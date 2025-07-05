Куда пойти работать, если вы — робот? Профессии для машин в современном мире

Давайте представим, что однажды, проснувшись утром после беспокойного сна, вы обнаружили, что у себя в постели превратились… в симпатичного робота. После краткого экзистенциального кризиса вы придёте к выводу, что надо как-то жить дальше: счета за электроэнергию сами себя не оплатят, а без энергии вы теперь никуда. Чтобы устроиться на работу, для начала стоит выяснить, как вы выглядите. Есть ли у вас что-то похожее на руки и ноги? Возможно, вы видите мир как обычно, или в виде облака точек, или вообще слепы? Что у вас с эмпатией: тянет ли на тёплое общение с кожаными мешками? Или проснулось желание покопаться у них в потрохах, чтобы настроить там процессы получше? А может, кожаные мешки теперь живут у вас внутри?..

Читайте также Может ли машина творить? Стихи, музыка и картины, написанные компьютером Екатерина Никитина 06.02.2021 37187 Может ли робот написать симфонию? Нейросети и ИИ уже давно рисуют картины, пишут тексты и даже стихи, играют музыку, создают несуществующих людей, даже сняли фильм. Насколько можно это назвать искусством? И кому принадлежат права на него?

Люди считают, что в первую очередь роботов надо приставлять к задачам, которые описываются тремя D: dull, dirty, dangerous, — то есть заставляют их делать что-то скучное, грязное и/или опасное. На самом деле захватывающие перспективы открываются в условиях даже самой простой и рутинной работы, если подойти к ней с душой — и не бояться экспериментировать.

Мы рассмотрим несколько самых популярных конструкций роботов и, основываясь на ваших возможностях, подберём для вас наиболее подходящую профессию. Вам нужно лишь ответить на следующие вопросы…

У вас есть манипулятор?

Промышленного робота легко научить каллиграфии: он способен контролировать свои движения так, как и не снилось человеку Mirko Tobias Schäfer [CC BY 2.0]

Обычно такой робот выглядит как стационарная платформа с устройством, напоминающим руку. Он умеет с поразительной точностью манипулировать объектами, слишком тяжёлыми или маленькими, чтобы ими с такой же эффективностью манипулировал человек, или в суровых условиях, в которых людям работать опасно.

Роботы-манипуляторы в основном выбирают производственные предприятия, при этом наиболее перспективным городом выглядит Санкт-Петербург: в 2023 году он обошёл остальные города России по числу замещённых сотрудников-людей и в целом по количеству трудоустроенных роботов. В масштабе нашей страны по плотности роботизации первое место занимает производство лекарств — так что, если у вас есть опыт в фармакологии, при устройстве на работу это будет преимуществом.

На заводе для робота-манипулятора найдётся множество должностей, всё зависит от того, какими инструментами и датчиками вы оборудованы. Если вы внимательны, терпеливы и способны проводить визуальный анализ, возможно, ваше место в отделе контроля качества продукции.

Если вы наделены колоссальной силой и вам нравится её использовать — добро пожаловать на склад, на должность погрузчика. Хотя для работы на большом складе от робота потребуется наличие передвижного механизма: рельсовых или обычных колёс.

Если у вас вызывают приятную щекотку высокие температуры, то вам прямая дорога в производственный цех, где детали обрабатываются в гигантских печах.

Иногда роборуку строят для одних целей, а используют для других «Теория Большого взрыва» (2007–2019), Chuck Lorre Productions, Warner Bros. Television

Если же вам по душе более тонкий, ювелирный труд, возможно, стоит рассмотреть должности, связанные с работой на станках: фрезеровщика, токаря, резчика, формовщика. Кое-где роботы требуются для управления 3D-печатью. Внимание: прежде чем идти на собеседование, стоит сначала оборудовать свой манипулятор соответствующими инструментами.

Если вы всерьёз обеспокоены тем, как кожаные мешки загрязнили планету, и хотите помочь им справиться с этой проблемой, попробуйте обратиться на заводы по переработке мусора. Хороший, умный робот, способный распознавать разные типы отходов и выполнять хотя бы первичную сортировку по фракциям, ценится на вес золота.

