицу, было раздроблено: мелкие государства внутри него воевали между собой. Орден представлял собой нелегальную тайную организацию, которая своей целью видела анархию. После его распада Кувира установила свою власть над территориями, наводнёнными бандитами и маргиналами, и объявила их империей Земли. Впрочем, довольно скоро империи положили конец аватар Корра и клан Металла — новое объединение магов, управляющих Металлом.

В результате монархия в царстве была полностью упразднена. Формально оно всё ещё оставалось единым государством, но теперь каждая провинция могла независимо от Ба Синг Сё проводить демократические выборы губернаторов.

Народ Огня

Если поставить народ Огня в один ряд с другими, то «плохиш» будет заметен сразу — и не только потому, что огненно-красный. Дело в том, что это единственная уверенно централизованная монархия с абсолютной властью правителя — в отличие от демократического общества у народа Воздуха, конфедеративного царства Земли или малочисленного, этнически своеобразного племени Воды.

Каждый народ в мире «Аватара» воплощает в себе стереотип о какой-либо культуре, и народ Огня воспроизводит Японию — причём не только политикой и историей, но и местоположением. Он живёт на вулканическом архипелаге, который настолько походит на японский, что, если бы своим устройством этот мир больше напоминал реальный, там непременно оказался бы стык тектонических плит. Собственно, вся культура Огня отсылает к анимешным стереотипам об эпохе Эдо: это прослеживается в особенностях вооружения, религиозных традициях и мировоззрении, сочетающем в себе буддизм и милитаризм.

На заре существования мира народ Огня разделился на островных жителей и воинов Солнца. Вторые поселились на самом северном острове архипелага — там, где жили драконы, — и свою цивилизацию основывали на вере в могущество и влияние драконов на магию Огня. Не то чтобы их культура имела большое значение для всего народа в целом: они даже считались вымершими, хотя жили вплоть до появления на их территории аватара Аанга.

Воины Солнца воспроизводят стереотип о мезоамериканцах

Перед тем как народ Огня полностью подчинился власти Хозяина Огня, объединившего враждующие мелкие феодальные государства, правящей силой были Мудрецы Огня — нечто вроде Совета у воздушных кочевников. Но что-то пошло не так, и Мудрецы Огня в итоге заняли второстепенные позиции религиозных управителей, а вся власть сосредоточилась в руках династии Хозяина Огня.

Народ Огня живёт не только в собственном основном государстве. У него есть колонии, захваченные в результате Столетней войны, а также поселения на чужих территориях, в основном в царстве Земли: всё-таки это самая большая страна в мире «Аватара», к тому же сравнительно лояльная к политике императорской семьи. Долгое время у народа Огня была наиболее мощная армия. Эти люди не освоили магию Металла, но активно использовали сам металл в промышленности, например в производстве вооружения, и в качестве строительного материала. Собственно, железную тюрьму Ба Синг Сё, где маги не могут колдовать, изобрёл именно народ Огня.

Озай, правитель народа Огня, — амбициозный и упрямый человек

После свержения императора Озая народ Огня принял наиболее активное участие в Движении за восстановление гармонии, а потом стал одной из влиятельнейших сил в Объединённой Республике.

Вероятно, именно благодаря технологиям народа Огня Объединённая Республика совершила технологический скачок. Уже при аватаре Аанге там вовсю летали дирижабли и ходили подводные лодки. Их использовали Южные захватчики — особое подразделение флота у народа Огня, которое осваивало и завоёвывало Южный полюс.

