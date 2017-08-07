Совсем скоро на экраны выйдет «Валериан и город тысячи планет» — амбициозный проект, который должен стать возвращением Люка Бессона в космическую фантастику. Что особенно символично, это происходит в год двадцатилетнего юбилея «Пятого элемента» — пожалуй, самого «народного» из фильмов французского режиссёра и его самой яркой фантастической работы. Давайте вспомним, из чего сложился успех культовой картины Бессона.

Первый элемент. Идея

По словам Бессона, он начал придумывать мир «Пятого элемента» ещё подростком. Родители будущего режиссёра развелись, когда ему исполнилось 10 лет. У Бессона не было ни братьев, ни сестёр, ни близких друзей, так что с помощью фантазии он пытался уйти от одиночества в реальном мире.

Действие придуманного Бессоном сюжета разворачивалось в XXIII веке. Главным героем был водитель летающего такси по имени Залтман Блерос (Zaltman Bleros). Он выигрывал путешествие на планету-курорт Флостон и встречал там прекрасную девушку Лилу, которой на самом деле было более двух тысяч лет.

Повзрослев, Бессон не оставил задумку и продолжал её развивать, написав много черновиков сценария. Говорят, один из них насчитывал более 400 страниц и предполагал целую кинотрилогию. Но к тому моменту Бессон уже начал снимать собственные фильмы и отлично понимал, что не сможет реализовать подобный мегапроект. Так что он пошёл на компромисс: выбрал лучшие идеи и уложил в стандартный хронометраж.

Даже после этого перспективы «Пятого элемента» выглядели достаточно туманными. Реализация проекта требовала огромных денег, добыть которые во Франции на тот момент не представлялось возможным.

Всё изменилось в 1990 году, когда на экраны вышел боевик Бессона «Никита». Во Франции эта картина была менее успешной, чем его предыдущий фильм «Голубая бездна», зато в остальном мире пользовалась огромной популярностью. «Никиту» показали в 95 странах, а вскоре голливудская студия Warner Bros. выкупила права на ремейк. Имя Бессона стало известно далеко за пределами Франции. Это послужило режиссёру сигналом, что пора познакомить мир с его видением будущего.

Второй элемент. Визуализация

Бессон начал с того, что собрал команду лучших в мире иллюстраторов и дизайнеров. В неё, помимо прочего, вошли художники комиксов, вдохновивших Бессона: Жан «Мёбиус» Жиро (создатель «Инкала», «Герметического гаража» и мультфильма «Повелители времени) и Жан-Клод Мезьер (создатель того самого «Валериана»), а костюмами занимался известный модельер Жан-Поль Готье.

Они должны были визуализировать вселенную «Пятого элемента» — Землю XXIII века, космические корабли и диковинных пришельцев. Бессон не хотел идти по избитому пути и изображать будущее в мрачных и депрессивных тонах, как это принято в жанре. Режиссёр видел яркий и жизнерадостный мир, полный эмоций, впечатлений и юмора.

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Жиро и Мезьер выполнили множество красочных концепт-артов, которые стали визуальным ориентиром для будущей картины. Каждый может убедиться, насколько они похожи на итоговый фильм.

Концепты Мёбиуса оказались так похожи на его же комикс «Инкал», что издательство, владевшее правами на комикс, пыталось засудить Бессона за плагиат — впрочем, безуспешно. Вопреки ложным слухам, сам Мёбиус к этому иску не причастен. Да и странно было бы ему украсть у себя же, а потом из-за этого судиться.

Готье же придумывал костюмы для обитателей мира будущего. С ним связана одна анекдотическая история. Дело в том, что Бессон очень хотел, чтобы роль ведущего Руби Рода (в раннем сценарии персонажа звали Лок Род) исполнил не кто иной, как Принс.

Держа в уме образ певца, Готье создал ряд весьма эксцентричных нарядов. В его видении тело персонажа должны были окутывать сети, через которые пробивались длинные пряди искусственных волос. А ещё, уж простите наш французский, у него была искусственная задница.

В 1992 году певец прилетел с туром в Париж. Бессон решил воспользоваться этой возможностью и пригласить Принса сняться в фильме. Однако вместо того, чтобы лично пойти на встречу, он отправил на неё Готье, вооружённого целой стопкой своих работ. Видимо, режиссёр полагал, что кутюрье сумеет лучше объяснить заокеанскому гостю, как будет выглядеть его герой. К тому же ранее Принс несколько раз посещал показы Готье, и Бессон надеялся, что певец серьёзнее отнесётся к его визиту.

Он не учёл, что кутюрье, мягко говоря, не в совершенстве знал английский.