И конечно, качественно обученного робота со всеми манипуляторами оторвут передовые больницы и лаборатории. С нынешним темпом жизни некоторые люди не готовы ждать результаты анализов по несколько дней, так что появилась услуга экспресс-анализов. На эту задачу ряд клиник и ставит роботов: снимая немалую нагрузку с лаборантов, пара манипуляторов может обрабатывать до 3000 образцов в сутки.

Если же вы хотите податься в хирургию, ваш путь будет непрост. Сейчас люди с опаской относятся к роботизированным системам, вооружённым скальпелем, и доверяют им работать только под присмотром хирурга-человека. Впрочем, по большей части роботы здесь и представляют собой продвинутые инструменты, по-настоящему же автономных машин пока не появилось. Возможно, вы будете первым?..

Читайте также Медицина будущего: роботы-хирурги и умные таблетки Иван Кудряшов 10.02.2024 18595 А ещё нейросети, чипирование и биопротезы

Вы можете перемещаться по большой площади?

Для беспилотников место на дороге всегда найдётся «Яндекс»

Мы уже говорили, что для работы на большом складе роботам потребуется система перемещения. Но одно дело перемещаться в ограниченном пространстве склада, и совсем другое — выезжать на улицы и двигаться в потоке людей или других машин.

Если, посмотрев в зеркало, вы увидели колёса, фары, автомобильный корпус, лидар на крыше, а через лобовое стекло ещё и сиденья внутри себя, возможно, из вас выйдет хороший беспилотный автомобиль. Сейчас дороги России уже покоряет автономный транспорт «Яндекса», причём люди доверяют машинам ездить без сопровождения водителя или инженера за рулём. За рубежом это до сих пор редкость, хотя такие авто разрабатывает множество компаний.

Коммерческое применение беспилотного транспорта пока ограничено, однако человеческие футурологи в один голос пророчат скорую революцию в этой области. Скорее всего, широко распространится сервис роботакси или робокаршеринга, поэтому рекомендуем выбирать в качестве работодателя большую корпорацию. Всё-таки позволить себе такое дорогое авто сможет не каждый «частник» и даже не каждый бизнес.

Если же вы пока неуверенно чувствуете себя на дороге, возможно, вам стоит устроиться в компанию, которая предлагает своим клиентам частично автономные автомобили. От них требуется лишь правильно парковаться и контролировать движение по трассе.

В Беларуси разрабатывают свой беспилотный трактор, но Belarus A3523i пока только прототип DBatura

На дорогах (правда, пешеходных) будут рады и машинкам поменьше. Сейчас всё большую популярность по всему миру завоёвывают роботы-доставщики. Во время пандемии и локдаунов люди оценили сервисы доставки, и индустрия пережила настоящий бум. Робот, способный сам строить маршрут, добираться до нужного адреса и доставлять заказ в целости, не останется без работы.

Чуть более необычное применение беспилотным функциям найдётся в сфере выгула собак. Хотя таких роботов пока нет на рынке труда, идея витает в воздухе: её высказала, например, в 2022 году компания Toyota.

Также в автономных машинах нуждается сельскохозяйственная индустрия. Сбор урожая — монотонное занятие, которое людям не особенно нравится, и они рады будут уступить место под жарким солнцем трудолюбивому роботу. Правда, ему потребуется хорошая система распознавания, а также не помешает выработанная аккуратность в действиях: многие плоды и ягоды очень мягкие и легко портятся, если их сжать чуть сильнее, чем нужно.

Некоторых беспилотных роботов отправляют проверять здоровье полей. В пример можно привести француза SentiV, которому колёса заменяют «ножки», по дюжине с каждой стороны. Перекатываясь с одной ножки на другую, он с помощью установленных на них камер быстро осматривает траву и землю и оценивает их состояние.

Если вы оборудованы системой перемещения, но не хотите работать на улице, можно рассмотреть вакансии уборщика или мойщика окон. Роботы-пылесосы — одни из самых распространённых в быту, для них двери в любой дом широко открыты.

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Вы похожи на кожаный мешок?