Ордена Лотоса Орден Красного лотоса образовался из Ордена Белого лотоса — древней тайной философско-магической организации, которая поддерживала идею равенства народов. Изначально Орден Белого лотоса стремился к тому, чтобы все нации обрели свободу, и очень помог в борьбе с диктатурой Озая. Но уже после Столетней войны часть Ордена Белого лотоса была недовольна тем, что Объединённая Республика не реализует их идеал о свободе, а представители Ордена фактически превратились в телохранителей аватара. Один из членов Ордена покинул его и основал Орден Красного лотоса — движение не просто сепаратистское, а стремящееся к хаосу и анархии. Какое-то время организации удавалось достигать своих целей, но она закономерно выродилась в период грабежа и мародёрства. Что характерно, после того как Орден удалось остановить, к власти в царстве Земли пришла Кувира и объявила диктатуру…

Объединённая Республика Наций

Образование Объединённой Республики Наций стало органичным завершением Столетней войны. Несмотря на трудности и разобщённость, все государства образовали более-менее единую страну на территории царства Земли. Да, племя Воды всё ещё занимало полюса, нация Воздуха — горы, а народ Огня — вулканический архипелаг, но в целом совместное проживание разных народов друг с другом теперь воспринималось как норма.

На благо города Республики трудились все народы мира

Естественно, это произошло не сразу; вначале аватар Аанг, император Зуко и правитель царства Земли Куэй создали Движение за восстановление гармонии. Вообще они хотели ликвидировать колонии народа Огня на территории царства Земли и интегрировать их. У этой идеи был более глубокий смысл — лишить все нации привилегированного положения и добиться равенства. Она проходила белой нитью через всё правление императора Зуко и царя Куэя.

Позже команда Аанга открыла, что на аффинажном заводе в Рыбожуравле было организовано тайное производство железной руды, что привело к умеренному — в сравнении с другими столкновениями периода Аанга — конфликту. Впрочем, тот благополучно разрешился, и Рыбожуравль стал центром новой страны — Объединённой Республики Наций. Сам Рыбожуравль был переименован в просто Республику, потеряв очаровательное своеобразие.

За столетие Объединённая Республика Наций добилась невероятного технического прогресса. Благодаря ей технологии совершили резкий скачок в развитии и перебросили население мира из условного Средневековья в условное начало XX века — с радио, фотографией и электрификацией, обеспеченной в том числе корпорациями «Индустрии будущего» и «Новые технологии».

Порядок в стране поддерживал Совет из политиков и влиятельнейших магов — парламентская система, уже классическая для мира «Аватара». Впрочем, Совет распустили, после того как его последний руководитель Тарлок стал превышать полномочия и попытался подчинить себе немагическое сообщество. Были ещё Объединённые Силы — организация при армии Республики, которая выступает волшебным ОМОНом в критические для страны минуты. Впрочем, их уничтожили бипланы-бомбардировщики, разработанные Уравнителями. Это подводит нас к знакомству со следующим важным элементом нового мира.

Амон, лидер Уравнителей, — маг из северного племени Воды, способный блокировать способности других магов

Образование новой страны, где живут разные народы, обрадовало не всех: за время существования Республики у неё регулярно появлялись самые разные враги. Мы уже говорили про империю Земли и тёмного аватара Уналака — хотя его интересовала не столько национальная автономия, сколько тёмные магические практики. Были ещё организации, которые — кто успешно, кто нет — пытались столкнуть Республику с доминантных позиций на карте мира. В их число входили Уравнители.

В отличие, например, от Ордена Красного лотоса, Уравнители даже завоевали в народе популярность. Они считали, что блага в мире распределены несправедливо и маги получают гораздо больше преференций, чем обычные жители, — не говоря уже о том, что с их могуществом они в принципе способны подчинить себе немагическое сообщество и управлять им. Однако Уравнителей нельзя назвать политической организацией. Они были террористами и стремились не добиться расширения прав простых людей, а полностью уничтожить магов, пусть и не физически (хотя когда как). Лидер группы Амон разработал методику для блокировки магических сил. Благодаря ей он почти уничтожил силы аватара Корры — но она восстановилась и даже уверенно сопротивлялась ему.

За рамками материала осталось много других интересных элементов истории этого мира. Например, во времена аватара Киоши существовало небольшое пиратское государство под названием Пятая Нация. Также любопытны тонкости ведения бизнеса «Индустрий будущего» и «Новых технологий». Однако обо всём этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Вполне возможно, что в будущем мир «Аватара» — столь же разнообразный, как и наш реальный мир, — сможет поразить нас причудливыми поворотами своей истории и даст нам повод вернуться к беседе. Хотелось бы в это верить.

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