Секретная концовка «Очень странных дел» и Conformity Gate. Как интернет поверил в альтернативный финал

«Очень странные дела» — один из самых мистических и загадочных сериалов современности. Было бы странно, не окажись у него своей конспирологической теории. Сразу после неоднозначного финала в Сети появились заявления, что братья Дафферы готовятся выпустить «настоящую» концовку шоу — якобы ту, которая точно удовлетворит фанатов. Рассказываем, как появился Conformity Gate, что за ним стоит и как изначально должен был закончиться сериал про ностальгические 1980-е.

Осторожно, спойлеры!

В чём суть теории

После выхода финальной серии в Twitter, TikTok и на Reddit некоторые фанаты начали писать, что показанное не может быть настоящей концовкой. Зрители отметили, что братья Дафферы обещали грустный и жестокий финал, а в итоге всё вышло не так. Векну и Истязателя разума победили слишком легко, почти все персонажи получили слащавый хеппи-энд. Да и сами герои в последних эпизодах словно стали другими: глуповатыми, простыми и сглаженными версиями себя из прошлых сезонов.

Фанаты изучили серию подробнее и увидели в ней немало признаков того, что концовка сериала — обман. Что на самом деле в финальном сражении победил Векна. Всё, что мы видим на экране, — лишь иллюзия, которую он внедрил в головы героев, пока те находятся в трансе. А раз настоящая концовка ещё не вышла, значит, её обязательно покажут в будущем.

Сообщество изначально считало, что секретный эпизод выйдет 7 января 2026 года — этому соответствовал и принцип «новые эпизоды выходят по праздникам», и загадочный пост от официального аккаунта Netflix во всех соцсетях. В нём говорилось: « Завершился очередной год, но ваше будущее ещё впереди» — на посте стояла отметка с датой 7 января. А ещё именно число 7 выкинул Уилл Байерс на кубике d20 прямо перед тем, как его похитил Демогоргон в первом сезоне.

Интерес к теории разгорался со скоростью лесного пожара, и она получила название — Conformity Gate («Врата подчинения», «Врата соответствия» или «Врата конформизма»). Слово conformity означало, что разум главных героев порабощён Векной, чтобы сделать их покорными марионетками без собственной воли. А словом gate иронично называют любые теории заговоров и громкие скандалы — это отсылка к Уотергейтскому скандалу 1970-х (над которым шутили и в самих «Очень странных делах»).

Чем её пытались доказать

Фанаты покадрово препарировали восьмую серию и нашли массу несоответствий логике, сюжету и историческим реалиям США 1980-х. Словом, все те моменты, где мог ошибиться Векна, создавая иллюзию. Перечисляем самые интересные.

Изменённые цвета . Помните, как Холли Уиллер заметила, что в иллюзии Векны некоторые объекты отличаются цветами от реального мира — например, круг внутри детской карусели? Сторонники Conformity Gate уверены, что то же происходит и в финальном эпизоде. Так, стрелка на рукоятке питания радиовышки (с помощью которой ребята «воскрешали» Демогоргона) в последней серии изменила цвет с чёрного на красный.

Внимание привлекли и ярко-оранжевые мантии на выпускной церемонии — в американских школах 1980-х таких не было, а предпочтение отдавали чёрному, белому, синему, красному или золотому цвету. Зато именно в оранжевый выкрашены робы у заключённых тюрем. Чем не жирная аллюзия на то, что все школьники — пленники Векны?

Вся сцена выпускного . В этой сцене выпускники сидят, по-особенному скрестив руки. Сторонники теории отметили, что именно в такой позе нам не раз показывали и юного Генри Крилла (ещё до становления Векной), а также Билли Харгроува под его контролем. Помимо этого, фанаты обратили внимание, что причёски почти всех членов семейства Уиллер (Майка, Нэнси и Карен) копируют причёску взрослого Генри.

Исчезновение Вики . Девушку Робин часто показывали в первой половине финального эпизода, но из второй она попросту пропадает — её нет ни в сцене выпускного, ни в сцене на крыше, когда Нэнси, Джонатан, Стив и Робин обсуждают будущее. Согласно Conformity Gate, Векна никогда не встречался с Вики и не знает, как она выглядит. А значит, не может создать её реалистичную иллюзию.

Настольная игра . В финальной сцене эпизода, когда на замену Майку и друзьям в подвал приходят Холли и Дерек, на заднем фоне мы видим настолку под названием «WHATZIT». Именем Mr. Whatsit представлялся Векна, когда заманивал детей в своё подсознание (в русском дубляже это перевели как «Мистер Что»). Согласно теории, это намёк на то, что дети находятся под постоянным наблюдением Генри.

Поисковая выдача Netflix . Если в поиске на сервисе ввести фразы «ложная концовка», «5-й сезон, 9-я серия» или «плохая концовка», Netflix заботливо предлагает посмотреть «Очень странные дела». Для многих это стало подтверждением, что на Netflix заигрывают со зрителями и дают им подсказку о существовании секретного эпизода.

Финальные титры . В начале эпизода нет привычных титров с перечислением центральных актёров и создателей шоу, зато они есть в конце — долгие и отменно стилизованные под руководство по D&D. Сторонники Conformity Gate посчитали их намёком на иллюзорность происходящего. Якобы Векна даёт нам понять, что всё случившееся — не больше чем игра кучки детей в фантазии.

Как отреагировали в Netflix

Конечно же, никакого секретного эпизода не было. В намеченную дату, 7 января, Netflix просто опубликовал ролик с кратким перечислением всех новинок, которые выйдут на сервисе в ближайшем году. Впрочем, небольшое заигрывание с фанатами всё же произошло — в ролике появляется Милли Бобби Браун (исполнительница роли Одиннадцать) и становится участницей примерно следующего диалога:

Голос за кадром: «В этом году ты будешь ставить под сомнение всё!»

Милли: «Всё?!»



Сторонники Conformity Gate сразу же углядели в этом отсылку к теории и прямое признание: не стоит верить всему, что видишь. В том числе и концовке «Очень странных дел». По сути же фрагмент с Милли был частью тизера фильма «Энола Холмс 3», где она сыграет главную роль.

Сами братья Дафферы признали, что сериал завершён и зрителям не стоит ждать иного финала. В подтверждение их слов во всех официальных аккаунтах сериала в соцсетях появилась приписка: «Все эпизоды уже доступны».

Чем на самом деле был «секретный эпизод» и каким мог стать альтернативный финал

Несмотря на конспирологию, слухи о дополнительном эпизоде были не беспочвенны. Он действительно вышел — но в виде не полноценной сюжетной серии, а документального фильма о съёмках пятого сезона. В нём актёры и шоураннеры делятся впечатлениями от работы над шоу, а заодно раскрывают секреты производства.

Особенно наблюдательные зрители сразу же заметили в одном из кадров документального фильма доску, на которой написаны разные сценарные идеи. В том числе и первоначальное видение концовки шоу. Оказывается, что после победой над Векной истории могла пойти немного другим путём.

В первоначальной версии сценария чётко проговорено, что Одиннадцать просто симулирует свою смерть (в итоговой версии нам дали открытую концовку), а перед этим трогательно прощается с Хоппером. Их последняя совместная сцена описана как «Момент из “Трудностей перевода”» — без слов, но с мощным эмоциональным накалом. В итоге Хоппер остаётся единственным персонажем, который знает о том, что Оди на самом деле жива.