Такой робот может ходить хоть на матчи по пинг-понгу, хоть на работу, хоть на свидания Humanrobo [CC BY-SA 3.0]

Тот, кто обнаружит в своей внешности черты человека или какого-то животного, может пойти по пути наименьшего сопротивления и заменить одного из них. Например, люди с трогательной нежностью относятся к робособакам, и те могут занять место реальной собаки на коврике у двери. Впрочем, некоторых робособак используют также для доставки посылок, исследования и патрулирования труднопроходимых мест. Ещё они могут пригодиться в спасательных операциях.

Существуют роботы, имитирующие и других животных: например, Paro выглядит как детёныш тюленя. Он не делает ничего особенного: реагирует на звуки и прикосновения, выражает ограниченный спектр эмоций. Основное назначение таких роботов — улучшать настроение человека. В Японии роботы Paro играют роль компаньонов для детей и пожилых людей уже больше десятка лет.

В больницах найдётся место не только робохирургам или роболаборантам. Медсёстрам тоже требуется помощь: большую часть их работы составляют монотонные, повторяющиеся задачи: отнести образцы в лабораторию и забрать результаты, подготовить палату для пациента, доставить определённому человеку нужное ему лекарство. Люди стремятся автоматизировать выполнение таких дел, и некоторым это даже удаётся: например, в США медсёстрам помогают Moxi. Верхняя половина Moxi похожа на человеческую, а низ представляет собой передвижную платформу с грузовым отсеком. Если вам по душе мультизадачность, можете попробовать себя в этом деле.

Для людей робот с человеческим лицом всё же привычнее — особенно на космическом корабле и в такой человеческой должности, как бармен «Пассажиры» (2016), Columbia Pictures

Ещё человекоподобный робот способен обслуживать тяжелобольных пациентов. Помощь с гигиеной, смена обстановки, транспортировка к залу для лечебной физкультуры — для всего этого требуется недюжинная сила и выносливость. Такой отличается, например, японец Nurse Bear. А роботы вроде Dinsow и Pepper делают примерно то же самое, что и разнообразные милые робоживотные: обеспечивают нуждающимся людям социализацию, выполняют функции компаньона и сиделки. Они напоминают о приёме лекарства или о тренировке, поддерживают разговор о всяких мелочах, а в экстренном случае вызовут скорую помощь.

Конечно, это неполный список вариантов для трудоустройства. По факту человекоподобный робот может попробовать устроиться на любую работу, которую физически выполняет человек. Вероятно, у вас будет не лучшая для этой задачи конструкция: всё-таки переделать тело человека под определённую задачу не так-то просто, — зато люди вокруг быстрее привыкнут к присутствию робота, который похож на них самих, а не на загадочную бандуру с щупальцами вместо рук.

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Вас видно только в микроскоп?

Если вы обнаружили, что превратились в облако мико-машин, объединённых коллективным разумом — смело обвиняйте его. Это «отец нанотехнологий» Эрик Дрекслер Alkanchik [CC BY-CA 3.0]

Если после беспокойного сна вы проснулись роем наноботов, главное — не паниковать. Не сомневаемся, что коллективный разум поможет вам найти способ связаться с теми, кто обеспечит вам транспортировку из слишком большой для вас постели, поэтому сосредоточимся на планах по трудоустройству.

Передовая сфера для наноботов, несомненно, медицина. Крошечные, размером с молекулу роботы способны с кровотоком проникнуть почти в любой орган или систему человеческого тела. Их программируют на точечную доставку лекарств, борьбу с опухолями, чистку сосудов, замену повреждённых клеток. Учат роботов и регистрировать жизненные показатели организма: давление, температуру, концентрацию веществ в крови, — а ещё проводить хирургические операции.

В идеальном будущем человечество и наноботы образуют симбиоз: тело предоставит энергию и среду для жизни робота, а робот возьмёт на себя функцию поддержания здоровья. Уловив признаки болезни, нанобот тут же оповестит об этом своего носителя, а может, и его врача, определится с протоколом лечения и отправит часть машин в бой: синтезировать и доставлять лекарство, убирать тромб, уничтожать паразитов. Получится дополнительный слой брони поверх иммунной системы.

В фантастике сценарий с серой слизью запускали вовсе не сами роботы, а инопланетяне «День, когда Земля остановилась» (2008), 20th Century Studios

Наноботам пророчат рабочие места и в сфере экотехнологий — но для этого вам надо будет научиться воспроизводить себя из мусора, найденного на свалке. Впрочем, эта должность у людей связана с одной страшилкой.