По воспоминаниям Готье, он поприветствовал Принса на ломаном языке Шекспира, после чего принялся показывать ему свои работы. Принс молча разглядывал их, не проявляя никакой реакции. В какой-то момент Готье решил, что нужно лучше объяснить певцу суть костюма, особенно декоративную филейную часть. Он показал на свою пятую точку, затем шлёпнул по ней и сказал: «Faux cul!» — в переводе с французского «искусственная задница».

После этого Принс подал знак своей охране и немедленно покинул помещение. Готье подумал, что после эффектной демонстрации певец, должно быть, решил немедленно отправиться на встречу с режиссёром.

Позже Бессон сказал Готье, что, дескать, Принс счёл его дизайн очень забавным, но, по мнению певца, костюм выглядел уж слишком женоподобно, и у него попросту не нашлось свободного времени на съёмки, так что пришлось отказаться от предложения.

А ещё позже Готье вдруг понял, что из-за акцента его «faux cul!», скорее всего, прозвучало похоже на «fuck you!».

Третий элемент. Успех «Леона»

Потеря Принса была, конечно, досадной, но далеко не главной проблемой будущего фильма. Всё упиралось в извечный вопрос — где взять деньги. Во Франции так и не нашлось инвесторов, готовых вложить 100 миллионов долларов во вселенную Бессона, несмотря на впечатляющие концепты его команды.

В то время такие бюджеты могли обеспечить лишь голливудские студии. А это означало несколько вещей. Во-первых, фильм нужно было снимать на английском языке. Во-вторых, на главную роль требовалось взять большую звезду мирового уровня, способную привлечь много зрителей.

Бессон изначально предполагал снять в «Пятом элементе» своего постоянного соратника Жана Рено. Но, несмотря на всю его харизму, Рено было далеко до статуса звезды категории А. Поэтому сценарий «Пятого элемента» перевели на английский, а Бессон начал рассылать предложения сыграть главную роль в фильме крупным голливудским звёздам, в частности — Мелу Гибсону и Брюсу Уиллису. Что касается роли Лилу, предложение получила Джулия Робертс.

Из актёров идеей заинтересовался лишь Уиллис. Но, как известно, в Голливуде всё меняется в мгновение ока. Коммерческие провалы «Гудзонского ястреба», «Билли Батгейта» и «На расстоянии удара» серьёзно подкосили репутацию актёра. Многим казалось, что звезда Брюса близка к закату, его перестали рассматривать как актёра, способного вытянуть блокбастер.

Без студии и звезды проект забуксовал. В декабре 1992 года Бессону пришлось свернуть все работы над «Пятым элементом».

Чтобы не терять времени зря, режиссёр решил по-быстрому снять какое-нибудь простое, не требующее особых затрат кино, которое могло бы принести хорошие деньги. Выбор пал на историю необычных отношений девочки-подростка и киллера Леона. Бессон написал сценарий всего за месяц, на съёмки потребовалось ещё три.

Работа над «Леоном» стала для Бессона весьма полезным опытом. Он получил возможность поработать с американскими актёрами, подтянуть английский, лучше узнать особенности местной кинокухни и завязать полезные знакомства на студии Columbia Pictures, софинансировавшей картину. Кроме того, режиссёр постепенно перерабатывал сценарий «Пятого элемента», уменьшая размах действия.

«Леон» вышел в прокат осенью 1994 года и укрепил репутацию Бессона как коммерчески успешного режиссёра. После успеха фильма он показал боссам Columbia Pictures переработанный сценарий «Пятого элемента». В этот раз они поверили Бессону и заключили с французской студией Gaumont соглашение о совместном финансировании и производстве картины.

Четвёртый элемент. Актёры

Когда Бессон наконец заполучил необходимую финансовую поддержку, он пришёл к выводу, что лучше взять на главную роль менее известного актёра: это позволило бы сэкономить на бюджете. Можно лишь гадать, кто мог исполнить роль Корбена Далласа (возможно, всё тот же Жан Рено), но вмешался случай.

Бессон находился на совещании в офисе продюсера Columbia Барри Джозефсона, когда там раздался телефонный звонок. Звонил не кто иной, как Брюс Уиллис. К тому моменту крепкий орешек снова был на коне, восстановив свою звёздную репутацию «Криминальным чтивом». Уиллис звонил продюсеру по поводу совершенно другого фильма. Но Бессон решил воспользоваться случаем и поздоровался с Уиллисом, как бы между делом сообщив ему, что «Пятый элемент» наконец-то запускают в производство — уже с кем-то менее известным.

После небольшой паузы Уиллис неожиданно произнёс: «Если мне понравится сценарий, мы можем договориться». Бессон незамедлительно выслал ему рукопись. Прочитав сценарий, Уиллис практически сразу же согласился на участие в фильме.