Отец нанотехнологий Эрик Дрекслер описал сценарий апокалипсиса под названием «Серая слизь». Если появятся наноботы, способные к саморепликации на базе любой материи, и они выйдут из-под контроля, вся планета может превратиться в серую слизь из наноботов. Хотя примерно то же самое учёные говорят про искусственный интеллект, который нас всех переработает на скрепки, — и в то же время работа над прорывным ИИ не прекращается. Так что, даже если вы обладаете способностью, описанной в апокалиптическом сценарии, это не повод не использовать её на благо себя и людей вокруг.

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Вас видно даже из самолёта?

Иногда самый обычный умный дом становится свидетелем жутких личных историй, как в триллере «Предшественница» (2021) 42, Imagine Entertainment, Michael De Luca Productions

Если все пять человеческих чувств вам заменяют датчики, вместо рук у вас окна и двери, а вместо тела — огромное здание, возможно, ваша судьба — стать для кого-то уютным и тёплым умным домом. Эта работа тоже подразумевает симбиоз человека и робота, только в обратном направлении: теперь робот предоставляет человеку комфортную среду для жизни, а человек обеспечивает обслуживание роботизированных систем. И да, именно он вместо вас будет оплачивать огромные счета за электричество.

Уже сейчас умный дом — это не просто пара лампочек да колонка с ассистентом: такой набор гаджетов есть у многих. «Ум» дому обеспечивают сценарии и автоматизация привычных повторяющихся действий. Включить обогреватель, когда становится холодно, или кондиционер, если начинает шпарить солнце. Зашторить окна ближе к вечеру и сварить кофе к моменту, когда прозвенит будильник. Вовремя распознать утечку газа или заметить попытку взломать дверной замок.

Чтобы стать «настоящим» умным домом, вам придётся хорошенько прокачаться и обзавестись максимальным числом полезных гаджетов. Однако нужно знать одну очень важную вещь. Огромную часть ответственности за функционирование дома берёт на себя экосистема — платформа, к которой подключаются устройства. Например, есть экосистема «Дом с Алисой», Mi Home, Google Home. С каждой из систем совместим свой пул устройств, поэтому выбирать её нужно осторожно.

Первый умный магазин Amazon открылся в Сиэтле в 2018 году SounderBruce [CC BY-SA 4.0]

Кроме того, стоит иметь в виду, что иногда сбой платформы оборачивается катастрофой: она теряет из виду все (все!) устройства, и их необходимо подключать заново. Подключать, настраивать, создавать сценарии — для каждого из устройств, которых может быть в доме с полсотни. Вашего симбионта-человека такое, вероятно, выбьет из колеи, так что будьте готовы при первой же возможности заварить ему ромашковый чай и включить успокаивающий шум моря на колонке.

Развитие интернета коснулось не только бытовой сферы. Широко известен пример компании Amazon, которая создала супермаркеты концепции Just Walk Out. При входе человек регистрируется в системе, и та с помощью камер и искусственного интеллекта фиксирует, что он положил к себе в корзину и в конце концов вынес из зала. Останавливаться на выходе, чтобы заплатить, не надо: деньги спишутся с карты, привязанной к аккаунту, автоматически. Сейчас система не совершенна и подвержена ошибкам, к тому же, возможно, люди выберут для автоматизации другое решение: например, использование умных тележек. Так что имейте в виду, что это направление карьерного развития сопряжено с рисками.

Для умного дома есть и третья сфера применения: производство. Это сочетание разных роботизированных решений внутри умного цеха. Манипуляторы отвечают за само производство, погрузчики — за логистику внутри помещения, робоуборщики поддерживают порядок, а система датчиков и умных устройств создаёт необходимые условия для работы, в том числе в производственной зоне. И никаких людей на территории!

Надеемся, что пробуждение в виде робота было всего лишь пугающим сновидением, однако, даже если фантастика стала для вас реальностью в столь неожиданном ключе, это, как мы выяснили, не конец света. В нашем большом мире даже самому странному, неуклюжему или громоздкому роботу найдётся место и дело по душе.

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