Поиски актёра, который сыграет злодея Зорга, тоже оказались очень быстрыми. Бессон так впечатлился работой, проделанной Гэри Олдманом на съёмках «Леона», что без колебаний предложил ему эту роль. Тот дал согласие, даже не читая сценарий.

А вот найти сам пятый элемент оказалось значительно сложнее. В кастинге на роль Лилу приняло участие около трёх тысяч девушек. Бессон лично отсмотрел около 300 претенденток. Каждую из них он просил без запинок произнести имя героини: «Лилуминай Лекатариба Ламиначай Экбат де Сэбат».

Во время первых проб Мила Йовович не слишком впечатлила Бессона, и он вряд ли отдал бы ей роль. Но актриса взяла дело в собственные руки — подстроила «случайную» встречу с режиссёром и убедила его, что она и есть та самая Лилу, которую он искал все эти годы.

Впоследствии Бессон и Йовович разработали около 400 слов и словосочетаний «божественного языка», на котором разговаривала её героиня. К концу съёмок они свободно на нём общались и даже переписывались. Неудивительно, что между ними завязались романтические отношения.

Роль священника Вито Корнелиуса исполнил Иэн Холм (знаменитый Эш из «Чужого» и будущий Бильбо), а Руби Рода в конечном счёте сыграл комик Крис Такер. В небольшом камео в фильме засветился друг Бессона, режиссёр Матьё Кассовиц. Он сыграл незадачливого бандита в шляпе-фотографии, который пытался ограбить квартиру Корбена Далласа.

Одна из загадок «Пятого элемента» до сих пор не раскрыта. Речь о Фингере — друге Корбена,с которым он на протяжении фильма несколько раз говорит по телефону. Кто именно озвучил Фингера, так и осталось неизвестным. По этому поводу было высказано немало теорий. Наиболее часто упоминаются имена Вина Дизеля, Бенисио Дель Торо и Букема Вудбайна. Впрочем, не исключено, что Фингера озвучил какой-то совершенно малоизвестный актёр, чьё имя уже давно всеми забыто.

Пятый элемент. Пушки, взрывы и музыка

Хотя часть финансирования «Пятого элемента» поступала от голливудской студии, фактически это был европейский фильм. Бессон настоял на том, чтобы все ключевые технические должности заняли его соотечественники.

Всего на картину было выделено 90 миллионов долларов. На то время «Пятый элемент» был самым дорогим фильмом в истории европейского кино. Это, как ни странно, стало проблемой для Бессона. Оказалось, что французские кинопроизводственные мощности просто не позволяли вытянуть такой амбициозный проект. Скрипя зубами, Бессону пришлось отправиться через Ла-Манш — в Англию. Именно там, на легендарной студии Pinewood, и были построены основные декорации картины. Всего в съёмках было задействовано семь студийных павильонов.

Съёмки стартовали в январе 1996 года. Большую часть фильма отсняли в павильонах Pinewood. Натурные съёмки пустыни проводились в Мавритании, а эпизод с выступлением дивы Плавалагуны снимали в лондонском Ковент-Гардене.

Футуристические пейзажи Нью-Йорка XXIII века частично создавались с применением компьютерной графики, а частично с использованием традиционных миниатюр. Например, все летающие автомобили, кроме такси главного героя, были нарисованы с помощью CGI, в то время как небоскрёбы представляли собой натурные модели.

Жан-Поль Готье разработал каждый из 900 костюмов, которые носила массовка в сценах на планете Флостон, и лично проверял их каждое утро. Стоимость одного дизайнерского пиджака от Готье составляла 5000 долларов, но Бессон не скупился на расходы. Он создавал свою вселенную, и она должна была быть оригинальной в каждом из возможных элементов.

Взрыв в главном зале круизного лайнера вошёл в историю как самый мощный взрыв внутри помещения при съёмках фильмов. Эпизод снимался внутри легендарного павильона 007 (помимо фильмов про Бонда, там в своё время снимали «Чужих», «Миссию: невыполнима» и «Сквозь горизонт»). Для подготовки трюка использовались огнемёты, манекены, подбрасывающие их пружинящие механизмы и огромное количество разнообразных взрывчатых веществ.

Одной из наиболее запоминающихся деталей фильма стал автомат Зорга ZF-1. Оружие совмещало в себе пулемёт, огнемёт, гранатомёт, стреломёт и множество других функций, которым бы позавидовал сам судья Дредд. Для фильма сделали несколько экземпляров автомата. Некоторые были просто лёгкими пластиковыми репликами, а в сценах со стрельбой использовались советские АКС-74У с футуристическим обвесом. Кстати, разрушитель легенд Адам Сэвидж недавно соорудил себе точную реплику автомата Зорга.

Арию инопланетной дивы Плавалагуны исполнила оперная певица Инва Мула. Бессон хотел, чтобы диапазон арии выходил за пределы возможностей человеческого голоса, поэтому в том месте, где певица берёт высочайшую ноту, использовалась цифровая обработка. Когда об этом стало известно, десятки оперных певцов начали исполнять «Танец дивы» вживую, а потом заявлять, что их голоса превзошли предел возможного. Как правило, исполнители умалчивают, что на самом деле упростили или вовсе перескочили «невозможную» часть. А всё остальное и Инва Мула спела по-настоящему.

Одна из самых необычных особенностей «Пятого элемента» — главный герой и главный злодей ни разу не встречаются на экране. Изначально в сценарии Бессона их пути всё же пересекались на борту круизного лайнера. При встрече Зорг наставлял на Далласа свой чудо-автомат ZF-1 и нажимал спуск. Но выяснялось, что в предыдущей сцене злодей расстрелял все патроны. После этого Корбен нокаутировал Зорга и угонял его корабль. Зорг же успевал активировать генератор защитного поля и выживал при взрыве бомбы.

После взрыва Зорг в защитном коконе падал на ледник планеты, доставал из автомата мобильный телефон, связывался с секретаршей и просил её выслать ему другой корабль. Но в этот момент у телефона разряжался аккумулятор. После этого нам не показывали Зорга, и его судьба оставалась неизвестной.

Подобная развязка, конечно, уступала в остроумии тому варианту, что мы увидели в фильме. Но во время съёмок Бессон внёс правки в сценарий и придумал, как изменить сцену, чтобы обойтись без клише.

Элементы сложились

Премьера «Пятого элемента» состоялась в мае 1997 года на Каннском кинофестивале. Она прошла в таком же ярком стиле, как и сам фильм. Французская студия Gaumont подготовила для события специальную зону площадью с гектар. Всем приглашённым гостям выдали специальные швейцарские часы, которые одновременно служили входным билетом. Показ фильма сопровождался футуристическим балетом, шоу Жан-Поля Готье и фейерверком. Gaumont потратила на мероприятие несколько миллионов долларов, установив рекорд.

После Канн «Пятый элемент» вышел в широкий прокат по всему миру. Сборы картины в США были меньше ожидаемых, зато во Франции она стала самым кассовым фильмом 1997 года. В целом именно мировой прокат принёс «Пятому элементу» основную часть прибыли.

Реакция критиков (особенно англоязычных) на ленту Бессона была смешанной. Кто-то хвалил фильм, кто-то считал безвкусицей и называл одной из худших картин года. Фильм удостоился лишь одной номинации на «Оскар» (за лучший монтаж звука), зато целых двух номинаций на «Золотую малину» — за худшую женскую роль второго плана (Милла Йовович) и худшую новую звезду (Крис Такер). Во Франции же лента номинировалось на семь премий «Сезар» и одержала победу в трёх номинациях: режиссура, операторская работа и дизайн.

Что касается простых зрителей, то «Пятый элемент» быстро завоевал их сердца. И, несмотря на прошедшие двадцать лет, не растерял их любви. Этот фильм, яркий, громкий, местами глупый, но при этом эффектный и смешной, по-прежнему очень приятно пересматривать. Сейчас он воспринимается как классический образчик 1990-х, эпохи, когда режиссёры не боялись экспериментировать и создавать что-то оригинальное, пусть фильмы и получались менее серьёзными. К тому же, в отличие от множества других собратьев по жанру, «Пятому элементу» повезло остаться не «испорченным» высосанными из пальца продолжениями, ребутами и спин-оффами.

Вскоре после «Пятого элемента» Люк Бессон и Мила Йовович поженились. Но в реальности союз с девушкой мечты не оказался долгим и счастливым. После «Пятого элемента» пара успела поработать над фильмом «Жанна д’Арк». Картина бесславно провалилась в прокате, а Бессон и Йовович вскоре развелись.

После этого Бессон основал компанию EuropaCorp и на несколько лет оставил режиссуру, работая только продюсером и сценаристом. В дальнейшем он вернулся к съёмкам. У него были как финансовые успехи, так и провалы, но ни один из его фильмов XXI века («Люси», «Необычайные приключения Адель», серия про Артура и минипутов) не достиг тех высот, на которые поднялось его раннее творчество.

Можно долго перечислять недостатки картин нового Бессона, но лучше сразу выделим главный: всем им недоставало подлинной страсти. Возможно, дело в том, что, сняв «Пятый элемент», режиссёр реализовал свою давнюю мечту. Покорив, казалось бы, неприступную вершину, он не сумел найти себе новый вызов. Будем надеяться, что «Валериан» станет возвращением именно того старого Бессона, которого мы все любили.

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